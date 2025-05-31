Тест-драйв Ford Puma: переваги, недоліки та ключові конкуренти гібридного кросовера

З щирим поглядом

Міський автомобіль Puma з'явився в європейській гамі Ford у 2019-му та швидко став локальним бестселером марки, відібравши це звання у хетчбека Fiesta. Торік Puma зупинилася за крок від першої десятки найпопулярніших моделей Європи.

Попри свою загалом "кросоверну" зовнішність, Puma багатьма окремими елементами схожа на піднятий хетчбек. Так, автомобіль позбавлений накладок з нефарбованого пластика, має низькопрофільну гуму та диски великого діаметру, а також круто нахилену лінію багажника.

Найбільш помітний елемент зовнішності "Пуми" – це великі фари. За словами дизайнерів бренду, це "обличчя" з високо посадженими фарами творці називають новою точкою відліку "фордівського" дизайну. З оновленням зовнішніх змін є мінімум, і стосуються вони в основному світлотехніки. Нові фари мають інше наповнення та світловий малюнок, а за доплату запропоновано адаптивну матричну оптику з функцією підсвічування поворотів.

Також кросовер американського бренду отримав новий колір кузова – сірий Cactus, в нього й пофарбований герой нашого тесту. Окрім цього, фірмовий блакитний овал став більшим і переїхав з продовження капота на радіаторні грати. За ним тепер "ховається" датчики активних електронних асистентів. Також традиційно для будь-якого рестайлінгу машина отримала колісні диски нового дизайну.

Керуй квадратом

Салон європейського кросовера з рестайлінгом отримав повністю нову передню панель. Так, екран мультимедійної системи збільшений з 8 до 12 дюймів, причому він акуратно вписаний у нову центральну консоль, а не стирчить над нею, як і раніше.

Сама медіасистема теж нова – SYNC 4 з підтримкою бездротових інтерфейсів Android Auto та Apple CarPlay. Про глибоку інтеграцію "яблуневого" CarPlay говорить функція, яку журналісти РБК-Україна раніше не зустрічали на інших авто, а саме підказка про низький рівень палива у активованих Google Maps. Це означає, що автомобіль ділиться з телефоном певними даними, а не лише отримує параметри та інформацію від мобільного пристрою.

Цифрова панель приладів також отримала збільшений екран – 12,8 замість 12,3 дюйма. В цілому новий інтер'єр вийшов "квадратнішим", включаючи дверні панелі, центральний тунель, зсувний підлокітник і навіть кермо.

Не можна не згадати про збільшення сенсорних панелей та відмову від окремого блоку клімат-контролю. Все ніби й під рукою, але уваги витрачаєш значно більше, що особливо критично у русі.

Комусь може здатись, що нова для моделі система камер кругового огляду з видом зверху зайва, враховуючи компактні габарити моделі. Але саме це і говорить про міську сутність моделі, адже цей електронний асистент полегшує паркування на тісних вуличках.

Багажник "Пуми" вміщує 456 літрів, включаючи 80-літровий MegaBox. Так інженери компанії назвали глибокий 80-літровий відсік у підпіллі, який можна сміливо забруднити брудними речами та мити зі шлангу.

Він вкритий пластиком та має дренажний отвір. Жорстка панель підлоги кріпиться до спинки, і тоді утворюється єдиний відсік висотою 115 см. Дещо незвично, що багажна полиця закріплена на п'ятих дверях і піднімається разом з нею.

Турболітр нам у допомогу

З різних причин за роки виробництва моторна лінійка Ford Puma суттєво звузилась. Зараз у ній фактично збереглася лише тільки бензинова "турботрійка" EcoBoost на 1,0 л, що працює з 48-вольтовим стартер-генератором.

Базова конфігурація – це 125 к.с. Але у топі для ST-Line доступний варіант потужністю 155 к.с., яким і обладнаний герой нашого тесту. У парі з ним працює роботизована коробка передач з сімома передачами. Привід лише передній.

Усі "Пуми" на нашому ринку – "м'які" гібриди, у яких 48-вольтовий стартер-генератор "підкручує" колінвал за допомогою ремінного приводу. Він розвиває 16 к.с. та 50 Нм, і допомагає в перші секунди після старту, та працює в рамках системи старт-стоп. Цікаво, що його маленька літій-іонна батарея має рідинне охолодження, як у електромобілів.

Відчувається, що справжня стихія компактного кросовера – це місто. Машина має легке кермо, доволі маневрена та здатна у мегаполісі витрачати менше 7 літрів на 100 км пробігу. При цьому наше тижневе знайомство показало, що автомобіль не боїться і трас – 155 сил цілком достатньо, щоб без надмірного навантаження для мотору тримати крейсерську швидкість у 110-120 км/год та обганяти великі авто.

Що стосується заміського апетиту, то Ford споживає від 6 до 6,5 літра на 100 км пробігу. У першу чергу, все залежить від кількості обгонів, адже машині на швидкості треба добре "крутити" двигун, щоб додатково прискоритись.

Підвіска героя нашого тесту – найбільш спірний компонент. На рівній трасі та у місті до неї немає зауважень: вона добре тримає машину, ігнорує таке поняття як "крен" та цілком збита. А от на "латаних" регіональних дорогах машина помітними постукуваннями демонструє всю свою відразу до поганих доріг. Насправді, її характер не унеможливлює їзду провінцією, але хочеться якомога швидше повернутись на дорогу з рівним покриттям.

Ціна питання та конкуренти

На нашому ринку автомобіль доступний у п'яти комплектаціях. Ціни на базовий варіант з 125-сильним мотором починаються з 1 105 365 грн. Найдорожчий варіант з цим же двигуном оцінений у 1 189 096 грн. При цьому доплата за 30 додаткових "конячок" становить близько 120 тисяч гривень, але при цьому також розширюється і список оснащення завдяки збільшеному пакету електронних асистентів.

На думку журналістів РБК-Україна, серед ключових конкурентів Ford Puma на українському ринку – Peugeot 2008, Hyundai Kona і Jeep Avenger.

Peugeot 2008 добре відомий на ринку, та представлений у рестайлінговій версії. Ця модель, як і Ford, з роками втратила частину двигунів. Зараз модель доступна з 1,2-літровим турбомотором на 130 сил та його гібридною 136-сильною версією, обидва працюють у парі з 6-ступеневим "автоматом". Ціни на французький кросовер починаються з 1 061 400 грн і можуть сягати 1 301 100 грн за топову гібридну версію.

Hyundai Kona Hybrid має найбільш екстравагантний дизайн серед однокласників, та представлена у чотирьох комплектаціях. При цьому силова установка лише одна – 1,6-літровий бензиновий мотор з гібридною складовою, що сумарно видають 141 к.с. Ціни на корейський кросовер варіюються між 1 265 500 та 1 488 700 грн.

Jeep Avenger підкупає позашляховою зовнішністю та найдоступнішим цінником – від 1 093 900 до 1 156 100 грн. Але за доступністю прихована головна вада – менш потужна силова установка e-Hybrid, у якій 1,2-літровий бензиновий мотор розвиває лише 100 к.с. Разом з ним безальтернативно працює 6-ступінчата автоматична трансмісія.

Переваги та недоліки Ford Puma

Сильні сторони кросовера:

Місткий багажник

Помітна зовнішність

Просунутий Apple CarPlay

Недоліки Ford Puma: