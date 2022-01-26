Сомнительные операции с деньгами. Что известно о деле семьи Ягнич в Латвии

Против руководителя направления инвестиционного бизнеса Ukrsibbank BNP, мужа директора Департамента правоприменения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) Елены Ягнич – Сергея Ягнича в Латвии еще в прошлом году было возбуждено уголовное дело из-за подозрения в отмывании средств, полученных незаконным путем. В Украине это дело более опасно для самой Елены Ягнич, поскольку зарубежные счета мужа не отражены ни в одной из ее деклараций. Что сегодня известно об этом деле, почему оно вызвало резонанс в Латвии и есть ли интерес к семье Ягнич в украинских правоохранителей – в материале РБК-Украина.

Латвийский привет

Летом 2021 года в правоохранительные органы Украины от управления Латгальского региона полиции Министерства внутренних дел Латвии поступило поручение об оказании международной правовой помощи в уголовном производстве, начатом по ч.3 ст.195 Уголовного закона Латвии (легализация средств добытых преступным путем, – ред.).

Как указано в документе, директор Департамента правоприменения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Ягнич Елена вместе со своим мужем Сергеем Ягничем с 12 по 16 апреля 2017 года и с 15 по 17 августа 2017 года (две поездки) переместили через государственную границу Украины в республику Латвия валютных ценностей на 80 000 долларов США, не задекларировав эти средства в Украине. Указанные средства якобы хранились Ягничем в банковской ячейке, размещенной в АО "Rietumu Banka".

Согласно материалам дела, еще в феврале 2018 года эти средства были размещены Ягничем в банковском учреждении Латвии, а именно на открытом в АО "PNB Bank" на его имя расчетном счете.

Также в поручении латвийского МВД отмечается, что Ягнич, на свой расчетный счет в АО "PNB Bank", от связанной с ним компании Capital Markets Partners LP, в которой он является единственным бенефициарным владельцем, получил денежный перевод в размере 145 000 евро.

Эти средства Capital Markets Partners LP были перечислены компанией Goldsmith Business Ltd. (бенефициарный владелец Чуприна Михаил Витальевич) четырьмя траншами с назначением платежа "за оказание консультационных услуг" по медицинским вопросам.

По данным латвийских правоохранителей, в том числе за эти средства Ягнич приобрел облигаций на почти 275 тысяч долларов США, которые хранятся на его счете в АО "PNB Bank". В феврале 2020 года на указанные ценные бумаги компетентным органом Республики Латвия наложен арест. Стоит отметить, что это изначально был банк с сомнительной репутацией. А уже в конце февраля 2020 года решением Европейскому центробанку (ЕЦБ) была аннулирована лицензия AS PNB banka, приостановленная еще в середине предыдущего года.

Согласно открытым источникам речь идет о еврооблигациях VTB Eurasia DAC –специальной финансовой организации зарегистрированной в Ирландии. Деятельность компании ограничена размещением выпусков облигаций и передачей соответствующих поступлений для финансирования субординированного займа для ПАО ВТБ (Российская федерация, г. Москва). Как известно ПАО ВТБ находится под санкциями Евросоюза с августа 2014 года до настоящего времени.

Компетентный орган Республики Латвия утверждает, что в ходе досудебного расследования им добыты доказательства того, что указанные соглашения свидетельствуют о сокрытии и маскировке происхождения, принадлежности денежных средств, поскольку их происхождение неизвестно, а привлеченные к совершению сделок лица не смогли банковским учреждениям объяснить легальность сделок и происхождение денежных средств, а также не предоставили документы и информацию о происхождении средств и не предоставили существенные документы, подтверждающие оказанные услуги.

Тени забытых активов

При этом, украинские правоохранители, уже информированные латвийскими коллегами, не спешат реагировать. Так, по состоянию на сейчас в Украине открытых производств по этой или другой незаконной деятельности, связанной с Еленой или Сергеем Ягничем нет. Но если для Литвы все же основной фигурант – Сергей Ягнич, то в Украине получить проблемы с законом, больше шансов у его жены, ведь даже если эти средства были получены законным путем, наличие счетов в зарубежных банках у члена семьи Ягнич обязана была указать в своей ежегодной декларации.

Но информации о зарубежных активах мужа нет ни в декларации за 2017, ни за 2018, ни за 2019 года. Никаких упоминаний о банковской ящейке в АО "Rietumu Banka" (Республика Латвия) и хранения в ней 80 000 долларов США; открытии счетов в банке АО "PNB Bank"; наличии корпоративных прав в компании "Capital Markets Partners LP", в котором ее муж является единственным бенефициарным владельцем и получении денежных средств в размере 145 000 евро; приобретении ценных бумаг – облигаций на 274 558,33 долларов США, которые хранятся на счете Ягнича в АО "PNB Bank".

Впрочем, стоит отметить, что на сайте НАПК в декларации Елены Ягнич отмечена такой, к которой нужно привлечь внимание в связи с тем, что вид активов "наличные" превышает 5 млн грн, а подарки, призы и благотворительная помощь составляют более 75% дохода декларанта. При этом в декларации за 2018 (именно в период внесения денег на латвийские счета) Ягнич Елена указала, что ее муж получил денежный приз в 10 млн грн.

