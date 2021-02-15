Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу

Вакцинація проти COVID-19 в Україні має стартувати цього тижня. Кабмін і влада в регіонах вже заявили про готовність робити перші щеплення. Тільки самої вакцини поки немає, а українці не особливо поспішають записуватися на уколи. Про те, як буде проводитися вакцинація – в матеріалі РБК-Україна.

У МОЗ обіцяють розпочати вакцинацію проти COVID-19 вже цього тижня. Цей процес як тривалий марафон, і Україна стартує в ньому набагато пізніше багатьох інших країн, в яких вакцинація почалася ще в грудні.

Чиновники стверджують, що отримали підтвердження на поставку 22 мільйонів доз вакцин. Поки що цього вистачить лише для чверті українців, але влада впевнена, що забезпечать вакциною всіх бажаючих.

У рамках COVAX в Україну привезуть 8 мільйонів безкоштовних доз. Але цей обсяг ще можуть подвоїти. Також оформлені контракти на покупку 12 мільйонів доз вакцини від компаній AstraZeneca і Novavax. Ще очікується постачання майже 2 мільйони доз китайських вакцин від Sinovac. Плюс надлишки своїх вакцин Україні можуть передати або продати інші країни, наприклад, Польща.

На місцях усе готове до старту, усе впирається тільки в поставку препаратів, запевняють чиновники. Першою в Україну прибуде вакцина від AstraZeneca, оплачена за рахунок держбюджету. Її в МОЗ очікують отримати цього тижня. Спочатку очікувалося, що це буде продукція Pfizer в рамках COVAX.

І якщо з вакциною проблем бути не має, може виникнути ситуація, коли охочих щепитися буде небагато. З січневого дослідження групи "Рейтинг" випливає, що тільки 43% респондентів готові вакцинуватися, і то за умови, що за вакцину не доведеться платити. Тоді як не готові робити щеплення 52% опитаних. Результати Міжнародної асоціації Геллапа більш оптимістичні: 65% українців згодні щепитися від коронавірусу, якщо препарат буде безпечним і ефективним, не погоджуються – 30%.

Як це працює

І хоча настрої проти щеплення все ще високі, влада ставить амбітну мету провакцинувати щонайменше половину населення. Принаймні, на перших порах вакцинація буде добровільною. Але українці не зможуть обирати виробника вакцини.

Керувати ходом вакцинації буде Оперативний штаб при МОЗ. На регіональному рівні – один або кілька координаторів, призначених з Києва. Це здебільшого чиновники з облдержадміністрацій.

Спочатку щеплення будуть робити людям з груп ризиків та пріоритетних груп, які мають підвищений ризик інфікуватись або виконують важливі державні функції. Таких людей багато – майже 21 мільйон осіб, підрахували у Міністерстві. Їх провакцинують безоплатно в чотири етапи. На п'ятому етапі безоплатна вакцинація передбачена для всіх інших дорослих – це ще 13 мільйонів громадян.

На першому етапі щеплення будуть робити медикам, які надають стаціонарну допомогу хворим коронавірусом, і співробітникам екстреної медичної допомоги. Далі – працівникам і людям, які проживають у інтернатах та будинках престарілих, а також військовим з ООС. Всього майже 370 тисяч чоловік.

Другий етап – інші медпрацівники, люди, старші 80 років, і працівники соціальної сфери. За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, літнім людям почнуть робити щеплення вже в березні.

На третьому етапі черга вакцинації настане для українців у віці від 65 років, педагогів і працівників критично важливих держструктур. Наприклад, ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, МВС, ЗСУ.

До четвертого етапу увійдуть люди, старші 60 років, дорослі з супутніми хворобами і які знаходяться у групі ризику. На цьому ж етапі будуть прищеплювати персонал і тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, СІЗО, а також громадян з окупованих територій.

На першому етапі робити щеплення будуть тільки мобільні медичні бригади. Вони будуть вакцинувати людей на місці їх роботи. У бригад буде поіменний список тих, хто дав згоду на щеплення і кого в який день вакцинувати. За формування цих списків відповідає керівництво лікарень, координатори та обладміністрації.

Фото: Victoria Jones/GettyImages

Кампанія з вакцинації – це пласт роботи не тільки центральної влади. Чимало залежить від того, як все організує влада в регіонах: і списки, і логістику – за яким маршрутом поставляти препарати, і підготовку приміщень, де робити уколи.

