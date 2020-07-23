Суд в законе: планирует ли власть ликвидировать ОАСК после "пленок Вовка"

Спецназ НАБУ и прокуроры САП провели обыски в Окружном админсуде Киева 17 июля. Вечером этого же дня стало известно, что все руководство ОАСК и еще ряд судей получили от правоохранителей подозрения.

Кроме них, фигурантами дела стали глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк и четверо юристов: Ростислав Кравец, Александр Кротюк, Сергей Остапец и Николай Сирош.

Следствие считает, что все они объединились в преступную группу под руководством Павла Вовка. Подозреваемые якобы планировали взять под контроль ключевые органы судейского самоуправления – Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) и Высший совет правосудия (ВСП).

Год назад НАБУ уже проводило обыски в Окружном суде и вручало подозрения Вовку и его коллегам. Основания дела были аналогичными: материалы "прослушки" кабинета главы ОАСК указывали, по мнению правоохранителей, на вмешательство подозреваемых в работу органов власти и вынесение неправосудных решений. Новые аудиозаписи НАБУ опубликовало в июле этого года.

Новые записи про старые дела

Чем же отличаются новые подозрения от прошлогодних? В 2019 году по результатам опубликованных аудиозаписей правоохранители сообщили Вовку и его коллегам о подозрении в вынесении заведомо неправосудных решений и вмешательстве в работу судебных органов.

По версии НАБУ, руководители ОАСК решили заблокировать работу Высшей квалификационной комиссии судей, которая хотела провести их переаттестацию. Для этого подозреваемые якобы организовали подачу судебных исков для замены двоих членов ВККС на "лояльных" кандидатов (Сергея Остапца и Николая Сироша, – ред.).

Это уголовное производство против Вовка и его сообщников было завершено в ноябре 2019 года, но с тех пор так и не было передано в суд для рассмотрения по существу. Следствие говорит, что обвиняемые уже более полугода знакомятся с материалами дела. За это время Конституционный суд уже успел признать неконституционной ст. 375 Уголовного кодекса ("вынесение судьей заведомо незаконного решения"), которая и была предъявлена главе ОАСК.

Кстати, на "новых" пленках голос, похожий на голос председателя ОАСК, говорит о своем влиянии на КСУ. В частности, он утверждает, что "плотно общается" с неким Виктором Васильевичем, предположительно, речь идет о судье Конституционного Суда Викторе Кривенко, который некоторое время даже был и.о. главы КСУ.

"Два суда уже принадлежат нам – это Конституционный суд и Окружной административный", – утверждает на записях предполагаемый Вовк.

Кроме того, он подчеркивает свое влияние на Высший совет правосудия и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), а также намекает на связи в Министерстве внутренних дел. Следует отметить, что записи были сделаны в начале 2019 года, а осенью этого же года в НАПК полностью сменилось руководство.

НАБУ заявляет, что установило факт преступных договоренностей между председателем ОАСК и главой Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновием Холоднюком. Этот госорган отвечает за финансирование всей судебной системы.

Уже более шести лет, с апреля 2014 года, его возглавляет Холоднюк. В феврале прошлого года он проиграл в конкурсе на эту должность. Правоохранители уверяют, что Вовк согласился помочь Холоднюку решить эту проблему и отменить результаты "неудачного" для него конкурса.

Следует отметить, что на пленках речь идет и о тесных контактах главы ОАСК и бывших депутатов парламента от "Блока Петра Порошенко". Так, голос предполагаемого Павла Вовка говорит о якобы получении помощи от экс-депутатов Александра Грановского, Игоря Кононенко и Руслана Князевича в решении вопросов, в том числе, по конкурсу на главу ГСА.

При этом смена власти в Украине весной 2019 года поменяла и "политическую ориентацию" подозреваемых судей. "Саша, ты что сомневался в нашей политической проституции? Мы ждали этого момента, все вам вспомнить", – звучит на пленках пересказ предполагаемого диалога между Вовком и якобы депутатом Грановским после президентских выборов.

Также на записях звучат фразы судей о "планах по захвату власти" в стране, которые то ли в шутку, то ли всерьез обсуждают фигуранты расследования. Публикации скандальных разговоров, обыски и подозрения руководителям одного из ключевых судебных органов страны подняли вопрос о целесообразности существования Окружного административного суда Киева.

Ликвидировать нельзя оставить

Transparency International Ukraine и еще 10 антикоррупционных организаций опубликовали открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому с призывом немедленно ликвидировать ОАСК. По закону решение о ликвидации какого-либо суда принимает Верховная рада, но такое предложение вносит исключительно глава государства.

"Деятельность ОАСК не имеет ничего общего с законным и справедливым судопроизводством… Дальнейшее существование ОАСК приведет только к новым злоупотреблениям его судей, поэтому Окружному админсуду Киева не место в системе судоустройства Украины", – сказано в заявлении антикоррупционеров.

Они уверены, что власть должна решить вопрос ОАСК, учитывая "неоднократные призывы общественности" и "внимание МВФ к деятельности этого суда".

Прямо в опубликованном меморандуме о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда (МВФ) Окружной админсуд Киева не упоминается. При этом в документе речь идет о том, что власть берет на себя обязательство внести изменения в процессуальные кодексы и передать административные дела против ключевых госорганов в Верховный Суд (ВС). Сейчас эти дела преимущественно рассматривает ОАСК.

До конца августа текущего года правительство должно разработать критерии таких дел "общегосударственного значения" для передачи ВС. Глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин ("Слуга народа") говорит, что не поддерживает инициативу по ликвидации ОАСК.