Проект "СтопКор" присудил Ягнич 7 место в ТОП-10 самых ценных презентов, полученных субъектами декларирования в 2018 году – для этого активисты проанализировали все электронные декларации за 2018 год, которые есть на сайте declarations.com.ua – таких 834 тысячи.

В дальнейшем, не имея проблем с "забытыми фактами" в декларации, Елена Ягнич так же "забыла" указать объекты недвижимости, принадлежащие ее мужу – Ягничу уже в свежей декларации. Так, в декларации за 2020 год, поданной Еленой Ягнич к НАПК, не отражены земельные участки площадью 4,6919 га и 4,378 га, расположенные в с. Копылов Киевской области.

Также в декларации Ягнич за 2020 год не отражено юридическое лицо, бенефициарным владельцем которого является ее муж, а именно ООО "Актив Девелопмент".

Если НАПК в конце выявит несоответствие в декларациях, то директором Департамента правоприменения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Еленой Ягнич и ее мужем Сергеем могло быть совершено уголовное правонарушение.

О деньгах, недобросовестных застройщиках и конфликте интересов

Департамент правоприменения НКЦБФР, который возглавляет Елена Ягнич является одним из важнейших структурных подразделений Комиссии, поскольку направление его деятельности направлено на создание благоприятных условий для правового функционирования фондового рынка Украины, предотвращение правонарушений на нем, а в случае их обнаружения – направление усилий на оперативное и всестороннее расследование и принятие мер для их недопущения в дальнейшем. Именно Елена Ягнич, занимая должность директора Департамента правоприменения НКЦБФР, уполномочена принимать решение замечать нарушения законодательства игроками на рынке ценных бумаг и финансовых услуг, или нет, принимать меры к их прекращению, или нет. То есть имеет право рассмотрения дел о нарушении требований законодательства на рынках капитала и применения санкций или других мер воздействия к ним.

И здесь есть очень интересный момент: 19 октября 2019 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" №79-IX от 12.09.2019. в соответствии с указанным законом департамент, которым руководит Елена Ягнич, получил полномочия по лицензированию и надзору за управителями фондов финансирования строительства (ФФС).

Управляющий осуществляет контроль за целевым использованием средств застройщиком. Последний должен регулярно предоставлять отчетность Управляющему об использовании средств и сделанные/запланированные работы в установленной форме. Если Управляющий фиксирует нарушения застройщиком, то управляющий должен повлиять на застройщика, чтобы последний устранил выявленные нарушения. А контроль за выполнение распоряжения лежит на НКЦБФР, а именно Елены Ягнич.

И вот в ноябре 2019 года, через 3 недели после вступления в силу этого закона, в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Сергей Ягнич зарегистрировался физическим лицом-предпринимателем с основным видом деятельности – предоставление в аренду и эксплуатация собственного или арендованного недвижимого имущества (КВЭД 68.20).

Позже Ягнич стал единственным учредителем и бенефициаром ООО "Актив Девелопмент", затем соучредителем и бенефициаром ООО "Актив Риэл" и ООО "Роял гемблинг". Примечательно, что все эти компании зарегистрированы в Киеве на ул. Д. Щербаковского, д. 52, где расположен ЖК "Жемчужина Нивок". Данный ЖК считается проблемной застройкой. И именно работа Елена Ягнич заключается в том, чтобы наказывать недобросовестных застройщиков.

В ЖК "Жемчужина Нивок" таких нарушений целый букет. Среди крупнейших известных и активно освещаемых в СМИ в то время – неправомерная продажа квартир по 2-3 раза без ведома владельцев, смена застройщиков и ввод в эксплуатацию "на бумаге" (в реальности дом не подключен к коммуникациям, не работают лифты и тому подобное), несколько уголовных производств в отношении "строительных афер" застройщика. Заказчик строительства – Управление государственной охраны, застройщик, генподрядчик – ООО "под-ключ", девелопер – ЧП "Под ключ", управляющий ФФС – АО "Артем-банк".

Вместо фиксирования нарушений регулятором, в семье Ягничей появляются 3 компании по предоставлению в аренду собственного или арендованного имущества и управления недвижимостью на территории проблемной застройки. Кроме того, часть кредитных обязательств собственников квартир в застройке перед "Артем-банк" переуступлена в пользу "Актив девелопмент" Сергея Ягнича.

Это же подтверждается и декларацией Елены Ягнич, где указано, что ее муж отчуждает недвижимое имущество и покупает жилое и офисное помещение. Связь с Артемом Медведевым – членом наблюдательного совета "Артем-банк" – прослеживается через бизнес-связи с его женой Ольгой Медведевой, которая исходила из этих компаний как раз перед вхождением Сергея Ягнича в состав учредителей. Кстати, "Артем Банк" еще в 2016 году был признан неплатежеспособным и туда была введена временная администрация.

Главный вопрос – насколько деятельность "семейного подряда" Ягничей сейчас может заинтересовать украинских правоохранителей. Практика, когда украинские бизнесмены и чиновники имеют уголовные производства относительно источника доходов и подозрения в отмывании средств в странах ЕС и США – достаточно распространена. Но это далеко не всегда становится поводом для проверки их деятельности на родине. Сейчас больше всего вопросов к НАПК – именно результаты их проверки могут стать поводом для открытия уголовного производства.