Своим путем. Почему в Европе ужесточают карантин, а в Украине ослабляют

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Украина с сегодняшнего дня возвращается к прежним, более легким ограничениям после двухнедельного жесткого карантина. Тогда как многие европейские страны, уже вовсю начавшие вакцинацию, напротив, усиливают карантинный режим. Почему украинские власти решили пойти своим путем – в материале РБК-Украина.

Власти решили не продлевать локдаун и вернуться к ограничениям, предусмотренным для "оранжевой зоны". Это означает, что с 25 января снова откроются все магазины, кафе, торгово-развлекательные центры и так далее.

В Кабмине убеждают, что посленовогодний локдаун был необходим, чтобы сдержать прирост больных по итогам праздников и сбить волну заболеваемости, ожидавшуюся в феврале.

"Вы видите, что у нас падает количество заболевших людей", – заявил глава Минздрава Максим Степанов, доказывая эффективность жесткого карантина. Впрочем, часть экспертов считает, что пока говорить о результатах рано.

"Эффект, как правило, наступает через несколько недель: по количеству новых случаев вы видите его через одну-две недели, по другим показателям – через три-четыре недели", – сказал РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк. Реальную картину заболеваемости сейчас понять очень сложно, поскольку с декабря в Украине наблюдается серьезное сокращение количества тестов, уточнил собеседник.

Как бы там ни было, январский карантин вызвал массу критики среди украинцев. Согласно проведенному 14-16 января опросу группы "Рейтинг", количество сторонников жестких ограничений снизилось с 56% (в середине декабря) до 51%. И лишь 40% украинцев считают, что благодаря локдауну можно снизить распространение коронавируса.

Украинский карантин после Нового года, пожалуй, был одним из самых мягких в Европе. Как подчеркивают в Минздраве, в Украине не вводили локдаун по примеру европейских стран, а это был именно жесткий карантин.

В ЕС вакцинация набирает ход. Но до коллективного иммунитета пока еще далеко. Потому жители многих европейских стран уже неделями отсиживаются под суровым карантином. Поводов для тревоги добавило и появление новых, более заразных штаммов коронавируса, в первую очередь, "британского". Он уже пробрался в Европу и поразил 60 стран по всему миру.

Европейский подход

На "родине" нового штамма в Великобритании национальный локдаун введен еще в начале января, уже в третий раз с начала пандемии. Он был спровоцирован как раз резким ростом заболеваемости. Промежуточные меры, вроде закрытия на карантин Лондона и графств юго-восточной Англии, особого результата не дали, потому его пришлось расширить на всю страну.

Другие части королевства – Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, по сути, последовали примеру Англии. В частности, были закрыты все школы и вузы. Гражданам предписано находиться дома на самоизоляции и выходить на улицу только в случае реальной необходимости, например, за покупками или для похода к врачу. Дата выхода из карантина пока не определена и будет зависеть от развития эпидемической ситуации.

В начале прошлой неделе локдаун продлили и в Германии – как минимум до 14 февраля. Еще с середины декабря в стране закрыты школы, бары, рестораны, кинотеатры и прочие развлекательные заведения. В особо пострадавших регионах людям запрещается покидать 15-километровый периметр вокруг своего дома без уважительных причин.

На новогодние праздники Украина, в отличие от стран ЕС, не стала ужесточать карантин (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Еще более жесткие меры введены во Франции. Ранее комендантский час в стране действовал с восьми вечера, а с 16 января – уже с шести. С этого времени должны прекратить работу магазины и офисы, рестораны и кинотеатры остаются закрытыми.

Всем прибывающим во Францию, в том числе из стран Евросоюза, надо показать негативный результат ПЦР-теста, сданный не позже чем за трое суток до поездки. Но даже этих мер может оказаться недостаточно, в стране обсуждают возможность введения абсолютного локдауна, если эти ограничения не помогут.

Комендантский час действует и в Италии, ограничены также перемещения между регионами страны. Продлевают или усиливают существующие ограничения также в Дании, Ирландии и других странах ЕС.

Сбили волну

Власти в Украине, в отличие от европейских стран, отказавшихся от активных рождественских празднований, решили не лишать граждан такого удовольствия. В правительстве утверждают, что об этом также просил и бизнес, который значительную часть прибыли получает как раз в период Нового года и Рождества.

То, что такое решение может обернутся всплеском заболеваемости, в Кабмине понимали. Именно поэтому решили закрыть страну на карантин если не во время праздников, то хотя бы после них. По крайней мере, так объясняют логику январских ограничений в правящей команде. Но необходимости продолжать жесткий карантин ни в Кабмине в целом, ни в Минздраве в частности не видят.

"На что опирается министерство, принимая такое решение? На количество заболевших, на количество выздоровевших и уровень загруженности больниц, предназначенных для пациентов с COVID-19. Имеющаяся статистика, по словам министра, позволяет выйти из режима усиленного карантина и вернуться к адаптивному", – рассказал РБК-Украина глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Он уточнил, что на встрече с министром здравоохранения Максимом Степановым неделю назад у депутатов возникли вопросы насчет правдивости статистики. В частности о том, не связан ли небольшой суточный прирост больных с недостаточным количеством проведенных тестов.

"Но министр объяснил, что сейчас при легком течении заболевания пациентов обследуют с помощью экспресс-тестов на антиген. А они не попадают в общую статистику по ПЦР и ИФА тестам. Из этого, по словам министра, также следует, что число тяжелобольных снижается", – отметил Радуцкий.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал изданию, что пока украинская медицинская система справляется с нагрузкой. По его словам, в больницах достаточно свободных коек, в том числе оборудованных подачей кислорода.

