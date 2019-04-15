Страсний тиждень: як Зеленський і Порошенко готуються до фіналу виборчих перегонів

Президентська кампанія у виконанні команд обох кандидатів фактично перейшла у віртуальну площину (Колаж: РБК-Україна)

Наступного тижня Україна повинна дізнатися ім'я переможця чергових президентських виборів. Згідно з даними останньої соціології, на даний момент зберігається значний відрив лідера виборчих перегонів Володимира Зеленського від чинного глави держави Петра Порошенка. Однак тиждень до виборів стане вирішальним для штабів обох кандидатів. Як два претенденти на президентське крісло збираються перемагати 21 квітня – в матеріалі РБК-Україна.

Пізно ввечері четверга, 11 квітня, в програмі "Право на владу" на телеканалі Ігоря Коломойського "1+1" відбулася перша публічна розмова Володимира Зеленського та Петра Порошенка в якості суперників у президентській гонці. Щоправда, замість дискусії про майбутнє країни, співрозмовники перебивали один одного і обмінювалися образами.

– Ви вже закінчили, готові послухати мене?, - питав Порошенко.

– Я закінчу через п'ять років, а ви 22-го, - з викликом відповів Зеленський.

– Володимир Олександрович чує тільки себе, і в цих умовах йому буде важко, - говорив президент.

Володимир Зеленський відповів Петру Порошенку на запрошення на дебати. Запрошую Президента Петра Порошенка на дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський". Зараз я не маю можливості фізично приїхати в студію програми "Право на владу", бо мене немає в країні. Про це було добре відомо Президенту Петру Порошенку. Про це у прямому ефірі сказавши кандидат у президенти України Володимир Зеленський. Опубліковано ПРАВО НА ВЛАДУ Четвер, 11 квітня 2019 р.

У підсумку Зеленський кинув слухавку, нагадавши, що чекає свого візаві на НСК "Олімпійський" 19 квітня. Власне, відеоролик двотижневої давності, у якому він кличе Порошенка на дебати, фактично поклав початок новому формату виборчої кампанії. Всупереч думці своєї команди, чинний глава держави прийняв виклик. За цим послідувала епопея зі здачею аналізів кандидатами в президенти і хвиля чорного піару про нібито наркотичну залежність Зеленського.

Співрозмовники РБК-Україна в команді Порошенка пояснюють, що спочатку на другий тур його штаб обрав три основні стратегії, які повинні переламати хід виборчої гонки. По-перше, концепція "я вас почув і готовий виправити помилки". Звідси - відставка голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, якого активісти звинувачують у причетності до вбивства Катерини Гандзюк, звільнення скандального першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, законопроект про імпічмент та інші ініціативи, яких від президента чекали в останні роки.

При цьому значні зусилля штабу були спрямовані на "мінусовку" Зеленського. Простіше кажучи, виборець повинен був побачити негативні сторони новоспеченого політика і відмовитися від ідеї посадити цього кандидата в крісло головнокомандувача воюючої країни. Так з'явилися майже неприкриті звинувачення у наркоманії та наполегливі спроби прив'язати Зеленського до олігарха Ігоря Коломойського. Також звучали ідеї оприлюднити якісь компрометуючі відео.

Крім того, на вулицях з'явилися скандальні білборди з фотографіями Порошенка і Путіна, а також підписом "21 квітня – вирішальний вибір". Співрозмовники в штабі Порошенка стверджують, що така концепція зовнішньої реклами була придумана політтехнологом Ігорем Гринівим. Нібито білборди розпорядився повісити саме він, без погодження з іншими штабістами. Після цього президент особисто розпорядився прибрати Путіна з бордів, і їх почали переклеювати.

Проте результати проміжної соціології показали, що такі меседжі працюють, в основному, для прихильників чинного президента, але не заподіюють електоральної шкоди його конкуренту. Противників Порошенка і невизначених такі методи боротьби навпаки дратують. “Це вже не працює, такі методи застаріли. Тому нападати на Зеленського вже ніхто не буде", – додало джерело в штабі.

На даний момент, згідно з результатами опитувань, розрив у рейтингах кандидатів зберігається на рівні 30% на користь Зеленського. Тому основні надії штаб Порошенка покладає на публічні дебати. Останні переговори між командами кандидатів пройшли не дуже конструктивно. У Порошенка пропонували провести кілька зустрічей і нібито звинувачували опонентів у боягузтві через відмову прийти на НСК "Олімпійський" 14 квітня о другій годині пополудні. Соратники Зеленського наполягали, що чекають президента на тому ж місці, але в останню п'ятницю перед виборами – 19 квітня о 19:00. При цьому офіційні дебати на "Суспільному" повинні пройти в той же день на годину пізніше. За інформацією РБК-Україна, Порошенко в п'ятницю має намір прибути спочатку на стадіон, а потім в телестудію.

“Ми відмовилися від дебатів 14-го, тому що їх фізично неможливо організувати за такий короткий термін. Вони сказали, що замовили маленьку сцену і мінімум освітлення, але немає навіть покриття поверх футбольного газону. Дебати на "Суспільному" за ту ціну, яку назвав Аласанія, це теж маячня. За 8 мільйонів, крім організації студії і трансляції, можна найняти ще тисячу операторів", – розповів виданню співрозмовник в оточенні Зеленського напередодні.

