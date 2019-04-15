Страстная неделя: как Зеленский и Порошенко готовятся к финалу избирательной гонки

Президентская кампания в исполнении команд обоих кандидатов фактически перешла в виртуальную плоскость (Коллаж: РБК-Украина)

На следующей неделе Украина должна узнать имя победителя очередных президентских выборов. Согласно данным последней социологии, на данный момент сохраняется значительный отрыв лидера избирательной гонки Владимира Зеленского от действующего главы государства Петра Порошенко. Однако неделя до выборов станет решающей для штабов обоих кандидатов. Как два претендента на президентское кресло собираются побеждать 21 апреля – в материале РБК-Украина.

Поздним вечером четверга, 11 апреля, в программе "Право на владу" на телеканале Игоря Коломойского "1+1" состоялся первый публичный разговор Владимира Зеленского и Петра Порошенко в качестве соперников в президентской гонке. Правда, вместо дискуссии о будущем страны, собеседники перебивали друг друга и обменивались колкостями.

– Вы уже закончили, готовы послушать меня?, - спрашивал Порошенко.

– Я закончу через пять лет, а вы 22-го, - с вызовом отвечал Зеленский.

– Владимир Александрович слышит только себя, и в этих условиях ему будет тяжело, - говорил президент.

Володимир Зеленський відповів Петру Порошенку на запрошення на дебати. Запрошую Президента Петра Порошенка на дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський". Зараз я не маю можливості фізично приїхати у студію програми "Право на владу", бо мене немає у країні. Про це було добре відомо Президенту Петру Порошенку. Про це у прямому ефірі сказав кандидат у президенти України Володимир Зеленський. Опубліковано ПРАВО НА ВЛАДУ Четвер, 11 квітня 2019 р.

В итоге Зеленский бросил трубку, напомнив, что ждет своего визави на НСК “Олимпийский” 19 апреля. Собственно, видеоролик двухнедельной давности, в котором он зовет Порошенко на дебаты, фактически положил начало новому формату избирательной кампании. Вопреки мнению своей команды, действующий глава государства принял вызов. За этим последовала эпопея со сдачей анализов кандидатами в президенты и волна черного пиара о якобы наркотической зависимости Зеленского.

Собеседники РБК-Украина в команде Порошенко объясняют, что изначально на второй тур его штаб выбрал три основных стратегии, которые должны переломить ход избирательной гонки. Во-первых, концепция "я вас услышал и готов исправить ошибки". Отсюда - отставка главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, которого активисты обвиняют в причастности к убийству Екатерины Гандзюк, увольнение скандального первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, законопроект об импичменте и другие инициативы, которых от президента ждали в последние годы.

При этом значительные усилия штаба были направлены на "минусовку" Зеленского. Проще говоря, избиратель должен был увидеть отрицательные стороны новоиспеченного политика и отказаться от идеи усадить этого кандидата в кресло главнокомандующего воюющей страны. Так появились почти неприкрытые обвинения в наркомании и настойчивые попытки привязать Зеленского к олигарху Игорю Коломойскому. Также звучали идеи обнародовать некие компрометирующие видео.

Кроме того, на улицах появились скандальные билборды с фотографиями Порошенко и Путина, а также подписью "21 апреля – решающий выбор". Собеседники в штабе Порошенко утверждают, что такая концепция наружной рекламы была придумана политтехнологом Игорем Грынивым. Якобы билборды распорядился повесить именно он, без согласования с другими штабистами. После этого президент лично распорядился убрать Путина с бордов, и их начали переклеивать.

Однако результаты промежуточной социологии показали, что такие месседжи работают, в основном, для сторонников действующего президента, но не причиняют электорального вреда его конкуренту. Противников Порошенко и неопределившихся такие методы борьбы наоборот раздражают. “Это уже не работает, такие методы устарели. Потому нападать на Зеленского уже никто не будет”, – добавил источник в штабе.

На данный момент, согласно результатам опросов, разрыв в рейтингах кандидатов сохраняется на уровне 30% в пользу Зеленского. Потому основные надежды штаб Порошенко возлагает на публичные дебаты. Последние переговоры между командами кандидатов прошли не очень конструктивно. У Порошенко предлагали провести несколько встреч и якобы обвиняли оппонентов в трусости из-за отказа прийти на НСК "Олимпийский" 14 апреля в два часа пополудни. Соратники Зеленского настаивали, что ждут президента на том же месте, но в последнюю пятницу перед выборами – 19 апреля в 19:00. При этом официальные дебаты на "Суспильном" должны пройти в тот же день на час позже. По информации РБК-Украина, Порошенко в пятницу намерен прибыть сначала на стадион, а потом в телестудию.

“Мы отказались от дебатов 14-го, потому что их физически невозможно организовать за такой короткий срок. Они сказали, что заказали маленькую сцену и минимум освещения, но нету даже покрытия поверх футбольного газона. Дебаты на "Суспильном" за ту цену, которую назвал Аласания, это тоже бред. За 8 миллионов, кроме организации студии и трансляции, можно нанять еще тысячу операторов", – рассказал изданию собеседник в окружении Зеленского накануне.

