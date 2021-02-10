Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы

Украинская спецслужба долгие годы оставалась "неприступным монолитом", не желавшим добровольно отдавать свои полномочия и меняться. Первая попытка президента Владимира Зеленского запустить реформу СБУ успехом не увенчалась. В итоге только в конце января текущего года Рада смогла принять соответствующий законопроект в первом чтении.

Достаточно неожиданно существенную помощь в этом вопросе "Слуге народа" оказали их оппоненты из кардинально разных политических лагерей. Свои голоса за этот документ дали депутаты из "Европейской солидарности", "Голоса" и "Оппозиционной платформы – За життя".

Умение договариваться

Действительно, предлагаемый вариант реформы с первого взгляда выглядит как компромисс. С одной стороны, обрезаются полномочия и сокращается штат СБУ. С другой – спецслужба получает фактически неконтролируемые полномочия для борьбы с врагами внутри страны.

Как отметил в беседе с РБК-Украина глава комитета Рады по нацбезопасности Александр Завитневич (“Слуга народа”) в результате реформы СБУ должна лишиться несвойственных функций по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Их ведомство получило еще в 90-ые на фоне слабости милиции и разгула криминалитета в стране. Сейчас же, по мнению нардепа, ситуация в корне изменилась и СБУ должна стать классическим контрразведывательным органом по лучшим западным лекалам.

С "западными лекалами", впрочем, ситуация также не однозначна. Представители США, НАТО и европейские партнеры Украины положительно оценили начало реформы. В то же время они подчеркнули, что надеются на "доработку" законопроекта.

"Послы G7 приветствуют позитивные шаги по реформированию СБУ в соответствии с международными стандартами", – сказано в совместном заявлении послов "Большой семерки". Они призывают украинские власти не останавливаться и завершить реформу.

СБУ должно стать спецслужбой западного образца после реформы (фото: ssu.gov.ua)

В парламентской оппозиции говорят, что поддержали закон в первом чтении потому, что реформа приближает Украину к НАТО.

"От ее реализации зависит как перспектива получения Украиной плана действий по членству в НАТО, так и повышение возможностей отечественной спецслужбы в условиях войны", – говорит депутат от "Голоса" и бывший "сбушник" Роман Костенко.

Он уверен, что получившийся вариант закона – это "оптимальный продукт" и компромиссный вариант для всех заинтересованных сторон. Его коллега из "ЕС" Михаил Забродский считает, что реформа лишит СБУ статуса "кормушки" и сфокусирует ее на основных функциях: противодействию шпионажу и вражеской разведке.

Замглавы фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович и вовсе заявил, что переформатирование ведомства – это шаг к “освобождению Украины”. Он также позитивно оценил сокращение штата СБУ и то, что этот орган лишится полномочий влиять на частный бизнес.

"Сегодня, когда к вам придут проверяющие, то тем, которые с корочками СБУ, уже можно не платить. Это изменилось, на одного нахлебника стало меньше", – заявил депутат.

Глава профильного комитета Завитневич, в свою очередь, объяснил, что разработчики документа учитывали только те рекомендации, которые нацелены на усиление безопасности украинских граждан.

"Если учитывать все то, что говорят, тогда у нас вообще не будет закона, потому что у всех есть много противоречий. Но мы исходим из того, что это спецслужба нашего государства, а мы – воюющая страна. Мы слушаем всех, но решения принимаем для нашей страны, граждан и их безопасности”, – отметил он.

Завитневич называет закон "революционной реформой" и надеется, что он будет принят во втором чтении до конца текущей сессии.

Удаление лишнего

Что же на самом деле заложено в проекте закона об СБУ? На самом деле, изменения предлагаются довольно-таки кардинальные. Во-первых, Служба безопасности лишится полномочий по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Именно это направление работы спецслужбы долгие годы критиковали едва ли не больше остальных, а начальники управления "К" стабильно попадали в политические скандалы.

К примеру, Павел Демчина, руководивший им в 2016-2019 годах, обвинялся в незаконном обогащении, а его сменщик на этом посту Дмитрий Нескоромный сейчас находится в розыске. Его подозревают в организации покушения на другого "сбушника" – начальника управления внутренней безопасности Андрея Наумова.

Перманентные скандалы и неоднократные случаи давления на бизнес практически не оставили шансов на "выживание" экономическим и антикоррупционным подразделениям спецслужбы. Такая позиция не изменится в итоговом варианте реформы, уверен Завитневич.

