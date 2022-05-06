Спонсоры войны. Какие фармацевтические компании продолжают вести бизнес в России

С первого дня войны официальные представители Украины, начиная с президента Владимира Зеленского, и волонтеры развернули массовую кампанию против торговли со страной-террористом – Россией. Призывы не работать на российском рынке, чтобы не финансировать войну против Украины, звучали в большей степени в адрес крупных иностранных компаний. И не все они откликнулись на призыв и не все еще осознали, что продолжают зарабатывать в России кровавые деньги, которые приводят к смертям украинских солдат и мирных граждан. Примечательно, что некоторые украинские компании тоже пока не поняли, чем чреваты их связи со страной-агрессором. Такая картина наблюдается, в частности, на фармацевтическом рынке. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Взывая к совести

3 мая этого года Верховная рада приняла в первом чтении проект закона №7313 об ограничении оборота лекарственных средств, производство которых расположено на территории Российской Федерации или Республики Беларусь.

Если закон будет принят, а это произойдет с большой долей вероятности, Украина сможет отказывать или отменять регистрацию лекарственных средств в случае, когда будет обнаружено, что один, несколько или все этапы его производства осуществляются предприятиями, производственные мощности которых находятся в РФ и РБ.

Авторы документа, среди которых и глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, считают, что такой шаг со стороны Украины станет примером для других стран и компаний, продолжающих свой бизнес в России и Беларуси.

Но, даже не дожидаясь этого закона, Минздрав Украины воспользовался своим правом и уже запретил экспорт лекарственных препаратов из этих стран.

"Импорт лекарств из России и Беларуси уже давно запрещен. Министерство здравоохранения Украины своим указом это уже запретило. Но дело в том, что не все крупные фармацевтические компании, представляющие страны наших партнеров, услышали свои правительства, президента Владимира Зеленского, Украину. Они не закрыли свой бизнес в России. На заводах в России они производят лекарства, но они идут не под российскими брендами, а под известными мировыми брендами или с компонентами к этому лекарству. И каждая копейка, которую платят эти компании в бюджет страны-агрессора или в бюджет республики Беларусь, с территории которой запускают по нам крылатые ракеты, убивает украинцев", – заявил Радуцкий.

Спонсоры войны

Препятствовать сотрудничеству с Россией и Беларусью не прекращает и Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В частности, Центр обратился к правительству Индии с просьбой повлиять на позицию фармацевтических компаний, продолжающих вести бизнес в России, таких как Dr.Reddy's Laboratories, Glenmark Pharmaceuticals, Sun Industries Ltd и других 50 компаний. Они все еще продают и производят лекарства на фармацевтическом рынке России и обеспечивают работой тысячи россиян.

"За налоги, уплаченные индийскими фармацевтическими производителями в бюджет России, враг покупает снаряды для 122-мм орудий, ракеты "Смерч" и "Ураган", крылатые ракеты "Калибр", штурмовые самолеты и любое другое оружие, чтобы убивать украинцев", – отметили в центре.

СНБО призывает бойкотировать продукцию этих компаний.

Аналогичное обращение было передано итальянской фармацевтической компании Menarini Group (Berlin-Chemie входит в состав Mеnarini Group), которая обеспечивает работой более 1300 человек в России. Известно, что за 2021 год Menarini Group пополнила бюджет России на 32 млн долларов. Berlin-Chemie на украинском рынке представляет такие препараты как "Нимесил", "Дексалгин", "Диклоберл". Все они заменяются препаратами других компаний, и в первую очередь украинских производителей.

Также обращение о прекращении операций в России было отправлено словенской компании КРКА, которая специализируется на производстве и продаже копий оригинальных лекарственных средств. В России она дает работу 2100 людям и за прошлый год уплатила в бюджет РФ 35 млн долларов.

"Это – 35 тысяч снарядов для 122-мм пушки, или 490 ракет "Смерч", или 5 крылатых ракет "Калибр", или 3 штурмовика Су-25, или 1 истребитель-бомбардировщик Су-34, которыми враг уничтожает украинцев", – посчитали в центре.

Французская Servier и венгерская Egis (Венгрия) производит популярные в Украине генерики "Трипликсам", "Детралекс", "Нолипрел". Группа компаний Servier совместно с Egis после начала войны России против Украины продолжает работать на территории РФ, в Москве. Она занимает 12-е место на аптечном и госпитальном рынках России с продажами в размере 425 млн долл. в год. Общая численность сотрудников компании Servier и Egis около 2200 человек в России. В прошлом году общая сумма инвестиций Servier в развитие и строительство завода в России составила 45 млн евро. Совокупные налоги, поступившие в бюджет РФ от деятельности и присутствия продукции Servier и Egis в стране-террористе, составляют около 38 млн долл.

