Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса

Вакцинация против COVID-19 в Украине должна стартовать на этой неделе. Кабмин и власти в регионах уже заявили о готовности делать первые прививки. Только самой вакцины пока нет, а украинцы не особо спешат записываться на уколы. О том, как будет проводиться вакцинация – в материале РБК-Украина.

В Минздраве обещают начать вакцинацию против COVID-19 уже на текущей неделе. Этот процесс как длительный марафон, и Украина стартует в нем гораздо позже многих других стран, в которых вакцинация началась еще в декабре.

Чиновники утверждают, что получили подтверждение на поставку 22 миллионов доз вакцин. Пока этого хватит только для четверти украинцев, но власти уверены, что обеспечат вакциной всех желающих.

В рамках COVAX в Украину привезут 8 миллионов бесплатных доз. Но этот объем еще могут удвоить. Также оформлены контракты на покупку 12 миллионов доз вакцины от компаний AstraZeneca и Novavax. Еще ожидаются поставки почти 2 миллионов доз китайских вакцин от Sinovac. Плюс излишки своих вакцин Украине могут передать или продать другие страны, например, Польша.

На местах все готово к старту, все упирается только в поставку препаратов, уверяют чиновники. Первой в Украину прибудет вакцина от AstraZeneca, оплаченная за счет госбюджета. Ее в Минздраве ожидают получить на этой неделе. Изначально ожидалось, что это будет продукция Pfizer в рамках COVAX.

И если с вакциной проблем быть не должно, может возникнуть ситуация, когда желающих прививаться будет немного. Из январского исследования группы "Рейтинг" следует, что только 43% респондентов готовы вакцинироваться, и то при условии, что за вакцину не придется платить. Тогда как не готовы делать прививку 52% опрошенных. Результаты Международной ассоциации Гэллап более оптимистичны: 65% украинцев согласны привиться от коронавируса, если препарат будет безопасным и эффективным, не согласны – 30%.

Как это работает

И хотя антипрививочные настроения все еще высоки, власти ставят амбициозную цель провакцинировать как минимум половину населения. По крайней мере, на первых порах вакцинация будет добровольной. Но украинцы не смогут выбирать производителя вакцины.

Руководить ходом вакцинации будет Оперативный штаб при Минздраве. На региональном уровне – один или несколько координаторов, назначенных из Киева. В большинстве своем это чиновники из облгосадминистраций.

Сначала прививки будут делать людям из групп рисков и приоритетных групп, которые подвержены заражению или выполняют критически важные государственные функции. Таких людей много – около 21 миллион человек, подсчитали в Минздраве. Их провакцинируют бесплатно в четыре этапа. На пятом этапе бесплатная вакцинация полагается для всех остальных взрослых – это еще 13 миллионов граждан.

На первом этапе прививки будут делать медикам, которые оказывают стационарную помощь больным коронавирусом, и сотрудникам экстренной медицинской помощи. Дальше – сотрудникам и людям, проживающим в интернатах и домах престарелых, а также военные из ООС. Всего – почти 370 тысяч человек.

Второй этап – остальные медработники, люди старше 80 лет и сотрудники социальной сферы. По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, пожилых людей начнут прививать уже в марте.

На третьем этапе черед вакцинации наступит для украинцев в возрасте от 65 лет, педагогов и работников критически важных госструктур. Например, ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, МВД, ВСУ.

В четвертый этап войдут люди старше 60 лет, взрослые с сопутствующими болезнями и которые находятся в группе риска. На этом же этапе будут прививать персонал и тех, кто находятся в местах лишения свободы, СИЗО, а также граждан из оккупированных территорий.

На первом этапе делать прививки будут только мобильные медицинские бригады. Они будут вакцинировать людей на месте их работы. У бригад будет поименный список тех, кто дал согласие на прививку и кого в какой день вакцинировать. За формирование этих списков отвечает руководство больниц, координаторы и обладминистрации.

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Кампания по вакцинации – это пласт работы не только центральных властей. Немало зависит от того, как все организует власть в регионах: и списки, и логистику – по какому маршруту поставлять препараты, и подготовку помещений, где делать уколы.

В числе первых в Украину приедут вакцины от Pfizer, требующие хранения при сверхнизких температурах (-60… -80°C). Производитель выделит специальные термобоксы для транспортировки, которые могут сохранять температуру минус 70, объяснил член оперативного штаба, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Чтобы соблюдать холодовую цепочку, хранить и транспортировать продукцию Pfizer в Украине будет частная украинская компания "Фармасофт". Остальные вакцины смогут хранить и поставлять ресурсами госпредприятия "Укрвакцина".

Каждую неделю вакцины будут развозить из Киева на региональные склады. Но там нет возможности хранить ее в условиях ультранизких температур. А потому, как только препараты отгрузят на региональный склад, начнется отсчет их разморозки. Из-за этого в области будут передавать дозы в расчете на пять дней.

"Такой срок хранения вакцин Pfizer после разморозки в температурном режиме от +2 до +8. Допускается одноразовая разморозка, при которой она должна быть использована в течение 120 часов. Перед вакцинацией препарат нужно развести, после чего его нужно уколоть в течение шести часов. У государства есть возможность все это логистически обеспечить", – отметил в разговоре с РБК-Украина Лапий.

Мобильные бригады будут ежедневно брать вакцины из регионального склада и объезжать тех, кто в этот день записан на прививку. Затем через 2-4 недели (в зависимости от препарата) бригада приедет повторно, чтобы уколоть вторую дозу.

Со второго этапа украинцев будут вакцинировать также на базе пунктов прививок при поликлиниках и больницах. По плану Минздрава этих пунктов по стране должно быть не меньше 4,3 тысяч. А мобильные бригады будут ездить к тем, у кого нет возможности посетить амбулаторию.

Виктор Ляшко уверен, что Украина может со второго этапа делать по 5 миллионов прививок в месяц. Но эти темпы можно нарастить и до 10 миллионов, если будет достаточно вакцины.

С 1 марта желающие сделать прививку смогут записаться на вакцинацию через семейного врача, на специальном информационном портале COVID-19 или через "горячую линию" 0-800-60-20-19.

Всех записавшихся будут распределять либо в приоритетные группы, либо ставить в лист ожидания. По словам Виктора Ляшко, людей из листа ожидания будут вызывать на вакцинацию, если провакцинируют всех из приоритетной группы и останутся нераспределенные вакцины.

Если по каким-то причинам, например, из-за болезни, человек пропустит свою очередь в вакцинации, он сможет получить укол позже, говорит глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (СН).

"У нас все желающие смогут провакцинироваться за государственный счет до конца этого года. Это заявление министра здравоохранения. Свою очередь в списке такой человек потеряет и ему придется вновь записаться в очередь", – объяснил изданию нардеп.

Всех, кто получит первую и вторую дозу вакцины, будут вносить в единый реестр. Его Кабмин планирует запустить уже на этой неделе. Пока же у ведомства распланирован в деталях только первый этап вакцинации, остальные будут подробно просчитывать уже по ходу кампании.

Те, кто не захочет дожидаться вакцины от государства, сможет привиться в частных клиниках, но за свой счет. Только легальная и оригинальная вакцина вряд ли появится на коммерческом рынке раньше лета 2021 года, утверждают в Минздраве.

Подсадить на "иглу"

Зачастую кампанию по вакцинации начинают с медработников. Казалось бы, врачи, борющиеся с COVID-19 на передовой, должны первыми выстраиваться в очереди за прививкой. Но на деле ситуация обстоит совсем иначе. И это ставит под угрозу если не объемы вакцинации, то по крайней мере ее темпы.

В кампанию против вакцинации вливаются немалые средства, уверен Михаил Радуцкий. Это, по его мнению, равно как и лоббирование российской вакцины "Спутник-V", похоже на элементы гибридной войны. "И это разворачивается по всему миру. Если в Австрии в декабре, согласно соцопросам, были готовы вакцинироваться более 40%, то сейчас – всего лишь 17%", – говорит парламентарий.

