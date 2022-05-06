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Спонсори війни. Які фармацевтичні компанії продовжують вести бізнес в Росії

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П'ятниця 06 травня 2022 10:29
Спонсори війни. Які фармацевтичні компанії продовжують вести бізнес в Росії Багато фармацевтичних компаній продовжують вести бізнес в Росії (фото: Getty Images)
Автор: Надія Скляренко

З першого дня війни офіційні представники України, починаючи з президента Володимира Зеленського, і волонтери розгорнули масову кампанію проти торгівлі з країною-терористом – Росією. Заклики не працювати на російському ринку, щоб не фінансувати війну проти України, звучали більшою мірою на адресу великих іноземних компаній. І не всі вони відгукнулися на заклик і не всі ще усвідомили, що продовжують заробляти в Росії криваві гроші, які призводять до смертей українських солдатів і мирних громадян. Примітно, що деякі українські компанії теж поки не зрозуміли, чим загрожують їхні зв'язки з країною-агресором. Така картина спостерігається, зокрема, на фармацевтичному ринку. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Заклик до совісті

3 травня цього року Верховна рада прийняла в першому читанні проект закону №7313 про обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташоване на території Російської Федерації або Республіки Білорусь.

Якщо закон буде прийнятий, а це відбудеться з великою долею ймовірності, Україна зможе відмовляти або скасовувати реєстрацію лікарських засобів у разі, коли буде виявлено, що один, кілька або всі етапи його виробництва здійснюються підприємствами, виробничі потужності яких знаходяться у РФ і РБ.

Автори документа, серед яких і голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, вважають, що такий крок з боку України стане прикладом для інших країн і компаній, що продовжують свій бізнес в Росії та Білорусі.

Але, навіть не чекаючи цього закону, МОЗ України скористався своїм правом і вже заборонив експорт лікарських препаратів з цих країн.

"Імпорт ліків з Росії та Білорусі вже давно заборонений. Міністерство охорони здоров'я України своїм указом це вже заборонило. Але річ у тому, що не всі великі фармацевтичні компанії, що представляють країни наших партнерів, почули свої уряди, президента Володимира Зеленського, Україну. Вони не закрили свій бізнес в Росії. На заводах в Росії вони виробляють ліки, але вони йдуть не під російськими брендами, а під відомими світовими брендами або з компонентами до цих ліків. І кожна копійка, яку платять ці компанії в бюджет країни-агресора або в бюджет Республіки Білорусь, з території якої запускають по нас крилаті ракети, вбиває українців", – заявив Радуцький.

Спонсори війни

Перешкоджати співпраці з Росією і Білоруссю не припиняє і Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зокрема, Центр звернувся до уряду Індії з проханням вплинути на позицію фармацевтичних компаній, які продовжують вести бізнес в Росії, таких як Dr.Reddy's Laboratories, Glenmark Pharmaceuticals, Sun Industries Ltd та інших 50 компаній. Вони все ще продають і виробляють ліки на фармацевтичному ринку Росії й забезпечують роботою тисячі росіян.

"За податки, сплачені індійськими фармацевтичними виробниками до бюджету Росії, ворог купує снаряди для 122-мм гармат, ракети "Смерч" і "Ураган", крилаті ракети "Калібр", штурмові літаки та будь-яку іншу зброю, щоб вбивати українців", – зазначили в центрі.

РНБО закликає бойкотувати продукцію цих компаній.

Аналогічне звернення було передано італійській фармацевтичній компанії Menarini Group (Berlin-Chemie входить до складу Мепагіпі Group), яка забезпечує роботою понад 1300 осіб в Росії. Відомо, що за 2021 рік Menarini Group поповнила бюджет Росії на 32 млн доларів. Berlin-Chemie на українському ринку представляє такі препарати як" Німесил"," Дексалгін","Диклоберл". Всі вони замінюються препаратами інших компаній, і в першу чергу українських виробників.

Також звернення про припинення операцій в Росії було відправлено словенській компанії КРКА, яка спеціалізується на виробництві та продажу копій оригінальних лікарських засобів. У Росії вона дає роботу 2100 людям і за минулий рік сплатила до бюджету РФ 35 млн доларів.

"Це – 35 тисяч снарядів для 122-мм гармати, або 490 ракет "Смерч", або 5 крилатих ракет "Калібр", або 3 штурмовики Су-25, або 1 винищувач-бомбардувальник Су-34, якими ворог знищує українців", – порахували в центрі.

Французька Servier і угорська Egis (Угорщина) виробляє популярні в Україні генерики "Трипліксам", "Детралекс", "Ноліпрел". Група компаній Servier спільно з Egis після початку війни Росії проти України продовжує працювати на території РФ, в Москві. Вона займає 12-е місце на аптечному і госпітальному ринках Росії з продажами в розмірі 425 млн дол. на рік. Загальна чисельність співробітників компанії Servier і Egis близько 2200 осіб в Росії. Торік загальна сума інвестицій Servier в розвиток і будівництво заводу в Росії склала 45 млн євро. Сукупні податки, що надійшли до бюджету РФ від діяльності й присутності продукції Servier і Egis в країні-терористі, складають близько 38 млн дол.

