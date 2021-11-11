Будівництво аеропорту в Дніпрі: хто блокує проект і яка в цьому роль нардепа Демченка

Після року скандалів, обговорення сумнівних тендерів і розірваних договорів, історія з будівництвом нового міжнародного аеропорту Дніпра нарешті вийшла на новий етап. 8 жовтня держпідприємство "Фінінпро" підписало контракт про будівництво аеропорту з компанією"Онур Констракшн Інтернешнл".

Згідно з договором, завершення робіт заплановано на кінець 2024 року. Загальна вартість робіт складе 5,6 млрд гривень.

Раніше був оголошений новий тендер на будівництво аеропорту, оскільки контракт з попереднім підрядником "Альтіс Констракшн", що став причиною виникнення низки скандалів (у тому числі й корупційних), був розірваний з формулюванням "невиконання або неналежне виконання підрядником зобов'язань, передбачених договором". А щодо "Альтіс Констракшн" і проведення тендеру з'явилися підозри в корупції, де можуть бути замішані і чиновники, і політики.

Новина про те, що будівництво продовжиться з усіх боків позитивна, без питань. "Альтіс Констракшн" не впорався і був відсторонений, хоча і було втрачено багато дорогоцінного часу. А у "Онур" хороша репутація і безліч доведених до кінця будівельних проектів в Україні.

Але в цій історії, як і раніше, привертає увагу роль народного депутата від" Слуги народу "Сергія Демченка, який, як писали медіа, раніше активно лобіював компанію "Альтіс Констракшн" і всіляко вихваляв якість і темпи її роботи, коли за фактом будівництво практично не велося. Тепер, ніби нічого і не сталося, Демченко перемикнувся на "Онур" і намагається вклинитися в процес будівництва аеропорту з уже новим підрядником.

Сергій Демченко і його невидимий аеропорт

Виборчий округ нардепа-мажоритарника знаходиться в Новоолександрівській ОТГ, де територіально і повинен знаходитися майбутній аеропорт. В одному з крайніх постів на Facebook Демченко з оптимізмом стверджував, що "аеропорту – бути!".

Але той же Сергій Демченко навесні і влітку активно розповідав, які молодці "Альтіс Констракшн" і стверджував в соцмережах і на своєму офіційному сайті, що будівництво аеропорту Дніпро йде семимильними кроками.

"Маховик будівництва аеропорту Дніпро розкручується", "Майже цілодобово йде будівництво аеропорту", "Щодня на будівництві злітної смуги аеропорту "Дніпро" активні зміни. Масштаби приголомшують, це потрібно бачити", "Будівельники працюють і у свята", "Аеропорту "Дніпро" - бути!" – це лише деякі цитати нардепа, захопленого якістю і швидкістю робіт вже відстороненої зі скандалом компанії "Альтіс Констракшн".

Зараз вже ясно, що Демченко вводив в оману виборців і однопартійців. А явне покривання порушень з боку дружнього йому підрядника "Альтіс Констракшн" свідчить, що депутат, швидше за все, і сам був зацікавлений отримати певну вигоду з цього проекту. Але тепер доводиться починати все з початку.

Компанія "Альтіс-Констракшн", яку так хвалив Сергій Демченко, входить до корпорації "Альтіс-Холдинг" Олександра Глімбовського. Його дочка Катерина перебуває у шлюбі з Романом Насіровим, який з 2015 року до березня 2017 року очолював Державну фіскальну службу України. Насіров, як відомо, був затриманий у "газовій справі Онищенка" в березні 2017 року. Згодом його тесть і дружина Катерина Глімбовська внесли заставу в розмірі 100 млн гривень.

У лютому 2021 року "Альтіс-Констракшн" підписала договір з генеральним підрядником на будівництво нового аеродромного комплексу із зобов'язанням, що виконає роботи за 3,95 млрд гривень, що на 30% менше очікуваної вартості робіт, яка становила 5,7 млрд гривень.

Як писали дніпровські видання, "на момент оголошення тендеру на будівництво аеродрому орієнтовна вартість відповідних робіт була взята, по суті, "зі стелі", оскільки на той момент була відсутня хоч яка-небудь розроблена і затверджена проектна документація".

У березні та квітні 2021 року журналісти дніпропетровського видання "Інформатор" відвідували будівельний майданчик нового аеропорту, і публікували фото і відео, з яких стало ясно, що роботи практично не велися.

Для того, щоб втиснутися у вартість в тендері на будівництво, "Альтіс Констракшн" занизив вартість матеріалів – бетону, піскоцементу, щебеню та інших матеріалів – на суму від 35% до 40%. Крім того, компанія-переможець "Альтіс Констракшн" ніколи не займалася будівництвом аеропортів і злітно-посадкових смуг. Зрозуміло, виникла маса обґрунтованих підозр, як їй взагалі вдалося виграти тендер.

