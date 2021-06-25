"Теневой" производитель сигарет из Желтых Вод: контрафакт и неуплата налогов на миллионы

В Украине фиксируют самый высокий уровень теневого рынка табака в истории. Он вырос до рекордных 13%. Контрабанда, в том числе с оккупированных территорий, и нежелание некоторых бизнесменов соблюдать законы топят страну в контрафакте. Подробнее — в материале РБК-Украина.

Один из крупнейших производителей "серых" сигарет — ООО "Юнайтед Табако" из Желтых Вод (Днепропетровская область). Однако несмотря на многочисленные разоблачения и штрафы, эта компания не только не прекратила выпуск контрафакта, а только увеличила его объемы до промышленных. История длится более трех лет.

ООО "Юнайтед Табако" производит дешевые сигареты под брендами PULL и Marshall. Компания работает с 2016 года и, начиная с первых дней, гонит на рынок контрафакт.

Первыми об этом в 2018 году заявили журналисты-расследователи программы "Схемы". Дальнейшее уголовное дело и обыски подтвердили факт продажи сигарет с поддельными акцизными марками. Тогда "Юнайтед Тобако" не уплатила в бюджет почти 2,5 млн грн акцизного налога.

Производство ООО "Юнайтед Табако" (фото: "Схемы")

После уплаты довольно скромного штрафа — 619 тыс. грн — дело закрыли. Но история имела продолжение. По данным Счетной палаты, за первое полугодие 2019 года эта компания продала 90% продукции без уплаты акциза, а убытки государства составили минимум 63 млн грн.

Как работает "Юнайтед Табако" сейчас? Какую продукцию выпускает — легальную или контрафакт?

Новое расследование провели журналисты программы "Особый взгляд" на "5 канале". Под видом обычных покупателей авторы расследования приобрели 11 пачек сигарет "Pull" и "Marshall" в 6 пунктах продажи в Желтых Водах — киосках, супермаркетах и магазинах у дома. В среднем пачка сигарет обошлась в 32 гривны.

Параллельно журналисты сделали оптовый заказ сигарет этих же марок через популярные в интернете маркетплейсы. Цена пачки в опте — всего 18 гривен. С нынешними налогами сигареты объективно не могут быть настолько дешевыми.

"Только специфический акциз на пачку составляет 29 грн. Он обязателен и не зависит от конечной стоимости продукции", — пояснил эксперт общественной организации "Жизнь" Дмитрий Купыра.

На 3-х из 11 пачек, купленных в Желтых Водах, вообще не было акцизной марки, а информация была напечатана на арабском и английском языках, что является недопустимым.

Законодательство позволяет использовать исключительно государственный язык. Легальность сигарет авторы расследования решили проверить в Киевском научно-исследовательском институте судебной экспертизы. Здесь изучали табачные изделия больше месяца и дали заключение, которое никого не удивило.

"Из 11 пачек только 2 соответствуют нормативно-технической документации. То есть все остальные ей не отвечают. Если конкретно, то на этих 2 пачках сигарет были оригинальные акцизные марки и все маркировки, а также сами табачные изделия отвечали требованиям ГОСТА и закона Украины о требованиях к сигаретам. Остальные образцов через разные причины не отвечала этим образцам", — сообщил старший научный сотрудник института судебных экспертиз Сергей Сичкарь.

Эксперт также рассказал, что "Юнайтед Табако" фактически подделала акцизные марки — их банально могли напечатать на современном принтере. А вот что удивило — даже нелегальные образцы были изготовлены на промышленном оборудовании. То есть, это не кустарное производство, а настоящий контрафактный конвейер.

"Ровные обрезанные края пачек сигарет, ровно проклеена бумага. То есть совокупность таких признаков свидетельствует о том, что данная пачка изготовлена именно на промышленном оборудовании, а не кустарным способом. Это массовое промышленное производство", — заключает Сергей Сичкарь.

С такими выводами журналисты вернулись к Желтым Водам за комментариями руководителей "Юнайтед Табако", однако те отвечать на вопросы отказались.

Экспертиза, которую выполнили сотрудники научно-исследовательского института, может стать основанием для открытия уголовного производства в отношении "Юнайтед Табако". А вот будут ли реальные результаты — есть сомнение. Ведь инструментов избежать ответственности в Украине достаточно.

"Есть постоянное нелегальное производство. Есть постоянные злоупотребления по уплате налогов. Соответственно должны были быть уголовные дела и конфискация, ликвидация этого производства. Представить, чтобы, например, в Европе могла так просто продолжить работать компания, которая уже неоднократно нарушала законодательство, ну это просто невозможно", — говорит глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

В случае с "Юнайтед Табако" кроме правоохранителей и налоговиков, вероятно, есть еще и политическая "крыша". Компания оформлена на "SENTROTREYD LIMITED" с Маршалловых островов. Этот, вероятно, оффшор контролирует жительница Желтых од Елена Бойко. Она — бизнес-партнер Сергея Дробота, экс-директора компании "ВостГОК", которая связана с Русланом Журило. Он со своей стороны — давний партнер и приятель бывших нардепов Николая Мартыненко, Максима Полякова, Олега Кришина и даже скандально известного судьи Артура Емельянова. Брат Журила-Николай Журило — в свое время числился как заместитель директора "Юнайтед Табако".

Значит ли это, что "Юнайтед Табако" и дальше будет продолжать работать в тени? Мяч на стороне поля правоохранительной системы. Если в ближайшие дни реакции от нее не будет — надо делать выводы.

"Какова логика акцизов на табачные изделия? Государство пытается делать менее доступной вредную убийственную продукцию... Когда не платится акциз и происходит такой обход, однозначно это означает доступность этих изделий, особенно для молодежи. Это точно не та продукция, доступность которой должна расти", — добавляет Дмитрий Купыра.

Пока ждем реакции от правоохранительных органов, сигареты под брендами "Pull" и "Marshall" из Желтых Вод уже добралась до Киева: ее можно легко найти на столичных раскладках. Таким образом, "Юнайтед Табако" продолжает погружать экономику в"тень".