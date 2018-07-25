Стій, стрілятимуть: чому українці масово купують зброю

Офіційно на руках в українців зараз більше двох мільйонів одиниць зареєстрованої зброї. І стільки ж - нелегальної. При чому за останні три-чотири роки попит на зброю у населення, за оцінками експертів, виріс в десятки разів. Причини - недовіра до правоохоронної системи та військовий конфлікт на сході країни. Це спростило громадянам доступ до відносно недорогої зброї на "чорному" ринку, а легальних продавців ситуація змушує пропонувати потенційним покупцям бюджетні моделі. Юристи впевнені, що вирішити проблему з обігом зброї в країні можна тільки, прийнявши відповідний закон.

По сто тисяч стволів

Українці масово озброюються. Зараз на руках у громадян близько мільйона одиниць зареєстрованої зброї, повідомили РБК-Україна в Нацполіції. Тенденція до зростання кількості вогнепальної довгоствольної зброї у населення намітилася ще в 2013 році - тоді українці зареєстрували близько 830 тис. одиниць. Але вже через три роки ця цифра перевищила 920 тисяч. В цьому році офіційна статистика - понад 890 тис. одиниць.

З одного боку, запасатися зброєю українців змушує почуття незахищеності, яке посилилося після анексії Криму та початку військового конфлікту на Донбасі. З іншого боку, громадяни не вірять у ефективність роботи правоохоронних органів. "Головна мотивація того, хто купує зброю - необхідність мати інструмент самозахисту саме в той момент, коли настане небезпека. Люди, які купують зброю, психологічно готові до її застосування", - говорить голова наглядової ради "Української асоціації власників зброї" Георгій Учайкін.

Втім, за останні кілька років кількість зброї на руках у населення не дуже зросла. Почасти це пов'язано з падінням рівня злочинності, про який заявляє Нацполіція. Приміром, у липні відомство повідомило, що в першому півріччі поліцейські зареєстрували близько 800 фактів умисних вбивств, тоді як за аналогічний період 2014 року цей показник становив 1,4 тис. випадків, а в 2015-му - близько 1,9 тис.

"У березні 2014 року після Майдану українці масово шикувалися в черги в збройові магазини. Попит на зброю виріс в десятки разів", - розповів РБК-Україна Георгій Учайкін. За його словами, максимальним попитом тоді користувалися цивільні версії автомата Калашнікова та помпові гладкоствольні рушниці. "Магазини не могли задовольнити спочатку цей попит - розкуповували і зброю, і боєприпаси. Одних тільки дозволів на придбання зброї в 2014 році було видано близько 240 тисяч. Але в наступні роки ситуація трохи заспокоїлася. Хоча, за нашими підрахунками, українці щорічно купують 70-100 тисяч "стволів"", - вважає експерт.

На його думку, дані поліції за кількістю зареєстрованої українцями зброї, можуть не збігатися з реальними показниками через неузгодженість поліцейських баз даних у регіонах країни. Всього, на думку Учайкіна, в Україні близько 1,5 млн власників зброї, на руках у яких може перебувати до 2,5 млн одиниць зареєстрованої зброї.

Важливо розуміти, що офіційні дані щодо кількості зареєстрованої зброї - лише "вершина айсберга". Статистика не відображає реальну ситуацію. Люди, як і раніше, не відчуваючи себе в безпеці, продовжують озброюватися. Але роблять це незаконно. Втім, точно визначити кількість незареєстрованої зброї на руках у населення неможливо, вважає Георгій Учайкін. Всього, за його словами, на руках українців може знаходитися до 5 млн одиниць зброї. За даними американської аналітичної компанії Small Arms Survey, в Україні у 2017 році сумарно легальної та нелегальної зброї у населення - близько 4,4 млн одиниць.

Законна покупка

На сьогодні в Україні немає окремого закону, яким регламентовано право громадян на придбання та зберігання цивільного зброї. Ця сфера регулюється нормативними актами. Зокрема, відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ №622 від серпня 1998 рік, громадяни мають право придбати та зареєструвати гладкоствольну зброю з довжиною стволу від 45 см з 21 року (наприклад, рушниці), а з 25-ти років - нарізну з загальною довжиною від 80 см (наприклад, гвинтівки та карабіни).

Таке озброєння для цивільних осіб правоохоронці кваліфікують як мисливське. Під цю категорію потрапляють навіть цивільні версії армійського автомата Калашнікова, які позбавлені функції вести автоматичний вогонь. Короткоствольна зброя доступна виключно для військових і поліцейських. Вона може видаватися цивільним особам як нагородна. Травматичну зброю (наприклад, пістолет з гумовими кулями) мають право купувати судді, народні депутати, журналісти та учасники громадських формувань з охорони порядку.

Цим же документом МВС затверджена досить тривала бюрократична процедура видачі дозволів на зброю. Так громадянин повинен принести в управління внутрішніх справ за місцем реєстрації заяву, медичну довідку, довідку про несудимість, поліс страхування цивільної відповідальності за можливу шкоду, завдану зброєю. Тим, хто купує зброю, потрібно пройти ліцензовані міністерством курси навчання та сплатити 50 гривень за послуги дозвільної системи.

Після цього на руки громадянин отримує дозвіл на придбання зброї терміном на три місяці. З цим документом, не порушуючи зазначені в ньому терміни, необхідно прийти в збройовий магазин, здійснити покупку, і протягом 10 днів зброю потрібно зареєструвати в МВС, провести відстріл зразка для внесення зброї в базу. Вартість цієї послуги 73-84 гривні. Зберігати зброю в домашніх умовах громадянин зобов'язаний у спеціальному сейфі, міцно прикріпленому до стіни. Перевірити умови зберігання повинен дільничний за місцем проживання власника. Кожні три роки громадянин зобов'язаний проходити перереєстрацію зброї.

