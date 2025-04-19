Тест-драйв Citroen Berlingo: способен ли он заменить семейные кроссоверы и минивэны

Обновленный Citroen Berlingo - это не просто легкий коммерческий автомобиль в пассажирской версии. Инженеры и маркетологи французского автопроизводителя видят, что новинка для семейных клиентов может заменить кроссоверы и минивэны. Мы проехали на машине не одну тысячу километров, чтобы определить - какая же роль этому авто ближе всего.

Назад в будущее

Рестайлинговый вариант Citroen Berlingo увидел свет в конце 2023 года. Главные изменения коснулись передней части авто. Так, вместо двухэтажной оптики появились новые фары с нижними "усами", как у нового хэтчбека Citroen C3 и модернизированного "кроссовероподобного" хэтчбека С4. Благодаря новой оптике автомобиль получил узнаваемую, как сейчас модно говорить, "световую подпись".

К самим фарам - никаких замечаний, светодиоды равномерно освещают дорогу, и в случае загруженности авто луч от световых элементов можно опустить ниже. Но самая заметная часть обновленного "передка" - это обновленная фирменная эмблема, которую некоторые соседи по парковке даже с первого раза идентифицировали по ошибке.

Подсчитано, что за 105-летнюю историю французский автопроизводитель сменил десять логотипов, и именно десятый, который был представлен в 2022 году, почти полностью повторяет самую первую эмблему, увидевшую свет в 1919 году. Постепенно "юбилейную" эмблему получают все авто модельной линейки бренда.

"Кроссоверную" тематику во внешности героя нашего теста поддерживают нижние фрагменты бамперов из неокрашенного пластика и массивные накладки на дверях. Однако надеяться на серьезную проходимость машины не стоит - клиренс в 155-160 мм в сочетании с передним приводом не настраивают на оффроад.

В задней части изменений вообще минимум. Внимательные автомобилисты заметят новое наполнение стремительных вертикальных фонарей и измененный шрифт, которым подписаны марка и модель авто. Удобно, что новинка сохранила фирменную фишку - окошко пятой двери, которое можно поднять отдельно от всей "ляды". Пользоваться ею можно и на тесных паркингах, и при имеющейся вероятности того, что из загруженного багажника может что-то выпасть.

Больше экранов

Ключевое обновление в салоне "француза" - это увеличенный экран медиасистемы с диагональю десять дюймов вместо прежних восьми. Сама мультимедийная система также научилась обновляться "по воздуху". Интересно, что во время теста через подключенный к машине смартфон загрузилось небольшое обновление на несколько сотен килобайт. Его установка заняла всего семь минут времени: о времени и тот факт, что в процессе установки программного обеспечения авто должно быть заглушено, система предупредила заранее.

Также герой нашего теста получил поддержку беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto. На коротких дистанциях это удобно, но в дальней дороге мы все равно подключали "шнурок" - в противном случае телефон очень быстро разряжается. И в подключении произошло изменение: отныне в машине "прописались" универсальные разъемы USB-C вместо устаревшего USB-A.

Кресло водителя не балует регулировками, но при простых формах оно довольно удобное. С правой стороны к спинке кресла присоединен подлокотник. Жаль, что со стороны водительской двери рука лежит на твердом пластике. Но со временем привыкаешь. О коммерческой истории модели напоминают несколько отсеков для мелочей на торпедо и отдельная полка над головой водителя и переднего пассажира.

Но и в случае семейного авто легко придумается чем их можно занять. На втором ряду установлено три отдельных кресла, которые регулируются продольно индивидуально. В дополнение также есть простенькие складные столики, подстаканники и порты для зарядки гаджетов.

Багажный отсек - одно из ключевых преимуществ Citroen Berlingo. В походном положении он может вместить 983 литра вещей. Чтобы небольшие пакеты с покупками, или рюкзаки не терялись в багажнике, пригодятся органайзеры. Если же нужно перевезти что-то габаритное, достаточно сложить или вообще снять три отдельных сиденья второго ряда.

Дизель "рулит"

Герой нашего теста оснащен фирменным турбодизелем - на 1,5 литра и мощностью 130 сил, работающим в паре с восьмиступенчатым "автоматом". Дизель хорошо слышен в салоне и на городских, и на "трассовых" скоростях. Но стоит отметить, что машина в салоне стала заметно тише по сравнению с "дорестайлом". Кроме того, на скоростях "за 110" в салоне можно услышать и веселый посвист ветерка. Зато на "дизельные" вибрации не пожалуется, в этом вопросе все спокойно.

Мотор приятно удивил уверенным моментом с "низов": трансмиссии можно, не напрягаясь, переключаться вверх уже на 1,5-1,7 тысячах и при этом ехать вполне бодро, пусть, конечно, и не со спортивным азартом - но нужен ли он такому вэну? Для города динамики хватает с головой, на шоссе выйти на обгон тоже не слишком трудно.

Еще одна сила дизеля - в отличной экономичности: максимум 6,2 л/100 км в киевских пробках и 5,6-5,8 литра на 100 км пробега на трассе - традиционный дизельный результат, о котором из-за нашествия бензиновых моторов уже начинаешь забывать. Поэтому неудивительно, что на одном баке по трассе Berlingo запросто проедет не менее тысячи километров.

Кроме того, у Berlingo вполне легкая подвеска, и этим он ближе к минивэну, или кроссоверу, чем к легкому коммерческому авто. И на мелких неровностях, и на брусчатке ходовая ведет себя сдержанно, не подбрасывает авто, и при этом не слишком слабая и робкая. Также у машины появилась приятная плавность хода: добротная энергоемкость подвесок сохраняет салонный комфорт на различных ямах.

Цена вопроса

В украинских автосалонах Citroen Berlingo доступен в коротком и длинном вариантах в комплектациях You и Plus. Цены на короткобазный автомобиль начинаются с отметки в 976 500 грн. За эту сумму авто комплектуется 100-сильным турбодизелем на 1,5 литра в сочетании с механической трансмиссией на 6 передач. Доплата за удлиненный вариант составляет 54 900 грн.

Авто с дизельным силовым агрегатом 1.5 BlueHDi на 130 л.с. и автоматической коробкой передач на 8 ступеней стоит минимум 1 015 700 грн. Среди доступных опций - третий ряд кресел, зимний пакет и краски металлик.

Преимущества и недостатки Citroen Berlingo

Сильные стороны Citroen Berlingo:

Экономичные моторы

Устойчивая к ям подвеска

Вместительный багажник

Отличный обзор вперед и назад с места водителя

Недостатки авто: