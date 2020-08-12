Время бунта: к чему приведут протесты против Лукашенко в Беларуси

Белорусские "качели" продолжаются. Три последние ночи прошли по схожему сценарию. С наступлением темноты на улицах Минска и других городов появляется все больше протестующих, их разгоняет, преследует и задерживает ОМОН и другие силовики. Люди отступают и перегруппировываются, вступают в новые стычки, ОМОНовцы проводят рейды по дворам и улицам, избивая всех, кто попадется под руку. Часам к двум ночи все затихает.
Белорусы учатся искусству уличных протестов, солидарности и взаимопомощи поразительно быстро. Сразу было отлажено оповещение о действиях противника, в том числе благодаря радиоперехватам, появились медики-волонтеры, обновляются актуальные пути отхода с мест основных столкновений, координация идет через Telegram.
Народ оперативно научился формировать "сцепки" и отстреливаться фейерверками, с разным успехом отбивать задержанных и т.д. Находкой стало блокирование улиц медленно едущими автомобилями.
Главное визуальное отличие текущих белорусских событий от, к примеру, Революции достоинства – мобильность протестов. Оппоненты Лукашенко не стремятся занять и укрепить какую-то отдельно взятую территорию, вроде Майдана, вместо этого протесты вспыхивают в десятках мест одновременно.
Вместо сражений с ОМОНом народ предпочитает отступать, чтобы собраться снова. За одну ночь некоторые улицы и площади Минска переходят из рук в руки по три-четыре раза. Смысл этих действий очевиден – максимально измотать силовиков.
Насколько хватит нынешнего запала? Речь идет, скорее, о неделях или даже днях, но не о месяцах. Вероятно, ключевой датой станут ближайшие выходные, когда на улицу потенциального смогут выйти больше людей.
Пока что пик протестов был в ночь с понедельника на вторник, прошлой ночью все было уже не так масштабно, что несложно отследить по открытым источникам. Находящиеся в эпицентре событий знакомые белорусы это также подтверждают.
В такой ситуации протестующим стоит надеяться, прежде всего, на какую-то грубую ошибку власти. Как во время Революции достоинства – при всех различиях той и нынешней историй – когда агрессивно-абсурдные действия Януковича и его окружения вдыхали жизнь в начинавший застаиваться протест.
Но обо всем происходящем еще и должны узнать рядовые белорусы, а это не так просто. Провластные телеканалы (других фактически нет) показывают опять-таки привычную для евромайдановцев картинку: акции протеста инспирированы из-за рубежа, в них принимают участие сплошь алкоголики, наркоманы и прочий маргинальный элемент, "нормальные" люди ходят на работу, а не на демонстрацию. Интернет в стране несколько дней едва ли работал, в основном при помощи VPN и подобных инструментов. Лишь в среду утром перебои с интернетом прекратились. Но неизвестно – надолго ли.
Сам Лукашенко пытается демонстрировать откровенное пренебрежение к своим оппонентам, подчеркнуто занимаясь "государственными вопросами", вроде совещания по вопросам пищевой промышленности. При этом, как и во время кампании, он продолжает один за другим генерировать взаимоисключающие тезисы. Вроде того, что протесты координируются из-за рубежа – из Польши и Чехии, но в то же время и интернет "блокируют из-за границы".
За последние дни стал особо заметен контраст между президентом эпохи бумажных телеграмм и обществом эпохи Telegram'а. Потому Лукашенко действует проверенными, в первую очередь, силовыми методами. Главная новость прошлых суток – выезд из страны Светланы Тихановской и ее призыв к белорусам прекратить сопротивление.
Окружение белорусского лидера и в первую очередь он сам, видимо, считали, что таким способом можно эффективно погасить протесты. И что именно Тихановская "выводит" людей на улицу, следовательно, может и "оставить" их дома. Это еще раз демонстрирует, насколько белорусская верхушка не понимает сути происходящих процессов. За все время акций митингующие ни разу не скандировали "Све-та!"
Белорусские протесты – выразительно, можно сказать, идеально безлидерны. Самая близкая аналогия – Гонконг, но и там со временем протестная среда выдвинула своих лидеров (возможно, что-то подобное случится и в Беларуси).
Такой тип протеста имеет очевидное достоинство – при отсутствии лидеров их нельзя запугать, подкупить или нейтрализовать другим образом. Горизонтальная организация акций делает невозможной их нейтрализацию одним ударом по условному "штабу".
Как показывает практика успешных революций, например, той же Революции достоинства или революции 2018 года в Армении, даже при горизонтальном протесте нужны некие оппозиционные структуры. Либо из депутатов парламента, либо созданные самими протестующими.
Как минимум они нужны для того, чтобы те же силовики и чиновники знали, с кем им вести переговоры об условиях сдачи или "переходе на сторону народа". Они же, в случае успеха революции, могут взять на себя функции власти на переходной период. Хотя и нельзя исключать, что белорусы явят миру прецедент успешной безлидерной Telegram-революции.
Пока что никаких признаков раскола в административно-силовом аппарате не наблюдается. Что еще неприятнее для противников власти – дважды анонсированная забастовка так и не стала по-настоящему всеобщей. Без повального перехода многочисленного белорусского рабочего класса на сторону протеста его успех под большим сомнением.
В белорусских соцсетях уже можно найти размышления на тему "А что будет после того, как мы проиграем". "Власть может задушить уличные протесты – но дальше им придется жить с обществом, которое поняло, что оно в большинстве. Это чем-то напоминает Польшу 1980. Без костела – зато с интернетом", – написала оппозиционная "Наша нива".
С учетом того, что альтернативой уходу для Лукашенко будет построение гораздо более жесткого, чем сейчас, полицейского государства, с учетом будущего выжигания оппозиционного поля, с учетом новых попыток России принудить Беларусь к "углубленной интеграции" – опыт нынешних протестов и чувство солидарности белорусам может еще понадобиться.
Заглавное фото: facebook.com/SputnikPolskaOfficial