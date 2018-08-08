Сможет ли Верховная рада принять Избирательный кодекс

Осенью парламент приступит к рассмотрению проекта Избирательного кодекса, принятого в первом чтении еще в ноябре прошлого года. Ключевая норма документа - отмена смешанной избирательной системы на выборах в Верховную раду и переход к пропорциональной системе с открытыми списками. Кроме того, согласно проекту, несколько меняются правила проведения президентских выборов, а также выборов в областные и городские советы. Но в Раде пока скептически оценивают перспективы принятия кодекса, объясняя это отсутствием "политической воли".

На этой неделе спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что на осенней сессии парламент рассмотрит во втором чтении проект Избирательного кодекса, уточнив, что это будет один из наиболее проблемных документов.

Ключевая норма проекта - замена смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системы на пропорциональную систему с открытыми списками. Выборы в Раду, областные советы и советы крупных городов будут проходить по открытым региональным спискам. Избиратель будет голосовать не только за партию, но по желанию и за кандидата от этой партии, которого он хочет видеть депутатом.

В первом чтении проект кодекса был принят еще в ноябре прошлого года, набрав минимально необходимые 226 голосов. Не под запись депутаты признавались, что первое чтение для многих оказалось неожиданным. Как ранее рассказывали источники РБК-Украина в "Народном фронте", их фракция решила дать максимум возможных голосов, чтобы создать видимость, что НФ якобы за открытые списки. Однако никто не ожидал, что проект будет одобрен.

"Было предложено, чтобы фракция поддержала кодекс - все равно не хватит голосов. Чтобы потом тыкать пальцами, что именно БПП не дали голосов. Никто не ожидал, что Рада даст 226", - говорил собеседник среди "фронтовиков", уверяя, что шансов пройти второе чтение у законопроекта нет.

Крест на "мажоритарке"

Открытые списки на выборах в Верховную раду – одна из наиболее прогрессивных норм проекта кодекса и в то же время наиболее противоречивая, говорит экс-глава Комитета избирателей Украины, нардеп от фракции "Радикальная партия" Игорь Попов. По его мнению, на данный момент в Раде нет политического большинства для изменения системы выборов в парламент. "Осенью проект кодекса не вынесут в зал, потому что скажут, что он не готов. И он на самом деле не готов, так как поправки не проработаны на уровне рабочей группы. Ускорить заседания сложно, ведь у нас и так явка на грани - приходят три-пять депутатов и пять экспертов", - пояснил изданию Попов.

Если документ и примут, голосов в его поддержку наберется на грани минимально необходимых, как и в первом чтении, полагает руководитель рабочей группы и один из авторов документа Александр Черненко (БПП).

Сдержанный оптимизм по поводу принятия Избирательного кодекса высказывает еще один член рабочей группы, замглавы фракции "Самопомич" Руслан Сидорович. По его мнению, принять кодекс можно, но при условии "давления гражданского общества". Однако, в любом случае, это случится не ранее октября, прогнозирует нардеп.

Скепсис нардепов по поводу кодекса вполне понятен. Этот и несколько предыдущих созывов парламента были избраны по смешанной избирательной системе - половина депутатов прошли по партийным спискам в общенациональном многомандатном округе и половина - по одномандатным мажоритарным округам. Отмена "мажоритарки", как это предусмотрено проектом кодекса, разумеется, многих политиков не устраивает.

Из документа следует, что парламентские выборы будут проходить в 27 избирательных регионах. Распределение на регионы будет происходить по принципу областей Украины, кроме Киева, Днепра и Южного округа, куда войдут Херсонская область, АР Крым и Севастополь. Политические партии в каждом из этих регионов будут формировать свои списки из кандидатов в народные депутаты.

Принцип открытых списков предусматривает, что избиратель голосует за партию, а также по желанию выбирает в перечне того или иного кандидата из регионального списка этой партии, указав соответствующие цифры партии и кандидата в бюллетенях. Таким образом, от количества голосов в поддержку того или иного кандидата будет зависеть его место в избирательном списке. По замыслу авторов документа, такой механизм исключит влияние руководителей политической силы на место кандидата в списке партии.

