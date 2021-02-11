Спокойная Банковая: что изменилось за год Ермака

11 февраля 2020 года в Офисе президента состоялась замена руководителя, о которой немало говорили несколько месяцев до того. Вместо Андрея Богдана Офис президента возглавил его заместитель Андрей Ермак.

Прошел год, как Владимир Зеленский работает без человека, которого называли главным идеологом предвыборной кампании "Зе-президента". Но уже с другим Андреем, которого считают противоположностью Богдана. Как изменилась политика Банковой за этот год – подробнее в материале РБК-Украина.

Дипломатия и политика

С начала каденции Владимира Зеленского Ермак занимался, прежде всего, контактами с Россией и двумя другими государствами Нормандской четверки – Германией и Францией. Он отвечал за переговоры по Донбассу. Поэтому, когда Ермака назначили руководителем Офиса президента, один из ключевых вопросов был – а сможет ли он совмещать дипломатию с другой обязательной работой на Банковой.

Глава Офиса президента в официальной иерархии власти - лицо, которое помогает работать президенту. Такого человека нельзя сравнивать по полномочиям с премьер-министром или спикером парламента. Но в сегодняшней вертикали власти Зеленского, где ключевые процессы в государстве координируются с Банковой, председатель ОП имеет значительно больше влияния.

Эту систему можно описать нехитрой комбинацией. Председатель ОП контролирует кадровые назначения в офисе, может давать советы относительно кадров в правительстве, а также координирует коммуникацию между ОП и Верховной радой, в частности монобольшинством.

Неофициально Офис президента также влияет на большинство процессов во властной вертикали. Богдану, а теперь уже и Ермаку, приписывают ответственность за успешные или не очень голосование фракции в Верховной раде за президентские законопроекты, кадровые решения.

На усиление роли сначала Богдана, а затем и Ермака работал политический результат Зеленского в 2019 году. В условиях этой власти, когда президент является источником легитимности одновременно и для чиновников и для монобольшинства в Верховной раде, логично, что влияние Банковой стало еще больше, чем это было при предыдущих президентах.

Фото: Андрей Богдан во время брифинга (РБК-Украина)

Андрей Богдан пользовался этим открыто. Он явно хотел демонстрировать, что власть – у него. Ему это нравилось.

Андрей Ермак избрал другую тактику. Он практически незаметен. Возможно, поэтому и сложно назвать решения во внутренней политике или человека где-то на высокой должности, которые были бы проведены лично Ермаком. Хотя это не означает, что он не влиял на решения и назначения. Впрочем, по словам собеседников РБК-Украина в ОП, окончательный выбор всегда оставался за президентом.

Многие сомневались, что Ермаку хватит времени на новой должности и на переговоры по Донбассу, и на дела Банковой, но властная вертикаль президентского офиса не рассыпалась и сегодня выглядит стабильной.

В 2020-м году команде Зеленского удалось достичь перемирия на Донбассе. С конца июля почти по всей протяженности фронта была установлена практически полная тишина. В разы уменьшились количество обстрелов и боевых потерь. Это помогло сохранить десятки жизней, которые были бы утрачены, если бы договоренности о прекращении огня не было.

По мнению политолога Владимира Фесенко, переговоры с Россией о мире на Донбассе усилились, не только в вопросе прекращения огня, но и обмена пленными и активности украинской делегации в ТКГ.

С декабря Россия постепенно увеличивает интенсивность огня на Донбассе. Это – еще не горячая война в полном смысле этих слов. Но и просто отдельными провокационными нарушениями режима прекращения огня это не назовешь. От России это может быть ответом на нежелание украинской стороны проводить выборы на Донбассе без выполнения безопасностных договоренностей. А также усилением борьбы власти против пророссийских агентов внутри государства.

Учитывая это, протесты против "капитуляции", которые были активными в конце 2019-го и начале 2020-го практически прекратились. Политические оппоненты власти еще с 2019-го обвиняли Зеленского, а вместе с ним и его главного переговорщика в подготовке якобы сдаче интересов Украины – России.

Доставалось Ермаку и за идею с созданием Консультативного совета в ТКГ, а также за предложения по имплементации формулы Штайнмайера, что считается обязательствам Украины в соответствии с достигнутыми договоренностями еще при предыдущей власти. Происходили акции протеста, основным месседжем которых была якобы сдача украинских интересов. В итоге этой сдачи интересов не произошло. А Россия продолжает тормозить переговоры по Донбассу.

Эксперт Андрей Золотарев считает, что украинская позиция в переговорах советников лидеров нормандской четверки по вопросам безопасности, возвращение контроля над границей, раздражает Россию.

Изменение формата ТКГ

В 2020-м году произошла перезагрузка работы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. По информации источников в Офисе президента, Ермак реализовал идею с поднятием статуса ТКГ путем включения в нее журналистов – выходцев из Донбасса, а также статусных членов. Украинскую делегацию возглавил Кравчук.