У числі перших в Україні приїдуть вакцини від Pfizer, що вимагають зберігання за наднизьких температур (-60 ... -80 ° C). Виробник виділить спеціальні термобокси для транспортування, які можуть зберігати температуру мінус 70, пояснив член оперативного штабу, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Щоби дотримуватися холодового ланцюга, зберігати і транспортувати продукцію Pfizer в Україні буде приватна українська компанія "Фармасофт". Інші вакцини зможуть зберігати та поставляти ресурсами держпідприємства "Укрвакцина".

Щотижня вакцини будуть розвозити з Києва на регіональні склади. Але там немає можливості зберігати її в умовах ультранизьких температур. А тому, як тільки препарати відвантажать на регіональний склад, почнеться відлік їх розморожування. Через це в області будуть передавати дози у розрахунку на п'ять днів.

"Такий термін зберігання вакцин Pfizer після розморожування в температурному режимі від +2 до +8. Допускається одноразове розморожування, за якого вона має бути використана протягом 120 годин. Перед вакцинацією препарат потрібно розвести, після чого його потрібно вколоти протягом шести годин. У держави є можливість все це логістично забезпечити", – зазначив у розмові з РБК-Україна Лапій.

Мобільні бригади щодня братимуть вакцини з регіонального складу і об'їжджати тих, хто в цей день записаний на щеплення. Потім через 2-4 тижні (в залежності від препарату) бригада приїде повторно, щоби вколоти другу дозу.

З другого етапу українців вакцинуватимуть також на базі пунктів щеплень при поліклініках і лікарнях. За планом МОЗ цих пунктів по країні має бути не менше 4,3 тисячі. А мобільні бригади будуть їздити до тих, у кого немає можливості відвідати амбулаторію.

Віктор Ляшко впевнений, що Україна може з другого етапу робити по 5 мільйонів щеплень в місяць. Але ці темпи можна наростити і до 10 мільйонів, якщо буде достатньо вакцини.

З 1 березня охочі зробити щеплення зможуть записатися на вакцинацію через сімейного лікаря, на спеціальному інформаційному порталі COVID-19 або через "гарячу лінію" 0-800-60-20-19.

Усіх, хто записався, розподілятимуть або в пріоритетні групи, або ставити в список очікування. За словами Віктора Ляшка, людей зі списку очікування будуть викликати на вакцинацію, якщо провакцинують всіх іх пріоритетної групи і залишаться нерозподілені вакцини.

Якщо з якихось причин, наприклад, через хворобу, людина пропустить свою чергу вакцинації, вона зможе отримати укол пізніше, каже голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (СН).

"У нас всі бажаючі зможуть провакцинуватися за державні кошти до кінця цього року. Це заяву міністра охорони здоров'я. Свою чергу в списку така людина втратить і їй доведеться знову записатися в чергу", – пояснив виданню нардеп.

Усіх, хто отримає першу та другу дозу вакцини, будуть вносити до єдиного реєстру. Його Кабмін планує запустити вже цього тижня. Поки ж у відомства розпланований в деталях тільки перший етап вакцинації, інші будуть прораховувати вже по ходу кампанії.

Ті, хто не захоче чекати вакцини від держави, зможе прищепитися в приватних клініках, але за свій рахунок. Тільки легальна і оригінальна вакцина навряд чи з'явиться на комерційному ринку раніше літа 2021 року, стверджують у МОЗ.

Підсадити на "голку"

Часто кампанію з вакцинації розпочинають саме з медпрацівників. Здавалося б, лікарі, які борються з COVID-19 на передовій, мають першими шикуватися в черги за щепленням. Але насправді ситуація зовсім інакша. І це ставить під загрозу, якщо не обсяги вакцинації то принаймні її темпи.

У кампанію проти вакцинації вливаються чималі кошти, впевнений Михайло Радуцький. Це, на його думку, так само як і лобіювання російської вакцини "Супутник-V", схоже на елементи гібридної війни. "І це розгортається по всьому світу. Якщо в Австрії в грудні, згідно із соцопитуваннями, були готові вакцинуватися понад 40%, то зараз – лише 17%", – каже парламентар.

