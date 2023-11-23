Енергоефективна модернізація підприємства. Чому варто почати з системи освітлення та якої економії можна досягти

Проєкти модернізації систем освітлення дозволяють підприємствам досягти значного зменшення витрат на електроенергію за досить короткий проміжок часу. Ще одна перевага почати з системи освітлення – такі проєкти, як правило, не потребують значних фінансових вкладень. Та й оплатити проєкт клієнт має лише з досягнутої економії, замовляючи його реалізацію на умовах енергосервісу. Це оптимальне рішення для проведення енергоефективної модернізації під час війни.

У першому матеріалі спецпроєкту "Як зменшити споживання енергоресурсів на підприємстві", розповідаємо покроково, як реалізуються проєкти модернізації системи освітлення та на реальних кейсах ознайомимось з результатами їх впровадження.

Навіть сьогодні багато підприємств продовжують використовувати для освітлення цехів звичайні лампи розжарювання або ртутні. Ці лампи, для прикладу, споживають до 10 разів більше електроенергії, ніж LED. А враховуючи велику кількість світильників, які необхідні для освітлення цехів, споживання електроенергії на таких підприємствах лише на освітлення може сягати тисячі МВт∙год електроенергії.

Крім того, ртутні лампи є неекологічними й потребують утилізації після виходу із ладу. А ще таке освітлення часто не забезпечує нормативний рівень освітлення, що важливо з точки зору продуктивності та охорони праці (при поганому освітленні може збільшуватись кількість травм).

Але, не знаючи особливостей роботи сучасного обладнання і технологій, які використовують експерти з енергоефективності, підприємства часто бояться реалізовувати такі проєкти. Та і не мають у штаті власних експертів, які могли б їх переконати в іншому.

Експертам YASNO Energy Efficiency періодично доводиться розвінчувати різні міфи, які озвучують клієнти на етапі знайомства. Щоб зменшити час на опрацювання існуючих міфів, який віддаляє наших майбутніх клієнтів від економії, розвінчуємо найпоширеніші з них.

Міф 1. Цілодобовий виробничий цикл, який не можна зупиняти

Будь-які зміни або зупинки у виробничому процесі можуть негативно відобразитися на результатах підприємства.

Рішення експертів:

Такі ситуації часто трапляються на підприємствах, які мають повний виробничий цикл. Але експерти YASNO Energy Efficiency підлаштовуються під графік підприємства та виконують свої роботи у періоди зміни використання обладнання. Тому з усіма підприємствами, де реалізовувались проєкти, ці питання вдавалось владнати.

Міф 2. Температурний режим в цеху

В деяких цехах температура може сягати 80-90 ℃, оскільки тепло піднімається вгору, а зазвичай в інформації про LED-лампи фігурує допустимий показник температури 50-60 ℃.

Рішення експертів:

Для таких цілей експерти YASNO Energy Efficiency використовують спеціальні світлодіодні високотемпературні світильники, які здатні витримувати температуру 80-90 ℃.

Міф 3. Високий рівень запиленості цеху

Пил в’їдається у скло світильників, що призводить до зниження яскравості освітлення. В запиленому цеху усі лампи будуть забруднені, тому немає сенсу їх замінювати.

Рішення експертів:

Для таких цехів експерти YASNO Energy Efficiency використовують світильники, покриті спеціальним загартованим склом, що зводить ефект запиленості нанівець.

Це були найпоширеніші міфи, які точно не є перешкодою для реалізації енергоефективних проєктів на підприємствах. Тож розбираємось і далі. Яких же цілей може досягти підприємство, впроваджуючи проєкт модернізації системи освітлення.

Загалом, модернізуючи систему освітлення, підприємство може:

стати більш екологічним і знизити споживання електроенергії на систему освітлення до 90%

економити – зменшити витрати коштів на освітлення у рази

забезпечити нормативний рівень освітлення, що сприятиме покращенню продуктивності праці.

Проєкт модернізації системи освітлення, в залежності від розмірів підприємства, може тривати від декількох місяців до року. Зазвичай він складається з таких етапів:

1. проєктування – створення документації проєкту та плану дій

2. заміна кабельно-провідникової продукції та демонтаж існуючих світильників

3. монтаж щитів освітлення

4. монтаж нових світильників

5. встановлення системи обліку (лічильників).

