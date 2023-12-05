Тепло та вигідно. Чому варто задуматись про модернізацію системи опалення на підприємстві

Чому варто задуматись про модернізацію системи опалення на підприємстві (фото: yasno.com.ua)

Зазвичай в контексті підготовки до зими та холодів, кажуть готуй санки влітку, тобто запасайся дровами, утеплюй приміщення, замінюй вікна. Але якщо мова йде про модернізацію системи опалення (заміну обладнання, налагодження), то починати підготовку потрібно якраз під час старту опалювального сезону. Чому так? Які особливості мають проєкти з опалення, розповідаємо у другому матеріалі спецпроєкту "Як зменшити споживання енергоресурсів на підприємстві".

Щоб оцінити втрати тепла систему опалення потрібно запустити і протестувати. А відбувається це якраз під час опалювального сезону. Саме тоді варто запрошувати експертів з енергоефективності YASNO Energy Efficiency, щоб вони змогли оцінити стан існуючої системи опалення та запропонувати рішення для її заміни або вдосконалення. Адже проводити такі дії в опалювальний сезон і залишити працівників і приміщення без опалення, зовсім не підходящий варіант.

Уже потім, коли система опалення відключається у теплу пору, і можна починати реалізацію проєкту модернізації системи опалення (знімати старе обладнання та встановлювати нове).

Проєкти з опалення досить індивідуальні, оскільки кожне підприємство має свою специфіку, структуру. Тому у кожному конкретному випадку можуть буди використані інші технології.

Як ми знаємо, теплова енергія передається трьома шляхами:

теплопровідність

конвекція

радіація

Наприклад, якщо підприємство має цехи з високими стелями, то у такому випадку краще використовувати прилади опалення орієнтовані на радіаційний теплообмін оскільки він дозволяє не прогрівати "зайвий" простір.

Великі втрати енергії на транспортування теплоносія можна спостерігати на великих підприємствах, де протяжність магістральних тепломереж може перевищувати 10 км. Для таких підприємств кращим варіантом може бути децентралізація системи опалення, коли в окремих цехах встановлюється власне джерело теплової енергії, як варіант, це може бути електрокотел. У такому випадку відбувається заміщення енергоресурсу, адже зазвичай такі підприємства використовують для обігріву газ. Такі рішення дозволяють заощаджувати мільйони гривень.

На деяких підприємствах ідеальним може бути рішення щодо використання теплових насосів. Якщо, наприклад, підприємство в рамках технологічного процесу скидає зайве тепло в атмосферу, то його можна перенаправити до теплових котлів. Таким чином і досягається економія енергоресурсів.

Можна також розглянути варіант рекуперації в комбінації з компресорним обладнанням. Компресори під час виробництва стисненого повітря, виробляють багато теплової енергії, яку можна використати для системи гарячого водопостачання та як першу ступінь нагріву для системи опалення.

Загалом проєкти по модернізації систем опалення можуть тривати від 3-6 місяців до року, можливо і більше, це залежить від масштабів підприємства.

Як відбувається реалізація проєкту з модернізації системи опалення?

Складається тепловий баланс (експерти YASNO Energy Efficiency досліджують діючу систему опалення на підприємстві та пропонують рішення, які можуть дозволити зменшити споживання енергоресурсів).

Визначається основне технічне рішення (в процесі огляду може виникнути декілька пропозицій щодо вдосконалення системи опалення, які зачіпають різні види обладнання, тож важливо конкретно визначити, яким чином буде реалізовано проєкт).

Підготовка проєктної документації.

Доставка і встановлення нового обладнання.

Пусконалагоджувальні роботи.

Моніторинг результатів економії.

Передача обладнання у власність замовника.

Розглянемо кейси реалізованих проєктів на підприємствах та дізнаємось якої економії вдалось досягти завдяки рішенням експертів YASNO Energy Efficiency.

Енергоефективний проєкт на Центральному ГЗК Метінвесту

досягнута економія – 67%;

зменшення споживання теплової енергії – на 530 Гкал на рік

економія в грошовому еквіваленті – 2,4 млн грн на рік

Щоб зменшити витрати підприємства на енергоресурси та забезпечити якісні умови для роботи працівників адміністративно-побутового комплексу шахти "Гігант-Глибока" та відділу найму та розвитку персоналу (колишній навчально-курсовий комбінат) було встановлено нове обладнання – сучасні теплові насоси виробника Cooper&Hunter, а також система погодозалежної автоматики.

Дана система дозволить контролеру динамічно приймати значення датчиків температур зовнішнього повітря та автоматично визначати, яку кількість тепла необхідно для будівлі в конкретний момент. Таким чином забезпечується оптимальне використання теплової енергії для опалення і відповідно зменшуються витрати на її виробництво.

Також ця система дозволить максимально обігрівати приміщення в нічний час, а в години пікового навантаження контролер забезпечить роботу теплонасосів в режимі підтримання комфортної температури.

Модернізація системи теплопостачання на ПРАТ "Камет-Сталь"

досягнута економія – 87,9%;

зменшення споживання природного газу – на 1,1 млн м3 на рік

економія в грошовому еквіваленті – близько 19,6 млн грн на рік

П’ять цехів підприємства опалювались централізовано від власної котельної підприємства і через високу протяжність і зношеність магістралей мали місце високі втрати теплової енергії при транспортуванні. Крім того, частина цехів мають високі стелі і опалювались звичайними приладами конвективного принципу дії, що призводило до значних перевитрат теплової енергії.

В межах проєкту було встановлено локальні системи теплопостачання для 5 цехів.

Модернізація системи теплопостачання містить децентралізацію системи теплопостачання із встановленням локального обладнання на базі електричних конвекторів, інфрачервоних газових обігрівачів, газового котла, електробойлерів.

Особливу увагу експерти YASNO Energy Efficiency приділили цехам із високими стелями, оскільки ті мали значно завищене споживання енергії. Щоб досягти максимальної економії вони обрали газові інфрачервоні обігрівачі. Це дозволило забезпечити обігрів безпосередньо робочих місць і не витрачати зайвої енергії.

Проєкти з модернізації систем опалення вимагають чітких прорахунків економічного ефекту, оцінки переваг заміщення енергоресурсів (якщо такий варіант планується), більших інвестицій, ніж в системи освітлення.

Вдосконалення системи опалення в контексті загального теплозабезпечення підприємства є лише частиною проєкту. Також бажано замінити вікна, утеплити стіни, тоді сукупний ефект буде давати ще більшу економію. Реалізовані проєкти експертами YASNO Energy Efficiency по опаленню дозволили підприємствам досягти економії в середньому від 20% до 50%.

Про те як модернізувати систему освітлення та якої економії можна досягти – читайте в першому тексті спецпроєкту.