Странный конкурс. Что происходит с выбором нового главы "Укрэксимбанка"

Похоже, государству не везет с "Укрэксимбанком". Предыдущий руководитель, как известно, был вынужден со скандалом покинуть банк после нападения на журналистов. Новый должен быть выбран на открытом конкурсе, проводить который поручили международной компании Korn Ferry, чтобы она обеспечила непредвзятый и честный выбор. Но, как оказалось, Korn Ferry также попала в центр скандала: ее обвиняют в краже чужого имущества, нарушении закона и грозят многомиллионными штрафами. Сможет ли украинское подразделение компании провести прозрачный конкурс – в материале РБК-Украина.

Дело о краже секретов и инвестиций

Год назад американская глобальная фирма по поиску руководителей и консалтингу Spencer Stuart подала против Korn Ferry иск в суд Центрального округа Калифорнии в США с жалобой на незаконное присвоение коммерческих тайн и нечестную конкуренцию.

Сейчас рассмотрение дела находится в самом разгаре. Расскажем о его сути, строго исходя из материалов иска Spencer Stuart.

В иске сказано, что спор возник в связи с незаконным хищением компанией Korn Ferry сотрудников, клиентов, коммерческой тайны и другой конфиденциальной и служебной информации Spencer Stuart с целью получения несправедливого конкурентного преимущества на российском и на глобальном рынке услуг подбора кандидатур на руководящие должности.

С момента открытия офиса в Москве в 2014 году Spencer Stuart, одна из ведущих мировых компаний по поиску руководителей, инвестировала миллионы долларов в персонал, инфраструктуру, интеллектуальную собственность и другие активы для развития бренда и бизнеса в России. К 2020 году эти инвестиции окупились: московский офис Spencer Stuart зарекомендовал себя в сфере поиска руководителей и добился значительной прибыльности, став неотъемлемой частью глобальной стратегии фирмы.

В 2020 году Korn Ferry тоже решила выйти на российский рынок Executive Search, но, очевидно, без инвестиций и усилий, которые предприняла Spencer Stuart. После того, как предложения генерального директора Korn Ferry о покупке Spencer Stuart были отклонены, компания разработала план по "захвату" московского офиса конкурента. Включая ее персонал, клиентов, коммерческую тайну и другую конфиденциальную и служебную информацию, а вместе с тем и сопутствующую деловую репутацию, на разработку которой Spencer Stuart потратила годы и миллионы долларов.

План был придуман и реализован в штаб-квартире Korn Ferry в Лос-Анджелесе под руководством ее старшего вице-президента Марата Фуксона, который описывает себя как лицо, "ответственное за набор на руководящие должности в Korn Ferry по всему миру".

Фуксону помогал юридический отдел штаб-квартиры Korn Ferry, который возглавляет генеральный юрисконсульт Джонатан Куай.

Осенью 2020 года Фуксон и Korn Ferry убедили управляющего партнера московского офиса Spencer Stuart Ярослава Глазунова присоединиться к Korn Ferry и открыть полноценный московский офис этой компании. Они заманили его трехлетней гарантией компенсации, сильно превышающей любую сумму, которую можно было бы оправдать одной лишь профессиональной деятельностью Глазунова. "Таким образом, чтобы гарантировать свои инвестиции, ответчики предприняли незаконные действия, чтобы неправомерно завладеть сотрудниками и клиентами Spencer Stuart и незаконно присвоить коммерческие секреты компании и другую конфиденциальную и частную информацию", – сказано в тексте иска.

Ответчики побудили сначала Глазунова, а затем и других консультантов Spencer Stuart Moscow к нарушению своих договорных и юридических обязательств, потребовав от них помощи в переманивании других консультантов, партнеров и персонала – всех сотрудников московского офиса Spencer Stuart, кроме тех, которых они сочли ненужными. А также передачи деловых возможностей к Korn Ferry и кражи коммерческих секретов Spencer Stuart и другой конфиденциальной информации. При этом Глазунов и другие московские консультанты продолжали получать зарплату и работать в Spencer Stuart.

Используя Глазунова и коммерческую тайну, а также другую конфиденциальную и служебную информацию, которую он и другие консультанты неправомерно передали Korn Ferry, Фуксон успешно переманил почти весь московский офис, получил доступ к служебным и коммерческим тайнам. "Компания Korn Ferry теперь публично хвастается тем, что начала бизнес в России с помощью Глазунова и других московских консультантов и сотрудников Spencer Stuart. Показательно, что этот офис почти полностью укомплектован бывшими сотрудниками Spencer Stuart (всех их Глазунов завербовал по указанию Korn Ferry, когда еще работал в Spencer Stuart) и работает на основе украденных коммерческих секретов и другой конфиденциальной и служебной информации, разработанной Spencer Stuart", – сказано в иске.

