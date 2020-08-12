Время бунта: к чему приведут протесты против Лукашенко в Беларуси

В Украине продолжают следить за протестами в Беларуси, яростно споря и проецируя на соседей собственный майданный опыт. О том, чего смогли добиться противники Лукашенко за эти дни, что у них не вышло и чем может закончиться эта история – в колонке обозревателя РБК-Украина Милана Лелича.

Белорусские "качели" продолжаются. Три последние ночи прошли по схожему сценарию. С наступлением темноты на улицах Минска и других городов появляется все больше протестующих, их разгоняет, преследует и задерживает ОМОН и другие силовики. Люди отступают и перегруппировываются, вступают в новые стычки, ОМОНовцы проводят рейды по дворам и улицам, избивая всех, кто попадется под руку. Часам к двум ночи все затихает.

Белорусы учатся искусству уличных протестов, солидарности и взаимопомощи поразительно быстро. Сразу было отлажено оповещение о действиях противника, в том числе благодаря радиоперехватам, появились медики-волонтеры, обновляются актуальные пути отхода с мест основных столкновений, координация идет через Telegram.

Народ оперативно научился формировать "сцепки" и отстреливаться фейерверками, с разным успехом отбивать задержанных и т.д. Находкой стало блокирование улиц медленно едущими автомобилями.

Главное визуальное отличие текущих белорусских событий от, к примеру, Революции достоинства – мобильность протестов. Оппоненты Лукашенко не стремятся занять и укрепить какую-то отдельно взятую территорию, вроде Майдана, вместо этого протесты вспыхивают в десятках мест одновременно.

Вместо сражений с ОМОНом народ предпочитает отступать, чтобы собраться снова. За одну ночь некоторые улицы и площади Минска переходят из рук в руки по три-четыре раза. Смысл этих действий очевиден – максимально измотать силовиков.

Фото: twitter.com/tut.by

Насколько хватит нынешнего запала? Речь идет, скорее, о неделях или даже днях, но не о месяцах. Вероятно, ключевой датой станут ближайшие выходные, когда на улицу потенциального смогут выйти больше людей.

Пока что пик протестов был в ночь с понедельника на вторник, прошлой ночью все было уже не так масштабно, что несложно отследить по открытым источникам. Находящиеся в эпицентре событий знакомые белорусы это также подтверждают.

В такой ситуации протестующим стоит надеяться, прежде всего, на какую-то грубую ошибку власти. Как во время Революции достоинства – при всех различиях той и нынешней историй – когда агрессивно-абсурдные действия Януковича и его окружения вдыхали жизнь в начинавший застаиваться протест.

Но обо всем происходящем еще и должны узнать рядовые белорусы, а это не так просто. Провластные телеканалы (других фактически нет) показывают опять-таки привычную для евромайдановцев картинку: акции протеста инспирированы из-за рубежа, в них принимают участие сплошь алкоголики, наркоманы и прочий маргинальный элемент, "нормальные" люди ходят на работу, а не на демонстрацию. Интернет в стране несколько дней едва ли работал, в основном при помощи VPN и подобных инструментов. Лишь в среду утром перебои с интернетом прекратились. Но неизвестно – надолго ли.

Сам Лукашенко пытается демонстрировать откровенное пренебрежение к своим оппонентам, подчеркнуто занимаясь "государственными вопросами", вроде совещания по вопросам пищевой промышленности. При этом, как и во время кампании, он продолжает один за другим генерировать взаимоисключающие тезисы. Вроде того, что протесты координируются из-за рубежа – из Польши и Чехии, но в то же время и интернет "блокируют из-за границы".

За последние дни стал особо заметен контраст между президентом эпохи бумажных телеграмм и обществом эпохи Telegram'а. Потому Лукашенко действует проверенными, в первую очередь, силовыми методами. Главная новость прошлых суток – выезд из страны Светланы Тихановской и ее призыв к белорусам прекратить сопротивление.

Окружение белорусского лидера и в первую очередь он сам, видимо, считали, что таким способом можно эффективно погасить протесты. И что именно Тихановская "выводит" людей на улицу, следовательно, может и "оставить" их дома. Это еще раз демонстрирует, насколько белорусская верхушка не понимает сути происходящих процессов. За все время акций митингующие ни разу не скандировали "Све-та!"

Белорусские протесты – выразительно, можно сказать, идеально безлидерны. Самая близкая аналогия – Гонконг, но и там со временем протестная среда выдвинула своих лидеров (возможно, что-то подобное случится и в Беларуси).

Такой тип протеста имеет очевидное достоинство – при отсутствии лидеров их нельзя запугать, подкупить или нейтрализовать другим образом. Горизонтальная организация акций делает невозможной их нейтрализацию одним ударом по условному "штабу".

Фото: twitter.com/tut.by

Как показывает практика успешных революций, например, той же Революции достоинства или революции 2018 года в Армении, даже при горизонтальном протесте нужны некие оппозиционные структуры. Либо из депутатов парламента, либо созданные самими протестующими.

Как минимум они нужны для того, чтобы те же силовики и чиновники знали, с кем им вести переговоры об условиях сдачи или "переходе на сторону народа". Они же, в случае успеха революции, могут взять на себя функции власти на переходной период. Хотя и нельзя исключать, что белорусы явят миру прецедент успешной безлидерной Telegram-революции.

Пока что никаких признаков раскола в административно-силовом аппарате не наблюдается. Что еще неприятнее для противников власти – дважды анонсированная забастовка так и не стала по-настоящему всеобщей. Без повального перехода многочисленного белорусского рабочего класса на сторону протеста его успех под большим сомнением.

В белорусских соцсетях уже можно найти размышления на тему "А что будет после того, как мы проиграем". "Власть может задушить уличные протесты – но дальше им придется жить с обществом, которое поняло, что оно в большинстве. Это чем-то напоминает Польшу 1980. Без костела – зато с интернетом", – написала оппозиционная "Наша нива".

С учетом того, что альтернативой уходу для Лукашенко будет построение гораздо более жесткого, чем сейчас, полицейского государства, с учетом будущего выжигания оппозиционного поля, с учетом новых попыток России принудить Беларусь к "углубленной интеграции" – опыт нынешних протестов и чувство солидарности белорусам может еще понадобиться.

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