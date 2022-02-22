Дивний конкурс. Що відбувається з вибором нового голови "Укрексімбанку"

Схоже, державі не щастить з "Укрексімбанком". Попередній керівник, як відомо, був змушений зі скандалом покинути банк після нападу на журналістів. Новий має бути обраний на відкритому конкурсі, проводити який доручили міжнародній компанії Korn Ferry, щоб вона забезпечила неупереджений і чесний вибір. Але, як виявилося, Korn Ferry також потрапила в центр скандалу: її звинувачують у крадіжці чужого майна, порушенні закону і загрожують багатомільйонними штрафами. Чи зможе український підрозділ компанії провести прозорий конкурс – в матеріалі РБК-Україна.

Справа про крадіжку секретів та інвестицій

Рік тому американська глобальна фірма з пошуку керівників і консалтингу Spencer Stuart подала проти Korn Ferry позов до суду Центрального округу Каліфорнії в США зі скаргою на незаконне привласнення комерційних таємниць і нечесну конкуренцію.

Зараз розгляд справи знаходиться в самому розпалі. Розповімо про його суть, строго виходячи з матеріалів позову Spencer Stuart.

У позові сказано, що спір виник у зв'язку з незаконним розкраданням компанією Korn Ferry співробітників, клієнтів, комерційної таємниці та іншої конфіденційної й службової інформації Spencer Stuart з метою отримання несправедливої конкурентної переваги на російському і на глобальному ринку послуг підбору кандидатур на керівні посади.

З моменту відкриття офісу в Москві у 2014 році Spencer Stuart, одна з провідних світових компаній з пошуку керівників, інвестувала мільйони доларів в персонал, інфраструктуру, інтелектуальну власність та інші активи для розвитку бренду і бізнесу в Росії. До 2020 року ці інвестиції окупилися: московський офіс Spencer Stuart зарекомендував себе у сфері пошуку керівників і домігся значної прибутковості, ставши невід'ємною частиною глобальної стратегії фірми.

У 2020 році Korn Ferry теж вирішила вийти на російський ринок Executive Search, але, очевидно, без інвестицій і зусиль, які зробила Spencer Stuart. Після того, як пропозиції генерального директора Korn Ferry про покупку Spencer Stuart були відхилені, компанія розробила план по "захопленню" московського офісу конкурента. Включаючи її персонал, клієнтів, комерційну таємницю та іншу конфіденційну і службову Інформацію, а разом з тим і супутню ділову репутацію, на розробку якої Spencer Stuart витратила роки й мільйони доларів.

План був придуманий і реалізований в штаб-квартирі Korn Ferry в Лос-Анджелесі під керівництвом її старшого віце-президента Марата Фуксона, який описує себе як особа, "відповідальна за набір на керівні посади в Korn Ferry по всьому світу".

Фуксону допомагав юридичний відділ штаб-квартири Korn Ferry, який очолює Генеральний юрисконсульт Джонатан Куай.

Восени 2020 року Фуксон і Korn Ferry переконали керуючого партнера московського офісу Spencer Stuart Ярослава Глазунова приєднатися до Korn Ferry і відкрити повноцінний московський офіс цієї компанії. Вони заманили його трирічною гарантією компенсації, що сильно перевищує будь-яку суму, яку можна було б виправдати однією лише професійною діяльністю Глазунова. "Таким чином, щоб гарантувати свої інвестиції, відповідачі зробили незаконні дії, щоб неправомірно заволодіти співробітниками й клієнтами Spencer Stuart і незаконно привласнити комерційні секрети компанії та іншу конфіденційну і приватну інформацію", – сказано в тексті позову.

Відповідачі спонукали спочатку Глазунова, а потім і інших консультантів Spencer Stuart Moscow до порушення своїх договірних і юридичних зобов'язань, зажадавши від них допомоги в переманюванні інших консультантів, партнерів і персоналу – всіх співробітників московського офісу Spencer Stuart, крім тих, яких вони визнали непотрібними. А також передачі ділових можливостей до Korn Ferry і крадіжки комерційних секретів Spencer Stuart та іншої конфіденційної інформації. При цьому Глазунов і інші московські консультанти продовжували отримувати зарплату і працювати в Spencer Stuart.

Використовуючи Глазунова і комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну і службову інформацію, яку він і інші консультанти неправомірно передали Korn Ferry, Фуксон успішно переманив майже весь московський офіс, отримав доступ до службових і комерційних таємниць. "Компанія Korn Ferry тепер публічно хвалиться тим, що почала бізнес в Росії за допомогою Глазунова та інших московських консультантів і співробітників Spencer Stuart. Показово, що цей офіс майже повністю укомплектований колишніми співробітниками Spencer Stuart (всіх їх Глазунов завербував за вказівкою Korn Ferry, коли ще працював в Spencer Stuart) і працює на основі вкрадених комерційних секретів та іншої конфіденційної і службової інформації, розробленої Spencer Stuart", – сказано в позові.

