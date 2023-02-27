Спонсори тероризму. Які бренди продовжують роботу в Росії

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває майже рік. Попри резолюції ООН, рішення Європарламенту та заяви світових лідерів, чимало міжнародних компаній досі продовжують свою роботу в Росії, тим самим спонсоруючи незаконну окупацію українських територій, ракетні обстріли цивільної інфраструктури та вбивства сотень і тисяч наших громадян.

"Лише 9% із майже 1,5 тис. світових компаній покинули ринок Росії. Серед західних компаній, які залишилися працювати в Росії, найбільшу частку становлять німецькі (19,5%), 12,4% — американські, 7% — японські", — заявив нещодавно радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

За даними дослідження Єльської школи менеджменту, загальний річний виторг 1200+ компаній, що й надалі працюють та сплачують податки уряду Росії, становить майже 290 мільярдів доларів, або ж 20% ВВП Російської Федерації. Частина з цих компаній не соромиться заявляти й про "гуманітарну місію", яку вони нібито виконують, працюючи на агресора.

У такій ситуації увага громадськості й свідоме споживання є важливим інструментом тиску на компанії, для яких гроші стають дорожчими від людських життів.

Нижче розглянемо, які популярні бренди й досі працюють у Росії.

Japan Tobacco International (Японія, Швейцарія)

Бренди: Winston, Camel, Glamour, Sobranie, LD

Japan Tobacco International, або скорочено JTI, працює у Росії з 1999 року та володіє 4 фабриками, а загалом на підприємствах компанії працює понад 4000 росіян.

"Соціальна відповідальність" компанії перед російськими споживачами не дає компанії покинути ринок агресора. Водночас за 2022 рік російська філія JTI перерахувала понад 3 мільярди 581 мільйон доларів США до федерального бюджету Росії.

Якщо ще у квітні 2022 року від компанії лунали публічні заяви про можливість виходу з російського ринку, то нині керівництво компанії вирішило дотримуватися інформаційної тиші. І попри заяви українського підрозділу JTI зупинити бізнес в Росії, компанія й надалі працює на агресора, фінансуючи путінський режим та його армію.

PepsiCo (США)

Бренди: Pepsi, 7UP, Mirinda, "Садочок", Sandora, "Слов’яночка", "Чудо", Lays, "ХрусTeam", Doritos, Cheetos, "Агуша", Evervess, Aqua Minerale, "Марійка"

Американська PepsiCo має тривалий досвід роботи у Росії та колишньому Радянському Союзі. Ще у 1974 році компанія відкрила свій завод з виробництва газованих напоїв у Новоросійську та досі активно працює на ринку агресора. За даними проєкту WAR Sponsors, за 2022 рік компанія заплатила у казну Росії 810 мільйонів доларів США.

На початку березня 2022 року компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у Росії. Та вже у квітні 2022 року PepsiCo анонсувала створення лінійки продукції спеціально для Росії "New Cola".

Досить казати, що за увесь минулий рік жодних реальних кроків з продажу заводів у Росії помічено не було, а гучна новина про плани виходу PepsiCo з РФ просто зникла з офіційного сайту компанії. Натомість у звіті за третій квартал 2022 року компанія прямо заявляє про продовження роботи в Росії: "Ми продовжуємо надавати наші продукти в Росії" (с. 34).

PepsiCo планує далі працювати на ринку РФ, про що прямо каже у своєму звіті за третій квартал 2022 року

До того ж PepsiCo цинічно використовує для заробітку в Росії оригінальні українські бренди. Йдеться про всім відомі соки "Садочок" та Sandora, які тепер продаються з маркуванням "Сделано в России" не лише у РФ, а й на ринках Білорусі, Грузії, Казахстану та інших країн. Про це PepsiCo забула згадати, коли публікувала про повернення на український ринок з соками "європейського виробництва".

Компанія також не залишає спроб продовжити бізнес в Україні. Для продуктів дитячого харчування, що вироблялись під російським брендом «Агуша», PepsiCo створила нове більш українське ім’я — "Агуня".

Один обліковий запис — дві назви бренду.

Nestlé SA (Швейцарія)

Бренди: Nescafe, Nesquik, "Торчин", "Мівіна", Nestle, LION, "Світоч", NAN, Nestea, Aero, Nestogen, Gerber, Friskies, Gourmet, Purina

Найбільший у світі виробник харчової продукції, швейцарська компанія Nestle працює на російському ринку понад 150 років. У Росії нині діють 7 виробничих майданчиків компанії, а загалом на підприємствах російського офісу Nestle працює понад 8000 працівників, сума перерахованих податків до бюджету РФ становить 502 мільйони доларів США.

