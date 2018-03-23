Террористический сюрреализм: как арестовывали Надежду Савченко

Перед тем, как суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения, слово взял один из прокуроров. Ранее он же представлял обвинение по делу российских ГРУшников Александрова и Ерофеева, которых впоследствии обменяли на Савченко. По его словам, ГРУшники в суде выглядели лучше, чем Савченко, и им "хотя бы хватило ума не устраивать теракты на своей территории". После этого замечания завязалась перепалка, в ходе которой Савченко обозвала прокурора "д...ом".

С раннего утра 22 марта генеральный прокурор Юрий Луценко находился в Верховной Раде, где убеждал депутатов поддержать свои представления на снятие неприкосновенности, задержание и арест их коллеги Надежды Савченко. Сначала Луценко выступил на заседании регламентного комитета Верховной Рады, как этого требует законодательство. Получив рекомендацию комитета, представление от ГПУ, подкрепленное оперативными аудио- и видеоматериалами, было вынесено в сессионный зал.

Верховная Рада большинством голосов поддержала все три представления генпрокурора в отношении Надежды Савченко – о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Представления генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко появилось в Верховной Раде на прошлой неделе в четверг, 15 марта. Как писало РБК-Украина, правоохранители инкриминируют ей подготовку к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти, а также заговор о совершении таких действий, подготовку к теракту, содействие террористическим организациям, покушениям на жизнь государственных деятелей и незаконное ношение, хранение, приобретение, сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств.

По регламенту у Савченко было пять дней для дачи разъяснений регламентному комитету после ознакомления с представлением. Однако нардеп решила сначала дать разъяснения журналистам, и во вторник, 20 марта, в здании парламента в перерыве между утренним и вечерним заседанием собрала брифинг для СМИ. В целом, брифинг Савченко дал скорее больше вопросов, чем ответов.

Так, Савченко частично подтвердила изложенные в представлении ГПУ факты, а также содержание аудио- и видеоматериалов, которые есть у следствия. Но, по ее словам, в действительности она хотела устроить "политическую провокацию" и "сюрреализм", а сама никого убивать не собиралась. Как утверждает Савченко, в определенный момент она якобы поняла, что на "крючке" у спецслужб и решила их "переиграть". "Когда объект А вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию", - заявила Савченко. При этом "объект А", в трактовке Савченко, это группа лиц. С этим "объектом А" она живет уже год, и этот "объект А" был подослан к Надежде спецслужбами. Примерно год назад, сказала нардеп, она и поняла, что "объект А" был подослан к ней. Но и "объекта А" Савченко намеревалась использовать в своих интересах - для освобождения пленных из оккупированных территорий на Донбассе, чтобы "упрощать переходы и возвращение".

Более того, она привлекла к этой "провокации" еще и некого "объекта Б" и уговорила его на сотрудничество со спецслужбами. "Разрабатывались различные спецоперации, которые выполнены и стали спецпроектом сюрреализма ...", - сказала Савченко. "Я знала, что за каждым моим шагом следят. Я знала, что "объект А", который писал меня и "объект Б", пишет "объект Б", который писал меня и "объект А", - уточнила она.

Исходя из ее пояснений, оружие она перевозила с оккупированных территорий не для теракта, а для того, чтобы уберечь военных. "Каждая вывезенная единица оружия ... не прилетит и не разорвется по нашим солдатам", - прокомментировала парламентарий. Также она подтвердила наличие в материалах следствия мобильного телефона, которым она пользовалась с ее "биоматериалами", но и его, как говорит Савченко, она преднамеренно подбросила.

"Это не теракт, это - политическая провокация, чтобы показать власть смешной", - пыталась пояснить логику своих действий Савченко. "Я просто хотела показать власти, что может быть таким методом, которым в принципе не может быть, даже с точки зрения военной операции. Мне было очень важно, чтобы в это поверили. Для того, чтобы власть поняла, что она также смертная. Это не теракт, это политическая провокация. Все, что происходит в этих стенах Верховной Рады - это теория абсурда", - добавила нардеп. По словам Савченко, она хотела выставить власть "на таком смешном уровне, в таких смешных красках, особенно перед европейскими политиками", а также посмотреть на мировую реакцию, реакцию украинцев, медиа и парламентариев.

Ряд провластных нардепов по мотивам услышанного выступили с предложением провести психиатрическое обследование Надежды Савченко. Однако, по мнению первого замглавы регламентного комитета ВР Павла Пинзеныка, это может лишь политизировать дело. "Вопрос психиатрической экспертизы - принудительной или добровольной - решается в ходе досудебного расследования. Вопрос о проведении экспертизы решается судом. Я считаю, что обсуждение возможности проведения такой экспертиз - это лишняя политизация процесса", - сообщил изданию Павел Пинзенык.