У Spencer Stuart впевнені, що крадіжка інформації означає крадіжку інвестицій, бізнесу та репутації. "Крадіжка Korn Ferry і Фуксона позбавила Spencer Stuart можливості управляти московським офісом і підірвала її конкурентну перевагу на інших ринках, в тому числі в США, що призвело до збитків на мільйони доларів", – підсумовують позивачі.

В результаті від Korn Ferry вимагають, щоб вона припинила використовувати матеріали Spencer Stuart і розкривати комерційну інформацію компанії, заплатила компенсацію від зазнаних збитків (суму повинен встановити суд), виплатила штрафні санкції й судові витрати.

"Все, що сталося, – це грандіозний за своїми масштабами скандал, якого ринок HR-послуг не знав ніколи. Чим би не закінчився суд, очевидно, що імідж Korn Ferry вже не відновити. Компанія назавжди залишиться токсичною, з сумнівною репутацією", – говорить начальник аналітичного відділу ІК Eavex Capital Дмитро Чурін.

Українські паралелі

Вся ця міжнародна історія має пряме відношення до України, а саме до "Укрексімбанку". Нагадаємо, що 1 грудня минулого року державний банк підписав угоду з Korn Ferry про процес підбору кандидатури на посаду голови правління. "Вибір міжнародної рекрутингової компанії з бездоганною репутацією був обумовлений твердим наміром наглядової ради забезпечити найвищий ступінь прозорості та незалежності процесу конкурсного відбору", – заявив тоді у своєму прес-релізі "Укрексімбанк".

Репутація після скандалу з крадіжкою комерційної інформації і співробітників у конкурентів явно не відповідає поняттю "бездоганна".

Варто також відзначити, що український підрозділ Korn Ferry очолив Роман Бондар, який провів два останні роки в "Укроборонпромі". До служби в Державному концерні він 20 років працював у сфері корпоративного та консалтингового досвіду. У тому числі і в британській рекрутинговій компанії Odgers Berndtson – два роки очолював її український офіс, з 2017-го по 2019-й.

Одним з найбільших клієнтів Odgers Berndtson до кінця минулого року був "Укрексімбанк". Саме Odgers Berndtson вибрав в банк Євгена Мецгера, а також членів правління Вадима Поліщука і Дмитра Бакуменка, який зараз є Chief Compliance Officer банку.

За підсумком цих призначень Вадим Поліщук був звільнений в кінці 2020 року. Бакуменка звинувачують у махінаціях і відмиванні кошти на 8,5 млрд гривень, про що писав Telegram-канал Exim Insider, що належить колишньому голові Служби безпеки банку Ігорю Тельбізову і члену правління банку Олександру Ігнатенку.

Після свого приходу в Korn Ferry, Бондар переманив на роботу Ольгу Савлук, яка працювала в Odgers Berndtson.

Не дивно, що з таким початком конкурс на нового голову "Укрексімбанку" з самого початку пішов не по потрібному напрямку. У початкове оголошення про старт конкурсу згодом вносили безліч правок. Зокрема, 18 грудня було додано умову, що учасники конкурсу повинні мати допуск до державної таємниці. Потім десяток разів змінювалися вимоги до кандидатів, уточнювалися умови, змінювалися терміни, способи подачі документів і проведення співбесіди. Зрештою, співбесіди кандидатів взагалі перенесли до Франкфурта, оскільки Україна значилася в німецькому списку як зона підвищеного ризику.

Зараз же серед учасників конкурсу три кандидати: Сергій Єрмаков, Олександр Ігнатенко і Денис Чернишов, колишній заступник голови правління "Укргазбанку", близький до нинішнього глави НБУ.

Ну й особливо слід підкреслити, що спочатку конкурс повинен був проводити Англійський партнер Korn Ferry, але в результаті проводить його Роман Бондар.

Тому все, що відбувається з конкурсом з вибору голови правління "Укрексімбанку", на жаль, залишає більше питань, ніж відповідей.

"Конкурс проводить фірма, яка зараз знаходиться в епіцентрі міжнародного скандалу. Її співробітники в Україні можуть бути замішані в аналогічній некрасивій історії. При цьому умови конкурсу змінюються десятки разів, а безпосередній контроль над його проведенням має Голова наглядової ради. Якщо чесно, виглядає все це не дуже прозоро", – підсумовує директор Інституту економіки і прогнозування Валерій Геєць.