Разогрев зарплат: к чему приведет повышение минималки в Украине

Зеленский выступил за повышение "минималки" перед выборами (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

С осени в Украине поднимется минимальная зарплата – пока меньше, чем на триста гривен. Но во власти обещают в следующем году гораздо более существенные повышения. Но экономических обоснований для резкого роста минималки эксперты не видят. О последствиях и рисках таких инициатив власти – в материале РБК-Украина.

Повышение зарплат, пенсий и других социальных выплат перед выборами – традиция любой украинской власти. 25 августа, ровно за два месяца до местных выборов, Верховная рада приняла проект президента Владимира Зеленского, по которому минимальная зарплата (МЗП) повысилась на 277 гривен или почти на 6% – до 5 тысяч. Президент уже пообещал, что это лишь первое повышение, и следующие будут куда более существенными.

С 1 января 2021 года минималка должна вырасти до 6000 гривен, а с середины следующего года – до 6500 грн. Но эти цифры, как предполагается, будут заложены в проекте бюджета на 2021 год, который в Раду должны внести в сентябре.

Не поддержать повышение минималки перед выборами – крайне непопулярный шаг, потому за законопроект Зеленского проголосовали почти все парламентские политсилы, за исключением "Голоса". А "Европейская солидарность" проголосовала за лишь в первом чтении, во втором – воздержалась.

Уйти в тень

О том, что нынешнее повышение минимальной зарплаты носит исключительно политический характер, говорит исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук.

"Это решение очевидно политическое, принятое накануне местных выборов, и оно не несет экономического обоснования. Минималка должна расти в соответствии с ростом продуктивности и экономики, а у нас сейчас немного другая ситуация", – сказал Боярчук в комментарии РБК-Украина.

Он также отметил, что повышение минималки не обязывает работодателей поднимать непосредственно сами выплаты работникам. Так, частный бизнес вполне может платить сотрудникам коэффициент 0,9 или 0,8 от минималки, в зависимости от договоренности. Главное – чтобы в полном объеме платились в бюджет все налоги, привязанные к МЗП, в частности, единый социальный взнос.

Таким образом, повышение минималки, по мнению Боярчука, является фактически дополнительным налогообложением. За счет повышения минималки, говорится в объяснительной записке к президентскому законопроекту, государство планирует собрать 541 миллион гривен дополнительных налогов.

В свою очередь, исполнительный директор фонда Блейзера и советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал изданию, что президент изначально хотел, чтобы сентябрьское повышение минималки было более весомым. А принятые 5,8% роста – это компромиссный вариант.

"Рост (минималки, – ред.) происходит потому, что есть инфляция и идет корректировка как минимум на уровень инфляции. Даже несмотря на то, что есть определенные негативные тренды в украинской экономике, все равно нужно делать корректировки минимальных зарплат, чтобы население могло по крайней мере покупать то же количество товаров, что покупало раньше, с небольшим добавлением", – сказал Устенко.

О том, что резкое повышение минималки может быть небезопасным для экономики, в недавнем интервью телеканалу "Украина 24" заявлял и сам Зеленский. "Мы точно знаем, что можем увеличить до 6,5 тысяч гривен. Небезопасно это делать в короткие сроки", – заявил Зеленский.

В то же время он заверил, что финансовых ресурсов для повышения МЗП в будущем году у государства хватит. "Увеличение минималки – это правильное и живое отношение к людям", – резюмировал глава государства.

В президентской политсиле подтверждают, что нынешнее повышение зарплат украинский бюджет вполне может себе позволить – а это примерно четыре миллиарда гривен в текущем году.

"Частично повышение компенсируется за счет налогообложения, а частично – за счет резерва государственного бюджета через экономию по обслуживанию государственного долга. У нас был установлен большой курс на этот год. За счет того, что курс реально отличается, есть резерв по обслуживанию государственного долга", – сказал изданию глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Так, экономия на обслуживании госдолга составит примерно три с половиной миллиарда гривен.

В правительстве указали несколько преимуществ повышения минимальной зарплаты: разогрев экономики через рост потребительского спроса, приведение МЗП к уровню минимального прожиточного минимума, который составляет 4900 гривен, а также детенизацию зарплатного фонда.

С последним пунктом категорически не согласны в Европейской бизнес-ассоциации. Там указывают, что увеличение минималки автоматически приведет к увеличению единого социального взноса и, как следствие, еще больше усилит тенизацию зарплат.

"При этом самый ощутимый удар будет нанесен именно по добросовестным налогоплательщикам, которые открыто выплачивают заработную плату своим работникам", – подчеркнули в ассоциации.

