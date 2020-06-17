Союзники Парцхаладзе: кто тормозит президентскую реформу ГАСИ

Фото: Лев Парцхаладзе (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отстраненные от государственных бюджетов бенефициары коррупционных схем в сфере государственного архитектурно-строительного контроля, пошли на ситуативный союз с целью саботировать президентскую реформу градостроительной отрасли.

Удастся ли застройщикам заручиться поддержкой в Офисе простых решений и кто поддерживает экс-чиновника Минрегиона и известного застройщика Льва Парцхаладзе в назначении на высокую должность – детальнее РБК-Украина.

Назначение Парцхаладзе

На прошлой неделе активисты из числа противников строительной мафии отреагировали на информацию о том, что известный застройщик и экс-замглавы Минрегиона во времена президентства Петра Порошенко Лев Парцхаладзе может войти в состав исполкома Офиса простых решений во главе с Михеилом Саакашвили.

Когда стало известно, что назначение Парцхаладзе в переименованный Нацсовет реформ может лоббировать близкий к нему глава Министерства развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, около сотни человек вышли на акцию протеста к зданию ведомства.

В свою очередь, общественные деятели обратились к министру Чернышову с требованиями искоренить коррупционные схемы в подведомственной ему ГАСИ и перестать тормозить реформу градостроительной отрасли, инициированную президентом Украины.

По словам Чернышова, митинг против коррупции в ГАСИ вынудил его "изменить рабочие планы и коротко пообщаться с группой активистов" под стенами Минрегиона.

"Вопрос касается градостроительной политики и реформы ГАСИ: звучали фамилии, обвинения, требования. Большинство изложенных в частной беседе фактов мне известны, по некоторым уже ведется работа", - написал министр у себя в Facebook.

В ответ на требования активистов соратник Парцхаладзе, а также основатель инвестиционно-строительной компании Eastgate Development Чернышов несколько иронично написал, что "остановить коррупцию, которая годами кормила отдельных дельцов можно, но… не сегодня".

Как бы там ни было, но по всей вероятности, так же как к борьбе с коррупцией министр Алексей Чернышов относится и к проведению его министерством градостроительной реформы, которую Владимир Зеленский анонсировал в марте этого года.

Впрочем, уже в апреле глава комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко заявил, что глава Минрегиона Чернышов тормозит процесс ликвидации "коррупционной гидры" ГАСИ и хочет оставить все как было.

"Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов вместо того, чтобы активно заняться процессом реформирования и максимально быстро начать внедрять президентские и правительственные инициативы, наоборот, тормозит этот процесс. (…) Напомню, с подобным подходом мы уже имели дело, что закончилось отставками министров", - заявил тогда нардеп "Слуги народа".

Реформа ГАСИ

Несмотря на действия активистов и критику со стороны президентской фракции, спустя три месяца глава Минрегиона, судя по всему, забыл об обещании Владимира Зеленского ликвидировать коррупцию в ГАСИ. Как результат - президентская градостроительная реформа забуксовала, упершись носом в профильное министерство.

В то же время, по данным журналистов, Чернышов занялся делегированием Парцхаладзе в совет реформаторов Саакашвили. Неофициально сообщается, что близким к ним застройщикам необходимо, чтобы Парцхаладзе получил там контрольные функции.

Примечательно, что сам Лев Парцхаладзе не подтвердил и не опроверг слухи о своем возможном назначении в Офис простых решений. Но, очевидно, такие попытки все же предпринимаются, в то время как протянуть в команду Зеленского экс-главу избирательного штаба Порошенко в Киевской области – весьма непростая задача даже для Чернышова, которого называют ставленником ОП в Кабмине Дениса Шмыгаля.

В то же время Парцхаладзе активно критикует главную антикоррупционную идею реформу – разделение ГАСИ на три независимых органа с разными функциями.

В связи с этим, по мнению экспертов, если Парцхаладзе будет назначен, это будет негативно воспринято на Западе, а Зеленскому придется краснеть за "реформатора", который идет в разрез его же идей.

Учитывая то, какие риски несет успешная реализация президентской реформы для недобросовестных застройщиков, коррумпированных чиновников ГАСИ и Минрегиона, они небезосновательно опасаются потерять влияние. Поэтому не удивительно, что желающих помочь бывшему замглавы Минрегиона затормозить строительную реформу Зеленского, чтобы вернуть старые схемы с ГСН, с каждым днем становится больше. Так, в числе новых союзников Парцхаладзе внезапно начали появляться люди из окружения скандального экс-главы ГАСИ Алексея Кудрявцева, который при Порошенко был уволен за поддельный диплом.

Несмотря на то, что после смены власти близкая к Кудрявцеву Алена Бабак стала главой Минрегиона в Кабмине Гончарука, его влияние существенно упало. Кудрявцев хоть и смог назначить и.о главы ГАСИ близкого к нему Сергея Строкача, самому пройти в замминистры Бабак - не удалось. Помимо Строкача, опорой Кудрявцева в инспекции также был его юрист, директор Департамента нормативно-правового обеспечения Сергей Шевченко, которого пытались протянуть на главу ГАСИ через конкурс, но безуспешно.

Тогда же, в декабре прошлого года, когда ЗеКоманда начала чистку ГАСИ от коррупционеров, Строкач и Шевченко были отстранены, а после возбуждения дисциплинарных дел и начала служебных расследований - ушли на больничные и пропали. Впрочем, Шевченко в последнее время стали видеть на профильных совещаниях в Кабмине, где он активно пытается давать советы премьер-министру Шмыгалю.

Но, как возможно, чтобы отстраненный чиновник появлялся в Кабмине и советовал главе правительства, как работать? В этой ситуации сложно не предположить, что ему кто-то помогает проходить туда именно с этой целью. Для достижения цели, судя по всему, все средства хороши, поэтому еще вчера непримиримые враги - становятся союзниками. Так, и в этой ситуации, поэтому то и дело появляется информация про союзы со скандально известными застройщиками Ваврышем и Исаенко, чиновниками Бабак и Кудрявцевым, или даже с живыми символами строительной коррупции – братьями Горовыми, которых более 10 лет называли "смотрящими за ГАСИ".

И все это, по всей вероятности, ради того, чтобы остановить реформу президента и разделить между собой коррупционные схемы и сферы влияния. А возрастут или снизятся их шансы на победу, во многом, станет понятно после решения о назначении или не назначении Парцхаладзе в Офис простых решений Саакашвили, который сегодня выступает фронтменом реформаторских инициатив президента.