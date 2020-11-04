Табачные поправки: как под видом заботы о бюджете развязывается новая ценовая война на рынке

На минувшей неделе на заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики народный депутат из фракции “Слуга народа” Евгений Петруняк представил свой проект закона № 3044-а, которым предлагает две поправки в действующие законы: о снижении в 230 раз ставки акциза на табачные отходы и о повышении адвалорной ставки акциза на сигареты с 12 до 16%.

В пояснительной записке нардеп отмечает, что его проект увеличит доходы госбюджета и снизит уровень контрабанды и подделок сигарет. Однако, критики предложенных инициатив опасаются, что они на самом деле приведут к прямо противоположным последствиям.

В частности, если закон будет принят, в Украине резко возрастет доля контрафактных сигарет и контрабанды, а также начнется ценовая война, в которой предопределен победитель. РБК-Украина разбиралось в сути этих предложений, и том, почему от этого решения выигрывают Львовская (Винниковская) табачная фабрика, подпольные цеха и контрафактники.

Поправка №1

В настоящее время табачные отходы облагаются таким же акцизным налогом, как и сырье - 1139,76 грн за кг. По данным Петруняка, в 2018-2019 доля отходов составила 0,009%, а остальные 99,991% — это, собственно, само сырье, которое было использовано для производства сигарет и других табачных продуктов. Отходы подлежат утилизации – их сжигают, акцентирует нардеп.

В таком случае, логично задаться вопросом, зачем ради этих 0,009% нужно практически освобождать их от налогов? Как следует из текста пояснительной записки, Петруняк предлагает вместо 1139,76 грн за килограмм взимать с отходов всего 5 грн, то есть почти в 230 раз меньше.

Как оказалось, идея состоит в том, что эти отходы якобы можно использовать в сельском хозяйстве, добавляя их в удобрения для защиты растений.

Кроме того, нардеп обнаружил несоотвествие действующего акциза директивам ЕС, мол, в Европе облагаются акцизами именно табачные изделия, а не отходы. Депутат также заявил, что из отходов уже нельзя произвести сигареты или другие продукты, поэтому ставка акциза в размере 5 гривен вполне приемлема.

В то же время, сейчас не существует никаких узаконенных норм или регламентов, определяющих, сколько таких отходов может быть. Скажем, на одной табачной фабрике отходы табака могут составить 1%, на другой 5% или даже 50% и больше – и никто не может запретить производителю половину сырья сжигать или продавать. Государству также до этого нет дела, ведь 100% обложено налогом.

Фото: нардеп Евгений Петруняк (facebook.com)

В своей пояснительной записке Петруняк также затронул тему контрабанды и контрафакта, заявив, что в 2017 году доля нелегальных сигарет в Украине составляла 1%, а в 2018 году уже 6,1%. Он привел эти цифры, чтобы обосновать еще одну идею: уменьшить и пролонгировать плановое повышение акцизов на сигареты (сегодняшний план – повышение на 20% ежегодно до 2025 года) на более длительный период, чтобы снизить темпы роста цен на сигареты, из-за чего, собственно, и начали расти контрабанда и контрафакт.

На самом деле, нелегальный рынок в те годы был больше, но тенденцию нардеп описал верно. С учетом того, что по предварительным данным нелегальный рынок по состоянию на август 2020 года достиг 6,9%, то идея с замедлением темпа роста акцизов звучит более чем здраво.

По данным Kantar, в первой половине этого года доля контрафакта достигла 1,2%, что является рекордом за последние 6 лет. С учетом увеличения производства в Украине и в ОРДЛО подделок, ничтожный акциз на табачные отходы открывает новые возможности для подпольных производителей сигарет.

Если представить, что на какой-то табачной фабрике вдруг оказалось 50% табачных отходов, которые облагаются акцизом в размере 5 гривен, то что делать с ними? Их можно продать контрафактникам, которые за счет пятигривневого акциза (вместо 1139,76) станут не просто прибыльными, а экстра-прибыльными, полагают эксперты.

"Под шумок внесения изменений в госбюджет некоторые игроки табачного рынка пытаются пролоббировать отсрочку увеличения налогов на их продукцию, что должно состояться уже в следующем году", - считает экономист Борис Кушнирук.

Как известно, со следующего года ставка акциза на табачное сырье должна повыситься до 1367,71 гривны.

Стоит отметить что о коррупционных рисках данных поправок заговорили и сами депутаты. В частности, коллега Петрунюка по фракции Андрей Холодов увидел в этих инициативах след табачных лоббистов.

"Вчера на заседании рабочей группы я наблюдал, как лоббисты одного украинского табачного производителя пытаются провести нормы о снижении налогообложения табачной жилки", - написал Холодов в своем Telegram-канале.

