Кто стоит за нападениями на поселения ромов и как на это реагирует власть

Народные депутаты и общественные активисты называют нападение на ромов тенденцией, и призывают правоохранительные органы наказать виновных, чтобы не допустить новых погромов и гибели людей. Националисты же настаивают на том, чтобы полиция обратила внимание на преступления, которые совершают сами ромы, а не закрывала на подобные факты глаза.

На прошлых выходных – в ночь с субботы на воскресенье, под Львовом группа людей напала на поселение ромов, убив 23-летнего парня и ранив несколько человек, в том числе ребенка. Нападавшие назвали себя участниками ультраправой националистической организации "Трезвая и злая молодежь", о которой почти ничего неизвестно. В СБУ не исключили, что случившееся может иметь российский след. Впрочем, это уже не первое нападение на ромские таборы за последние несколько месяцев. По мнению экспертов, единичные случаи уже перерастают в тенденцию, на которую должным образом не реагируют правоохранительные органы. Подробнее – в материале РБК-Украина.

На окраине Львова в прошлую субботу около десятка человек напали на поселение ромов, убив одного человека и еще несколько ранив. Среди пострадавших были женщина и ребенок. В прокуратуре Львовской области сообщили о задержании восьми человек, семеро из которых - несовершеннолетние. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Задержанные назвали себя членами незарегистрированной ультраправой группировки "Трезвая и злая молодежь", которая использует символику националистической организации Misanthropic Division.

Как сообщил в комментарии РБК-Украина начальник штаба партии "Национальный корпус" Родион Кудряшов, он не знает, что это за группировка и людей, которые к ней относятся. "Насколько я слышал и насколько я знаю – это группировка молодежи, которая не имеет никаких официальных уставов общественной организации или общественных объединений в целом", - пояснил Кудряшов.

Лидер националистической организации С-14 Евгений Карась в комментарии РБК-Украина рассказал, что "Трезвая и злая молодежь" – это, по сути, не организация. "Я так понимаю, - это паблик в Интернете был на пятьдесят человек, который они удалили. С ними никто не знаком. Во Львове ни на каких протестах мы таких людей не вспоминаем, не видели", - отметил Карась. Он не исключает, что эта группа возникла сейчас именно под это нападение и убийство. "Это какое-то субкультурное течение, которое занимается радикальными заочными нападениями. Если там все было так, как описывает полиция", - отметил лидер С-14.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что за нападением на ромов во Львове может стоять Россия. "Несколько дней назад мы предотвратили террористический акт в Харькове. Это может делаться для разжигания межнациональной вражды", - допустил Грицак.

Пример для подражания

В этом году нападения на поселение ромов происходят не впервые. В апреле члены С-14 выгнали ромов с Лысой горы в Киеве, демонтировав и спалив палатки, в которых те проживали. Подобную акцию уже в начале июня провели представители другой праворадикальной организации - "Национальные дружины", разгромив табор ромов в Голосеевском парке. Правда, в этих случаях никто из ромов не пострадал.

Как пояснял в интервью РБК-Украина лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, перед тем, как уничтожить лагерь в Голосеевском лесу, активисты предупредили ромов и дали им время забрать свои вещи и покинуть территорию. По словам Билецкого, демонтажи лагерей происходят, чтобы восстановить "элементарную безопасность и справедливость по отношению к людям", когда официальные органы "не функционируют".

Случаи изгнания ромов происходят в разных регионах Украины. Один из наиболее резонансных за последние годы эпизодов произошел в 2016 году в Одесской области. Местные власти в селе Лощиновка, заручившись поддержкой полиции, выселили семь ромских семей. Поводом для этого послужило жестокое убийство восьмилетней девочки, в котором подозревался один из ромов, проживающих в селе.

Мотивы для погромов

Директор ромской программы международного фонда "Видродження" Ольга Жмурко видит в последних погромах лагерей ромов политический подтекст и связывает такие действия праворадикальных организаций с приближением выборов. По ее мнению, подобные инциденты - не что иное, как "раздувание ситуации и попытка за счет наиболее уязвимых получить как можно больше общественной поддержки". "Праворадикальные движения активизировались в погоне за "дешевыми" голосами, но за очень трагическую цену", - сказала в комментарии РБК-Украина Жмурко.

В "Национальном корпусе" видят ситуацию иначе. Родион Кудряшов считает, что к подобным случаям, как во Львове, приводит бездеятельность и равнодушие правоохранительных органов и власти в целом. "Мы акцентируем на том, что никто не имеет право самовольно отбирать чужую жизнь. Но также обращаем внимание на то, что подобные ужасные ситуации являются производными непрофессионализма и бездеятельности правоохранительных органов и власти в целом, которые игнорируют проблемы, связанные с ромской меньшиной", - сказал Кудряшов.

Директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина в свою очередь считает, что последние погромы ромских поселений продиктованы ростом радикализма и нетерпимости в обществе. "Когда мы в свое время в опросе относительно прав человека спрашивали, чьи права нужно ограничить, лидирующими ответами были представители ЛГБТ и наркозависимые ромы", - говорит эксперт.

Кроме того, по мнению Ирины Бекешкиной, к активизации нападений на ромов привела очевидная безнаказанность, поскольку все ранее случившиеся погромы не сопровождались каким-либо серьезным наказанием виновных.

