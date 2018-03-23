Терористичний сюрреалізм: як арештовували Надію Савченко

Перед тим, як суд пішов у нарадчу кімнату для винесення рішення, слово взяв один з прокурорів. Раніше він представляв звинувачення у справі російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва, яких згодом обміняли на Савченко. За його словами, ГРУшники в суді виглядали краще, ніж Савченко, і їм "хоча б вистачило глузду не влаштовувати теракти на своїй території". Після цього зауваження зав'язалася перепалка, в ході якої Савченко обізвала прокурора "д...ом".

З раннього ранку 22 березня генеральний прокурор Юрій Луценко перебував у Верховній Раді, де переконував депутатів підтримати свої подання на зняття недоторканності, затримання і арешт їх колеги Надії Савченко. Спочатку Луценко виступив на засіданні регламентного комітету Верховної Ради, як цього вимагає законодавство. Отримавши рекомендацію комітету, подання від ГПУ, підкріплене оперативними аудіо- і відеоматеріалами, було винесено в сесійний зал.

Верховна Рада більшістю голосів підтримала всі три подання генпрокурора щодо Надії Савченко – про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Подання генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко з'явилося у Верховній Раді минулого тижня в четвер, 15 березня. Як повідомляло РБК-Україна, правоохоронці інкримінують їй підготовку до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змову про вчинення таких дій, підготовку до теракту, сприяння терористичним організаціям, замахам на життя державних діячів і незаконне носіння, зберігання, придбання, збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв

За регламентом у Савченко було п'ять днів для дачі роз'яснень регламентному комітету після ознайомлення з поданням. Однак нардеп вирішила спочатку дати роз'яснення журналістам, і у вівторок, 20 березня, в будівлі парламенту в перерві між ранковим і вечірнім засіданням зібрала брифінг для ЗМІ. В цілому, брифінг Савченко дав скоріше більше питань, ніж відповідей.

Так, Савченко частково підтвердила викладені у поданні ГПУ факти, а також зміст аудіо- і відеоматеріалів, які є у слідства. Але, за її словами, в дійсності вона хотіла влаштувати "політичну провокацію" і "сюрреалізм", а сама нікого вбивати не збиралася. Як стверджує Савченко, в певний момент вона начебто зрозуміла, що на "гачку" у спецслужб і вирішила їх "переграти". "Коли об'єкт А вступив зі мною в контакт, я спробувала закрутити ситуацію так, щоб можна було створити в майбутньому політичну провокацію", - заявила Савченко. При цьому "об'єкт А", в трактуванні Савченко, це група осіб. З цим "об'єктом А" вона живе вже рік, і цей "об'єкт А" був підісланий до Надії спецслужбами. Приблизно рік тому, сказала нардеп, вона і зрозуміла, що "об'єкт А" був підісланий до неї. Але і "об'єкта А" Савченко мала намір використовувати в своїх інтересах - для звільнення полонених з окупованих територій на Донбасі, щоб "спрощувати переходи і повернення".

Більш того, вона залучила до цієї "провокації" ще й якогось "об'єкта" Б " і вмовила його на співпрацю зі спецслужбами. "Розроблялися різні спецоперації, які виконані і стали спецпроектом сюрреалізму...", - сказала Савченко. "Я знала, що за кожним моїм кроком стежать. Я знала, що "об'єкт А", який писав мене і "об'єкт Б", пише "об'єкт Б", який писав мене і "об'єкт А", - уточнила вона.

Виходячи з її пояснень, зброю вона перевозила з окупованих територій не для теракту, а для того, щоб уберегти військових. "Кожна вивезена одиниця зброї ... не прилетить і не розірветься по нашим солдатам", - прокоментувала парламентарій. Також вона підтвердила наявність в матеріалах слідства мобільного телефону, яким вона користувалася з її "біоматеріалами", але і його, як каже Савченко, вона навмисно підкинула.

"Це не теракт, це - політична провокація, щоб показати владу смішною", - намагалася пояснити логіку своїх дій Савченко. "Я просто хотіла показати владі, що може бути таким методом, яким в принципі не може бути, навіть з точки зору військової операції. Мені було дуже важливо, щоб в це повірили. Для того, щоб влада зрозуміла, що вона смертна. Це не теракт, це політична провокація. Все, що відбувається в цих стінах Верховної Ради - це теорія абсурду", - додала нардеп. За словами Савченко, вона хотіла виставити владу "на такому смішному рівні, в таких смішних фарбах, особливо перед європейськими політиками", а також подивитися на світову реакцію, реакцію українців, медіа та парламентарів.