На переговорах в этом формате теперь присутствуют реальные представители Донецка и Луганска – украинцы, которые по происхождению оттуда, но живут на подконтрольной территории. Еще в начале работы площадки в Минске россияне брали с собой представителей оккупационных структур в качестве приглашенных. Боевики никогда не были реальной стороной переговоров, хотя и не пропускали этих встреч.

Украина же разбила эту монополию, которую Россия пыталась использовать, чтобы представить именно боевиков стороной войны. И информационно прокачала работу ТКГ, не дав россиянам замалчивать и замораживать интерес к важным вопросам группы. Руководитель Офиса президента прорабатывал разные подходы, поскольку на Банковой понимали, что россияне прилагают максимум усилий для затягивания времени, торможение процессов ради потери общего интереса западных партнеров к теме Донбасса.

Был изменен подход Украины и к оценке порядке выполнения пунктов Минских договоренностей. Ранее не существовало четкого акцента на том, что для Украины неприемлемо проводить выборы в Донецке и Луганске до того, как будет возвращен контроль над участком границы с Россией. А это ключевой вопрос безопасности. И одна из самых больших проблем в переговорах, потому что Россия упорно цепляется за это и другие выгодные ей пункты договоренностей. Украина предлагает модернизировать "Минск" – соответствующие предложения на столе у участников Нормандского формата.

Фото: Андрей Ермак во время рабочего визита на Донбасс (president.gov.ua)

Зеленский и его Офис президента не отступили от поддержки курса Украины в НАТО. Иначе быть и не могло, поскольку этот курс заложен в Конституцию. Также именно президент, согласно Конституции, представляет Украину в международных отношениях. В системе власти Зеленского Офис президента во главе с Ермаком формирует международную стратегию Украины.

В прошлом году Зеленский посетил Великобританию и Турцию, где были достигнуты договоренности о сотрудничестве в оборонной сфере. А наиболее важным является для Украины статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Правда, от властной вертикали ожидают гораздо большего на пути в НАТО – ПДЧ. И вот здесь от президента Зеленского, МИД, Минобороны, правительства и главы ОП требуется четкое виденье этого курса.

За последний год Украина многократно обсуждала с западными партнерами идею создания в стране международного центра противодействия российской пропаганде, а существенные риски от нее и от работы российских спецслужб прямо прописаны в новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины, которую Зеленский утвердил в сентябре 2020 года.

Санкции против каналов Медведчука

Кейс с каналами Виктора Медведчука стал наиболее обсуждаемым решением Зеленского и команды. По крайней мере, в обществе его точно приветствовали в разных лагерях. Даже в так называемом "патриотическом", где политику Офиса президента не воспринимали. Виктор Медведчук пытался увеличить свое влияние в отношениях с властью и в переговорах Украины с Россией. Но это закончилось для него поражением. Он потерял один из рычагов влияния в Украине – информационный инструмент.

Банковая смогла реализовать решение о санкциях против телеканалов Медведчука в полной секретности. Офису президента удалось не допустить ни одной утечки информации. Хотя, по данным РБК-Украина, подготовка санкций продолжалась в течение существенного времени и предусматривала определенные консультации. А в итоге даже была получена поддержка США, Великобритании, Канады и европейских стран.

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Многие прогнозировали, что такой жесткий удар по одному из руководителей ОПЗЖ значительно осложнит ситуацию в парламенте. Где монобольшинсту все чаще нужна помощь при голосованиях от других фракций и групп. Но Верховная рада осталась стабильной. Как, кстати, и после изгнания из фракции "Слуги народа" Александра Дубинского.

По данным источника во фракции "Слуга народа", на это повлияло несколько факторов, включая проблемы, которые создал сам Дубинский для Коломойского. Но подход к работе с фракцией был другой.

"Если Андрей Богдан любил ломать через колено, то сегодня из Офиса президента коммуникация совсем другая, более дипломатичная. Хотя на определенные вопросы часто уходит больше времени, но коэффициент полезного действия в диалоге с депутатами точно лучше", – считает источник в СН.

На Банковой пытаются общаться со всеми. И речь не только о фракции "Слуга народа", но и других партиях и групп депутатов. Поэтому на Банковой остается свобода маневра даже тогда, когда ситуация становится действительно рискованной – все равно та или иная сила в Верховной раде согласится поддержать президента, а благодаря этому – отдельные группы не могут шантажировать.

Отношения с медиа также стали другими. Андрей Богдан любил так называемый "троллинг" журналистов, или вообще не давал комментарии. После прихода на должность Ермак обещал изменить эти подходы. И хотя он ушел в тень и не стал проводить постоянные брифинги, прессе все же стало проще получать официальное разъяснение по различным вопросам.

Такой коммуникационный подход усложняет для оппонентов власти осуществление медиа-атак против Офиса президента и лично главы государства. В итоге скандалы, которых за год было немало, так и не смогли расшатать команду Зеленского. На Банковой она остается стабильной. По крайней мере, пока что.