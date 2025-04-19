Тест-драйв Citroen Berlingo: чи справді він здатен замінити сімейні кросовери та мінівени

Оновлений Citroen Berlingo – це не просто легкий комерційний автомобіль у пасажирській версії. Інженери та маркетологи французького автовиробника вбачають, що новинка для сімейних клієнтів може замінити кросовери та мінівени. Ми проїхали на машині не одну тисячу кілометрів, щоб визначити – яка ж роль цьому авто найближча.

Назад у майбутнє

Рестайлінговий варіант Citroen Berlingo побачив світ наприкінці 2023 року. Головні зміни стосувались передньої частини авто. Так, замість двоповерхової оптики з'явилися нові фари з нижніми "вусами", як у нового хетчбека Citroen C3 та модернізованого "кросовероподібного" хетчбека С4. Завдяки новій оптиці автомобіль отримав впізнаваний, як зараз модно казати, "світловий підпис".

До самих фар – ніяких зауважень, світлодіоди рівномірно освітлюють дорогу, та у випадку завантаженості авто промінь від світлових елементів можна опустити нижче. Але найбліьш помітна частила оновленого "передка" – це оновлена фірмова емблема, яку деякі сусіди по паркінгу навіть з першого разу ідентифікували помилково.

Підраховано, що за 105-річну історію французький автовиробник змінив десять логотипів, і саме десятий, який було презентовано у 2022 році, майже цілком повторює найпершу емблему, що побачила світ у 1919 році. Поступово "ювілейну" емблему отримують усі авто модельної лінійки бренду.

"Кросоверну" тематику у зовнішності героя нашого тесту підтримують нижні фрагменти бамперів із нефарбованого пластику та масивні накладки на дверях. Проте сподіватись на серйозну прохідність машини не варто – кліренс у 155-160 мм у поєднанні з переднім приводом не налаштовують на офроад.

У задній частині змін взагалі мінімум. Уважні автомобілісти помітять нове наповнення стрімких вертикальних ліхтарів та змінений шрифт, яким підписано марку та модель авто. Зручно, що новинка зберегла фірмову фішку – віконце п'ятої двері, що можна підняти окремо від усієї "ляди". Користуватись нею можна і на тісних паркінгах, і за наявної вірогідності того, що з завантаженого багажника може щось випасти.

Більше екранів

Ключове оновлення у салоні "француза" – це збільшений екран медіасистеми з діагоналлю десять дюймів замість колишніх восьми. Сама мультимедійна система також навчилась оновлюватись "по повітрю". Цікаво, що під час тесту через підключений до машини смартфон завантажилось невеличке оновлення на кількасот кілобайт. Його встановлення зайняло лише сім хвилин часу: про час та той факт, що у процесі встановлення програмного забезпечення авто повинно бути заглушене, система попередила завчасно.

Також герой нашого тесту отримав підтримку бездротових протоколів Apple CarPlay та Android Auto. На коротких дистанціях це зручно, але у дальній дорозі ми все одно підключали "шнурок" – у іншому випадку телефон дуже швидко розряджається. І у підключенні відбулась зміна: відтепер в машині "прописались" універсальні роз'єми USB-C замість застарілого USB-A.

Крісло водія не балує регулюваннями, але при простих формах воно доволі зручне. З правої сторони до спинки крісла приєднано підлокітник. Шкода, що з боку водійської двері рука лежить на твердому пластику. Але з часом звикаєш. Про комерційну історію моделі нагадують кілька відсіків для дрібниць на торпедо та окрема полиця над головою водія і переднього пасажира.

Але і у випадку родинного авто легко придумається чим їх можна зайняти. На другому ряду встановлено три окремих крісла, які регулюються повздовжно індивідуально. На додачу також є простенькі складні столики, підсклянники та порти для зарядки гаджетів.

Багажний відсік – одна з ключових переваг Citroen Berlingo. У похідному положенні він може умістити 983 літри речей. Щоб невеликі пакети з покупками, чи рюкзаки не губились у багажнику, стануть у нагоді органайзери. Якщо ж потрібно перевезти щось габаритне, достатньо скласти або взагалі зняти три окремі сидіння другого ряду.

Дизель "рулить"

Герой нашого тесту оснащений фірмовим турбодизелем – на 1,5 літра та потужністю 130 сил, що працює у парі з восьмиступінчастим "автоматом". Дизель добре чутний у салоні і на міських, і на "трасових" швидкостях. Але варто зазначити, що машина у салоні стала помітно тихішою порівняно з "дорестайлом". Окрім того, на швидкостях "за 110" у салоні можна почути й веселий посвист вітерця. Натомість на "дизельні" вібрації не поскаржиться, у цьому питанні все спокійно.

Мотор приємно здивував впевненим моментом з "низів": трансмісії можна, не напружуючись, перемикатися вгору вже на 1,5-1,7 тисячах і при цьому їхати цілком бадьоро, нехай, звичайно, і не зі спортивним азартом – але чи потрібен він такому вену? Для міста динаміки вистачає з головою, на шосе вийти на обгін теж не надто важко.

Ще одна сила дизеля – у відмінній економічності: максимум 6,2 л/100 км у київських пробках та 5,6-5,8 літра на 100 км пробігу на трасі – традиційний дизельний результат, про який через нашестя бензинових моторів вже починаєш забувати. Тому недивно, що на одному баку по трасі Berlingo запросто проїде не менше тисячі кілометрів.

Окрім того, у Berlingo цілком легкова підвіска, і цим він ближче до мінівена, чи кросовера, аніж до легкого комерційного авто. І на дрібних нерівностях, і на бруківці ходова веде себе стримано, не підкидає авто, і при цьому не надто слабенька і боязка. Також у машини з'явилася приємна плавність ходу: добротна енергоємність підвісок зберігає салонний комфорт на різних ямах.

Ціна питання

В українських автосалонах Citroen Berlingo доступний у короткому та довгому варіантах у комплектаціях You та Plus. Ціни на короткобазний автомобіль починаються з позначки у 976 500 грн. За цю суму авто комплектується 100-сильним турбодизелем на 1,5 літра у поєднанні з механічною трансмісією на 6 передач. Доплата за подовжений варіант становить 54 900 грн.

Авто з дизельним силовим агрегатом 1.5 BlueHDi на 130 к.с. і автоматичною коробкою передач на 8 ступенів коштує щонайменше 1 015 700 грн. Серед доступних опцій – третій ряд крісел, зимовий пакет та фарби металік.

Переваги та недоліки Citroen Berlingo

Сильні сторони Citroen Berlingo:

Економічні мотори

Стійка до ям підвіска

Місткий багажник

Чудовий огляд вперед та назад з місця водія

Недоліки авто: