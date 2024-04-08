Устойчивая экономика и нестабильная геополитика расстраивают рынки, а гривна растет

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Хорошая экономика и нехорошая геополитика

На прошлой неделе (1 - 5 апреля) макростатистические данные вновь напомнили рынкам, что западные экономики чувствуют себя гораздо лучше, чем надеялись экономисты. Американские работодатели наняли в марте гораздо больше работников, чем ожидалось. И к тому же – поддерживали оживленный рост средних заработных плат. При этом уровень безработицы снова снизился до 3,8%. Объемы потребления в Соединенных Штатах увеличиваются. Более того, деловая активность в производственном секторе начала расти в марте впервые после 2022 года.

Долговые рынки эти хорошие экономические новости однозначно восприняли как плохие, ведь при таком удовлетворительном состоянии ФРС явно не нужно спешить со снижением ставок, которые остаются на высоких уровнях в диапазоне 5,25-5,50%. Об этом напомнили и представители центрального банка, включая его главу Джерома Пауэлла. Поэтому в течение недели один из главных индикаторов долговых рынков – доходность десятилетних казначейских облигаций США – вырос на 20 базовых пунктов до 4,40%. Это максимальное значение с ноября.

Рынкам акций оказалось сложнее определиться с трендом, потому что солидный экономический рост все же помогает компаниям-эмитентам акций зарабатывать хорошие доходы. Впрочем, после серии падений и взлетов ведущие фондовые индексы закончили неделю снижением. В частности, S&P 500 потерял 1%.

Существенно испортили настроения инвесторов и новые геополитические невзгоды. Угроза начала "горячего" конфликта между Израилем и нефтяным тяжеловесом Ираном придала второе дыхание ценам на нефть. Котировки марки Brent начали стремительный рост в начале марта, а на прошлой неделе прибавили еще 4% и перевалили за $91 за баррель, достигнув самой высокой отметки с октября прошлого года. Высокие цены на нефть усложняют центробанкам борьбу с инфляцией и дают еще меньше оснований понижать ставки. Наиболее нервные инвесторы решили перевести часть средств из акций и других рисковых активов в "безопасные гавани": цены на золото выросли за неделю на 4% и достигли нового рекорда - 2330 долларов за унцию, несмотря на все разговоры о завышенной стоимости драгоценного металла.

Ставки по ОВГЗ падают, а гривна восстанавливается

На минувшей неделе Минфин снова воспользовался возможностью и снизил ставки по ОВГЗ на первичном рынке. Ожидание еще более низких ставок от НБУ подогревает интерес инвесторов к гривневым гособлигациям, особенно к краткосрочным инструментам. Так что на первичном аукционе на прошлой неделе спрос на годовые бумаги превысил предложение почти вдвое.

В то же время, особых событий на рынке украинских еврооблигаций на прошлой неделе не происходило. Пока инвесторы ожидают дальнейших новостей по реструктуризации долга, стоимость евробондов сползла за неделю в среднем на 1,5% в диапазон 29-38 центов за доллар.

Преимущество спроса на валюту над ее предложением немного сократилось, что позволило Национальному банку уменьшить интервенции на 26% до 484 млн долларов за неделю. При этом официальный курс усилился на 1,2% до 38,84 грн/долл., или на 0,4% за неделю. Наличный курс в системно важных банках по итогам недели усилился на 0,3% до 38,8–39,3 грн/долл.

Вместе с этим укреплением пришли новости, что валовые резервы НБУ выросли в марте на 18% до рекордных 43,7 млрд долларов благодаря, опять же, рекордной месячной международной помощи. Небольшая, но все же поддержка настроений на валютном рынке.