Коли НАБУ, НАЗК і СБУ зацікавляться Демченком

До того, як потрапити в Раду, крім адвокатської діяльності Сергій Демченко займався також будівельним бізнесом, а обравшись, вирішив заховати більшість своїх активів від обов'язкового декларування. Для цього йому знадобилося маса підставних осіб-родичів і знайомих. Так, цілих 10 земельних ділянок у Дніпрі по 2 га були переписані на його подругу, адвоката Олександру Август.

Як тільки Сергій Демченко став депутатом, в бізнес вклинилася його 70-річна мама, яка переписала свою прибуткову будівельну компанію "Макарленд" на якогось Максима Пирогова – давнього друга Демченко.

Пирогов є директором фірми "ТЕД", яка працює в оптовій торгівлі і регулярно перемагає в тендерах з продажу деревини для будівництва — деревини вже продано на суму 108,52 млн грн.

Водночас на будівельну фірму "Макарленд" оформлено 7 земельних ділянок у Макарівському районі Київської області загальною площею 20 га з цільовим призначенням — для житлової забудови та промисловості. Всі ці активи мати Демченко продала Пирогову за символічну суму в тисячу доларів.

До слова, мама Демченко також є співзасновником у фірмі ТДВ "Сейвкост", що спеціалізується на наданні фінансових послуг. Через цю компанію їй належить солідна кількість комерційної нерухомості в столиці та інших містах країни: 11-ть земельних ділянок в Бориспільському районі, Київської області; Київ, вулиця Прорізна, будинок 6, приміщення а; Донецьк, проспект Титова, будинок 8б; м. Дніпро, вулиця Ливарна, будинок 6, квартира 3; Донецьк, проспект Дзержинського, будинок 6а; Київ, вулиця Рильського Максима, будинок 4; Київ, вулиця Володимирська, будинок 18/2, кімната 29; Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Ушакова, будинок 1, квартира 24; Київ, проспект Оболонський, будинок 30, квартира 64

Також, за даними журналістів "Приватного обвинувачення", за адресою реєстрації "Макарленд" в Києві зареєстрована ще одна фірма Демченко — "Девелопмент Солюшенс". У червні 2021 року ця компанія безплатно отримала у власність 21 земельну ділянку в Бориспільському районі загальною площею 5,2502 га з цільовим призначенням "для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд".

Крім того, в соцмережах давно поширилася список, яку Сергій Демченко нібито вкрив від декларування та податкових органів: будинок на 467,8 м2 в Одеській обл., Лиманський р./ Фонтанська, дачно-БУДІВЕЛЬНИЙ кооператив "Золоті ключі", вулиця Блакитна, 8; Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Старокозацька, 4; Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9, приміщення 7; Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Артема, 9, квартира 4; Дніпропетровська обл., Синельниківський р., с. Георгіївка, вулиця АГРОПРОМИСЛОВА, Д. 1-ж.

Фіктивним власником всього цього добра є партнер депутата Демченко ігор Головко та його фірма "Інвестмен сервіс Юкрейн". Фірма Головко зареєстрована за тією ж адресою, на яку зареєстрована фірма 70-річної мами депутата.

Також журналістам стало відомо і про іноземний бізнес, бенефіціаром якого виступає Сергій Демченко. Йдеться про фірму "Даніеле хеві машинері інжиніринг", яка зареєстрована на громадянина Італії Алессандро Ревелента. В Україні фірмі належить безліч майна: приміщення площею 341,7 кв.м в торгово-діловому центрі "новий центр" в Дніпрі, три квартири в "Міст Сіті Центр" в цьому ж місті.

Хай там як, і у НАЗК, і у НАБУ можуть і повинні виникнути питання до подібної діяльності оточення нардепа.

Що стосується СБУ, то і тут у Демченка є про що запитати. Зокрема, про його тісні стосунки з колишнім депутатом від "Батьківщини" Олександром Шепелєвим, який перебуває в міжнародному розшуку за підозрою в замаху на вбивство і розкраданні коштів. Генпрокуратура вважає, що розшукуваний екс-депутат Шепелєв, в екстрадиції якого відмовила Росія, з 2014 року працює на ФСБ. За деякими даними, Демченко має тісні бізнес-зв'язки з родичем розшукуваного екс-нардепа, власником холдингу KSG Agro Сергієм Касьяновим.

І поки правоохоронці не зацікавилися Демченко щодо "чорних" плям на трудовій біографії народного обранця, він будує особняк під Києвом. Не виключено, що його спіткає та ж доля, що і безліч інших об'єктів нерухомості та майна, які не включені в декларацію нардепа.