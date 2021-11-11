Строительство аэропорта в Днепре: кто блокирует проект и какова в этом роль нардепа Демченко

После года скандалов, обсуждения сомнительных тендеров и разорванных договоров, история со строительством нового международного аэропорта Днепра наконец-то вышла на новый этап. 8 октября госпредприятие "Фининпро" подписало контракт о строительстве аэропорта с компанией "Онур Констракшн Интернешнл".

Согласно договору, завершение работ запланировано на конец 2024 года. Общая стоимость работ составит 5,6 млрд гривен.

Ранее был объявлен новый тендер на строительство аэропорта, поскольку контракт с предыдущим подрядчиком "Альтис Констракшн", ставшим причиной возникновения череды скандалов (в том числе и коррупционных), был расторгнут с формулировкой "невыполнение или ненадлежащее выполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором". А в отношении "Альтис Констракшн" и проведения тендера появились подозрения в коррупции, где могут быть замешаны и чиновники, и политики.

Новость о том, что строительство продолжится со всех сторон позитивная, без вопросов. "Альтис Констракшн" не справился и был отстранен, хотя и было потеряно много драгоценного времени. А у "Онур" хорошая репутация и множество доведенных до конца строительных проектов в Украине.

Но в этой истории, как и раньше, привлекает внимание роль народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Демченко, который, как писали медиа, ранее активно лоббировал компанию "Альтис Констракшн" и всячески восхвалял качество и темпы ее работы, когда по факту строительство практически не велось. Теперь, как будто ничего и не случилось, Демченко переключился на "Онур" и пытается вклиниться в процесс строительства аэропорта с уже новым подрядчиком.

Сергей Демченко и его невидимый аэропорт

Избирательный округ нардепа-мажоритарщика находится в Новоолександровской ОТГ, где территориально и должен находиться будущий аэропорт. В одном из крайних постов на Facebook Демченко с оптимизмом утверждал, что "аэропорту – быть!".

Но тот же Сергей Демченко весной и летом активно рассказывал, какие молодцы "Альтис Констракшн" и утверждал в соцсетях и на своем официальном сайте, что строительство аэропорта Днепр идет семимильными шагами.

"Маховик строительства аэропорта Днепр раскручивается", "Почти круглосуточно идет строительство аэропорта", "Каждый день на строительстве взлетной полосы аэропорта "Днепр" активные изменения. Масштабы ошеломляют, это нужно видеть", "Строители работают и в праздники", "Аеропорту "Днепр" - быть!" - это лишь некоторые цитаты нардепа, восторженного качеством и скоростью работ уже отстраненной со скандалом компании "Альтис Констракшн".

Сейчас уже ясно, что Демченко вводил в заблуждение избирателей и однопартийцев. А явное покрывательство нарушений со стороны дружественного ему подрядчика "Альтис Констракшн" свидетельствует, что депутат, скорее всего, и сам был заинтересован извлечь определенную выгоду из этого проекта. Но теперь приходится начинать все с начала.

Компания "Альтис-Констракшн", которую так хвалил Сергей Демченко, входит в корпорацию "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского. Его дочь Екатерина состоит в браке с Романом Насировым, который с 2015 года до марта 2017 года возглавлял Государственную фискальную службу Украины. Насиров, как известно, был задержан по "газовому делу Онищенко" в марте 2017 года. Впоследствии его тесть и жена Екатерина Глимбовская внесли залог в размере 100 млн гривен.

В феврале 2021 года "Альтис-Констракшн" подписала договор с генеральным подрядчиком на строительство нового аэродромного комплекса с обязательством, что выполнит работы за 3,95 млрд гривен, что на 30% меньше ожидаемой стоимости работ, которая составляла 5,7 млрд гривен.

Как писали днепровские издания, "на момент объявления тендера на строительство аэродрома ориентировочная стоимость соответствующих работ была взята, по сути, "с потолка", поскольку на тот момент отсутствовала хоть какая-либо разработанная и утвержденная проектная документация".

В марте и апреле 2021 года журналисты днепропетровского издания "Информатор" посещали строительную площадку нового аэропорта, и публиковали фото и видео, из которых стало ясно, что работы практически не велись.

Для того чтобы втиснуться в стоимость в тендере на строительство, "Альтис Констракшн" занизил стоимость материалов – бетона, пескоцемента, щебня и других материалов – на сумму от 35% до 40%. Кроме того, компания-победитель "Альтис Констракшн" никогда не занималась строительством аэропортов и взлетно-посадочных полос. Разумеется, возникло масса обоснованных подозрений, как ей вообще удалось выиграть тендер.