Розглянемо кейси реалізованих проєктів на підприємствах: ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" (кисневий цех), Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті (шахта "Гігант-Глибока"), Північному гірничо-збагачувальному комбінаті (дробильна фабрика №1) та дізнаємось якої економії вдалось досягти завдяки рішенням експертів YASNO Energy Efficiency.

ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" (кисневий цех)

досягнута економія – 81%;

зменшення споживання електроенергії – на 1,01 млн кВт∙год на рік

в грошовому еквіваленті економія – близько 4 млн грн на рік

Модернізація системи освітлення на всьому підприємстві була поділена на декілька проєктів. Нині введено в експлуатацію четвертий проєкт, а в найближчому майбутньому буде реалізовано ще один проєкт у прокатному цеху підприємства. Кожен з реалізованих проєктів включав демонтаж старих світильників, які переважно працювали на основі ртутних ламп та звичайних ламп розжарювання, заміну кабельно-провідникової продукції.

В рамках чотирьох проєктів на ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" встановлено близько 3 тис. світлодіодних світильників, які споживають до 5 разів менше електроенергії та підвищують рівень безпеки працівників на їхніх робочих місцях.

Для обліку споживання електроенергії на підприємстві встановлена нова система, завдяки якій експерти YASNO Energy Efficiency та "КАМЕТ-СТАЛЬ" в режимі реального часу можуть дистанційно відстежувати показники ефективності проєкту та попереджати можливі збої в роботі системи освітлення.

Рішення YASNO дозволили підприємству зменшити споживання електроенергії на 81% від базового споживання системи освітлення обох підрозділів, що еквівалентно 1,01 млн кВт∙год на рік. Економія складає близько 4 млн грн на рік.

Крім економічного ефекту, модернізація системи освітлення дозволила забезпечити підприємство освітленням, яке відповідає нормам охорони праці, збільшує безпеку працівників під час виконання своїх обов’язків, а також підвищує продуктивність праці.

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат (шахта "Гігант-Глибока")

досягнута економія – 87%;

зменшення споживання електроенергії – на 0,6 млн кВт∙год на рік

в грошовому еквіваленті економія – близько 2,3 млн грн на рік

На шахті в якості джерел освітлення використовувались застарілі світильники з лампами розжарювання, ДРЛ, ДНаТ, що не забезпечували потрібний рівень освітленості. В межах проєкту було оновлено зовнішнє освітлення наземної території шахти (на освітлювальних щоглах і будівлях) і підземний простір. Всі світильники з лампами розжарювання замінили на сучасні світлодіодні у кількості 599 штук.

Нові світильники допомогли комбінату додатково зберегти, лише на освітленні шахти Гігант-Глибока за дванадцять місяців експлуатації, 607 тис кВт∙год електроенергії на суму 2 277 тис. грн. Це еквівалентно зниженню викидів СО2 на 544 т.

Північний гірничо-збагачувальний комбінат (дробильна фабрика №1) Північного ГЗК

досягнута економія – 75%;

зменшення споживання електроенергії – на 2 млн кВт∙год на рік

в грошовому еквіваленті економія – близько 7,5 млн грн на рік

На фабриці в якості джерел освітлення так само використовувались застарілі світильники з лампами розжарювання, ДРЛ, ДНаТ, що не забезпечували потрібний рівень освітленості і споживали багато зайвої електроенергії.

В межах проєкту з модернізації освітлення на дробильній фабриці №1 було замінено жарові та газорозрядні лампи на промислові світлодіодні світильники у кількості 1000 штук. Замінено застаріле захисно-комутаційне обладнання та прокладено 3,5 км силового кабелю. А також встановлено системи обліку та щити освітлення.

Завдяки виконаним заходам: вдалось досягти економії електроенергії 2 млн кВт·год на рік, що еквівалентно зниженню викидів СО2 на 1,9 тис. т на рік. Також вдалось досягти поліпшення умов праці завдяки збільшенню освітленості робочих місць.

Важливо пам’ятати, що проєкти модернізації системи освітлення дозволяють досить швидко і без особливо великих витрат почати економити.

Якщо вам цікаво, на скільки реально можна зменшити споживання електроенергії завдяки модернізації системи освітлення, саме на вашому підприємстві, звертайтесь до YASNO Energy Efficiency і починайте економити.