Советник Зеленского Устенко с таким подходом не согласен, указывая, что этот аргумент неприменим к Украине, где теневой сектор экономики и так очень существенный. "Для того, чтобы вырос теневой сектор экономики через увеличение минимальной зарплаты, это увеличение должно быть в пять и более раз выше того, которое было проголосовано парламентом", - сказал Устенко.

"Те штрафы, и те проблемы, которые могут возникнуть в связи с уклонением от налогов, не стоят той экономии, которая якобы может быть, выплачивая деньги "в конвертах", – сказал изданию заместитель главы парламентского комитета по вопросам бюджета Александр Трухин ("Слуга народа").

Проедание вместо инвестиций

И народные депутаты из монобольшинства, и опрошенные РБК-Украина эксперты согласны, что текущее повышение МЗП не приведет к каким-то серьезным эффектам для экономики. Ведь речь идет лишь о 6% роста и нескольких миллиардах бюджетных гривен.

"На инфляцию это не будет иметь большого влияния, потому что в общем денежном исчислении это будет составлять не более 5 млрд гривен. Это – не та цифра, которая может существенно повлиять на объем денежной массы в стране и соответственно – инфляционные настроения", – считает Александр Трухин.

По мнению депутата, дополнительные доходы люди будут тратить не только на еду, но в частности, и на оплату коммунальных услуг. Следовательно, в Украине может улучшиться платежная дисциплина.

Тогда как в случае анонсированного поднятия минималки в следующем году до шести, а потом до шести с половиной тысяч эффект для экономики в любом случае будет ощутимым. 6500 тыс грн минималки – это почти на 40% выше чем сейчас. Для такого резкого прыжка, очевидно, нет реальных экономических оснований.

"Повышение до 5 тысяч не будет иметь какого-либо негативного влияния ни на экономику, ни на инфляцию, ни на налоговое давление на предпринимателей. Это взвешенное решение. Если говорить о повышении к 6,5 тысячи в следующем году – это нужно еще дискутировать", – сказал РБК-Украина Даниил Гетьманцев.

Среди главных рисков дальнейшего поднятия МЗП – сокращение инвестиций, сказала РБК-Украина заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко. По ее словам, продуктивность труда в Украине и так гораздо ниже, чем во многих соседних восточноевропейских странах.

Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений бизнес был вынужден отложить инвестиции, хотя сейчас наблюдается оживление инвестиционных настроений. Но из-за административного повышения минималки часть этих денег придется направить на повышение зарплат сотрудникам, а часть – на выплату налогов.

"Экономика могла бы начать восстанавливаться достаточно высоким темпом, а так часть денег, отведенных на развитие, будет направлена на проедание. Роста продаж украинским компаниям это тоже не принесет", – сказала Репко.

Кроме того, и украинский бюджет в следующем году может просто не потянуть стремительного роста минималки. Уже сейчас предполагается, что дефицит бюджета составит около 6%, то есть Украина снова будет жить не по средствам и залезать в большие долги.

Еще один важный аспект – инфляция. Сейчас годовая инфляция по июлю составила 2,4%, что существенно ниже установленного Нацбанком коридора в пять процентов ±1%. Во власти не ожидают, что повышение МЗП приведет к существенному росту цен.

"Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньшим, чем в 2017 году. Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют достаточно пессимистичные ожидания и не прогнозируют роста продаж", – заявил в интервью РБК-Украина глава НБУ Кирилл Шевченко.

В то же время, если инфляция все же начнет расти, Нацбанк, по мнению Марии Репко, может вернуться к жесткой денежно-кредитной политике, следовательно, пойдут вверх и ставки по кредитам. А это прямо противоречит озвученной президентом Зеленским задаче – обеспечить экономику дешевыми кредитами.

В упомянутом главой НБУ 2017 году состоялось предыдущее резкое повышение минималки, проведенное правительством Владимира Гройсмана. Она поднялась сразу вдвое – с 1600 до 3200 гривен. А инфляция тогда выросла с 5,8% до 9,8%.

При этом текущая ситуация серьезно отличается от 2017 года. По сути, то повышение было отложенной индексацией. Средние зарплаты росли, тогда как минималка не отражала резкой девальвации и инфляции во время кризиса 2014-15 годов. Этот дисбаланс и пытались исправить в Кабмине. Но особого экономического эффекта те меры не дали.

В идеале, считает Мария Репко, было бы убрать политическую составляющую из роста минималки, и привязать ее к какому-то экономическому показателю, как это делается с индексацией пенсий. Это позволило бы бизнесу просчитывать риски наперед и в целом благотворно сказалось бы на экономическом развитии страны.

"А какое предприятие выживет в таких изменяющихся правилах игры. Каждое такое резкое движение, вроде повышения минималки – это минус к ощущению, что ты живешь в нормальной и предсказуемой среде", – резюмировала эксперт.