У березні 2022 року Nestle почала запроваджувати обмежувальні санкції в Росії, звужуючи асортимент своєї продукції. Однак ця ініціатива закінчилася лише відмовою від інвестицій у рекламу та забороною продажу товарів під брендами KitKat і Nesquik. Про продаж російського бізнесу не йдеться.

У січні 2023 року російська філія Nestlé SA заявила про можливість повного виведення з продажу готових сніданків, а сухі гранули Nesquik вже зникли з продажу. Та в усьому іншому швейцарська компанія й далі присутня на російському ринку та прикривається забезпеченням "основного права на харчування" для росіян.

Procter&Gamble (США)

Бренди: Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor

Відомий американський виробник засобів для гігієни та побутової хімії P&G лише за 2021 рік сплатив близько $5,2 млн у вигляді податкових надходжень та інших виплат. Компанія також забезпечує робочими місцями близько 2,5 тисячі росіян: їй належать два величезні заводи — з виготовлення лез та станків для гоління Gillette у Санкт-Петербурзі, а також комбінат побутової хімії в Тульській області.

Як зазначають у Національному агентстві з питань запобігання корупції, у березні 2022 року P&G заявила про скорочення асортименту на російському ринку та пообіцяла залишити у ньому лише товари для здоров’я та гігієни. А у серпні з’явилася інформація, що компанія більше не вкладає кошти в розвиток бізнесу на території РФ.

Попри це бізнес P&G досі діє та розвивається у Росії. Через систематичне ігнорування міжнародних санкцій проти РФ, а також публічні заяви про продовження бізнесу в країні-агресорі, НАЗК внесло американську корпорацію Procter&Gamble (P&G) у список міжнародних спонсорів війни.

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Український уряд продовжує роботу над виявленням тих компаній, які не вивели активи з РФ і продовжують роботу на ринку агресора. Як вже зазначалося вище, НАЗК веде облік міжнародних спонсорів війни, до якого (окрім P&G) входять також мережа будівельних магазинів "Леруа Мерлен", виробник харчової продукції Bonduelle, виробник паковання Mondi Group та інші. Але часто на цьому шляху є багато перешкод — від бюрократії до лобізму чи браку політичної волі.

Активну роботу над виявленням міжнародних компаній у РФ також веде проєкт "Самосанкції" від фахівців Київської школи економіки, а експерти Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти РФ та Єльської школи менеджменту регулярно оновлюють перелік фізичних і юридичних осіб, проти яких необхідно ввести обмежувальні санкції.

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Та не варто чекати, що лише держава та уряд здатні захистити наші інтереси. Значна частина відповідальності покладається на кожного споживача. Бойкот продукції компаній, для яких вигода вища від людських життів, — ефективний спосіб змусити їхнє керівництво змінити свою поведінку.

Пересічні українці готові відмовитися від товарів компаній-порушників. Однією з гучних громадських ініціатив стала петиція лідера руху "Демократична Сокира" Юрія Гудименка від 29 грудня 2022 року з вимогою обов’язкового маркування для товарів від брендів-спонсорів російського тероризму.

"Дане маркування повинно чітко та недвозначно доносити до українського споживача інформацію про те, що виробник тієї чи іншої продукції продовжує діяльність на російському ринку та підтримує російську агресію проти України, та має бути нанесено на лицьову сторону товару великими літерами червоного кольору", — йдеться у тексті петиції. До слова, петиція зібрала понад 30 тисяч голосів і нині чекає на розгляд від президента України.

Зауважимо, що допомогти ігнорувати продукти компаній, які й досі працюють на ринку РФ, можуть і мобільні додатки та боти. Зокрема, це Telegram-бот Boycott Russia, а також щотижневі оновлення від проекту "Самосанкції".

Важлива частка відповідальності лежить також на українському бізнесі й мережах роздрібної торгівлі. Для мереж це має стати принциповою позицією — не закуповувати та не продавати в українських магазинах товари компаній, що фінансують війну проти України. Так, наприклад, свідому позицію займає мережа "АТБ", яка вже вилучає з полиць товари компаній, причетних до бізнесу в Росії.

І замість післямови:

Бойкотуйте продукцію компаній — спонсорів війни.

Припиніть працювати з компаніями, що продовжують заробляти та сплачувати податки в Росії.

Пам’ятайте: доки ми купуємо товари компаній, що не пішли з Росії, наші гроші перетворюються на зброю проти України.