Тарифный перекос: кому НКРЭКУ дает место под солнцем, а кого держит в черном теле

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Дискриминация – главный принцип государственного регулирования энергетических рынков в Украине. Расовая дискриминация показана в фильме "Зеленая книга", который получил Оскара в этом году. Как выглядит тарифная дискриминация, и кто же белый, а кто черный в украинской энергетике?

Ответ на этот вопрос зависит от Национальной комиссии регулирования сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Эта комиссия устанавливает всем энергокомпаниям тариф, от которого зависит их финансовое благополучие. Комиссия как шериф проверяет эти компании, штрафует, а также собирает "налог" - взнос на регулирование. Сейчас его ставка составляет 0,078% от дохода всех регулируемых компаний. В прошлом году только за счет собранного взноса бюджет НКРЭКУ пополнился на 396 млн гривен – при том что штат комиссии ограничен 600 сотрудниками.

Этих миллионов достаточная для того, чтобы НКРЭКУ работал по правилам, прописанным в законе: обеспечивал энергетическую безопасность страны и "европейскую интеграцию рынков электроэнергии и природного газа", с объективным и не дискриминационным соблюдением "баланса интересов потребителей, субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг и государства" (ст. 3 Закона "О НКРЭКУ"). Насколько объективна работа госрегулятора?

В черном теле

Тарифная политика НКРЭКУ с головой выдает ее симпатии: все лучшее досталось электроэнергетикам, а газовикам отвели места на задворках. И особенно ярко это видно на примере распределительных компаний (DSO в европейской терминологии). Итак, доля тарифа облэнерго (DSO-е) в розничной цене электроэнергии для населения составляет 37%. А у облгазов (DSO-g) доля тарифа в розничной цене природного газа для населения - 8%.

Если для корректного сравнения применить общую энергетическую единицу (квт*ч), то разница будет как между черным и белым. Сейчас 1 кВт*ч электроэнергии стоит 1,68 гривен, а 1 кВт*ч природного газа 0,84 гривен. Таким образом, доход облэнерго с доставленного потребителю 1 квт*ч облэнерго составляет 0,62 гривен, а доход облгаза – 0,07 гривен, т.е. почти в 10 раз меньше. Даже если взять нижнюю планку цены для электроэнергии (действует при потреблении до 100 кВт*ч), то разница будет пятикратной (0,33 гривен против все тех же 0,07 гривен у облгазов).

Это явное нарушение основного принципа европейского тарифообразования – равенства, отсутствие дискриминации. По данным HEPI (Household Energy Price Index) за февраль 2019 года, в странах ЕС средняя доля тарифа на распределение в розничных ценах электроэнергии и газа одинакова – около 28% (это средний показатель). Конечно, абсолютное равенство не является догмой, поэтому в соседней Польше доля тарифа на распределение электроэнергии 32%, а на газ 23%, а в Словакии наоборот – 28% и 36% соответственно.

Но разницы почти в 5 раз, как в Украине, нет нигде. Поэтому в сентябре 2018 году Секретариат Энергосообщества в своем письме напомнил НКРЭКУ, что "в процессе определения тарифов необходимо соблюдать прозрачность и недискриминационность".

Доля тарифа на распределение в розничной цене

Электроэнергия Газ Бельгия 36% 29% Великобритания 25% 25% Германия 20% 22% Польша 32% 23% Румыния 30% 30% Словакия 28% 36% Франция 27% 34% Чехия 38% 23% В среднем ЕС 28 28% 28% Украина 37% 8%

Данные HEPI

Перекос в пользу "белых" электроэнергетиков в Украине создан за последние годы, под заверения госрегулятора о равенстве возможностей и евроинтеграцию рынков. Еще в 2013 году в Украине не было тарифной дискриминации: доля тарифа облгазов в цене газа составляла 35% (см.Структура цены на природный газ для населения).

Последствия тарифной необъективности дают о себе знать: отток кадров из облгазов уже превысил 25% в год. По данным Профсоюза работников газовых хозяйств, с 2016 года отрасль покинули около 20 тыс. специалистов, и сокращение продолжается. Потому что сейчас в Украине в тарифах облэнерго заложена средняя зарплата 11 247 гривен. А в тарифах облгазов этот же показатель НКРЭКУ утвердил на уровне 5 800 гривен – и он практически неизменен с 2016 года. В таких условиях специалисты уходят из газораспределительных компаний. И, зачастую, в соседние облэнерго, где работа слесаря оплачивается в два раза выше.

