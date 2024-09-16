Тест-драйв Cupra Formentor: переваги та недоліки спортивного кросовера

Наймолодший – для молоді

Перед розповіддю про яскравий кросовер, варто пригадати, на який бренд на початку 2010-х полював концерн Volkswagen. Правильно, за Alfa Romeo. Компанії тоді за їх планами як води не вистачало молодіжної марки, щоб розбавити надійну "сірість" у своєму масовому сегменті. Але FIAT тоді відмовився продавати власний бренд. Єдиний вихід з положення – створити власний спортивний бренд, взявши за основу лінійку "заряджених" Seat. Так з'явились Cupra Ateca, Cupra Leon…

Кросовери – це історія останніх 30 років, а от спортивні кросовери – це вже справжній тренд сьогодення. Саме тому топ-менеджерам Volkswagen Group при розробці першої самостійної моделі марки здалось замало просто оснастити вже існуючу серійну модель з арсеналу іншого бренду потужним двигуном. Саме так і побачив світ кросовер, який не має аналогів у десятці інших брендів концерну.

Форментор – це крайній північний мис іспанського острова Майорка, а не штучно згенерована назва, як у деяких німецьких конкурентів. Об'єднує машину і мис не лише назва, а й доволі складний рельєф – у випадку мису мова йде про скелі, а у випадку кросовера – складні лінії на дверях, крилах і обох бамперах.

Попри цілковиту індивідуальність у екстер'єрі, є й те, що об'єднує героя нашого тесту з іншими моделями концерну. В першу чергу, мова про габарити. Так, колісна база – ті ж 2680 мм, що у й у Volkswagen Tiguan. По довжині (4450 мм) Formentor теж близький до німецького кросовера, а по ширині (1839 мм) і зовсім з ним збігається. Але Cupra все ж таки на 121 мм нижче (1511 мм).

У вечірній час водія зустрічають логотипи марки, які підсвічують зону поблизу дверей. Ніби проста опція – вбудований у дзеркало заднього виду ліхтарик – але додає машині характеру та завжди нагадує, що скоро вам керувати авто одного з наймолодших брендів у світі.

Добрий знайомий

У салоні кросовера водія зустрічає анатомічне крісло з чудово розвиненою боковою підтримкою – і спина, і поперек впевнено тримаються на місці навіть при активному маневруванні на серпантинах. При цьому інженерам вдалось втримати баланс "щільності" крісел з комфортом – навіть за 600-700 км в дорозі не хочеться зупинятись на перерву через втому. Єдине, що під кінець шляху захотілось більше висунути "валик" бокової підтримки спини. Варто зазначити, що сидиш у авто не "по-кросоверному" низько.

Досвідчений користувач авто групи VAG знайде багато знайомого. Так, аналогічні підрульові перемикачі можна зустріти на інших "Сеатах" та "Фольксвагенах", клавіші відкривання багажника, електричний "ручник" та інші кнопки другорядних функцій – також уніфіковані з машинами концерну. Але це точно не можна записати машині в мінуси. Просто черговий приклад уніфікації.

По центру передньої консолі встановлено великий сенсорний екран мультимедійної системи. За трендами автомобільної моди налаштування "мікроклімату" і режимів водіння приховані у меню сенсорного дисплею діагоналлю 12 дюймів, що справді сподобається не всім. До того ж, головне меню інфотейменту спочатку може здатись дещо перевантаженим та вимагає звикання. Але коли на цей монітор виводиш картинку передньої, чи задньої камери, то паркуватись – одне задоволення. Якщо ж хочеться розслабитись, то в арсеналі електронних асистентів функція автоматичного паркування.

На тиждень знайомства з авто припало кілька поїздок у темну пору доби. Зовні прості світлодіодні фари без якоїсь ефектної графіки мають адаптивну функцію та чудово "вирізають" зустрічний транспорт, не сліплячи оточуючих, але в цей же час максимально освітлюючи обочини та вільні від машин ділянки дороги.