Низка провладних нардепів за мотивами почутого виступили з пропозицією провести психіатричне обстеження Надії Савченко. Однак, на думку першого заступника голови регламентного комітету ВР Павла Пинзеника, це може лише політизувати справу. "Питання психіатричної експертизи - примусової або добровільної - вирішується в ході досудового розслідування. Питання про проведення експертизи вирішується судом. Я вважаю, що обговорення можливості проведення такої експертиз - це зайва політизація процесу", - повідомив виданню Павло Пинзеник.

У чому звинувачують Савченко

Більше ясності в озвучене Савченко вніс сам текст подання від генпрокурора, який ввечері 20 березня на своїй сторінці у Facebook оприлюднив народний депутат від НФ Антон Геращенко.

За версією правоохоронців, Савченко планувала свої злочини разом з керівником організації "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном, "з яким познайомилася за невстановлених обставинах". І саме в рамках розслідування щодо Рубана слідство отримало матеріали негласних слідчих дій по Савченко. Згідно з поданням, у встановлений час, але не пізніше 20 листопада 2017 року Савченко вступила в змову з Рубаном, ватажками так званої "ДНР" Олександром Захарченком, Олександром Тимофеєвим та іншими з метою повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні. Для реалізації своїх намірів, за версією слідства, вони склали два сценарії плану дій.

Зокрема, Савченко та інші співучасники планували в момент, коли в Раді зберуться всі нардепи, члени уряду і президент, обстріляти весь урядовий квартал з гранатометів, мінометів і вогнепальної зброї. Одночасно підірвати кілька гранат в самій будівлі парламенту, з використанням вибухових пристроїв та вогнепальної зброї вбити зазначених державних діячів, а також вбити правоохоронців, які намагаються запобігти теракту.

Другий сценарій, за версією слідства, полягав у тому, що Савченко та її соратники мали намір вночі захопити будівлю Верховної Ради, розстрілявши охорону приміщення. У той же час з використанням мінометів, гранатометів, вогнепальної зброї і вибухових пристроїв планували напасти на будинок і авто, вбити державних діячів та лідерів політичних партій, зокрема: президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Все описане, за версією слідства, було направлено на ліквідацію керівництва країни, знищення інфраструктури в урядовому кварталі, створення "стану хаосу", дестабілізації ситуації в країні і спотворення іміджу України в світі. До запланованої операції також були залучені громадяни України - Захарченков, Березень, Лящ, Кіт, Шашкін і Мезенцев (колишній помічник Савченко).

Після спроби вербування Рубаном, як стверджує слідство, перші четверо не відмовилися від співучасті, але при цьому звернулися в правоохоронні органи і згодом співпрацювали зі слідством, беручи участь у негласних слідчих діях. Свідчення цих чотирьох осіб і є частиною доказів, зібраних проти Савченко і Рубана. Слід уточнити, що більшість із завербованих були військовими.

Спочатку з 20 по 23 листопада 2017 року Савченко та Рубан перебували на окупованих територіях Донбасу (у Макіївці, Горлівці та Донецьку), де придбали вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові речовини та пристрої, йдеться в поданні генпрокурора. Після чого 23 листопада Савченко та Рубан без передбаченого законом дозволу перевезли куплену зброю в так звану "сіру зону" недалеко від станції "Майорськ" (Горлівка). Далі зброю один із співучасників, який таємно співпрацював з правоохоронцями, переправив до військової частини А0553 в Хмельницький.

23 листопада в одній з квартир у Бахмуті Донецької області, 1 грудня у службовому кабінеті та на полігоні згаданої військової частини і апартаментах у Хмельницькому, а також 13 грудня в офісі на Музейному провулку 2Б в Києві Савченко, Рубан та інші співучасники вели підготовку і планування теракту. Пізніше, за версією слідства, Савченко і Рубан порахували, що необхідно придбати більше зброї. Для цього Рубан з 6 по 8 березня перебував на окупованих територіях Донецької області (у Горлівці), де і придбав додаткове озброєння. При спробі перевезти зброю 8 березня Рубан був затриманий співробітниками СБУ на контрольному пункті.

Серед доказів у поданні значаться: аудіо- та відеозаписи, арсенал зброї, мобільний телефон Blackberry c біологічними зразками особи жіночої статі, виявлений в автомобілі, який перевозив зброю 23 листопада 2017 року, а також "аркуш паперу з відбитком схеми сесійної зали", нібито намальованої особисто Савченко, виявлений в кабінеті військової частини у Хмельницькому

Рада дозволяє арешт

Вже вранці четверга, 22 березня, перед засіданням парламенту, питання про притягнення Савченко до кримінальної відповідальності почав розглядати комітет з питань регламенту. Генпрокурор розповів про суть і зміст подання, однак самі докази у вигляді аудіо- і відеоматеріалів залишили для трансляції на засіданні Ради. Савченко, в свою чергу, повторювала тези, озвучені раніше на брифінгу: нібито це була її власна спецоперація з метою створити "політичну провокацію". До всього іншого, нардеп принесла на засідання комітету гранати. "Вас всіх лякає - були у мене гранати в сумочці чи ні. Були у мене гранати", - сказала Савченко, і дістала з пакета два великих фрукта - граната.