Во многих странах все еще сильны антипрививочные настроения (Фото: David McNew/Getty Images)

Как рассказал Виктор Ляшко, на вакцинацию уже записалось 58 тысяч человек среди персонала ковидных больниц и бригад экстренной медицинской помощи, выезжающих к больным коронавирусом.

В разных больницах провакцинироватьcя решили всего лишь 20-40% докторов, рассказывает инфекционист и эксперт ЮНИСЕФ Катерина Булавинова. И даже далеко не все члены мобильных бригад согласились прививаться.

Скептическая позиция врачей в плане прививок далеко не нова и именно с ней связаны все проблемы с вакцинацией в стране, говорит Федор Лапий. Но это одним махом и в короткие сроки не решить, уверен он.

"Этому способствуют некоторые исторические аспекты. К тому же ряд лидеров мнений в медицине, в основном старшего поколения, придерживаются каких-то антинаучных взглядов. Они учат будущих врачей, общаются с другими коллегами, они активны в медиа. Из этого как раз возникает проблема: если не вакцинируются медики, то что уже говорить о рядовых украинцах?" – рассуждает иммунолог.

Мотивы COVID-"диссидентов", в том числе и в медицинских кругах, самые разные. Одни ведутся на конспирологические теории, которые разлетаются в соцсетях. Другие пока еще сомневаются в безопасности препаратов. Третьи утверждают, что они уже переболели и якобы им опасно вакцинироваться. Но, по словам Булавиновой, те, кто переболел коронавирусом, защищены всего лишь на три месяца. Затем эта защита ослабевает, и уже через полгода можно вновь слечь с "ковидом".

Минздрав советует переболевшему COVID-19 сдвинуть вакцинацию на полгода. Но если такой человек значится в приоритетных группах и готов прививаться, он может это сделать без любых противопоказаний и угрозы для жизни, объяснил Виктор Ляшко.

Единственная логика таких рекомендаций в том, что переболевшие еще на какое-то время ограждены от повторного заражения, говорит главный санврач. А потому в условиях нехватки вакцин она больше нужна тем, кто еще не сталкивался с болезнью.

"Во время массовой вакцинации в Израиле, где провакцинировали больше 5 миллионов человек, вакцинировали тех, у кого были антитела против COVID-19? Да. Есть ли какая-то информация о том, что вакцинация тех, кто переболел, была опасной? Нет", – добавил Федор Лапий.

Единственные, кому не следует делать прививку – беременные женщины, поскольку мало данных о том, как они переносят введение препарата. Если женщина на момент получения первой дозы уже была беременной, то второй укол нужно отложить. То же самое касается тех, кто на момент первого укола был инфицирован коронавирусом или ОРВИ.

Как считает врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита, в случае с вакциной от коронавируса людьми больше движет страх. Такие настроения были и в Великобритании, и в США, и во Франции, уточнил инфекционист. Но когда началась кампания по вакцинации, эти страхи сошли на нет: граждане стали сами убеждаться, что это полностью безопасно.

"Чтобы переломить эту тенденцию, необходима разъяснительная работа со стороны органов власти. Также можно продемонстрировать людям какой-то положительный кейс. Например, провакцинировать всю больницу или дом с пожилыми людьми и показать, что это безопасно", – говорит Курпита.

Во многих странах, чтобы сбить волну скептицизма, власти приглашают лидеров мнений и известных людей публично вакцинироваться. Глава Минздрава Максим Степанов допускал, что таким образом могут поступить и в Украине. Пока во власти одними из первых собираются публично сделать прививки президент и сам министр здравоохранения. Глава государства и главный санврач также готовы, чтобы перед ТВ-камерами привили их родителей.

Будет ли это эффективно и убедит ли украинцев вакцинироваться? Сложно предугадать, учитывая невысокий уровень доверия к власти и скептицизм по поводу вакцин и коронавируса как такового.

Так что, возможно, восприятие вакцинации у украинцев будет нарастать теми же темпами, как и страх перед коронавирусом, как бы медики и чиновники не пытались донести серьезность ситуации.

Кроме того, подогреть интерес к вакцинации может нежелание оставаться в изоляции от всего мира, учитывая, что во многих странах уже заявили о планах снять ограничения на поездки для привитых от COVID-19.