"Я не знаю насколько правильным будет ликвидировать суд и создавать на его месте другой суд… Это возможно, но какими судьями его наполнять? На основании каких критериев одних судей оставлять, а других нет? Поэтому на данный момент я не вижу перспективы в ликвидации ОАСК", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Костин подчеркивает, что любые "сомнительные" решения Окружного админсуда могут быть пересмотрены в апелляционной и кассационной инстанциях

"Поэтому, на мой взгляд, ликвидация суда первой инстанции сама по себе не решает проблему", – резюмировал нардеп от СН.

Костин допускает, что для рассмотрения жалоб на решения органов государственной власти может быть создан новый Высший специализированный суд. В таком случае эти "деликатные" дела рассматривал бы новый суд, и проблема со скандалами вокруг решений ОАСК решилась бы сама собой.

Кроме того, он уверен, что должно быть завершено квалификационное оценивание, которое позволило бы отсеять недобропорядочных и непрофессиональных судей.

В органах судейского самоуправления также не разделяют требования ликвидации Окружного суда. Глава Совета судей Богдан Монич в комментарии РБК-Украина обращает внимание, что вина судей ОАСК в предъявленных им подозрениях еще не доказана.

"Призывы представителей общественности о ликвидации ОАСК являются такими, которые не основываются на бесспорно доказанных фактах, а потому они неправовые", – указывает он.

Более того, Монич подчеркивает, что задача НАБУ – это противодействие уголовным коррупционным преступлениям, а "публикация различных видеороликов" к таким задачам не относится.

"Считаю, что такие действия не только негативно влияют на авторитет украинских судов и судей, но и в конце концов ставят под сомнение возможность выполнения лицами, которые эти ролики публикуют, возложенных на них задач", – заявил глава Совета судей. По его мнению, публикация видеороликов нанесла "непоправимый удар" по репутации органов судебной власти.

Монич призывает правоохранителей уважать независимость судебной ветви власти, а в своих действиях придерживаться требований законности, презумпции невиновности и воздержаться от разного рода "информационных вбросов с целью нагнетания недоверия к судебной ветви власти".

Со своей стороны Совет судей обещает работать над обеспечением "внешней и внутренней составляющей" справедливого судопроизводства, независимого от политических процессов.

Ответ Вовка

Председатель ОАСК Павел Вовк согласился в письменном варианте ответить на вопросы РБК-Украина. При этом он утверждает, что по состоянию на 22 июля лично так и не получил подозрение, о котором говорит НАБУ.

"Обнародованные недавно пленки – по-новому фальсифицированный монтаж. НАБУ за счет подобных скандалов пытается имитировать свою активную деятельность. Что, по сути, было обнародовано? Вырванные из контекста слова и фразы, смонтированы отрывки высказываний людей, голоса которых приписывают мне и моим коллегам. Никаких противоправных или незаконных действий в том, что было обнародовано органом досудебного расследования, нет и быть не может", – заявляет судья.

Вовк также указывает на то, что в производстве ОАСК находится ряд дел, где ответчиком является Антикоррупционное бюро или непосредственно руководитель этого органа Артем Сытник.

Соответственно, по мнению главы Окружного суда, обыски и обнародование пленок является попыткой вмешаться в работу суда с целью влияния на судей при вынесении решений по указанным делам.

В августе 2019 года после вручения первых подозрений Вовк на пять месяцев добровольно сложил с себя полномочия главы ОАСК. Сейчас же он делать этого категорически не намерен.

"Я не понимаю, на основании чего я должен уходить с поста? На основании сфальсифицированных аудиозаписей? Нет, я не планирую этого делать. В моих планах только отстаивать свою позицию исключительно правовыми методами и в рамках законодательного поля", – сообщил он РБК-Украина.

НАБУ сообщило о подозрении судьям ОАСК (фото: 048 ua)

Относительно зафиксированных на пленках фактов общения якобы с экс-депутатом Грановским и судьей КСУ Кривенко, то глава Окружного админсуда утверждает, что не контактировал с ними по вопросам судебных дел и конституционных представлений.

"Я не в настолько тесных отношений с упомянутыми вами людьми, чтобы обсуждать с ними подобные вопросы. Я даже не могу вспомнить, когда в последний раз мог с ними общаться и по какому поводу. То, что периодически публикуется для моей дискредитации, пусть остается на совести тех, кто использует это в своих политических интересах", – утверждает Вовк.

Он подчеркивает, что скоро будет дана "надлежащая правовая оценка" действиям НАБУ, которое опубликовало указанную информацию. Не согласен глава суда и с требованием общественных организаций ликвидировать ОАСК. Вовк указывает на то, что в меморандуме с МВФ идет речь о перераспределении юрисдикции, а не о ликвидации суда.

"Я не могу представить ситуацию, когда в любой европейской стране МВФ формировал бы систему судоустройства и давал указания по ликвидации отдельных судов. Тогда почему отдельные "эксперты" и политики считают, что с подобными вещами можно экспериментировать в Украине?", – ответил он на вопрос о призывах ликвидировать его суд.

Вовк уверен, что ОАСК не устраивает многих "своей независимой позицией". Однако, подчеркивает судья, менять ее он не намерен, несмотря на "многочисленные попытки дискредитации".

Практически все предыдущие президенты затевали судебные реформы и принимали решения о ликвидации тех или иных судов, решения которых они считали незаконными или вызывали резонанс в обществе. В то же время, за последние годы Окружной административный суд Киева фигурирует в громких скандалах даже чаще, чем Печерский райсуд столицы.

Громкие дела об отстранении Уляны Супрун и восстановлении Романа Насирова, тысячи процессов по уволенным милиционерам и люстрированным чиновникам – все эти решения так или иначе влияли на политическую жизнь страны. Судебная реформа президента Порошенко не затронула этот суд. Новая власть свое слово в этом вопросе пока не сказала.