Через півтори години, почувши позицію і висловлювання обох сторін, регламентний комітет рекомендував нардепам проголосувати за зняття недоторканності, затримання і арешт Надії Савченко. А вже близько 12 годин дня питання Савченко розглядалося в залі Ради. Під час доповіді Луценка сама Савченко стала навпроти генпрокурора. Луценко уточнив, що слідство буде ініціювати психіатричне обстеження Надії Савченко, щоб зняти всі спекуляції про її неосудність під час вчинення нею злочинних дій.

Після вступного слова генпрокурора нардепам продемонстрували 28-хвилинне відео з доказами причетності Савченко до підготовки теракту. Причому, як уточнив Луценко, повний обсяг матеріалів слідства становить 74 Гб, а тільки тривалість відео - близько трьох діб.

Парламентаріям показали відео та аудіозаписи розмов Савченко, Рубана та ще одного співучасника (який співпрацював з СБУ), на яких нібито зафіксовані транспортування зброї і планування ними терактів. Після перегляду роликів і питань від нардепів до Луценка, слово надали самій Савченко для пояснень з приводу звинувачення ГПУ. Свій виступ вона розпочала словами: "Зараз всрет*сь". Після чого продемонструвала зірку Героя України і запитала, що важливіше - ця нагорода чи мандат народного депутата. "Я продовжую бути героєм. А ви перестали красти, почали дбати про Україну?" - сказала вона. На виступ Савченко пішло близько п'яти хвилин, хоча за регламентом у неї було 15. По закінченню п'яти хвилин вона хотіла просто мовчки постояти, але спікер Андрій Парубій сказав, що "не буде десятихвилинного трагічного мовчання". Ні пояснення, ні виступ Савченко народних депутатів не переконали.

"Коли ви з військовим починаєте обговорювати військову операцію, я не впевнений, що це політична провокація. У неї є своя політична позиція. Але коли людина переходить від політичної позиції до практичної реалізації - зустрічаємося з військовими, віддаємо накази, інструкції, возимо зброю - це вже змова і спроба перевороту, злочинна діяльність. Верховна Рада визначається, чи є подання на депутата політичним. В даному випадку воно не політичне. До того моменту, поки Савченко говорила, що Рада - це злочинці і так далі - це були просто заяви. Але коли вона перейшла до того, щоб зібрати команду для реалізації - це чітко стаття ККУ", - сказав РБК-Україна народний депутат від БПП Олексій Мушак.

Верховна Рада проголосувала 291 голосами за зняття недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності, 277 голосами за затримання і 268 голосами за арешт. "Те, що майже 300 голосів було за зняття недоторканності притягнення до кримінальної відповідальності свідчить про те, що ГПУ переконало практично всіх. В даному випадку якихось сумнівів, що людина збиралася здійснити криваве місиво в центрі Києва, ні в кого немає", - прокоментував виданню нардеп від БПП Вадим Денисенко.

"Сама фігурант справи визнала, що вона це робила. Для мене це було вирішальним. Якщо ми говоримо про тероризм - це вже не іграшка. Жертвами могли стати багато хто. Я побачив відеодокази. І почув підтвердження від самої Савченко відео правдиве. Для мене цього було ключове", - розповів РБК-Україна заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Власенко. І уточнив, що голосував за всі три подання. До речі, "Батьківщина" віддала 14 з 20 голосів за притягнення Савченко до відповідальності, 11 - за затримання і 10 - за арешт.

Після винесеного рішення Савченко вирушила до готелю "Київ" поговорити зі своєю сестрою Вірою і мамою. Потім вона повернулася в будівлю парламенту, де співробітники СБУ зачитали їй підозру. Після цього, у супроводі правоохоронців та журналістів, Савченко вирушила пішки до будівлі так званого слідчого ізолятора СБУ в Аскольдовому провулку.

Суддя по справі Бузини і обвинувач російських ГРУшників

Вже на наступний день, 23 березня, близько 11 години у Шевченківському районному суді міста Києва почалося засідання щодо обрання Савченко запобіжного заходу. Будівля посилено охоронялася, а на вході всіх відвідувачів правоохоронці ретельно перевіряли рамками і металодетекторами.

Справу розглядав суддя Євген Сидоров. Він же був суддею у справі про вбивство Олеся Бузини. Сторону обвинувачення представляли військові прокурори Олександр Банник і Олександр Климович. Адвокатів у Савченка було троє: Олег Соловей, Віктор Чевгуз і Дмитро Бугай.