Член комитета Верховной рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Ирина Суслова (БПП) считает, что именно правоохранительные органы должны работать на опережение нападений на ромов. Тем более что, по словам Сусловой, националистические организации, как правило, анонсируют подобные события.

"И тут как раз должна работать превентивная функция, которой наделены, в том числе, правоохранительные органы. И именно полиция должна совершать все для того, чтобы такого не происходило, - подчеркивает Суслова. - Задание Национальной полиции – в первую очередь сделать все для того, чтобы закон работал. Закон правды, а не закон силы, как это происходит сегодня".

Но, по мнению Евгения Карася, дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от того, как себя будет вести полиция по отношению к преступлениям, которые совершают ромы, а также позиции самих ромов по отношению к тем из них, кто нарушает закон. "До всей этой волны протестов – и законных, и незаконных – продолжительный период времени эта преступность умалчивалась, и полиция откровенно боялась заезжать в цыганские лагеря. Сейчас уже так не будет. Сейчас уже, очевидно, полиция вынуждена будет реагировать на все преступления. И, я думаю, если она будет действовать должным образом, как она сейчас уже начала, и, опять-таки, если часть цыган будет требовать, чтобы полиция расследовала деятельность этих криминальных групп, чтобы просто они не мешали обычным цыганам жить, то, я думаю, дай бог, все эти уголовные тенденции уменьшатся", - сказал РБК-Украина Евгений Карась.

Осудили и обеспокоились

Нападение на лагерь ромов осудило посольство США в Украине. С аналогичной реакцией выступили в Совете Европы, осудив убийство рома и призвав украинские власти "увеличить усилия для противостояния радикалам". Как отметила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, в других случаях реакция властей на насилие и запугивание, направленные против ромов, "была равнодушной или неэффективной". "Поэтому я призываю украинскую власть усилить превентивные меры, уголовно преследовать и привлекать к ответственности виновных в таких актах", - заявила еврочиновник.

В подобном тоне о трагедии во Львове высказывались украинские политики. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко публично осудила нападения на лагеря ромов в Киеве и Львове, заявив, что правоохранительные органы должны наказать не только виновных в самых нападениях, но и выяснить, кто за этим стоит. По мнению Геращенко, происходящее похоже на "планомерно, как по графику, повторяющиеся жестокие провокации".

О необходимости интегрировать ромов в украинское общество заявили в Министерстве иностранных дел. "Присоединяемся к совместному заявлению Министерства культуры Украины и Секретариата Межведомственной рабочей группы по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года и считаем, что последнее нападение на представителей ромского сообщества должно стать предметом немедленного рассмотрения на заседании данной рабочей группы по участию в нем представителей правоохранительных органов", - заявили в МИД.

Впрочем, по словам Ирины Сусловой, Стратегия, о которой говорят в МИДе, не финансируется уже больше двух лет. "Мы отправили обращение к Кабинету министров относительно того, почему не выделялись деньги, и чтобы их заложили в следующем проекте бюджета на 2019 год", - объяснила нардеп.

Пока же государство прилагает недостаточно усилий по защите представителей ромской национальности, полагает Ирина Жмурко. По ее словам, более активную позицию по защите ромов в Украине занимают общественные организации и отчасти международные институции. "В связи с недостатком внимания именно со стороны государства и, на мой взгляд, из-за отсутствия определенной категорической позиции по поводу нападений на ромские поселения со стороны власти, мы и имеем дальнейшую эскалацию", - считает эксперт.

Мстить никто не будет

Несмотря на дискриминацию ромов и участившиеся случаи нападения на их поселения, представители ромской национальности не будут мстить в ответ на погромы их лагерей, заявила в понедельник вице-президент ромской организации "Чирикли" Зола Кондук. Она уверяет, что "ромские группы защиты" создавать никто не будет. Взамен ромы рассчитывают на эффективное расследование этих случаев правоохранительными органами, отметила Кондук.

С другой стороны, ожидать цепной реакции и новых погромов со стороны других радикальных группировок также не стоит, считает Ирина Бекешкина. Повторение или неповторение подобных инцидентов в будущем, по ее мнению, будет зависеть от реакции украинских правоохранителей и властей. "К счастью, совершившие последнее нападение арестованы, им выдвинуты подозрения. Возможно, в дальнейшем это остановит кого-то. Также необходима разработка стратегии адаптации ромов в обществе", - отметила она.

Избежать подобных случаев позволит исключительно компетенция полиции, соглашается Ирина Суслова. "Полиция должна начинать работать на опережение, проводить качественные расследования, привлекать к ответственности тех, кто себе позволил такие противозаконные действия. Ну и нам нужно работать над тем, чтобы действительно реализовывалась ромская Стратегия", - поясняет депутат.

По словам Сусловой, если опираться на последнюю перепись, в Украине официально зарегистрировано около 40 тысяч представителей ромской национальности. При этом неофициально, по данным профильных правозащитных организаций, на территории страны проживает от 300 до 400 тысяч ромов. "То есть, последствия вообще непредсказуемы. Если сейчас страна не начнет на государственном уровне решать эту проблему, то через десять лет у нас может быть около четырех миллионов людей, проживающих без паспортов, неграмотных и несоциализированных. И с этим нужно работать уже сегодня", – добавляет Суслова.