В Spencer Stuart уверены, что кража информации означает кражу инвестиций, бизнеса и репутации. "Кража Korn Ferry и Фуксона лишила Spencer Stuart возможности управлять московским офисом и подорвала ее конкурентное преимущество на других рынках, в том числе в США, что привело к убыткам на миллионы долларов", – заключают истцы.

В результате от Korn Ferry требуют, чтобы она прекратила использовать материалы Spencer Stuart и раскрывать коммерческую информацию компании, заплатила компенсацию от понесенных убытков (сумму должен установить суд), выплатила штрафные санкции и судебные издержки.

"Все, что произошло, – это грандиозный по своим масштабам скандал, которого рынок HR-услуг не знал никогда. Чем бы ни закончился суд, очевидно, что имидж Korn Ferry уже не восстановить. Компания навсегда останется токсичной, с сомнительной репутацией", – говорит начальник аналитического отдела ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Украинские параллели

Вся эта международная история имеет прямое отношение к Украине, а именно к "Укрэксимбанку". Напомним, что 1 декабря прошлого года государственный банк подписал соглашение с Korn Ferry о процессе подбора кандидатуры на должность главы правления. "Выбор международной рекрутинговой компании с безупречной репутацией был обусловлен твердым намерением наблюдательного совета обеспечить наивысшую степень прозрачности и независимости процесса конкурсного отбора", – заявил тогда в своем пресс-релизе "Укрэксимбанк".

Репутация после скандала с кражей коммерческой информации и сотрудников у конкурентов явно не соответствует понятию "безупречная".

Стоит также отметить, что украинское подразделение Korn Ferry возглавил Роман Бондарь, который провел два последних года в "Укроборонпроме". До службы в государственном концерне он 20 лет работал в сфере корпоративного и консалтингового опыта. В том числе, и в британской рекрутинговой компании Odgers Berndtson – два года возглавлял ее украинский офис, с 2017-го по 2019-й.

Одним из крупнейших клиентов Odgers Berndtson до конца прошлого года был "Укрэксимбанк". Именно Odgers Berndtson выбрал в банк Евгения Мецгера, а также членов правления Вадима Полищука и Дмитрия Бакуменко, который сейчас является Chief Compliance Officer банка.

По итогу этих назначений Вадим Полищук был уволен в конце 2020 года. Бакуменко обвиняют в махинациях и отмывании средства на 8,5 млрд гривен, о чем писал Telegram-канал Exim Insider, принадлежащий бывшему главе службы безопасности банка Игорю Тельбизову и члену правления банка Александру Игнатенко.

После своего прихода в Korn Ferry, Бондарь переманил на работу Ольгу Савлук, которая работала в Odgers Berndtson.

Неудивительно, что с таким началом конкурс на нового главу "Укрэксимбанка" с самого начала пошел не по нужному направлению. В первоначальное объявление о старте конкурса впоследствии вносили множество правок. В частности, 18 декабря было добавлено условие, что участники конкурса должны иметь допуск к государственной тайне. Затем десяток раз менялись требования к кандидатам, уточнялись условия, изменялись сроки, способы подачи документов и проведения собеседования. В конечном счете, собеседования кандидатов вообще перенесли во Франкфурт, поскольку Украина значилась в немецком списке как зона повышенного риска.

Сейчас же среди участников конкурса три кандидата: Сергей Ермаков, Александр Игнатенко и Денис Чернышев, бывший зампредправления "Укргазбанка", близкий к нынешнему главе НБУ.

Ну и особо следует подчеркнуть, что изначально конкурс должен был проводить английский партнер Korn Ferry, но в результате проводит его Роман Бондарь.

Поэтому все происходящее с конкурсом по выбору главы правления "Укрэксимбанка", к сожалению, оставляет больше вопросов, чем ответов.

"Конкурс проводит фирма, которая сейчас находится в эпицентре международного скандала. Ее сотрудники в Украине могут быть замешаны в аналогичной некрасивой истории. При этом условия конкурса меняются десятки раз, а непосредственный контроль над его проведением имеет глава набсовета. Если честно, выглядит все это не очень прозрачно", – заключает директор Института экономики и прогнозирования Валерий Геец.