Перед засіданням Надія розповіла журналістам про свою ніч, проведену в СІЗО. "Як і в російському, нічим не відрізняється", - сказала вона, потім виправилася: "навіть гірше, ніж у ворога". Одягла Савченко светр з тризубом. До суду прийшли сестра і мати Надії, а також група підтримки з кількох десятків людей. Частина з прихильників Савченко спостерігали за засіданням безпосередньо із судового залу, інша частина - з окремої кімнати, де на екранах показували трансляцію. Під час виступу Савченко вони регулярно аплодували реплікам підозрюваної.

Після відповідного клопотання захисту, суддя дозволив Савченко пересісти з боксу на лаву біля своїх адвокатів.

Першим суть підозри і інкримінованих слідством злочинів виклав прокурор. При цьому, за його словами, Савченко загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Сторона звинувачення попросила у судді для Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою максимальні 60 днів без визначення розміру застави.

Пізніше слово дали і самій Савченко, яка у свою чергу заявила, що єдиною правдою із зачитаної підозри є її зневага до президента, парламенту та уряду.

"Це невдоволення соціально-економічним становищем України. 98% українців не задоволені, що ми живемо бідно, завдяки владі. 98% українців кажуть, що готові на все, щоб підірвати Верховну Раду, щоб здохла ця влада. Але людей не садять за їх слова і думки. Моя справа, звичайно ж, політично мотивована, напевно, ще з тих пір, як мене повертали як героя України, або робили з мене героя - це вже вирішувати українцям", - почала свій виступ підозрювана. І уточнила, що спрау її нібито замовили з Адміністрації президента, так як влада бачить у ній політичного конкурента. На переконання Савченко, 98% українців вважають її героєм країни.

Більш того, за її словами, ні так звана "ДНР", ні так звана "ЛНР" не є терористичними організаціями, оскільки вони не визнані такими законом України, а йде війна з Росією.

Далі Савченко почала озвучувати тези з критикою влади про "політичну провокацію" і "сюрреалізм", який вона влаштувала цілеспрямовано. А саму зброю, привезену з окупованих територій, вона нібито використовувала для випробування і встановлення її походження - чи постачала її Росія, чи Україна, але саму зброю вона не перевозила. Кульмінацією виступу Савченко став її ультиматум: у разі, якщо суд залишить її під вартою, вона розпочне голодування.

Потім слово дали захисту підозрюваної. Позиція адвокатів полягала в тому, що підозра не обґрунтована та не підлягає задоволенню. А затримання Савченко, за версією захисту, було незаконним. Також адвокати намагалися звести до абсурду все описане в підозрі, зокрема, етапи планування терактів з боку Савченко і Рубана. Крім того, захист повторила висловлювання підозрюваної про те, що так звана "ДНР" не визнана терористичною організацією в українській законодавчій площині, а ватажок сепаратистського утворення Захарченко не визнаний судом терористом.

До речі, в ході засідання прокурор повідомив, що після затримання правоохоронці попросили у Савченко здати свої біологічні зразки для експертизи на їх збіг із зразками, виявленими на деяких речових доказах. Однак нардеп відмовилася. Згідно аргументації самої Савченко, вона не хотіла витрачати час на такі процедури.

Перед тим, як суд пішов у нарадчу кімнату для винесення рішення, слово взяв один з прокурорів. Раніше він виступав прокурором у справі російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва, яких згодом обміняли на Савченко. За його словами, ГРУшники в суді виглядали краще, ніж Савченко, і їм "хоча б вистачило глузду не влаштовувати теракти на своїй території". Після цього зауваження зав'язалася перепалка, в ході якої Савченко обізвала прокурора "д...ом".

Через кілька годин суддя повернувся до зали засідання. Перед цим з заявами для преси та своїх соратників виступила нардеп. Серед іншого вона заявила, що в Гаазі "Порошенко, Турчинов і Путін будуть сидіти на одній лаві підсудних".

Судді Сидорову вдалося внести інтригу. Своїм рішенням він визнав незаконним затримання Савченко з огляду на те, що правоохоронці склали документи на підставі статей, що регламентують затримання на місці злочину. У той же час, інкриміновані Савченко злочини є закінченими, а значить правоохоронці не мали права затримувати нардепа з мотивацією "на місці злочину". Суддя постановив звільнити Савченко з-під варти в залі суду. Соратники нардепа в будівлі суду вважали, що це рішення є остаточним і почали аплодувати.

Але, визначивши затримання незаконним, суд відразу ж арештував Савченко так як вважає підозри правоохоронців обгрунтованими. Також, за словами судді, є ризики, що Савченко може вплинути на хід слідства. Виходячи з цих міркувань, суддя постановив взяти Савченко під варту на 59 днів.