Цікаво, що "адаптивний дальній" вмикається вже після 30 км/год. До речі, ранками та вечорами вдавалось милуватись через великий панорамний дах. Дуже незвично, що управління "шторкою" даху та зсувним люком винесено не сенсорні "смужки" на даху. Хоча це доволі зручно навіть у русі.

Стильний спортивний силует має і зворотній бік – це невеликий розмір багажного відсіку. За цифрами все ніби й непогано – це 450 літрів, але доволі висока висота порогу дещо обмежує користування відсіком.

Дикі коні

Ще до запуску кросовера вирішив вивчити режими, які пропонує машина. Знову ж таки, все робиться через сенсорний екран. Попередньо запрограмованих режимів запропоновано три – "Комфорт", Sport й Cupra. У першому машина намагається працювати максимально стримано – двигун тримає оберти понижче, а передачі – якомога вище. Хоча при ударі по педалі акселератора "в підлогу" авто одразу ж згадує про понад 300 готових до стрімкого старту "коней", і стрімко прискорюється.

Але справжній потенціал іспанського кросовера зі спортивним ДНК розкривається у спортивному режимі. Насправді, з власних спостережень, розгінна динаміка з місця до 100 км/год і далі у різних режимах майже не змінюється. Але в "Спорті" та "Купрі" кросовер завжди готовий до активного драйву: до останнього тримає високі оберти та дуже ефектно перегазовує, коли перемикається на передачу нижче. Тому радимо хоча б зрідка вимикати аудіосистему, або й відкривати вікна, адже за кермом Formentor слухати музику 310-сильної "турбочетвірки" – це справжня насолода.

Але у активного драйву є й неприємна сторона – це витрата палива. Якщо активно "запалювати", інтенсивно прискорюючись, то треба бути готовим до апетиту у 13-14 літрів на 100 км. Хоча стильний кросовер може й економити пальне. По трасі зі встановленим "круїзом" на позначці у 120 км/год авто легко вкладається у 7-7,3 л/100 км. По місту у середньому "іспанець" витрачає від 8-до 9 літрів на кожну пройдену сотню.

Від емоцій – до технічних подробиць. Герой нашого тесту оснащений бензиновим турбомотором 2.0 TSI потужністю 310 к.с. і максимальним крутним моментом у 400 Нм. Разом з ним "співпрацює" роботизована трансмісія DSG з двома зчепленнями на сім передач та повний привід 4Drive з муфтою з функцією електронного самоблокування на задній осі. З місця до 100 км/год Cupra Formentor розганяється за 4,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці у 250 км/год.

Багатоважільна підвіска кросовера має цікавий характер, під стать усьому кросоверу. Цікаво, що її не можна однозначно назвати жорсткою. Так, великі ями машина переїжджає з неприємними "постукуваннями", але найгірше "ходова" сприймає часті поперечні до дороги хвилі асфальту. При цьому і стики асфальту, а повздовжні хвилі, як і лежачі поліцейські та інші подібні обмежувачі авто сприймає цілком стримано, можна їздити щодня і не втомлюватись.

Ціна питання

Ціни на Cupra Formentor в автосалонах офіційних дилерів починаються з позначки у 1 566 652 грн. За цю суму покупець отримує 190-сильну версію 2,0-літрового бензинового двигуна. Якщо ж хочете придбати справжній спорткар у кросоверній шкірі, то треба бути готовим витратити від 1 724 723 грн. Звичайно, машина може ще дещо здорожчати за рахунок опційного кольору, колісних дисків, оформлення салону тощо.

Переваги та недоліки

Ключові переваги:

Виразний дизайн

Відмінна динаміка

Стриманий "апетит" двигуна

Баланс керованості та комфорту підвіски

Коректно налаштоване адаптивне діодне світло.

Ключові недоліки: