Стой, стрелять будут: почему украинцы массово покупают оружие

Официально на руках у украинцев сейчас более двух миллионов единиц зарегистрированного оружия. И столько же - нелегального. Причем за последние три-четыре года спрос на оружие у населения, по оценкам экспертов, вырос в десятки раз. Причины - недоверие к правоохранительной системе и военный конфликт на востоке страны. Это упростило гражданам доступ к относительно недорогому оружию на "черном" рынке, а легальных продавцов ситуация вынуждает предлагать потенциальным покупателям бюджетные модели. Юристы уверены, что решить проблему с оборотом оружия в стране можно только, приняв соответствующий закон.

По сто тысяч стволов

Украинцы массово вооружаются. Сейчас на руках у граждан около миллиона единиц зарегистрированного оружия, сообщили РБК-Украина в Нацполиции. Тенденция к росту количества длинноствольного огнестрельного оружия у населения наметилась еще в 2013 году - тогда украинцы зарегистрировали около 830 тыс. единиц. Но уже через три года эта цифра превысила 920 тысяч. В этом году официальная статистика - более 890 тыс. единиц.

С одной стороны, запасаться оружием украинцев вынуждает чувство незащищенности, которое усугубилось после аннексии Крыма и начала военного конфликта на Донбассе. С другой стороны, граждане не верят в эффективность работы правоохранительных органов. "Главная мотивация того, кто покупает оружие - необходимость иметь инструмент самозащиты именно в тот момент, когда наступит опасность. Люди, которые покупают оружие, психологически готовы к его применению", - говорит глава набсовета "Украинской ассоциации владельцев оружия" Георгий Учайкин.

Впрочем, за последние несколько лет количество оружия на руках у населения не особенно выросло. Отчасти это связано с падением уровня преступности, о котором заявляет Нацполиция. К примеру, в июле ведомство сообщило, что в первом полугодии полицейские зарегистрировали около 800 фактов умышленных убийств, тогда как за аналогичный период 2014 года этот показатель составлял 1,4 тыс. случаев, а в 2015-м - около 1,9 тыс.

"В марте 2014 года после Майдана украинцы массово выстраивались в очереди в оружейные магазины. Спрос на оружие вырос в десятки раз", - рассказал РБК-Украина Георгий Учайкин. По его словам, максимальным спросом тогда пользовались гражданские версии автомата Калашникова и помповые гладкоствольные ружья. "Магазины не могли удовлетворить поначалу этот спрос - раскупали и оружие, и боеприпасы. Одних только разрешений на приобретение оружия в 2014 году было выдано около 240 тысяч. Но в последующие годы ситуация немного успокоилась. Хотя, по нашим подсчетам, украинцы ежегодно покупают 70-100 тысяч "стволов"", - считает эксперт.

По его мнению, данные полиции по количеству зарегистрированного украинцами оружия, могут не совпадать с реальными показателями из-за несогласованности полицейских баз данных в регионах страны. Всего, по мнению Учайкина, в Украине порядка 1,5 млн владельцев оружия, на руках у которых может находиться до 2,5 млн единиц зарегистрированного оружия.

Важно понимать, что официальные данные по количеству зарегистрированного оружия - лишь "вершина айсберга". Статистика не отражает реальную ситуацию. Люди, по-прежнему не чувствуя себя в безопасности, продолжают вооружаться. Но делают это незаконно. Впрочем, точно определить количество незарегистрированного оружия на руках у населения невозможно, считает Георгий Учайкин. Всего, по его словам, на руках украинцев может находиться до 5 млн единиц оружия. По данным американской аналитической компании Small Arms Survey, в Украине в 2017 году суммарно легального и нелегального оружия у населения - около 4,4 млн единиц.

Законная покупка

На сегодня в Украине нет отдельного закона, которым регламентировано право граждан на покупку и хранение гражданского оружия. Эта сфера регулируется нормативными актами. В частности, согласно приказу Министерства внутренних дел №622 от августа 1998 года, граждане имеют право приобрести и зарегистрировать гладкоствольное оружие с длинной ствола от 45 см с 21 года (например, ружья), а с 25-ти лет - нарезное с общей длинной от 80 см (например, винтовки и карабины).

Такое вооружение для гражданских лиц правоохранители квалифицируют как охотничье. Под эту категорию попадают даже гражданские версии армейского автомата Калашникова, лишенные функции вести автоматический огонь. Короткоствольное оружие доступно исключительно для военных и полицейских. Оно может быть выдано гражданским лицам как наградное. Травматическое оружие (например, пистолет с резиновыми пулями) имеют право приобретать судьи, народные депутаты, журналисты и участники общественных формирований по охране порядка.

Этим же документом МВД утверждена довольно длительная бюрократическая процедура выдачи разрешений на оружие. Так гражданин должен принести в управление внутренних дел по месту регистрации заявление, медицинскую справку, справку о несудимости, полис страховки гражданской ответственности за возможный вред, нанесенный оружием. Тем, кто покупает оружие, нужно пройти лицензированные министерством курсы обучения и оплатить 50 гривен за услуги разрешительной системы.

После этого на руки гражданин получает разрешение на приобретение оружия сроком на три месяца. С этим документом, не нарушая указанные в нем сроки, необходимо прийти в оружейный магазин, осуществить покупку, и в течение 10 дней оружие нужно зарегистрировать в МВД, провести отстрел образца для внесения оружия в базу. Стоимость этой услуги 73-84 гривны. Хранить оружие в домашних условиях гражданин обязан в специальном сейфе, прочно прикрепленном к стене. Проверить условия хранения должен участковый по месту проживания владельца. Каждые три года гражданин обязан проходить перерегистрацию оружия.