Словенська компанія КРКА представлена в Росії через ТОВ "КРКА Фарма", яке здійснює маркетинг і реалізацію всієї продукції, а також власним заводом "КРКА-Рус" в м.Істра. У РФ вона займає 16-е місце на аптечному і госпітальному ринках з річними продажами в обсязі 383 млн дол. З січня 2011 по жовтень 2013 року ТОВ "КРКА-Рус" побудувало другу чергу сучасного фармацевтичного заводу "КРКА-Рус II". Обсяг інвестицій склав 135 млн євро - це найбільша інвестиція групи КРКА за кордоном. У 2021 році компанія сплатила до бюджету РФ 35 млн дол. В Україні вона продає такі препарати як "Валсакор", "Ко-Пренеса", "Ко-Амлесса".

Більш того, в Росії продовжують працювати і компанії з країни, яка є головним союзником України у війні проти Росії: США. Зокрема, це такі компанії як Johnson & Johnson, Eli Lilly і Pfizer, а всього їх 15. За кількістю фарм-компаній, що працюють в Росії, Штати займають перше місце.

Також не йде з Росії відома німецька компанія Bayer. Німеччина займає друге після США місце в списку країн, чиї компанії загальним числом 9 залишаються на російському фарм-ринку.

На третьому місці Індія, серед яких, крім Dr. Reddy's, значаться Sun Pharma, Glenmark, Innotech, Jodas Expoim Pvt Ltd, Sentiss Pharma Pvt Ltd, Hetero Labs.

У списку можна зустріти компанії з Франції, Швейцарії, Італії, Японії, Чехії, Великобританії, Румунії, Ірландії, Ізраїлю, Латвії, Болгарії, Угорщини, Канади, Хорватії, Бельгії та ін.

Всього в списку Центру протидії дезінформації налічується понад 100 міжнародних фармацевтичних компаній, що сплачують податки і сприяють придбанню агресором нових ракет і бомб, що вбивають населення України.

Спонсори війни. Які фармацевтичні компанії продовжують вести бізнес в Росії

Знай"наших"

Цим компаніям, які допомагають росіянам нас вбивати, на українському ринку допомагають деякі лідери українського фарм-ринку.

Експерт Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький повідомив, що, за його даними, йдеться про три найбільші українські дистрибуторські фарм-компанії.

Так, найбільший дистрибутор України "БаДм" поставляє медпрепарати в 18000 аптек і лікарень. По всій Україні він має гігантські склади. На його частку припадає майже 41% ринку, і він входить до списку 100 найбільших компаній за версією Forbes. Ця компанія співпрацює з 300 фарм-виробниками, в тому числі й з тими, які продовжують працювати в Росії, наприклад, з Sanofi, Berlin-Chemie, Reckitt Benckiser, KPKA, Gedeon Richter, Abbott, Ranbaxy, Stada та ін.

Таким чином, "БаДм" потрапив в санкційні Російські списки, замість того, щоб відмовитися від компаній, що мають виробництво в Росії, продовжує закуповувати й оплачувати генеричні препарати, від яких, до речі, можна легко відмовитися і замінити іншими.

Другий за часткою ринку фарм-дистриб'ютор в Україні – близько 33% – компанія "Оптима-фарм" теж має гігантські складські приміщення, поставляє препарати в 17000 аптек і лікарень. Серед її постачальників - ті самі міжнародні компанії, які ніяк не наважаться піти з Росії, хоча інформацію про своїх постачальників "Оптіма-фарм" зараз намагається приховати від публіки. Примітно, що власник цієї фірми добре відомий в Україні – це Богдан Губський, він був членом партії путінського кума Віктора Медведчука СДПУ(о), а потім – Блоку Юлії Тимошенко.

І третій за величиною дистрибутор медпрепаратів – компанія "Вента" з Дніпра, що займає 15% ринку України, теж має в партнерах міжнародні фірми, які продовжують фінансувати країну-терориста: КРКА, AstraZeneca, Pfizer, Bayer, Acino, GlaxoSmithKline, Recordatti, Servier, Boehringer та ін. Але також свою частку в "Венті" має і великий російський фарм-дистриб'ютор "Катрен", що, в принципі, має бути першим критерієм для націоналізації цієї компанії.

"Попри те, що ще не прийняті санкції проти фарм-ринку Росії, присутність цих компаній на території країни-терориста – нонсенс. Україна в особі РНБО, МОЗ і комітету парламенту з питань здоров'я з самого початку війни вимагають від цих компаній піти з Росії або як мінімум повідомити публічно, які їхні подальші плани. Але, на жаль, вони зберігають мовчання, а деякі лише якось непереконливо повідомили, що згортають у РФ інвестиції та вкладення в маркетинг і навіть клянуться весь прибуток віддавати в допомогу Україні", – зазначає експерт.

Він також вважає, що необхідно пред'являти однакові вимоги й до іноземних компаній, і до українських, бо всі вони, так чи інакше співпрацюючи з Росією, вносять свій внесок у війну проти України.

"У таких умовах фінансувати агресора, який порушив міжнародне право, напавши на нашу країну, – злочин", – додає Радуцький.

І, нарешті, поки немає підтверджень того, що деякі українські фармвиробники припинили продавати свою продукцію на російському ринку – це "Лекхім" і харківська компанія "Здоров'я". Якщо вони продовжують вести бізнес з країною-терористом, чи не час це зупинити?

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