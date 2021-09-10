Страх "чужого". Есть ли в Украине проблема с расизмом и нетерпимостью

Количество преступлений на почве ненависти растет во всем мире. Украина не является исключением в этой печальной статистике. Жертвами нападений и дискриминации становятся не только участники ЛГБТ-акций, но и также известные личности, как например, спортсмен и политик Жан Беленюк. Почему эта проблема существует в Украине и как с ней борются правоохранители, – ниже в материале РБК-Украина.

Ключевой элемент преступлений на почве нетерпимости – предвзятость. К цвету кожи, разрезу глаз и сексуальной ориентации другого человека. Примечательно, что нарушитель может не испытывать ненависть как таковую к жертве, его действиями вполне может руководить страх "чужого".

С начала пандемии коронавируса ситуация ухудшилась. Так, например, в США в прошлом году на почве дискриминации произошло почти восемь тысяч преступлений, их жертвами стали около 10,5 тысяч человек. По данным ФБР, этот показатель самый высокий за последнее десятилетие.

В Украине порядок цифр в разы ниже. Но публичные проявления расизма, гомофобии и ксенофобии носят системный характер, а уголовное наказание за них практически отсутствует. Без угроз и нападений не обходится ни одна ЛГБТ-акция, а поселения ромов в городах периодически разгоняют праворадикалы. Оскорбления могут посыпаться даже в сторону Олимпийского чемпиона и депутата парламента, если кому-то не понравится его цвет кожи.

Публичное неравенство

Будущий победитель Олимпиады-2020 Жан Беленюк родился на столичной Куреневке. Мать мальчика – украинка, а отец был гражданином африканской страны Руанда и приехал учиться в Украину на военного летчика.

В 1990-е в этой стране произошел один из самых кровавых этнических конфликтов в мировой истории. Противостояние двух племен, которые населяют страну, тутси и хуту переросло в полномасштабную гражданскую войну, а затем и в геноцид. Погибли около миллиона человек. Бывших правителей Руанды до сих пор судит Международный трибунал.

Беленюк рос в безопасном Киеве, здесь же начал заниматься спортом. Успехи в греко-римской борьбе сначала вознесли его на пьедесталы в Европе, а затем и в мире. В 2021 году борцу покорились и Олимпийские игры. Жан выборол единственное для Украины "золото" на этих соревнованиях.

Народный депутат Жан Беленюк (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Параллельно со спортивной карьерой Беленюк освоил политическую стезю. С 2019 года он депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" и первый заместитель главы комитета по вопросам молодежи и спорту.

С расизмом темнокожий украинец сталкивался с самого детства. "Я неоднократно дрался в общественном транспорте. Потому что культура некоторых наших людей такова, что они позволяли себе оскорбительные высказывания обо мне прямо за мой спиной в диалоге с другим человеком", – рассказывает Беленюк в беседе с РБК-Украина.

Даже на секции по греко-римской борьбе среди других спортсменов был один, который открыто носил свастику и оскорблял своего коллегу из-за цвета кожи. Депутат утверждает, что тогда просто игнорировал обидчика. Он также подчеркивает, что сейчас подобных случаев намного меньше. Публичность в какой-то мере стала его защитой.

Инцидент, произошедший 13 августа этого года, заставил депутата открыто обратиться ко всему украинскому обществу. Посреди дня в центре Киева к Беленюку подошла группа молодых парней. Они начали оскорблять спортсмена, акцентируя внимание на его цвете кожи, и провоцировать конфликт.

На ситуацию оперативно отреагировало руководство страны и правоохранители. Полиция открыла дело, а президент Владимир Зеленский публично поддержал Беленюка и призвал силовиков пресекать такие преступления.

Но уголовное производство было закрыто без лишней огласки менее чем через две недели. Пострадавший утверждает, что сам отозвал свое заявление после того, как встретился и принял извинения от "некой организации, имеющей позитивный вектор". Ее радикально настроенные представители якобы и были замешаны в той истории.

"Для меня ситуация исчерпана. Там не было никакой драки, никаких угроз для моего здоровья. Плюс я занятой человек, и у меня нет возможности постоянно отвлекаться на какие-то моменты. К тому же я воспитан по христианским обычаям и я всегда стараюсь дать человеку второй шанс", – объяснил депутат свое решение.