У підсумку замість дебатів 14 квітня Порошенко влаштував прес-конференцію перед присутніми журналістами в підтрибунному приміщенні НСК "Олімпійський", не забувши вколоти свого опонента за те, що він не з'явився. Після закінчення відведеного для дебатів часу, президент вийшов до своїх прихильників під стадіон, яких зібралося близько 10 тисяч, і заспівав разом з ними народну пісню "Я прийшов - тебе нема, підманула-підвела". А також повів присутніх у чашу стадіону для спільної фотографії.

Один з експертів команди Зеленського, народний депутат Сергій Лещенко стверджує, що хоч його кандидат і готується до дебатів, але особливого сенсу в них немає: "Дебати ні на що на сьогоднішній день не вплинуть. Вони отримали незаслужено сакральне значення. Якщо дебатів немає, це не означає, що немає демократії. І так само навпаки".

За словами Лещенка, ця розмова навряд чи буде конструктивною, враховуючи кампанію, яка розгорнута проти Зеленського. Він стверджує, що "медійним знищенням" займається ізраїльський політтехнолог Моше Клугхафт. Варто відзначити, що команда чинного президента заперечує свою причетність до інформаційних атак на опонента, у тому числі до роликів, де його збиває вантажівка.

"Зараз, за останніми нашими даними, ми підросли, Зеленський пішов вниз, але розрив близько 20%. Багато і невизначених, але вони, як кажуть соціологи, пропорційно ділиться між кандидатами. Хоча в першому турі несподівано багато невизначених підібрав Зеленський. Будемо боротися, що робити", - говорить співрозмовник, близький до керівництва штабу Порошенка.

У штабі Зеленського за тиждень до виборів вкрай неохоче коментують свої плани. Співрозмовник в оточенні кандидата пояснює це тим, що лояльні до чинної влади ЗМІ нібито перекручують будь-які слова його і команди. Тому основним каналом комунікації з виборцем залишаються соцмережі, де Зеленський регулярно публікує відеозвернення.

"Нам вже нічого не потрібно робити. Подивіться соціологію. Можна взагалі спокійно зібратися і летіти в Дубай до виборів. Ми готуємося до фінальної зустрічі з виборцями на НСК 19 квітня. Наша стратегія – позитив. Ми не будемо валити іншого кандидата", – додало інше джерело в команді Зеленського.

Штаб чинного глави держави після публікації результатів соцопитувань, очевидно, вирішив йти ва-банк. Остання можливість переламати хід виборчої гонки – нестандартні кроки, як, наприклад, раптова поява Порошенка в студії передачі "Право на владу". Технологи очікують, що незрежесовані виступи президента з живою риторикою в недружньому середовищі підкреслять посил виборцю "я вас почув".

Президентська кампанія у виконанні команд обох кандидатів фактично перейшла у віртуальну площину. Однак, зберігається кілька факторів, які можуть внести суттєві корективи в результати виборів.

По-перше, явка. Володимиру Зеленському вдалося мобілізувати молодь в першому турі, але не факт, що вона дійде до дільниць 21 квітня. Судячи з соцопитувань, у другому турі до нього перетікають голоси електорату Юлії Тимошенко і Юрія Бойка. Тому в штабі Порошенка можуть відмовитися від практики підвезення на виборчі дільниці.

"Судячи з результатів, кожна друга особа, яку ми підвезли, проголосувала за Зеленського", – скаржиться співрозмовник з команди чинного президента. З іншого боку, в його штабі сподіваються на більш високу явку на Західній Україні, де сконцентрований базовий електорат Порошенка. Вибори відбудуться в останню неділю перед православною Пасхою, коли "заробітчани" традиційно повертаються додому.

По-друге, адмінресурс. Перший тур показав абсолютно провальний результат Порошенко в низці областей Півдня і Сходу України. Не допомогли і політичні союзники серед мерів великих міст, наприклад, Геннадій Труханов, Геннадій Кернес і Борис Філатов.

Деяких чиновників з президентської вертикалі на місцях в штабі Порошенка і зовсім звинувачують у саботажі. Тому звільнення голови Одеської ОДА Максима Степанова повинно було вплинути на інших. Тепер команда глави держави покладає надії на віп-агітаторів у вигляді мажоритарних депутатів.

В-третіх, підрахунок. Обидва кандидати повинні заповнити свої квоти у виборчих комісіях. Штаб Зеленського намагається зібрати волонтерів завдяки соцмережам, однак до потрібної кількості навряд чи дотягне. Рахувати його голоси можуть члени виборчкомів від Юлії Тимошенко. Але співрозмовники в її оточенні стверджують, що "платити за це свято вона не буде".

Мова про традиційні доплати членам виборчих комісій. За словами співрозмовника в штабі одного з фіналістів президентських перегонів, голова комісії отримує премію в 3 тисячі гривень, секретар – 2 тисячі гривень, а рядові члени – хоча б по одній тисячі. Якщо комісії не будуть укомплектовані – окремі дільниці не відкриються. За інформацією джерел, в тих регіонах, де Порошенко програв перший тур, його штаби зараз подають по дві кандидатури в кожну комісію, замість мінімально необхідних шести.

На останній великий зустрічі зі своєю фракцією Петро Порошенко заявив, що збирається "перемагати не за очками, а нокаутом". Правда, не уточнив на яких саме виборах, адже близькі до штабу політологи вже розмірковують про необхідність вести зараз не президентську кампанію, а починати парламентську. Свою політсилу до наступного скликання Верховної ради, у разі програшу, може повести особисто чинний президент. Втім, сам він вже заявив, що в 2024 році хоче балотуватися в Європарламент.