В итоге вместо дебатов 14 апреля Порошенко устроил пресс-конференцию перед собравшимися журналистами в подтрибунном помещении НСК "Олимпийский", не преминув уколоть своего оппонента за то, что он не явился. По окончанию отведенного для дебатов времени, президент вышел к своим сторонникам под стадион, которых собралось около 10 тысяч, и спел вместе с ними народную песню "Я прийшов - тебе нема, підманула-підвела". А также повел собравшихся в чашу стадиона для общей фотографии.

Один из экспертов команды Зеленского, народный депутат Сергей Лещенко утверждает, что хоть его кандидат и готовится к дебатам, но особого смысла в них нет: "Дебаты ни на что на сегодняшний день не повлияют. Они получили незаслуженно сакральное значение. Если дебатов нет, это не значит, что нет демократии. И точно так же наоборот".

По словам Лещенко, этот разговор вряд ли будет конструктивным, учитывая кампанию, которая развернута против Зеленского. Он утверждает, что "медийным уничтожением" занимаемся израильский политтехнолог Моше Клугхафт. Стоит отметить, что команда действующего президента отрицает свою причастность к информационным атакам на оппонента, в том числе к роликам, где его сбивает грузовик.

"Сейчас, по последним нашим данным, мы подросли, Зеленский пошел вниз, но разрыв около 20%. Много и неопределившихся, но они, как говорят социологи, пропорционально разделятся между кандидатами. Хотя в первом туре неожиданно много неопределившихся подобрал Зеленский. Будем бороться, что делать", - говорит собеседник, близкий к руководству штаба Порошенко.

В штабе Зеленского за неделю до выборов крайне неохотно комментируют свои планы. Собеседник в окружении кандидата объясняет это тем, что лояльные к действующей власти СМИ якобы перекручивают любые слова его и команды. Потому основным каналом коммуникации с избирателем остаются соцсети, где Зеленский регулярно публикует видеообращения.

"Нам уже ничего не нужно делать. Посмотрите социологию. Можно вообще спокойно собраться и лететь в Дубай до выборов. Мы готовимся к финальной встрече с избирателями на НСК 19 апреля. Наша стратегия – позитив. Мы не будем валить другого кандидата", – добавил другой источник в команде Зеленского.

Штаб действующего главы государства после публикации результатов соцопросов, очевидно, решил идти ва-банк. Последняя возможность переломить ход избирательной гонки – нестандартные шаги, как, например, внезапное появление Порошенко в студии передачи "Право на владу". Технологи ожидают, что несрежессированные выступления президента с живой риторикой в недружественной среде подчеркнут посыл избирателю "я вас услышал".

Президентская кампания в исполнении команд обоих кандидатов фактически перешла в виртуальную плоскость. Однако, сохраняется несколько факторов, которые могут внести существенные коррективы в результаты выборов.

Во-первых, явка. Владимиру Зеленскому удалось мобилизовать молодежь в первом туре, но не факт, что она дойдет до участков 21 апреля. Судя по соцопросам, во втором туре к нему перетекают голоса электората Юлии Тимошенко и Юрия Бойко. Потому в штабе Порошенко могут отказаться от практики подвоза на избирательные участки.

"Судя по результатам, каждый второй человек, которого мы подвезли, проголосовал за Зеленского", – жалуется собеседник из команды действующего президента. С другой стороны, в его штабе надеются на более высокую явку на Западной Украине, где сконцентрирован базовый электорат Порошенко. Выборы состоятся в последнее воскресенье перед православной Пасхой, когда "заробитчане" традиционно возвращаются домой.

Во-вторых, админресурс. Первый тур показал абсолютно провальный результат Порошенко в ряде областей Юга и Востока Украины. Не помогли и политические союзники среди мэров крупных городов, к примеру, Геннадий Труханов, Геннадий Кернес и Борис Филатов.

Некоторых чиновников из президентской вертикали на местах в штабе Порошенко и вовсе обвиняют в саботаже. Потому увольнение главы Одесской ОГА Максима Степанова должно было отрезвить остальных. Теперь команда главы государства возлагает надежды на вип-агитаторов в виде мажоритарных депутатов.

В-третьих, подсчет. Оба кандидата должны заполнить свои квоты в избирательных комиссиях. Штаб Зеленского пытается собрать волонтеров благодаря соцсетям, однако до нужного количества вряд ли дотянет. Считать его голоса могут члены избиркомов от Юлии Тимошенко. Но собеседники в ее окружении утверждают, что "платить за этот праздник она не будет".

Речь о традиционных доплатах членам избирательных комиссий. По словам собеседника в штабе одного из финалистов президентской гонки, глава комиссии получает "премию" в 3 тысячи гривен, секретарь – 2 тысячи гривен, а рядовые члены – хотя бы по одной тысяче. Если комиссии не будут укомплектованы – отдельно взятые участки не откроются. По информации источников, в тех регионах, где Порошенко проиграл первый тур, его штабы сейчас подают по две кандидатуры в каждую комиссию, вместо минимально необходимых шести.

На последней большой встрече со своей фракцией Петр Порошенко заявил, что собирается "побеждать не по очкам, а нокаутом". Правда, не уточнил на каких именно выборах, ведь близкие к штабу политологи уже рассуждают о необходимости вести сейчас не президентскую кампанию, а начинать парламентскую. Свою политсилу в следующий созыв Верховной рады, в случае проигрыша, может повести лично действующий президент. Впрочем, сам он уже заявил, что в 2024 году хочет баллотироваться в Европарламент.