Смена тактики: почему бизнес обвиняет налоговую милицию Днепропетровской области в давлении

Недавно на телеканале "1+1" вышла программа "Гроші", в которой Сергей Пеньков - первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Днепропетровской области - выступил спикером и обвинил компании "Фидея" и "Август Пром" в участии в схемах поставок некачественного топлива Министерству обороны Украины и "Укрзализныци".

При этом в компаниях заявление налоговика считают абсолютной ерундой. Бизнесмены уже готовят иск в суд о защите деловой репутации и компенсации убытков к Пенькову.

Как отмечается в заявлении, компании "Август Пром" и "Фидея" действительно осуществляли поставки дизельного топлива структурам Министерства обороны Украины и "Укрзализныци", однако со стороны покупателей нет и не было высказано никаких претензий по качеству поставленной продукции. Более того, ни одна контролирующая служба, ни КРУ, ни правоохранительные органы не вели расследований фактов, о которых говорится в программе.

По словам адвокатов, не существует ни одного официального заключения, не было проведено ни одной экспертизы, которая свидетельствовала бы о низком качестве поставленного указанным заказчикам топлива, о чем говорится в программе на телеканале.

В компаниях утверждают, что принятие государственными структурами, упомянутыми в сюжете, некачественного топлива полностью исключено.

"Согласно установленного законом порядка и делового обычая, приему топлива предшествует несколько лабораторных исследований, проводимых лабораториями производителя, лабораториями "Укрзализныци" и Министерства обороны Украины и независимыми лабораторными учреждениями вроде Инспектората. Соответственно, все принятое покупателями топливо соответствует государственным стандартам и техническим регламентам, чему есть документальные подтверждения в виде результатов лабораторных исследований", - подчеркивается в заявлении.

Также в компании утверждают, что не имели никаких хозяйственных отношений с ООО "Софт Оил", ничего не поставляли и не покупали у нее. Любое привязка к этой компании абсолютно безосновательна, убеждены бизнесмены.

Обвинения со стороны Пенькова об уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов гривен адвокаты также отвергают.

"У компаний отсутствуют долги перед бюджетом, отсутствуют любые согласованные и невыполненные налоговые обязательства. Если бы были законные претензии к компании со стороны налоговой, то готовились бы соответствующие акты, с которыми компании должны быть ознакомлены, они бы имели возможность предоставить возражения и прочее. Ничего этого нет. Но вместо этого безосновательные обвинения от главного налогового милиционера Днепропетровщины", - говорится в заявлении адвокатов.

Компании заявляют, что кроме информационной атаки, испытывают и огромное давление со стороны Сергея Пенькова из-за преследования в рамках сфабрикованного уголовного дела. Днепропетровские налоговые милиционеры с 25 июня 2019 и до начала июля 2019 сидели якобы с обысками на базах, на которых хранились горюче-смазочные материалы компаний.

Чем закончится эта кампания давления на бизнес на всех фронтах – пока неизвестно. Но по заявлениям бизнеса можно сделать вывод, что один из руководителей Днепропетровской ГФС продолжает задействовать весь арсенал возможностей, чтобы уничтожить компании, которые предположительно отказались играть по его "правилам". В ход уже идут не только карманные суды и административное давление, но информационные атаки.