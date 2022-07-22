Судебные тяжбы. Как разоблачение Деркача повлияет на дело экс-прокурора Кулика

История с разоблачением Службой безопасности Украины агентурной сети Главного управления Генштаба РФ, которую на территории нашего государства фактически возглавлял народный депутат Андрей Деркач, получила продолжение в задержании 16 июля сотрудниками СБУ и ГБР бывшего начальника управления СБУ в Крыму (с дислокацией в г. Херсон) Олега Кулинича.

Уже в августе эта история может иметь и другое продолжение, связанное с очередной попыткой скандального экс-прокурора Константина Кулика через суд восстановиться в должности. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Несмотря на то, что подозреваемый в государственной измене Кулинич был уволен президентом с должности еще в марте, когда был поднят вопрос о причинах и виновниках быстрой потери Херсонской области под натиском российских войск, все время до задержания он оставался помощником и приближенным лицом теперь уже бывшего главы СБУ Ивана Баканова.

Надо напомнить, что Кулинич был "человеком" еще главы СБУ (в период с 1998 до 2001 года) Леонида Деркача и служил в спецслужбе до 2005 года. Позже он "достался в наследство" сыну Леонида Андрею Деркачу, с которым они вместе учились в Академии ФСБ РФ в 1989-1994 годах. Во времена премьерства Виктора Януковича в 2006-2007 годах Олег Кулинич был вице-президентом Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", которую тогда также возглавлял Андрей Деркач.

Однако похоже, что истории с Деркачем еще далеко до логического завершения и в начале августа нас может ждать продолжение.

Следует сопоставить лишь тот факт, что по обвинению СБУ Андрей Деркач возглавлял целую агентурную сеть в Украине и вспомнить, кто в прошлые годы публично действовал вместе с ним, создав ряд громких скандалов с целью ухудшения украинско-американских отношений.

"Эффективный прокурор"

Так, 11 января 2021 года на сайте Министерства финансов США появилась новость о санкциях против семи граждан Украины. В санкционный список попали народный депутат Александр Дубинский, бывший прокурор Константин Кулик, экс-депутат Александр Онищенко, экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, помощники депутата Андрея Деркача – Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, медиа-менеджер Петр Журавель.

"Указанные лица распространяют дезинформацию о том, что официальные лица США принимали участие в коррупционных сделках в Украине. Эти усилия согласуются с усилиями Деркача, который выполняет функции агента российских спецслужб, по влиянию на президентские выборы в США 2020 года", – говорилось в сообщении Минфина США. Все фигуранты списка, по заключению американской стороны, являются частью связанной с Россией сети иностранного влияния, которое имеет отношение к Андрею Деркачу, который попал под санкции еще в сентябре 2020 года.

Однако один из ключевых лиц этого расследования разведки США, в частности уволенный еще в 2019 году из Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик, все это время чувствовал себя вполне безопасно, даже несмотря на заявление американского Минфина, что Кулик "заключил союз с [российским агентом Андреем] Деркачем для распространения ложных обвинений в международной коррупции". Как известно, Константин Кулик и Андрей Деркач проводили активную и скоординированную информационную кампанию по распространению ложных обвинений против тогдашнего кандидата в президенты США Джозефа Байдена.

Более того, как писал в ноябре 2019 года Сергей Лещенко, "после увольнения Константина Кулика из прокуратуры, влиятельные люди лоббируют его назначение в СБУ. Да, есть информация, что Кулик в СБУ претендует на должность заместителя Главного следственного управления".

После своего увольнения из-за неявки на аттестацию, он по решению Окружного админсуда Киева в ноябре 2020 года успел получить почти 1,4 млн грн компенсации от Офиса генерального прокурора. В октябре 2020 года Кулик баллотировался в депутаты Харьковского областного совета от партии "Наш край". Членом политсовета которой был тот самый Андрей Деркач, а ее представитель Владимир Сальдо недавно предал государство, пойдя на сотрудничество с российскими захватчиками и возглавив оккупационную "администрацию" Херсонской области, в причастности к сдаче которой сейчас и подозревается бывший подчиненный Деркача Олег Кулинич.

По неподтвержденной информации, вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения Кулик, как и Деркач, беспрепятственно покинул территорию Украины и до сих пор не возвращался.

Константин Кулик во время пресс-конференции в Киеве (фото: УНИАН)

Однако отсутствие в стране не мешает Кулику продолжать судиться по иску к генеральному прокурору Руслану Рябошапке и Офису генерального прокурора о признании противоправным и отмене приказа о его увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Как стало известно, в июне этого года Шестой апелляционный административный суд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе Константина Кулика на решение Окружного административного суда города Киева от 23 февраля 2022 года, который уже во второй раз отказал Кулику в удовлетворении иска, и назначил дело к рассмотрению на 10 августа.

В итоге почти через два года после вывода американской разведки о существовании в Украине сети российского влияния во главе с Андреем Деркачом, в которую входит также и Константин Кулик, последний не только остается вне поля зрения украинской контрразведки и правоохранительных органов, но еще и имеет шансы через суд восстановиться на прокурорской должности.

Возникает ощущение дежавю, ведь несложно себе представить, как такое возможное "усиление" решением украинского суда во время горячей фазы войны команды нового руководства Офиса генерального прокурора лицом с сети российского агентурного влияния, которая причастна к попытке подрыва стратегического партнерства Украины и США и по сути способствовала широкомасштабному российскому вторжению, будет воспринято в Вашингтоне.

Кроме того, избежав в свое время уголовной ответственности по делу НАБУ за незаконное обогащение, Кулик получает очередную денежную компенсацию из государственного бюджета. Бюджет, который сегодня на две трети в условиях огромных проблем и разрушений украинской экономки наполняется нашими союзниками, прежде всего теми же США. А украинское и международное сообщество массово собирает средства на поддержку ВСУ.

Безусловно, демократию от автократии отличает верховенство права. Однако за соблюдением верховенства права спецслужбы, правоохранительные органы и суды должны вовремя выполнять свои функции, защищая интересы и безопасность государства и народа.

В противном же случае, упаковывание в формально верные юридические формулировки откровенно подрывные решения в критический для украинской нации время, выглядит не верховенством права, а нескрываемым издевательством. Разве что предположить, что все это является некоей спецоперацией контрразведки по заманиванию Кулика в Украину. Однако, с учетом неоднократно продемонстрированных в прошлом умений "эффективного прокурора" обходить расставленные ловушки, это было бы слишком наивно.