В чем обвиняют Савченко

Больше ясности в озвученное Савченко внес сам текст представления от генпрокурора, которое вечером 20 марта на своей странице в Facebook обнародовал народный депутат от НФ Антон Геращенко.

По версии правоохранителей, Савченко планировала свои преступления вместе с руководителем организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, "с которым познакомилась при неустановленных обстоятельствах". И именно в рамках расследования относительно Рубана следствие получило материалы негласных следственных действий по Савченко. Согласно представлению, в неустановленное время, но не позже 20 ноября 2017 года Савченко вступила в сговор с Рубаном, главарями так называемой "ДНР" Александром Захарченко, Александром Тимофеевым и другими с целью свержения конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Для реализации своих намерений, по версии следствия, они составили два сценария плана действий.

В частности, Савченко и другие соучастники планировали в момент, когда в Раде соберутся все нардепы, члены правительства и президент, обстрелять весь правительственный квартал из гранатометов, минометов и огнестрельного оружия. Одновременно подорвать несколько гранат в самом здании парламента, с использованием взрывных устройств и огнестрельного оружия убить указанных государственных деятелей, а также убить правоохранителей, пытающихся предотвратить теракт.

Второй сценарий, по версии следствия, заключался в том, что Савченко и ее соратники намеревались ночью захватить здание Верховной Рады, расстреляв охрану помещения. В то же время с использованием минометов, гранатометов, огнестрельного оружия и взрывных устройств планировали напасть на дом и авто, убить государственных деятелей и лидеров политических партий, в частности: президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова.

Все описанное, по версии следствия, было направлено на ликвидацию руководства страны, уничтожению инфраструктуры в правительственном квартале, создание "состояния хаоса", дестабилизации ситуации в стране и искажение имиджа Украины в мире. К запланированной операции также были привлечены нграждане Украины - Захарченков, Березень, Лящ, Кит, Шашкин и Мезенцев (бывший помощник Савченко).

После попытке вербовки Рубаном, как утверждает следствие, первые четверо не отказались от соучастия, но при этом обратились в правоохранительные органы и впоследствии сотрудничали со следствием, принимая участие в негласных следственных действиях. Свидетельства этих четырех человек и является частью доказательств, собранных против Савченко и Рубана. Следует уточнить, что большинство из завербованных были военными.

Сначала с 20 по 23 ноября 2017 года Савченко и Рубан находились на оккупированных территориях Донбасса (в Макеевке, Горловке и Донецке), где приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, говорится в представлении генпрокурора. После чего 23 ноября Савченко и Рубан без предусмотренного законом разрешения перевезли купленное оружие в так называемую "серую зону" недалеко от станции "Майорск" (Горловка). Дальше оружие один из соучастников, тайно сотрудничавший с правоохранителями, переправил в воинскую часть А0553 в Хмельницкий.

В дальнейшем 23 ноября в одной из квартир в Бахмуте Донецкой области, 1 декабря в служебном кабинете и на полигоне упомянутой воинской части и апартаментах в Хмельницком, а также 13 декабря в офисе на Музейном переулке 2Б в Киеве Савченко, Рубан и другие соучастники вели подготовку и планирование теракта. Позже, по версии следствии, Савченко и Рубан посчитали, что необходимо приобрести больше оружия. Для этого Рубан с 6 по 8 марта находился на оккупированных территориях Донецкой области (в Горловке), где и приобрел дополнительное вооружение. При попытке перевезти оружие 8 марта Рубан был задержан сотрудниками СБУ на контрольном пункте.

Среди доказательств в представлении числятся: аудио- и видеозаписи, арсенал оружия, мобильный телефон Blackberry c биологическими образцами лица женского пола, обнаруженный в автомобиле, который перевозил оружие 23 ноября 2017 года, а также "лист бумаги с оттиском схемы сессионного зала", якобы нарисованной лично Савченко, обнаруженный в кабинете воинской части в Хмельницком.

Рада разрешает арест

Уже утром четверга, 22 марта, перед заседанием парламента, вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности начал рассматривать комитет по вопросам регламента. Генпрокурор рассказал о сути и содержании представления, однако сами доказательства в виде аудио- и видеоматериалов оставили для трансляции на заседании Рады. Савченко, в свою очередь, повторяла тезисы, озвученные ранее на брифинге: якобы это была ее собственная спецоперация с целью создать "политическую провокацию". Ко всему прочему, нардеп принесла на заседание комитета гранаты. "Вас всех пугает - были ли у меня гранаты в сумочке или нет. Были у меня гранаты", - сказала Савченко, и достала из пакета два больших фрукта - граната.