Количество приговоров за преступления на почве ненависти очень низкое (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Это дело стало в череду из тысяч подобных инцидентов, связанных с публичной дискриминацией, которые не завершились тюремным заключением для преступников.

Как свидетельствует статистика, на стадии следствия закрываются больше половины уголовных производств, открытых за "нарушении равноправия граждан" (ст. 161 Уголовного кодекса).

Это фактически единственная статья в УК, которая предполагает наказание для расистов, гомофобов, антисемитов и других лиц, склонных проявлять свою нетерпимость к каким-либо меньшинствам. В теории им может грозить до 8 лет тюрьмы, на практике же суды зачастую назначают условные сроки или штрафы в пару тысяч гривен. Это меньше, чем за отсутствие маски в общественном транспорте.

График ненависти

Согласно статистике Офиса генерального прокурора, за восемь месяцев текущего года правоохранители открыли 67 уголовных дел по статье 161.

Следует отметить, что насильственные преступления, такие как убийство, избиение и уничтожение имущества, также могут иметь отягчающее обстоятельство – наличие у преступника мотивов расовой, религиозной или национальной нетерпимости. Но на практике эту дополнительную квалификацию используют крайне редко.

Переломить ситуацию мог бы правительственный законопроект №5488. Документ, разработанный Министерством внутренних дел, был зарегистрирован в Верховной раде еще в мае текущего года, а 15 июня включен в повестку дня.

Он предполагает новую статью в Кодекс об административных нарушениях и ответственность за "прямое или непрямое" проявление дискриминации в зависимости от цвета кожи, гендера, сексуальной ориентации, языка, политических взглядов и так далее. Наказание – штраф 3,4-8,5 тысяч гривен.

Впрочем, до рассмотрения документа в сессионном зале дело так и не дошло. И это при том, что за последние восемь лет количество дел, открытых по факту "нарушения равноправия граждан", растет.

Так, за весь 2013 год таких производств было всего 16, подозрение получил лишь один правонарушитель. В год Революции достоинства, оккупации Крыма и начала войны на Донбассе было зафиксировано уже 26 дел, а подозреваемых стало восемь.

В прошлом году правоохранители открыли уже 97 дел по "нарушению равноправия граждан", а подозреваемыми стало семь человек. Закрыто было 83 производства, в суд пошло шесть. Пока что 2021-й идет "по графику": за восемь месяцев уже 67 дел, закрыто 15, установлено пять подозреваемых. Но количество переданных в суд производств опять не впечатляет – всего 4.

В самих судах ситуация с "дискриминационными" делами обстоит еще печальнее. С начала года был вынесен всего один приговор по ст. 161.

Нарушителем оказался отец Андроник – настоятель Свято-Покровского храма УПЦ (Московского патриархата) в селе Воронеж Сумской области. В августе он получил штраф 8,5 тысячи гривен за то, что на своей странице в Facebook выступал против строительства храма ПЦУ в селе и "дискриминировал" социальную группу – прихожан этой церкви.

В 2020 году приговоров было в три раза больше, чем в нынешнем. Так, житель Киева получил два года тюрьмы условно за то, что проявил расизм по отношению к гражданину Демократической республики Конго. Он оскорблял темнокожего мужчину, а затем ударил его по лицу.

Жительница Коростышева Житомирской области, разместившая в Facebook антисемитский текст под названием "Решение ж***вского вопроса в Украине" и посты против действующей власти, отделалась также условным сроком. Ей присудили три года тюрьмы с испытательным сроком и штраф 5,1 тысячи гривен.

Такой же условный срок получил и безработный житель Купянска Харьковской области. Он расклеивал по городу листовки с антиисламскими лозунгами, а после задержания в январе 2020 года резко раскаялся в содеянном.

Штрафом отделался человек с инвалидностью из поселка Саврань Одесской области. Он, называя себя художником, на фасаде магазина "Татьяна" в центре поселка краской написал лозунг "Слава Новороссии, бендерам позор".

Правоохранители сочли, что нарушитель, хоть и допустил ошибку в своем творении, планировал дискриминировать "бандеровцев", то есть "национально сознательных украинцев". Соответственно, суд назначил ему штраф 3,4 тысячи гривен.