Словенская компания КРКА представлена в России через ООО «КРКА Фарма», которое осуществляет маркетинг и реализацию всей продукции, а также собственным заводом "КРКА-Рус" в г.Истра. В РФ она занимает 16-е место на аптечном и госпитальном рынках с годовыми продажами в объеме 383 млн долл. С января 2011 по октябрь 2013 года ООО "КРКА-Рус" построило вторую очередь современного фармацевтического завода "КРКА-Рус II". Объем инвестиций составил 135 млн евро — это крупнейшая инвестиция группы КРКА за рубежом. В 2021 году компания уплатила в бюджет РФ 35 млн долл. В Украине она продает такие препараты как "Валсакор", "Ко-Пренеса", "Ко-Амлесса".

Более того, в России продолжают работать и компании из страны, которая является главным союзником Украины в войне против России: США. В частности, это такие компании как Johnson & Johnson, Eli Lilly и Pfizer, а всего их 15. По количеству фарм-компаний, работающих в России, Штаты занимают первое место.

Также не уходит из России известная немецкая компания Bayer. Германия занимает второе после США место в списке стран, чьи компании общим числом 9 остаются на российском фарм-рынке.

На третьем месте Индия компаниями, среди которых, кроме Dr. Reddy's, значатся Sun Pharma, Glenmark, Innotech, Jodas Expoim Pvt Ltd, Sentiss Pharma Pvt Ltd, Hetero Labs.

В списке можно встретить компании из Франции, Швейцарии, Италии, Японии, Чехии, Великобритании, Румынии, Ирландии, Израиля, Латвии, Болгарии, Венгрии, Канады, Хорватии, Бельгии и др.

Всего в списке Центра противодействия дезинформации насчитывается более 100 международных фармацевтических компаний, уплачивающих налоги и способствующих приобретению агрессором новых ракет и бомб, убивающих население Украины.

Знай "наших"

Этим компаниям, которые помогают россиянам нас убивать, на украинском рынке помогают некоторые лидеры украинского фарм-рынка.

Эксперт Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий сообщил, что, по его данным, речь идет о трех крупнейших украинских дистрибуторских фарм-компаний.

Так, самый большой дистрибутор Украины "БаДм" поставляет медпрепараты в 18000 аптек и больниц. По всей Украине он имеет гигантские склады. На его долю приходится почти 41% рынка, и он входит в список 100 крупнейших компаний по версии Forbes. Эта компания сотрудничает с 300 фарм-производителями, в том числе и с теми, которые продолжают работать в России, например, с Sanofi, Berlin-Chemie, Reckitt Benckiser, KPKA, Gedeon Richter, Abbott, Ranbaxy, Stada и др.

Таким образом, "БаДм" попал в санкционные российские списки, вместо того, чтобы отказаться от компаний, имеющих производство в России, продолжает закупать и оплачивать генерические препараты, от которых, кстати, можно легко отказаться и заменить другими.

Второй по доле рынка фарм-дистрибьютор в Украине – около 33% – компания "Оптима-фарм" тоже имеет гигантские складские помещения, поставляет препараты в 17000 аптек и больниц. Среди ее поставщиков – те самые международные компании, которые никак не решатся уйти из России, хотя информацию о своих поставщиках "Оптима-фарм" сейчас пытается скрыть от публики. Примечательно, что владелец этой фирмы хорошо известен в Украине – это Богдан Губский, он был членом партии путинского кума Виктора Медведчука СДПУ(о), а затем – Блока Юлии Тимошенко.

И третий по величине дистрибутор медпрепаратов – компания "Вента" из Днепра, занимающая 15% рынка Украины, тоже имеет в партнерах международные фирмы, которые продолжают финансировать страну-террориста: КРКА, AstraZeneca, Pfizer, Bayer, Acino, GlaxoSmithKline, Recordatti, Servier, Boehringer и др. Основными владельцами "Венты" являются граждане Германии Генрих и Анна Риттер. Но также свою долю в "Венте" имеет и крупный российский фарм-дистрибьютор "Катрен", что, в принципе, должно являться первым критерием для национализации этой компании.

"Несмотря на то, что еще не приняты санкции против фарм-рынка России, присутствие этих компаний на территории страны-террориста – нонсенс. Украина в лице СНБО, Минздрава и комитета парламента по вопросам здоровья с самого начала войны требуют от этих компаний уйти из России или как минимум сообщить публично, каковы их дальнейшие планы. Но, увы, они хранят молчание, а некоторые лишь как-то неубедительно сообщили, что сворачивают в РФ инвестиции и вложения в маркетинг и даже клянутся всю прибыль отдавать в помощь Украине", – отмечает эксперт.

Он также считает, что необходимо предъявлять одинаковые требования и к иностранным компаниям, и к украинским, так как все они, так или иначе сотрудничая с Россией, вносят свой вклад в войну против Украины.

"В таких условиях финансировать агрессора, нарушившего международное право, напав на нашу страну, – преступление", – добавляет Радуцкий.

И, наконец, пока нет подтверждений тому, что некоторые украинские фармпроизводители прекратили продавать свою продукцию на российском рынке – это "Лекхим" и харьковская компания "Здоровье". Если они продолжают вести бизнес со страной-террористом, не пора ли это остановить?