Спустя полтора часа, услышав позицию и высказывания обеих сторон, регламентный комитет рекомендовал нардепам проголосовать за снятие неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. А уже около 12 часов дня вопрос Савченко рассматривался в зале Рады. Во время доклада Луценко сама Савченко стала напротив генпрокурора. Луценко уточнил, что следствие будет инициировать психиатрическое обследование Надежды Савченко, чтобы снять все спекуляции о ее невменяемости во время совершения ею преступных действий.

После вступительного слова генпрокурора нардепам продемонстрировали 28-минутное видео с доказательствами причастности Савченко к подготовке теракта. Причем, как уточнил Луценко, полный объем материалов следствия составляет 74 Гб, а продолжительность только видеозаписей - около трех суток.

Парламентариям показали видео и аудиозаписи разговоров Савченко, Рубана и еще одного соучастника (который сотрудничал с СБУ), на которых зафиксированы якобы транспортировка оружия и планирование ими терактов. После просмотра роликов и вопросов от нардепов к Луценко, слово предоставили самой Савченко для объяснений по поводу обвинения ГПУ. Свое выступление она начала словами: "Сейчас всрет*сь". После чего продемонстрировала звезду Героя Украины и спросила, что важнее - эта награда или мандат народного депутата. "Я продолжаю быть героем. А вы перестали красть, начали ли заботиться об Украине?" - сказала она. На выступление Савченко ушло около пяти минут, хотя по регламенту у нее было 15. По истечению пяти минут она хотела просто молча постоять, но спикер Андрей Парубий сказал, что "не будет десятиминутного трагического молчания". Ни объяснение, ни выступление Савченко народных депутатов не убедило.

"Когда вы с военным начинаете обсуждать военную операцию, я не уверен, что это политическая провокация. У нее есть своя политическая позиция. Но когда человек переходит от политической позиции к практической реализации - встречаемся с военными, отдаем приказы, инструкции, возим оружие - это уже заговор и попытка переворота, преступная деятельность. Верховная Рада определяется, является ли представление на депутата политическим. В данном случае оно не политическое. К тому момент, пока Савченко говорила, что Рада - это преступники и так далее - это были просто заявления. Но когда она перешла к тому, чтобы собрать команду для реализации - это четко статья УКУ", - сказал РБК-Украина народный депутат от БПП Алексей Мушак.

Верховная Рада проголосовала 291 голосами за снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, 277 голосами за задержание и 268 голосами за арест. "То, что почти 300 голосов было за снятие неприкосновенности привлечение к уголовной ответственности свидетельствует о том, что ГПУ убедило практически всех. В данном случае каких-либо сомнений, что человек собирался совершить кровавое месиво в центре Киева, ни у кого нет", - прокомментировал изданию нардеп от БПП Вадим Денисенко.

"Сама фигурант дела признала, что она это делала. Для меня это было решающим. Если мы говорим о терроризме - это уже не игрушка. Жертвами ведь могли стать многие. Я увидел видеодоказательства. И услышал подтверждение от самой Савченко, что видео правдивое. Для меня этого было ключевое", - рассказал РБК-Украина замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Власенко. И уточнил, что голосовал за все три представления. К слову, "Батькивщина" отдала 14 из 20 голосов за привлечение Савченко к ответственности, 11 - за задержание и 10 - за арест.

После вынесенного решения Савченко отправилась к отелю "Киев" поговорить со своей сестрой Верой и мамой. Потом она вернулась в здание парламента, где сотрудники СБУ зачитали ей подозрение. После этого, в сопровождении правоохранителей и журналистов, Савченко отправилась пешком к зданию так называемого следственного изолятора СБУ на Аскольдовом переулке.

Судья по делу Бузины и обвинитель российских ГРУшников

Уже на следующий день, 23 марта, около 11 часов в Шевченковском районном суде города Киева началось заседание об избрании Савченко меры пресечения. Здание усиленно охранялась, а на входе всех посетителей правоохранители тщательно проверяли рамками и металлодетекторами.

Дело рассматривал судья Евгений Сидоров. Он же был судьей в деле об убийстве Олеся Бузины. Сторону обвинения представляли военные прокуроры Александр Банник и Александр Климович. Адвокатов у Савченко было трое: Олег Соловей, Виктор Чевгуз и Дмитрий Бугай.

