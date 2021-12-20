Сомнительные кадры. Кто возвращает в налоговой схемы Курченко

В центральном аппарате Государственной налоговой службы происходят кадровые ротации. В след за топ-менеджментом налоговой, в ближайшее время ожидаются перестановки также среди руководителей ключевых региональных управлений и департаментов в главном офисе. Примечательно, что практически всех новых заместителей и.о. главы Михаила Титарчука – как и самого главу ГНС – связывают с руководителем комитета ВР по вопросам налоговой и финансовой политики Даниилом Гетманцевым, взявший под свое "крыло" реформу в ГНС.

О том, какие кадры приходят в налоговую, кого из них связывают с олигархом времен Виктора Януковича Сергеем Курченко, и чего ждать от налоговой реформы – читайте в материале.

Кадровая чистка

На минувшей неделе в интервью агентству "Интерфакс-Украина" Даниил Гетманцев анонсировал большую кадровую чистку в налоговых органах.

"Вы услышите уже до конца года о громких увольнениях в налоговой и не только. Мы обязаны вычистить систему", – заявил он.

По словам Гетманцева, попытки поставить в ведомство "нормального человека" не увенчались успехом, поскольку "система" его затягивает. И коррупционные схемы, в том числе и "скрутки НДС" – только продолжаются.

"Попадая в банку в солеными огурцами, свежий огурец прокисает. Однако за такой химический процесс мы не готовы и не будем брать на себя политическую ответственность. Скажу больше, если мы не поломаем систему, нам нечего делать во власти. Возглавлять ее, эту систему, как это делали другие, мы не будем. Поэтому сейчас вопрос стоит очень остро: или мы их, или они нас", – заявил глава комитета.

Однако, за желанием радикально поменять состав какого-либо ведомства, крайне редко удается привлечь действительно независимые кадры. В случае с новыми назначениями в налоговой этих подозрений также не удалось избежать, что подтверждается информацией от участников рынка и собеседников в центральном аппарате ГНС.

Даниил Гетманцев (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В частности, ранее The Page со ссылкой на источник во фракции "Слуга народа" сообщал, что нынешний и.о. главы ГФС Михаил Титарчук по инициативе Даниила Гетманцева начал массовые проверки украинских предпринимателей.

"Титарчук полностью курируется Гетманцевым и в последнее время выполняет все, что тот рекомендует. Гетманцев за последний год принял множество крайне вредных для бизнеса решений, которые уже привели к спаду деловой активности и ухудшению наполнения бюджета. Теперь он пытается решить эту проблему за счет еще большего давления на предпринимателей, увеличения налогов и масштабных проверок. Сейчас под проверки ГФС попали 15 тысяч компаний", – отметил собеседник издания.

Заместителем главы ГНС в начале декабря была назначена Татьяна Кириенко. Ранее она также работала по квоте Гетманцева членом комиссии по азартным играм. Именно с Кириенко, к слову, Гетманцев будет рассматривать нашумевший кейс с "Синево", когда компании необоснованно доначислили 1,1 млрд грн штрафов по результатам плановой проверки.

Советник от Курченко

Одним из ключевых кадровых советников главы налогового комитета является Игорь Бондаренко – бывший глава ГУ Миндоходов в Киеве. Его называли человеком, который обслуживал интересы Сергея Курченко и Юрия Иванющенко, а также их компаний в столичном регионе.

После Революции достоинства, на момент которой он возглавлял Голосеевскую налоговую, на должность главы ГУ Миндоходов в столице Бондаренко пролоббировал бывший тогда руководителем ГФС Игорь Билоус.

Бондаренко также являлся фигурантом знаменитой операции "генералы на вертолетах", когда прокуратура задержала несколько десятков нечистых на руку руководителей налоговых инспекций, районных и областных управлений – и на вертолетах привезла их в Киев. На тот момент Бондаренко был начальником Святошинской ГНИ Киева.

"Своим карьерным ростом в налоговых органах Игорь Григорьевич обязан тесной дружбе своего отца с Николаем Азаровым. Григорий Бондаренко длительное время был заместителем Николая Яновича на посту главы ГНАУ", – писал после этого задержания "Цензор".

Буквально через год после назначения главой Святошинской районной налоговой инспекций столицы, Игорь Бондаренко оказался в центре громкого коррупционного скандала. Его зама, Олега Добровольского, арестовали в момент получения взятки. Бондаренко не только вышел тогда сухим из воды, но и помог избежать наказания помощнику.

Руководить акцизами

Именно Бондаренко, как утверждают собеседники в налоговых органах, предложил Гетманцеву целый ряд сомнительных кандидатур, которые должны занять ключевые должности в аппарате ГНС. В частности, среди таких кандидатов – замначальника ГУ – начальник управления плановых и внеплановых проверок физлиц ГУ ГНС в Киевской области Сергей Красиленко. Его Гетманцев будет лоббировать на директора Департамента контроля за подакцизными товарами.

Как известно, с подакцизкой в Украине сегодня катастрофа – одни только табачники недавно отрапортовали о 18%-й доле контрабанды и контрафакта на рынке, что является рекордным показателем за последние годы. Не менее плачевная ситуация на "теневом" рынке алкоголя и горюче-смазочных материалов.

"Мы поменяем тех акцизников, которые будут саботировать борьбу так, как делали это два с половиной года", – анонсировал глава налогового комитета в упомянутом выше интервью.

О Красиленко почти ничего не известно, основной его опыт – это работа в ГНС и МВД на должностях, не связанных с подакцизными товарами.

Скандальные налоговики

Еще два скандальных назначения планируется провести в управлениях ГНС в Киеве и Киевской области. На эти позиции от Гетманцева претендуют соответственно Екатерина Чабан (Подзигун) и Екатерина Рыженкова. О Чабан известно, что еще со времен Януковича она руководила налоговой инспекцией в Печерском районе, затем после Революции перешла на аналогичную должность в более скромный Днепровский район. Затем была начальником управления правового обеспечения ГУ ГНС в Киевской области. В августе 2021 года она подала декларацию после увольнения с поста начальника отдела правового обеспечения ГУ Госпотребслужбы в Киевской области.

Еще один кандидат – Екатерина Рыженкова, которая сегодня работает начальником управления трансфертного ценообразования ГНС Украины, до этого была и. о. первого замначальника Офиса крупных налогоплательщиков ГНС, еще раньше – замначальника ГНС Житомирской области, работала в местных налоговых Киева начиная с 2009 года. Также Рыженкова была директором ООО "Квіткова галявина" – компании, которую в 2012 году обвинили в рейдерском захвате Лукьяновского рынка в Киеве в интересах группировки бывшего тогда депутатом Киевского горсовета Александра Лищенко.

Но, судя по всему, это далеко не последние кадровые перестановки в налоговой. В течение нескольких месяцев руководящий состав ведомства должен быть полностью заменен на лояльных главе налогового комитета людей., по всей видимости, станут повсеместными.