При этом покупка оружия - удовольствие не слишком затратное. Например, в специализированных магазинах "Ибис" и Stvol в 2018 году на прилавках появились однозарядные гладкоствольные ружья бюджетного сегмента. Стоимость однозарядного дробовика сегодня составляет 2,3 тыс. гривен, а, к примеру, винтовку Мосина можно купить по цене от 8 тыс. гривен. Гражданская версия автомата Калашникова обойдется от 20 тысяч.

На "черном" рынке проще

Несмотря на отсутствие в украинском законодательстве отдельного закона об оружии, ст. 263 и 263-1 Уголовного кодекса предусматривают максимальное наказание за его незаконный оборот в пять и десять лет, соответственно. И, по словам юриста Николая Ореховского (специализируется на оружейной тематике), не подкрепленные законом нормы УК не мешают украинским судам выносить все больше приговоров о незаконном обращении с оружием. В частности, по данным Единого реестра досудебных решений, только в Киеве с 2014 по 2017 годы количество таких судебных приговоров выросло на 55%.

В Нацполиции изданию рассказали, что в этом году открыли 4,3 тысячи уголовных производств по факту незаконного обращения с оружием. И с каждым годом количество изъятого у граждан оружия растет. Если в 2013 году правоохранители изъяли 3,5 тыс. единиц оружия, то в 2017 году - более 5 тыс. единиц оружия. В первом полугодии 2018 года суммарно изъято 2,3 тыс. единиц оружия, в том числе гранаты и взрывчатку.

Чтобы уменьшить количество незарегистрированного оружия на руках у населения правоохранители проводят "месячники" добровольной сдачи оружия. Это значит, что гражданин может безнаказанно сдать в указанные сроки незарегистрированное оружие в полицию. Но, по словам Георгия Учайкина, такие меры вряд ли можно назвать успешными. "За две такие акции в год полиция собирает соответственно 7 тысяч единиц. Если посмотреть, что приносят люди - это старые ружья, газовые пистолеты. Фактически, - хлам. Человек не отнесет и не сдаст бесплатно, например, пистолет, за который он на "черном рынке" выложил несколько сотен долларов", - рассказал эксперт.

По мнению Учайкина, пистолеты чаще всего украинцы покупают именно на "черном" рынке. Основная причина - компактность такого оружия и его недоступность для гражданского оборота. "Ружье или карабин может купить любой гражданин в магазине. А боевой пистолет или револьвер - вещи недоступные для "белой продажи". И тут включается "черный" рынок - за 500 долларов можно купить пистолет Макарова, контрабандой привезенный с Донбасса", - рассказал Георгий Учайкин. Контрабанда из зоны боевых действий на востоке страны - ключевой источник поставок оружия для продажи на "черном" рынке. Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что на руках у населения порядка 400 тыс. единиц незарегистрированного оружия, вывезенного из зоны операции Объединенных сил (ООС).

Стой на своем

Впрочем, любое оружие, даже вывезенное из зоны боевых действий, можно считать легальным до тех пор, пока в украинском законодательстве отсутствует понятие и классификация видов гражданского оружия, а также не прописан порядок выдачи лицензий на его покупку, считает юрист Ореховский. "Конституция Украины гарантирует гражданам право свободного владения материальными ценностями. Ограничение такого права в отношении отдельных вещей, например, того же оружия, должно быть определено исключительно законом, - пояснил юрист РБК-Украина. - Поскольку сейчас в стране специального оружейного закона нет, то нечем ограничить право гражданина в пользовании оружием. Есть же закон о запрете оборота, хранения и транспортировки наркотиков, и за нарушение запрета есть уголовное наказание. При чем, в законе четко указан перечень запрещенных веществ. Тогда как аналогичных норм в законодательстве по поводу оружия нет".

Это означает, по мнению юриста, что фактически любое оружие, приобретенное гражданином Украины любым способом, сейчас можно считать законным. "Все, что не запрещено законом, - разрешено. Это - базовый принцип верховенства права. Оружие в любом случае будет правомерно находиться в вашей собственности, поскольку не существует закона, запрещающего вам этим оружием владеть", - считает Ореховский.

Кроме того, каждый гражданин Украины имеет право защищать себя и других от противоправных посягательств. Это украинцам гарантирует 27-я статья Конституции. Она же дублируется 281-й статьей Гражданского кодекса, согласно которой человек имеет право себя защищать любым незапрещенным законом способом. "Статьей 36 Уголовного кодекса определено, что каждый человек имеет право на необходимую оборону, вне зависимости от возможности избежать общественно опасное посягательство", - уточнил Ореховский.

Проще говоря, это значит, что, если на человека напали, он имеет право на оборону в любом случае, независимо от того, может ли он позвать на помощь, например, полицию, разъясняет адвокат. "У нас в стране законодательно действует принцип, который в США называют Stand your ground, или "Стой на своем". Это означает, что ты не обязан избегать нападения, и имеешь право дать отпор. Кстати, этот принцип действует лишь в четырех штатах США. В остальных действует противоположный принцип - Duty to retreat ("Обязан избежать", - ред.). То есть, любой ценой нужно избегать нападения. В случае, если ты дашь отпор, тебе нужно будет доказать, что избежать столкновения тебе не удалось, и ты был вынужден применить силу для защиты", - рассказал Ореховский.