При цьому покупка зброї - задоволення не занадто витратне. Наприклад, у спеціалізованих магазинах "Ібіс" і Stvol в 2018 році на прилавках з'явилися однозарядні гладкоствольні рушниці бюджетного сегмента. Вартість однозарядного дробовика сьогодні становить 2,3 тис. гривень, а, наприклад, гвинтівку Мосіна можна придбати за ціною від 8 тис. гривень. Цивільна версія автомата Калашнікова обійдеться від 20 тисяч.

На "чорному" ринку простіше

Незважаючи на відсутність в українському законодавстві окремого закону про зброю, ст. 263 і 263-1 Кримінального кодексу передбачають максимальне покарання за незаконний обіг в п'ять і десять років, відповідно. І, за словами юриста Миколи Ореховського (спеціалізується на збройової тематиці), не підкріплені законом норми КК не заважають українським судам виносити все більше вироків про незаконне поводження зі зброєю. Зокрема, за даними Єдиного реєстру досудових рішень, тільки в Києві з 2014 по 2017 роки кількість таких судових вироків зросла на 55%.

У Нацполіції виданню розповіли, що в цьому році відкрили 4,3 тис. кримінальних проваджень за фактом незаконного поводження зі зброєю. І з кожним роком кількість вилученої у громадян зброї зростає. Якщо в 2013 році правоохоронці вилучили 3,5 тис. одиниць зброї, то в 2017 році - понад 5 тис. одиниць зброї. У першому півріччі 2018 року сумарно вилучено 2,3 тис. одиниць зброї, з урахуванням гранат і вибухівки.

Щоб зменшити кількість незареєстрованої зброї на руках у населення правоохоронці проводять "місячники" добровільної здачі зброї. Це означає, що громадянин може безкарно здати в зазначені терміни незареєстровану зброю в поліцію. Але, за словами Георгія Учайкина, такі заходи навряд чи можна назвати успішними. "За дві такі акції в рік поліція збирає відповідно 7 тисяч одиниць. Якщо подивитися, що приносять люди - це старі рушниці, газові пістолети. Фактично, - непотріб. Людина не віднесе і не здасть безкоштовно, наприклад, пістолет, за який вона на "чорному ринку" виклала кілька сотень доларів", - розповів експерт.

На думку Учайкина, пістолети найчастіше українці купують саме на "чорному" ринку. Основна причина - компактність такої зброї та її недоступність для цивільного обороту. "Рушницю або карабін може купити будь-який громадянин в магазині. А бойовий пістолет або револьвер - речі недосяжні для "білого продажу". І тут включається "чорний" ринок - за 500 доларів можна купити пістолет Макарова, контрабандою привезений з Донбасу", - розповів Георгій Учайкін. Контрабанда із зони бойових дій на сході країни - ключове джерело постачань зброї для продажу на "чорному" ринку. Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляв, що на руках у населення близько 400 тис. одиниць незареєстрованої зброї, вивезеної із зони операції Об'єднаних сил (ООС).

Стій на своєму

Втім, будь-яку зброю, навіть вивезену із зони бойових дій, можна вважати легальною, доки в українському законодавстві відсутнє поняття і класифікація видів цивільної зброї, а також не прописано порядок видачі ліцензій на її купівлю, вважає юрист Ореховський. "Конституція України гарантує громадянам право вільного володіння матеріальними цінностями. Обмеження такого права щодо окремих речей, наприклад, тієї ж зброї, має бути визначено виключно законом, - пояснив юрист РБК-Україна. - Оскільки зараз в країні спеціального збройового закону немає, то нема чим обмежити право громадянина в користуванні зброєю. Є ж закон про заборону обігу, зберігання і транспортування наркотиків, і за порушення заборони є кримінальне покарання. При чому, в законі чітко вказано перелік заборонених речовин. Тоді як аналогічних норм у законодавстві з приводу зброї немає".

Це означає, на думку юриста, що фактично будь-яку зброю, набуту громадянином України у будь-який спосіб, зараз можна вважати законною. "Все, що не заборонено законом, - дозволено. Це - базовий принцип верховенства права. Зброя в будь-якому випадку буде правомірно перебувати у вашій власності, оскільки не існує закону, що забороняє вам володіти цією зброєю", - вважає Ореховський.

Крім того, кожен громадянин України має право захищати себе та інших від протиправних посягань. Це гарантує українцям 27-я стаття Конституції. Вона ж дублюється 281-ю статтею Цивільного кодексу, згідно з якою людина має право себе захищати у будь-який незаборонений законом спосіб. "Статтею 36 Кримінального кодексу визначено, що кожна людина має право на необхідну оборону, незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання", - уточнив Ореховський.

Простіше кажучи, це означає, що, якщо на людину напали, вона має право на оборону в будь-якому випадку, незалежно від того, чи вона може покликати на допомогу, наприклад, поліцію, роз'яснює адвокат. "У нас в країні законодавчо діє принцип, який у США називають Stand your ground, або "Стій на своєму". Це означає, що ти не зобов'язаний уникати нападу, і маєш право дати відсіч. До речі, цей принцип діє лише в чотирьох штатах США. В інших діє протилежний принцип - Duty to retreat ("Зобов'язаний уникнути", - ред.). Тобто, будь-якою ціною потрібно уникати нападу. У випадку, якщо ти даси відсіч, тобі потрібно буде довести, що уникнути зіткнення тобі не вдалося, і ти був змушений застосувати силу для захисту", - розповів Ореховський.