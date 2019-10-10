Табачной монополии приходит конец

Схема сбыта табачной продукции

Все производители, а их четверо основных, сбывают 99% своей продукции одному единственному дистрибьютору - "Тедис" (бывший Мегаполис-Украина). А тот далее распространяет по торговым сетям страны, фактически являясь регулятором цен на рынке, то есть монополистом.

Никто другой не может стать дистрибьютором. Все табачные компании, по странному стечению обстоятельств, работают только с "Тедис".

Неудивительно, что в 2017 году АМКУ открыл дело против четырех табачных компаний за монополизацию рынка "Тедис". Еще в марте 2017 года правоохранители заявили, что разоблачили "масштабные факты уклонения от уплаты налогов монополистом на рынке табачных изделий" - ООО "Тедис Украина". ГПУ отметила, что часть "преступно полученных средств" шла на финансирование терроризма.

Тогда же, в 2017 году, "Тедис" заплатил рекордный штраф в размере 300 млн гривен по иску АМКУ.

Новый виток событий

Новый виток событий — поправка №8 от народных депутатов Дубинского и Юрченко. Суть поправки сводится к следующему: отныне, табачные компании будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене не выше 80% от максимальной розничной цены (МРЦ). А оптовики, в свою очередь, не смогут продавать сигареты розничным компаниям по цене выше 87% от МРЦ.

Иными словами, у табачников и оптовиков фиксируется маржа.

По мнению директора департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александра Яворского, фиксирование маржи — это вмешательство в процесс ценообразования производителей и импортеров, ограничение конкуренции.

"Это крайне негативный сигнал для иностранных инвесторов", - сказал эксперт.

Однако в рамках этого комментария за скобками остаются правильные действия АМКУ, миллионные штрафы и доказанный картельный сговор "Тедис" с табачниками.

После принятия закона с правкой в ряде СМИ прошла череда публикаций о том, что данная правка вызовет рост оборота контрафакта и удорожания розничной цены за пачку сигарет до 10 гривен и выше.

В частности, Ассоциация "Производители табачных изделий" поддержала закон №1049, которым вносятся изменения в действующее законодательство в части налогообложения табачных изделий.

По мнению членов Ассоциации, закон сорвал запланированную монополизацию украинского рынка международными табачными корпорациями - Philip Morris Ukraine, British American Tobacco Ukraine, Japan Tobacco Int Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine и их единственным дистрибьютором "Тедис Украина".

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Но следует, в первую очередь, принимать во внимание то, что рынок освобождается от монополии. И теперь все компании, желающие работать в сфере дистрибьюции табачной продукции, могут заходить на свободный рынок.