"Введение более жестких ограничений позволило нам сдержать стремительный рост заболеваемости, как это происходило и в других европейских странах. И это в первую очередь потому, что большинство наших граждан сознательно придерживались карантина", – объяснил Ляшко.

Эпидемиологи, с которыми пообщалось РБК-Украина, придерживаются разных мнений об эффективности январских карантинных мер. Например, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета, эксперт ВОЗ по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград считает, что ситуацию с эпидемией удалось стабилизировать не только благодаря январскому локдауну, но и благодаря карантину выходного дня.

"У нас были двухэтапные карантинные мероприятия в объеме малого карантина. Первым был карантин выходного дня, который сдержал развитие эпидемического процесса. Второй этап – карантин зимних праздников, он был внедрен крайне вовремя", – сказала профессор.

По оценке Виноград, в течение двухнедельного локдауна в Украине пошел спад заболеваемости. И эта тенденция позволяет рассматривать так называемый "оранжевый уровень" ограничений как самый оптимальный для функционирования всех сфер деятельности страны, добавила эксперт.

"Разбив карантин на два таких этапа, в конце концов мы получили суммарный эффект, который бы могли иметь от очень строгих ограничений, которые мы сегодня наблюдаем во многих европейских странах", – отметила Виноград.

На карантине в январе украинцы не могли покупать многие товары в работающих магазинах (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Тогда как заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский считает, что карантин с 8 по 24 января был лишним, потому что на фоне праздников в Украине и без того было снижение заболеваемости и летальных случаев. А жесткий карантин, по его мнению, следовало приберечь к более сложным временам.

"Наша политика по поводу локдаунов и сдерживания пандемии расходится с европейской. Европейский подход в большинстве стран выглядит так, что как только начинается резкий рост заболеваний, госпитализаций, смертности, сразу вводятся ограничения", – сказал изданию Павел Ковтонюк. А когда эти показатели опять снижаются, ограничения начинают снимать, добавил эксперт.

В Украине же в период пикового роста заболеваемости в октябре-ноябре карантин не вводился. Зато после определенной стабилизации правительство решило вводить локдаун, причем запланировало его наперед – на середину января. "Это само по себе удивительно, потому что локдаун является экстренной мерой", – подчеркнул Ковтонюк.

Как объясняли РБК-Украина в Минздраве в начале декабря, логика "отложенного" локдауна была в том, что математическое моделирование показывало критический рост заболеваемости в феврале. И если бы не локдаун, то медицинская система под конец зимы могла бы дойти до коллапса. К тому же заболеваемость коронавирусом наложилась бы на ежегодную вспышку обычного гриппа.

Трудности впереди

Ряд опрошенных экспертов сходятся в том, что впереди у Украины более тяжелый период эпидемии. Это связано с тем, что после ослабления карантина – когда люди вернутся на работу, а дети к учебе – заболеваемость вновь стремительно пойдет вверх.

"Мне кажется, что у нас за спиной лучший период развития эпидемии в зимнем периоде. Впереди возможное осложнение эпидемической ситуации, которое объективно от нас даже не зависит – это законы развития эпидемического процесса: распространение возбудителей и закономерный сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями в феврале", – сказала Наталья Виноград.

В последние дни, несмотря на карантин, в Украине начался рост количества ежесуточных летальных исходов, обратил внимание Андрей Волянский. Есть большие риски, что дальше этот рост лишь усилится.

"Есть риск того, что количество смертей вырастет к 250-400. Это сегодняшние показатели Польши. Очень вероятно, что нас это ждет уже в ближайшие недели", – отметил в разговоре с РБК-Украина врач-иммунолог.

Также вызывают опасения темпы и серьезность мутаций коронавируса. Пока что нет доказательств циркуляции новых штаммов на территории Украины. По словам Волянского, у нас не проводится секвенирование для определения разновидности вируса, поэтому образцы отправляют для исследования за границу.

По словам Виктора Ляшко, для выявления британского штамма COVID-19 на территории Украины неделю назад Минздрав направил первые отобранные образцы от больных в лаборатории ВОЗ, работающие на базе клиники "Шарите" в Берлине.

"В среднем в 2021 году Украина будет направлять 150-200 образцов в месяц для определения британского штамма коронавируса, который мутировал", – сказал изданию главный санитарный врач.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Волянский допускает, что британский штамм уже мог добраться до Украины, но это, по его мнению, не особо влияет на угрозу и дальнейшее развитие эпидемии в стране. Опыт Западной Европы и США показывает, что подъем заболеваемости заканчивается только тогда, когда страна достигает уровня в 2 тысячи летальных исходов на миллион жителей, говорит иммунолог. По его словам, "лидер" в Европе по этому показателю – Бельгия, где как раз просматривается конец второй волны эпидемии.

И хотя "британский" штамм еще не до конца исследован, наверняка известно, что он является более заразным, чем "обычные" разновидности коронавируса. Но непонятно, приводит ли он к более тяжелому течению болезни. Если да – то над Украиной нависла серьезная угроза, ведь благодаря открытости границ рано или поздно его сюда точно занесут.

А с учетом того, что повальной вакцинации в текущем года в Украине не будет, контролировать пандемию власти придется в основном с помощью дальнейших ограничений. Введение и снятие которых, вероятно, далеко не всегда будет продиктовано исключительно медицинской необходимостью.