Система открытых списков предусмотрена и для выборов в областные советы и советы больших городов с населением более 90 тысяч человек. В соответствии с законопроектом, мажоритарная система останется только для выборов в сельские, поселковые, районные и районные в городах советы, а также в городские советы городов с населением менее 90 тысяч жителей. Причем здесь предлагается ввести многомандатную мажоритарную систему, при которой в округе побеждает от 2 до 4 кандидатов, в зависимости от числа избирателей в округе.

Проект кодекса также предусматривает снижение проходного барьера в парламент с 5 до 4% и гендерную квоту в региональных списках партии – не менее 40%. Документ регулирует и некоторые процедурные моменты самой предвыборной кампании: предлагается ввести обязательное обучение членов избирательных комиссий и уменьшить количество политической агитации и рекламы. Что касается президентских выборов, то для баллотирования кандидату, помимо денежного залога, необходимо собрать подписи лиц, имеющих представительный мандат. Это могут быть мэры, депутаты местных советов и народные депутаты.

Повод для дискуссии

В документе есть устаревшие нормы, которые разрабатывались еще несколько лет назад, говорит Игорь Попов. Нардеп считает, что некоторые положения проекта кодекса уже не отвечают нынешнему законодательству, политической системе и реестру избирателей. К примеру, модель для местных выборов не соответствует реформе децентрализации. Законопроект писался под старую систему, когда было много небольших сел и там предполагались многомандатные избирательные округи в областной совет, уточняет депутат.

"Теперь у нас есть большие территориальные общины, репрезентацию которых нужно обеспечить на уровне областных советов. То есть, все то, что было принято в первом чтении относительно системы местных выборов, нужно выбрасывать. Оно прописано под систему районных администраций, районных советов, которые мы вообще собираемся ликвидировать", - говорит Попов.

Нужно отметить, что принятый в первом чтении документ был разработан на базе другого проекта Избирательного кодекса, внесенного в Раду еще в 2010 году, по инициативе тогдашнего народного депутата Юрия Клочковского.

Долго запрягают

Подготовкой проекта Избирательного кодекса ко второму чтению занимается специальная рабочая группа, созданная на базе комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия. По словам собеседников в депутатском корпусе, рабочая группа провела около 10-12 заседаний, рассмотрев немногим более 1000 поправок из 4500. Первая тысяча поправок - это программная часть кодекса, объясняет Попов. Основная дискуссия начнется после первой тысячи, когда затронут вопросы проведения выборов в Раду.

Среди норм, которые уже рассмотрела рабочая группа, есть блок вопросов, касающихся реестра избирателей, мониторинга за работой избирательных комиссий и использования средств избирательных фондов, уточнил Руслан Сидорович. "Рабочая группа подошла к наиболее сложным блокам, касающихся деталей избирательного процесса парламентских, местных и президентских выборов, поскольку там много политических составляющих", - сказал он РБК-Украина.

Ввиду того, что за полгода было рассмотрено только четверть поправок, даже, если проводить заседания группы с такой регулярностью как сейчас, то подготовки документа необходимо еще как минимум год, прогнозирует Попов. "На пленарных неделях у нас было по два заседания - в понедельник и пятницу. На не пленарных - либо одно, либо вообще не собирались", - уточнил нардеп. Однако, как полагает Попов, заседания рабочей группу - отвлечение внимания для того, чтобы не принимать политического решения по изменению избирательной системы.

Значение рабочей группы преувеличивать не стоит, говорит Александр Черненко. "На группу не ходят представители многих фракций. Все равно, когда будет принято решение вынести этот документ на комитет и в зал, то про него вспомнят лидеры фракций и все начнут договариваться, - поясняет Черненко. - Роль и задача рабочей группы - вычистить те процедурные неполитические моменты, которые неинтересны лидерам фракции, на которые они не будут обращать внимания".

Ключевые спорные вопросы рабочей группе на сегодня нет смысла затрагивать, убежден парламентарий. Поэтому, поясняет Черненко, наиболее резонансные и чувствительные вопросы рабочая группа специально обходит. "Если будет политическое решение выносить законопроект в сентябре или октябре, то мы ускоримся, посидим ночами и подготовим. Пока мы работаем в рабочем режиме", - добавил Черненко.

На время сессионных каникул рабочая группа взяла паузу. "У нас не получается собраться. Когда у одних получается, не получается у других. Все члены рабочей группы не могут одновременно присутствовать", - говорит Черненко. В связи с этим, по его словам, рабочая группа отложила свою работу "до сентября, возможно, до конца августа".