Толерантная нация

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Александр Павличенко занимается проблемой "языка вражды" в украинском обществе с 1995 года. Прямо сейчас адвокаты Хельсинского союза ведут ряд уголовных дел о нападениях на ромские поселения и ЛГБТ-активистов. Несмотря на это, правозащитник не видит в Украине угрожающих тенденций и ухудшения ситуации с правами человека.

"Если смотреть на ситуацию в целом, то можно сказать, что она не ухудшается. Хотя видимых преступлений, казалось бы, становится больше, точнее они продолжаются и существуют, но, я бы подчеркнул, что происходит адекватная реакция правоохранительных органов", – объясняет он в комментарии РБК-Украина.

Под "адекватным реагированием" глава УХСПЧ подразумевает то, что руководство силовых органов мгновенно и публично реагирует на дискриминационные действия или заявления. Как пример, он приводит ситуацию с мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкивым, которого за антиромские высказывания открыто раскритиковал бывший тогда министром внутренних дел Арсен Аваков.

Исполнительный директор УХСПЧ Александр Павличенко (фото: president.gov.ua)

Павличенко отмечает, что таким образом власть выставляет "маячки", за которые не позволительно заходить никому.

"То есть устанавливается такой индикатор на национальном уровне, который подвязывает языки тем, у кого они сильно развязаны. Как по мне, то это является нормальным путем взросления и объяснения правовым языком, что такое язык вражды и как надо себя вести в обществе", – уверен правозащитник.

В то же время он признает, что правоохранители не всегда эффективно используют статью Уголовного кодекса о "нарушении равноправия граждан". По ней достаточно тяжело доказывать наличие состава преступления, а сама жертва нападения зачастую предпочитает забрать заявление, чтоб не допустить новых угроз.

Но и криминализировать любое проявление дискриминации тоже не стоит, считает директор Украинского Хельсинского союза. Это может вызвать обратную реакцию. Он обращает внимание, что за последние 5-7 лет в Украине увеличилось присутствие в публичной плоскости темы ЛГБТ, что в свою очередь привело к росту дискриминационных заявлений и "языка вражды".

Это естественный процесс, подчеркивает Павличенко, через который проходили и продолжают проходить многие европейские страны, например Польша. Украина не является исключением.

Периодически уровень толерантности украинцев пытаются замерить социологи. Последний масштабный опрос на эту тему представила группа "Рейтинг" 19 августа. Результаты исследования выглядят неутешительно. Например, к представителям ЛГБТ негативно относится почти половина опрошенных (47%), а положительно всего 7%.

Примечательно, что ситуация практически ровна как на Западе, так и на Востоке страны. Самыми нетолерантными оказались пенсионеры, военнослужащие, работники физического труда и домохозяйки. В этих социальных группах процент негативного отношения перевалил за 50. Наивысший уровень поддержки ЛГБТ среди учащихся (20%) и безработных (10%).

В Украине невысокий уровень толерантности к ЛГБТ (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Впрочем, по мнению руководителя "Рейтинга" Алексея Антиповича, эта статистика не может свидетельствовать о низкой толерантности украинского общества. Он уверен, что просто вопрос ЛГБТ достаточно новый и слишком настороженно воспринимается украинцами.

"Я думаю, что нас нельзя назвать нетолерантной нацией, поскольку толерантность к представителям другой национальности или религии у нас достаточно высокая. Но вот, что касается отношения к ЛГБТ-сообществу, то именно это направление, эта тема, скажем так, не так давно распространилась в Украине", – отмечает он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, украинцы постепенно отходят от советского прошлого, где тема ЛГБТ была табуирована, и пытаются включиться в европейское сообщество, где эта тема активно поднимается. Кроме того, Антипович не усматривает агрессии украинцев по отношению к представителям другой сексуальной ориентации. Он подчёркивает, что они скорее "сторонятся" их, но не настроены воинственно.

"Мы слишком консервативная нация, воспитанная кто на советских, кто на религиозных ценностях. И ЛГБТ-сообщество немного не вписывается в них. Очевидно, для этого просто необходимо время", – говорит социолог.

После 2014 года украинские власти провозгласили однозначный вектор на Запад. Но принятие не только западной экономической модели, но и системы ценностей наткнулось на достаточно консервативное украинское общество. Сможет ли оно оставить в прошлом свои предубеждения, чтобы продолжить цивилизационный путь, вопрос все еще открытый.