Перед заседанием Надежда рассказала журналистам о своей ночи, проведённой в СИЗО. "Как и в российском, ничем не отличается", - сказала она, потом исправилась: "даже хуже, чем у врага". Одела Савченко свитер с трезубцем. В суд пришли сестра и мать Надежды, а также группа поддержки из нескольких десятков человек. Часть из сторонников Савченко наблюдали за заседанием непосредственно из судебного зала, другая часть - из отдельной комнаты, где на экранах показывали трансляцию. Во время выступления Савченко они регулярно аплодировали репликам подозреваемой.

После соответствующего ходатайства защиты, судья разрешил Савченко пересесть из бокса на скамью возле своих адвокатов.

Первым суть подозрения и инкриминируемых следствием преступлений изложил прокурор. При этом, по его словам, Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сторона обвинения запросила у судьи для Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей максимальные 60 дней без определения размера залога.

Позже слово дали и самой Савченко, которая в свою очередь заявила, что единственной правдой из зачитанного подозрения является ее пренебрежение к президенту, парламенту и правительству.

"Это недовольство социально-экономическим положением Украины. 98% украинцев так же не довольны, что мы живем бедно, благодаря власти. 98% украинцев говорят, что готовы на все, чтобы взорвать Верховную Раду, чтобы сдохла эта власть. Но людей не сажают за их слова и мысли. Мое дело, конечно же, политически мотивированное, наверное, еще с тех пор, как меня возвращали как героя Украины, или делали из меня героя - это уже решать украинцам", - начала своё выступление подозреваемая. И уточнила, что дело ее якобы заказали из Администрации президента, так как власть видит в ней политического конкурента. По убеждению Савченко, 98% украинцев считают ее героем страны.

Более того, по её словам, ни так называемая "ДНР", ни так называемая "ЛНР" не являются террористическими организациями, поскольку они не признаны таковыми законом Украины, а идет война с Россией.

Дальше Савченко начала озвучивать тезисы с критикой властей о "политической провокации" и "сюрреализме", который она устроила целенаправленно. А само оружие, привезённое с оккупированных территорий, она якобы использовала для испытания и установления его происхождения - поставляла ли его Россия, или же Украина, но само оружие она не перевозила. Кульминацией выступления Савченко стал ее ультиматум: в случае, если суд оставит ее под стражей, она начнёт голодовку.

Затем слово дали защите подозреваемой. Позиция адвокатов состояла в том, что подозрение не обосновано и не подлежит удовлетворению. А задержание Савченко, по версии защиты, было незаконным. Также адвокаты пытались свести к абсурду все описанное в подозрении, в частности, этапы планирования терактов со стороны Савченко и Рубана. Кроме того, защита повторила высказывания подозреваемой о том, что так называемая "ДНР" не признана террористической организацией в украинской законодательной плоскости, а главарь сепаратистского образования Захарченко не признан судом террористом.

К слову, в ходе заседания прокурор сообщил, что после задержания правоохранители попросили у Савченко сдать свои биологические образцы для экспертизы на их совпадение с образцами, обнаруженными на некоторых вещественных доказательствах. Однако нардеп отказалась. Согласно аргументации самой Савченко, она не захотела тратить время на такие процедуры.

Перед тем, как суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения, слово взял один из прокуроров. Ранее он же выступал прокурором по делу российских ГРУшников Александрова и Ерофеева, которых впоследствии обменяли на Савченко. По его словам, ГРУшники в суде выглядели лучше, чем Савченко, и им "хотя бы хватило ума не устраивать теракты на своей территории". После этого замечания завязалась перепалка, в ходе которой Савченко обозвала прокурора "д...ом".

Через несколько часов судья вернулся в зал заседания. Перед этим с заявлениями для прессы и своих соратников выступила нардеп. Среди прочего она заявила, что в Гааге "Порошенко, Турчинов и Путин будут сидеть на одной скамье подсудимых".

Судье Сидорову удалось внести интригу. Своим решением он признал незаконным задержание Савченко ввиду того, что правоохранители составили документы на основании статей, регламентирующих задержание на месте преступления. В то же время, инкриминируемые Савченко преступления являются законченными, а значит правоохранители не имели права задерживать нардепа с мотивацией "на месте преступления". Судья постановил освободить Савченко из-под стражи в зале суда. Соратники нардепа в здании суда посчитали это решение окончательным и начали аплодировать.

Но, определив задержание незаконным, суд сразу же арестовал Савченко так как считает подозрения правоохранителей обоснованными. Также, по словам судьи, есть риски, что Савченко может повлиять на ход следствия. Исходя из этих соображений, судья постановил взять Савченко под стражу на 59 дней.