Когда НАБУ, НАЗК и СБУ заинтересуются Демченко

До того, как попасть в Раду, помимо адвокатской деятельности Сергей Демченко занимался также строительным бизнесом, а избравшись, решил спрятать большинство своих активов от обязательного декларирования. Для этого ему понадобилось масса подставных лиц – родственников и знакомых. Так, целых 10 земельных участков в Днепре по 2 га были переписаны на его подругу, адвоката Александру Август.

Как только Сергей Демченко стал депутатом, в бизнес вклинилась его 70-летняя мама, которая переписала свою прибыльную строительную компанию "Макарленд" на некоего Максима Пирогова – давнего друга Демченко.

Пирогов числится директором фирмы "ТЕД", которая работает в оптовой торговлей и регулярно побеждает в тендерах по продаже древесины для строительства — древесины уже продано на сумму 108,52 млн грн.

В то же время, на строительную фирму "Макарленд" оформлено 7 земельных участков в Макаровском районе Киевской области общей площадью 20 га с целевым назначением — для жилой застройки и промышленности. Все эти активы мать Демченко продала Пирогову за символическую сумму в тысячу долларов.

К слову, мама Демченко также является соучредителем в фирме ОДО "Сейвкост", специализирующейся на предоставлении финансовых услуг. Через эту компанию ей принадлежит солидное количество коммерческой недвижимости в столице и других городах страны: 11-ть земельных участков в Бориспольском районе, Киевской области; Киев, улица Прорезная, дом 6, помещение А; Донецк, проспект Титова, дом 8б; г. Днепр, улица Литейная, дом 6, квартира 3; Донецк, проспект Дзержинского, дом 6а; Киев, улица Рыльского Максима, дом 4; Киев, улица Владимирская, дом 18/2, комната 29; Киевская обл., г. Борисполь, улица Ушакова, дом 1, квартира 24; Киев, проспект Оболонский, дом 30, квартира 64

Также, по данным журналистов "Частного обвинения", по адресу регистрации "Макарленд" в Киеве зарегистрирована еще одна фирма Демченко — "Девелопмент Солюшенс". В июне 2021 года эта компания бесплатно получила в собственность 21 земельный участок в Бориспольском районе общей площадью 5,2502 га с целевым назначением "для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений".

Кроме того, в соцсетях давно распростряняется список, которую Сергей Демченко якобы укрыл от декларирования и налоговых органов: дом на 467,8 м2 в Одесской обл., Лиманский р./ Фонтанская, дачно-строительный кооператив "Золотые ключи", улица Лазурная, 8; Днепропетровская обл., г. Днепр, улица Старокозацкая, 4; Днепропетровская обл., г. Днепр, улица Сечевых стрельцов, 9, помещение 7; Днепропетровская обл., г., Днепр, улица Артема, 9, квартира 4; Днепропетровская обл., Синельниковский р., с. Георгиевка, улица Агропромышленная, д. 1-ж.

Фиктивным владельцем всего этого добра является партнёр депутата Демченко Игорь Головко и его фирма "Инвестмен Сервис Юкрейн". Фирма Головко зарегистрирована по тому же адресу, на который зарегистрирована фирма 70-летней мамы депутата.

Также журналистам стало известно и об иностранном бизнесе, бенефициаром которого выступает Сергей Демченко. Речь идет о фирме "Даниэле хэви машинери инжиниринг", которая зарегистрирована на гражданина Италии Алессандро Ревелента. В Украине фирме принадлежит множество имущества: помещения площадью 341,7 кв.м в торгово-деловом центре "Новый центр" в Днепре, три квартиры в "Мост Сити Центр" в этом же городе.

Как бы там ни было, и у НАПК, и у НАБУ могут и должны возникнуть вопросы к подобной деятельности окружения нардепа.

Что касается СБУ, то и здесь у Демченко есть о чем спросить. В частности, о его тесных отношениях с бывшим депутатом от "Батькивщины" Александром Шепелевым, который находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств. Генпрокуратура считает, что разыскиваемый экс-депутат Шепелев, в экстрадиции которого отказала Россия, с 2014 года работает на ФСБ. По некоторым данным, Демченко имеет тесные бизнес-связи с родственником разыскиваемого экс-нардепа, владельцем холдинга KSG Agro Сергеем Касьяновым.

И пока правоохранители не заинтересовались Демченко относительно "черных" пятен на трудовой биографии народного избранника, он строит особняк под Киевом. Не исключено, что его постигнет та же участь, что и множество других объектов недвижимости и имущества, которые не включені в декларацию нардепа.