У багатьох країнах все ще сильні настрої проти щеплення (Фото: David McNew/Getty Images)

Як розповів Віктор Ляшко, на вакцинацію вже записалося 58 тисяч чоловік серед персоналу ковідних лікарень і бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають до хворих коронавірусом.

У різних лікарнях провакцинуватися вирішили лише 20-40% лікарів, розповідає інфекціоніст та експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. І навіть далеко не всі члени мобільних бригад погодилися щепитися.

Скептична позиція лікарів в плані щеплень далеко не нова і саме з нею пов'язані всі проблеми з вакцинацією в країні, каже Федір Лапій. Проте це одним махом і в короткі терміни не вирішити, переконаний він.

"Цьому сприяють деякі історичні аспекти. До того ж низка лідерів думок у медицині, в основному старшого покоління, дотримуються якихось антинаукових поглядів. Вони вчать майбутніх лікарів, спілкуються з іншими колегами, вони активні в медіа. З цього виникає проблема: якщо не вакцинуються медики, то що вже говорити про пересічних українців?" – розмірковує імунолог.

Мотиви COVID-"дисидентів", в тому числі і в медичних колах, самі різні. Одні ведуться на конспірологічні теорії, які розлітаються в соцмережах. Інші поки ще сумніваються у безпечності препаратів. Треті стверджують, що вони вже перехворіли і нібито їм небезпечно вакцинуватися. Але, за словами Булавінової, ті, хто перехворів коронавірусом, захищені всього лише на три місяці. Потім цей захист слабшає, і вже через півроку можна злягти з "ковідом".

МОЗ радить тому, хто перехворів COVID-19, відкласти вакцинацію на півроку. Але якщо така людина значиться в пріоритетних групах і готова робити щеплення, вона може це зробити без будь-яких протипоказань і загрози для життя, пояснив Віктор Ляшко.

Єдина логіка таких рекомендацій в тому, що ті, хто перехворів, ще на якийсь час захищені від повторного зараження, каже головний санлікар. А тому в умовах браку вакцин вона більше потрібна тим, хто ще не стикався з хворобою.

"Під час масової вакцинації в Ізраїлі, де провакцинували понад 5 мільйонів осіб, вакцинували тих, у кого були антитіла проти COVID-19? Так. Чи є якась інформація про те, що вакцинація тих, хто перехворів, була небезпечною? Немає", – додав Федір Лапій.

Єдині, кому не варто робити щеплення – вагітні жінки, оскільки мало даних про те, як вони переносять введення препарату. Якщо жінка на момент отримання першої дози вже була вагітною, то другий укол потрібно відкласти. Те ж саме стосується тих, хто на момент першого уколу був інфікований коронавірусом або ГРВІ.

Як вважає лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта, у випадку з вакциною від коронавірусу людьми більше рухає страх. Такі настрої були і в Великобританії, і в США, і у Франції, уточнив інфекціоніст. Але коли розпочалася кампанія з вакцинації, ці страхи зійшли нанівець: громадяни стали самі переконуватися, що це повністю безпечно.

"Щоби переломити цю тенденцію, необхідна роз'яснювальна робота з боку органів влади. Також можна продемонструвати людям якийсь позитивний кейс. Наприклад, провакцинувати всю лікарню або будинок із літніми людьми і показати, що це безпечно", – говорить Курпіта.

У багатьох країнах, щоби збити хвилю скептицизму, влада запрошує лідерів думок і відомих людей публічно вакцинуватися. Глава МОЗ Максим Степанов допускав, що таким чином можуть діяти і в Україні. Поки у владі одними з перших публічно збираються зробити щеплення президент і сам міністр охорони здоров'я. Глава держави та головний санлікар також готові, щоби перед телекамерами прищепили їхніх батьків.

Чи буде це ефективно і переконає українців вакцинуватися? Складно передбачити, зважаючи на невисокий рівень довіри до влади та скептицизм щодо вакцин і коронавірусу як такого.

Тому, можливо, сприйняття вакцинації в українців буде зростати тими ж темпами, як і страх перед коронавірусом, як би медики і чиновники не намагалися донести серйозність ситуації.

Крім того, підігріти інтерес до вакцинації може небажання залишатися в ізоляції від усього світу, з огляду на те, що в багатьох країнах вже заявили про плани зняти обмеження на поїздки для щеплених від COVID-19.