Союзники Парцхаладзе: хто гальмує президентську реформу ДАБІ

Фото: Лев Парцхаладзе (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усунені від державних бюджетів бенефіціари корупційних схем у сфері державного архітектурно-будівельного контролю, пішли на ситуативний союз з метою саботувати президентську реформу містобудівної галузі.

Чи вдасться забудовникам заручитися підтримкою в Офісі простих рішень і хто підтримує екс-чиновника Мінрегіону та відомого забудовника Лева Парцхаладзе у призначенні на вищу посаду – детальніше РБК-Україна.

Призначення Парцхаладзе

Минулого тижня активісти з-поміж противників будівельної мафії відреагували на інформацію про те, що відомий забудовник і екс-заступник глави Мінрегіону у часи президентства Петра Порошенка Лев Парцхаладзе може увійти до складу виконкому Офісу простих рішень на чолі з Міхеїлом Саакашвілі.

Коли стало відомо, що призначення Парцхаладзе в перейменовану Нацраду реформ може лобіювати близький до нього глава Міністерства розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, близько сотні людей вийшли на акцію протесту до будівлі відомства.

Своєю чергою, громадські діячі звернулися до міністрова Чернишова з вимогами викорінити корупційні схеми у підпорядкованій йому ДАБІ й перестати гальмувати реформу містобудівної галузі, ініційовану президентом України.

За словами Чернишова, мітинг проти корупції в ДАБІ змусив його змінити робочі плани та коротко поспілкуватися з групою активістів під стінами Мінрегіону.

"Питання стосується містобудівної політики й реформи ДАБІ: звучали прізвища, звинувачення, вимоги. Більшість викладених у приватній бесіді фактів мені відомі, за деякими вже ведеться робота", - написав міністр у себе в Facebook.

У відповідь на вимоги активістів соратник Парцхаладзе, а також засновник інвестиційно-будівельної компанії Eastgate Development Чернишов дещо іронічно написав, що "зупинити корупцію, яка роками годувала окремих ділків - можна, але... не сьогодні".

Хай там як, але по всій імовірності, так само як до боротьби з корупцією міністр Олексій Чернишов відноситься і до проведення його міністерством містобудівної реформи, яку Володимир Зеленський анонсував у березні цього року.

Втім, вже у квітні глава комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко заявив, що глава Мінрегіону Чернишов гальмує процес ліквідації "корупційної гідри" ДАБІ й хоче залишити все як було.

"Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов замість того, щоб активно зайнятися процесом реформування і максимально швидко почати впроваджувати президентські та урядові ініціативи, навпаки, гальмує цей процес. (...) Нагадаю, з подібним підходом ми вже мали справу, що закінчилося відставками міністрів", - заявив тоді нардеп "Слуги народу".

Реформа ДАБІ

Попри дії активістів та критику з боку президентської фракції, через три місяці глава Мінрегіону, судячи з усього, забув про обіцянку Володимиру Зеленському ліквідувати корупцію в ДАБІ. Як результат - президентська містобудівна реформа забуксувала, упершись носом у профільне міністерство.

Водночас, за даними журналістів, Чернишов зайнявся делегуванням Парцхаладзе в раду реформаторів Саакашвілі. Неофіційно повідомляється, що близьким до них забудовникам необхідно, щоб Парцхаладзе отримав там контрольні функції.

Примітно, що сам Лев Парцхаладзе не підтвердив і не спростував чутки про своє можливе призначення в Офіс простих рішень. Але, очевидно, такі спроби все ж робляться, тоді як протягнути в команду Зеленського екс-главу виборчого штабу Порошенка в Київській області – дуже непросте завдання навіть для Чернишова, якого називають ставлеником ОП в Кабміні Дениса Шмигаля.

Водночас Парцхаладзе активно критикує головну антикорупційну ідею реформи – поділ ДАБІ на три незалежних органів з різними функціями.

У зв'язку з цим, на думку експертів, якщо його буде призначено, це буде негативно сприйнято на Заході, а Зеленському доведеться червоніти за "реформатора", який йде в розріз його ідей.

Враховуючи те, які ризики несе успішна реалізація президентської реформи для недобросовісних забудовників, корумпованих чиновників ДАБІ та Мінрегіону, вони небезпідставно побоюються втратити вплив. Тому не дивно, що охочих допомогти колишньому заступнику голови Мінрегіону загальмувати будівельну реформу Зеленського, щоб повернути старі схеми з ДБН, з кожним днем стає більше. Так, серед нових союзників Парцхаладзе раптово почали з'являтися люди з оточення скандального екс-глави ДАБІ Олексія Кудрявцева, який при Порошенко був звільнений за підроблений диплом.

Попри те, що після зміни влади близька до Кудрявцева Альона Бабак стала головою Мінрегіону в Кабміні Гончарука, його вплив істотно впав. Кудрявцев хоч і зміг призначити в.о. голови ДАБІ близького до нього Сергія Строкача, самому пройти в заступники міністрів Бабак - не вдалося. Крім Строкача, опорою Кудрявцева в інспекції також був його юрист, директор Департаменту нормативно-правового забезпечення Сергій Шевченко, якого намагалися протягнути на голову ДАБІ через конкурс, але безрезультатно.

Тоді ж, в грудні минулого року, коли ЗеКоманда почала чистку ДАБІ від корупціонерів, Строкач і Шевченка були усунені, а після порушення дисциплінарних справ і початку службових розслідувань - пішли на лікарняні й пропали. Втім, Шевченко останнім часом стали бачити на профільних нарадах в Кабміні, де він активно намагається давати поради прем'єр-міністру Шмигалю.

Але, як можливо, щоб відсторонений чиновник з'являвся в Кабміні й радив голові уряду, як працювати? У цій ситуації складно не припустити, що йому хтось допомагає проходити туди саме з цією метою. Для досягнення мети, судячи з усього, всі засоби хороші, тому ще вчора непримиренні вороги - стають союзниками. Так, і в цій ситуації, тому то й справа з'являється інформація про союзи зі скандально відомими забудовниками Вавришем та Ісаєнко, чиновниками Бабак і Кудрявцевим, або навіть з живими символами будівельної корупції – братами Горовими, яких понад 10 років називали "наглядачами за ДАБІ".

І все це, по всій ймовірності, заради того, щоб зупинити реформу президента і розділити між собою корупційні схеми й сфери впливу. А зростуть або знизяться їхні шанси на перемогу, багато в чому, стане зрозуміло після рішення про призначення або не призначення Парцхаладзе в Офіс простих рішень Саакашвілі, який сьогодні виступає фронтменом реформаторських ініціатив президента.