За полцены

Таким же образом госрегулятор отражает в тарифах газораспределительных компаний их расходы на технологические потери газа. И речь не только об объеме таких потерь – сейчас идет спор в связи с тем, что их включили в тариф на уровне, который в 30-40% ниже реального. Есть бесспорный пример: утвержденная НКРЭКУ в тарифе цена, по которой облгазы должны закупать газ для компенсации технологических потерь, на 2018 год составляет 5 981 гривен за тыс. куб. м (без НДС). В это же время рыночная стоимость (по данным оператора ГТС "Укртрансгаза") доходила до 12 397 гривен за тыс. куб. м (без НДС). И тут двукратная разница – с минусом для участников рынка.

При этом в госрегуляторе любят намекать на то, что технологические потери у DSO-g могут быть завышены. Но если ознакомится со статистикой, то окажется, что в газораспределении один из самых низких показателей потерь. У облэнерго этот показатель в три раза выше: в денежном эквиваленте потери при распределении электроэнергии составили 20,3 млрд гривен, а в газораспределении – 6,7 млрд гривен. При том, что объем распределенной энергии (в кВт*ч) последнем случае в 2 раза больше (см. Объемы потерь в сетях).

Объемы потерь в сетях*

Транспотрная инфраструктура Товар Объем транспортировки Потери при транспортировке Водопроводы (водоканалы) Вода 1 603 млн куб.м - 32% 513 млн куб.м - 6,1 млрд грн Теплосети Тепло 67,5 млн Гкал 78,3 млрд кВт*ч 22% 14,9 млн Гкал 17,3 млрд кВт*ч 18,5 млрд грн Облэнерго Э/энергия 130,1 млрд кВт*ч 130,1 млрд кВт*ч 9,9% 12,89 млрд кВт*ч 12,89 млрд кВт*ч 20,3 млрд грн Облгазы Газ 28 млрд куб.м 294,8 млрд кВт*ч 3,5% 0,98 млрд куб.м 10,3 млрд кВт*ч 6,7 млрд грн

*данные 2016 года и действующие на то время цены и тарифы: ээ 1,5784 грн за кВт*ч; газ 6,8423 грн за куб.м; тепло 1 242,8 грн за Гкал; вода 11,84 грн за куб.м.

I have a dream

Кричащая тарифная дискриминация сказывается на состоянии сетей – все больше газопроводов полностью изнашиваются, а расходы на их ремонт и модернизацию госрегулятор утверждает все меньше. В отличие от тех же электросетей. Сейчас в утвержденных НКРЭКУ тарифах средний объем расходов – 28 гривен в месяц на 1 км газопровода. А у "электриков" - 130 гривен на 1 км сетей.

Вот пример, как развиваются события на протяжении последних семи лет в Волынской области (в других регионах ситуация схожая):

Объем инвестиций в тарифах (тыс. долларов США)

Сейчас убыточный тариф на распределение газа становится главным фактором, который загоняет облгазы в долги. Только за 2018 год убытки газораспределительных компаний превысили 8 млрд гривен.

Дядя НАК в каждой хижине

НКРЭКУ закрепило за газораспределением роль энергетики "второго сорта", из года в год занижая тарифы. Отрасль теряет специалистов, состояние инфраструктуры все хуже – по стране около 78% газорегуляторных пунктов и 86% станций катодной защиты исчерпали срок своей эксплуатации, а около 6 тыс. км газопроводов находятся в аварийном состоянии.

Единственное рациональное объяснение такой тарифной политики НКРЭКУ – это системное вытеснение из бизнеса независимых газораспределительных компаний. Кому это выгодно? Действия госрегулятора совпадают с планом корпоративного развития НАК "Нафтогаз Украины". Одна из целей этого плана - экспансия "Нафтогаза" в сегмент распределения природного газа. Таким образом, сейчас ведется подготовка полной монополии на газовом рынке – "Нафтогаз" торопится оформить свой контроль над всей цепочкой движения газа от скважины до комфорки. Это полностью закроет рынок от конкуренции, что позволит НАК лоббировать регулярное повышение цены на газ под предлогом необходимости дополнительных инвестиций. Об аппетитах можно судить по заявлениям главы газового дивизиона "Нафтогаза" Андрея Фаворова. В начале марта он заявил о необходимости повысить цену на газ для населения до 10,65 гривен за куб. м (+25%) – только для инвестиций в добычу.

В то время как сейчас, при снижении рыночных цен на газ, при разумном регулировании есть возможность сгладить дискриминацию и выровнять тариф для газораспределения без повышения действующей цены 8,55 гривен за куб. м.