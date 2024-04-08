Стійка економіка і нестабільна геополітика засмучують ринки, а гривня росте

Тижневий огляд фінансових ринків від голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна.

Добра економіка і недобра геополітика

Минулого тижня (1 - 5 квітня) макростатистичні дані знову нагадали ринкам, що західні економіки почуваються значно краще, ніж сподівалися економісти. Американські роботодавці найняли в березні значно більше працівників, ніж очікувалось. І до того ж - підтримували жваве зростання середніх заробітних плат. При цьому рівень безробіття знову знизився до 3,8%. Обсяги споживання в Сполучених Штатах зростають. Ба більше - ділова активність у виробничому секторі почала зростати в березні вперше після 2022 року.

Боргові ринки ці добрі економічні новини однозначно сприйняли як погані, адже за такого задовільного стану ФРС явно не потрібно поспішати зі зниженням ставок, які наразі залишаються на високих рівнях в діапазоні 5,25-5,50%. Про це нагадали й представники центрального банку, включаючи його голову Джерома Пауелла. Тож протягом тижня один з головних індикаторів боргових ринків - дохідність десятирічних казначейських облігацій США - зріс на 20 базових пунктів до 4,40%. Це максимальне значення з листопаду.

Ринкам акцій виявилося складніше визначитися з трендом, тому що солідне економічне зростання все ж таки допомагає компаніям-емітентам акцій заробляти гарні прибутки. Утім, після серії падінь і злетів провідні фондові індекси закінчили тиждень зниженням. Зокрема, S&P 500 втратив 1%.

Суттєво зіпсували настрої інвесторів і нові геополітичні негаразди. Загроза початку "гарячого" конфлікту між Ізраїлем та нафтовим важковаговиком Іраном надала друге дихання цінам на нафту. Котирування марки Brent почали стрімке зростання на початку березня, а минулого тижня додали ще 4% і перевалили за $91 за барель, досягнувши найвищої позначки з жовтня минулого року. Високі ціни на нафту ускладнюють центробанкам боротьбу з інфляцією і дають ще менше підстав знижувати ставки. Також найбільш нервові інвестори вирішили перекласти частину коштів з акцій та інших ризикових активів у "безпечні гавані": ціни на золото зросли за тиждень на 4% і сягнули нового рекорду - 2330 доларів за унцію, попри всі розмови про завищену вартість дорогоцінного металу.

Ставки за ОВПД падають, а гривня відновлюється

Минулого тижня Мінфін знову скористався можливістю й знизив ставки за ОВДП на первинному ринку. Очікування ще нижчих ставок від НБУ підігріває інтерес інвесторів до гривневих держоблігацій, особливо до короткострокових інструментів. Тож на первинному аукціоні минулого тижня попит на річні папери перевищив пропозицію майже удвічі.

Водночас особливих подій на ринку українських єврооблігацій минулого тижня не відбувалося. Поки інвестори очікують подальших новин щодо реструктуризації боргу, вартість євробондів сповзла за тиждень у середньому на 1,5% до діапазону 29-38 центів за долар.

Перевага ж попиту на валюту над її пропозицією трохи скоротилася, що дозволило Національному банку зменшити інтервенції на 26% до 484 млн доларів за тиждень. При цьому офіційний курс посилився на 1,2% до 38,84 грн/дол., або на 0,4% за тиждень. Готівковий курс у системно важливих банках за підсумками тижня посилився на 0,3% до 38,8-39,3 грн/дол.

Разом з цим укріпленням надійшли новини, що валові резерви НБУ зросли у березні на 18% до рекордних 43,7 млрд доларів завдяки, знову ж таки, рекордній місячній міжнародній допомозі. Невеличка, але все ж таки підтримка настроїв на валютному ринку.