Фото: нардеп от "Слуга народа" Андрей Холодов (РБК-Украина)

Также нардеп, которого по данным журналистских расследований называют одним и бенефициаром крупной розничной табачной сети, добавляет, что на легальных современных табачных фабриках практически нет никаких отходов производства, а тот минимум, который есть – сжигают там же под контролем налоговой.

"К законопроекту 4101 была подана поправка, которая предлагает снизить акциз до 5 грн за кг, чтобы сырье для производства сигарет под видом "табачных отходов" можно было завозить в Украину практически без налогов для использования в качестве "удобрений", - отмечает нардеп, косвенно указывая на явный интерес в этой поправке со стороны Львовской табачной фабрики.

Представитель Минфина также выступил на заседании комитета против проекта закона, так как невозможно отследить, что именно будет продаваться - отходы или все же табачное сырье. Но даже несмотря на все это, комитет поддержал поправку Петрунюка.

Поправка №2

Другой своей поправкой Петруняк решил сделать то, что уже пытались не один раз – повысить так называемую адвалорную ставку акциза на табачные изделия.

Суть адвалора состоит в том, чтобы облагать дополнительным налогом сигареты премиального или высшего ценового сегмента. То есть, чем дороже сигареты, тем больше налогов заплатит их производитель.

Сейчас ставка адвалора составляет 12%, которые вычисляются от суммы максимальной розничной цены на сигареты и НДС. При этом адвалор взимается в том случае, если цена пачки сигарет превышает высчитанную по специальной формуле цену, которая сейчас составляет 51,06 грн – если пачка стоит дороже, вот тогда и взимается адвалор.

Петруняк предлагает поднять ставку адвалора до 16%. И это автоматически приведет к тому, что дорогие премиальные бренды будут еще дороже. Но сигареты по цене меньше 51,06 грн так и останутся дешевыми. А разница между ценами на дешевые и дорогие сигареты станет еще больше.

Несложно прийти к выводу, что поднятие адвалора невыгодно тем компаниям, в портфеле которых есть премиальные бренды, и крайне выгодно тем, у кого премиальных брендов мало или нет вовсе. Премиальных брендов или сигарет по цене выше 51,06 грн практически нет в портфеле ЛТФ, тогда как они есть в портфеле других крупных производителей.

"Повышение адвалора приведет к подорожанию дорогих сигарет, а дешевые останутся в нынешнем ценовом слоте, то есть gap между дешевыми и дорогими вырастет. А учитывая коронакризис, падение доходов и негативные ожидания граждан – это будет мотивировать людей переходить на дешевые сигареты, контрафакт и контрабанду. Классический пример нечестной ценовой конкуренции табачных компаний", - обратил внимание Холодов.

Как известно, начиная с 2010 года от идеи повышать адвалор полностью отказались в странах ЕС, поскольку этот налог провоцирует ценовые войны и не приносит государственным бюджетам ощутимых доходов. За последние 10 лет 24 страны ЕС снизили адвалор. И в Соглашении об Ассоциации с ЕС нет ни слова о повышении этого налога.

В Украине около 80% табачного рынка вообще не платят этот налог – не потому что уклоняются от уплаты, а потому что большая часть сигарет стоит меньше порога, после которого адвалор становится обязательным.

Прогнозировать поступления в бюджет адвалора сложно, это один из самых нестабильных налогов. В структуре всех налогов, которые уплачивают производители сигарет составляет до 4%.

По данным участников рынка, в начале этого года его доля была всего 1% или 79 млн грн (для сравнения – специфический акциз только за январь принес бюджету почти 4 млрд грн). Поскольку цены на сигареты постоянно растут из-за роста акциза, то лишь к концу года доля адвалора может увеличиваться.

В случае повышения адвалорной ставки производители будут пытаться сокращать свой премиальный сегмент, на который прогнозировано упадет спрос.

"Это - классический пример того, что поднятие ставок налогов не приводит к росту доходов бюджета", - считает Светлана Воробей, заместитель министра финансов.

Она также напомнила, что уже давно ВООЗ пришла к заключению, что адвалорные ставки никак не влияют на рост налоговых сборов, только специфические.

Петруняк же, проведя расчеты, считает, что его идея принесет казне 3,5 млрд гривен, Минфин говорит, что все будет наоборот и что это будет означать нарушение договоренности, достигнутой в 2017 года, между властью и отраслью о неповышении налогов более, чем было установлено планом.

Исходя из всего вышеперечисленного, повышение адвалора с 12 до 16% не нашло поддержки в комитете, но впереди еще голосование.

"Будет интересно посмотреть, кто победит при голосовании: те, кто работают в интересах государственного бюджета, или те, что хочет вынести из него несколько сотен миллионов гривен в карманы производителей сигарет", - сказал Холодов, который, к слову, не проголосовал против этого проекта, решив воздержаться.