Эту же норму поддерживают западные партнеры, украинские эксперты и правозащитники. Бывшие руководители спецслужбы, в свою очередь, критикуют такой подход.

"Службу обвиняют в повальной коррумпированности, а на самом деле это совсем не так. Спецслужба как и любое другое госучреждение является отражением государства, в том же управлении "К" большинство честные ребята. Да, есть случаи проявления коррупции, но с ними зачастую сама СБУ и борется", – сказал РБК-Украина бывший замглавы спецслужбы, генерал Виктор Кононенко.

Бывшие сотрудники спецслужбы также недовольны реформой (фото: ssu.gov.ua)

Он считает, что многие сотрудники ведомства сейчас демотивированы из-за реформы. По словам Кононенко, они опасаются предстоящих увольнений и снижения уровня социального обеспечения. Законопроект действительно предусматривает сокращение штата СБУ почти на 10 тысяч сотрудников и ликвидацию медицинского управления ведомства.

Против такого резкого сокращения выступает и действующее руководство спецслужбы. Глава СБУ Иван Баканов в комментарии РБК-Украина отметил, что считает это просто невозможным в текущих условиях.

"Уменьшить количество сотрудников до 17 000 в течение трех лет не представляется возможным. Надо учитывать финансовые затруднения и необходимость снизить нагрузку на государственный бюджет", – отметил он.

Председатель службы призывает применить модель поэтапного сокращения персонала. Речь о досрочном выходе военных на пенсию на время реформы и ежегодном сокращении вакантных должностей. По словам Баканова, это позволит избежать одномоментных компенсаций уволенным. А это в свою очередь, предотвратит значительную нагрузку на бюджет государства.

Более того, законопроект предусматривает, что с 2026 года Служба безопасности и вовсе не сможет расследовать уголовные производства. Сейчас следователи ведомства ведут тысячи дел, которые зачастую не касаются ни государственной безопасности, ни защиты от терроризма. К примеру, именно в СБУ передали дело замглавы Офиса президента Олега Татарова, которого НАБУ заподозрило в коррупции.

Авторы закона хотят в ближайшем будущем забрать эти полномочия у спецслужбы и передать их Госбюро расследований. В комитете по нацбезопасности допускают, что именно эта норма, вполне вероятно, будет пересмотрена ко второму чтению.

"Это вопрос дискуссионный. Сейчас мы заложили такую норму, но мы еще будем говорить с ГБР, будет ли у них такая возможность принять все уголовные производства от СБУ и расследовать их", – пояснил Завитневич.

Баканов видит риски в предложенных переменах работы СБУ (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В Службе безопасности с таким новшеством пока не согласны.

"Полностью отказаться от досудебного расследования будет целесообразно только тогда, когда мы создадим единый независимый орган досудебного расследования, который не будет осуществлять при этом оперативно-розыскную деятельность", – заявил изданию Иван Баканов.

По его мнению, именно такой подход позволит оптимизировать систему правоохранительных органов и усовершенствует механизмы их взаимодействия со спецслужбами.

Широкие полномочия

Параллельно с урезанием полномочий СБУ проект закона планирует дать ведомству фактически неограниченные возможности в борьбе с врагами украинской государственности.

Контрразведчики получат право без санкции суда входить на предприятия и домовладения, опрашивать людей и даже блокировать информационные ресурсы. Также, получив информацию от СБУ, Центральная избирательная комиссия обязана будет снимать с выборов кандидатов в депутаты и политические партии.

Для этого необходимо только, чтоб силовики сочли кандидата причастным к "сепаратистской или разведывательно-подрывной деятельности".

Кроме того, СБУ займется выявлением второго гражданства у госчиновников, правоохранителей и судей, а также будет участвовать в их конкурсном отборе. Спецслужбисты также смогут слать как юридическим, так и физическим лицам официальные предостережения о "недопустимости противоправного поведения". За отказ явиться для получения такого уведомления предусмотрено наказание.

Правозащитники видят в таких широких полномочиях контрразведки обширный простор для злоупотреблений. Глава Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЛ) Александр Павличенко видит в этом желание СБУ сохранить влияние на политические процессы в стране и использовать полномочия правоохранительных ведомств.

По его мнению, Служба безопасности пытается узаконить сложившуюся ранее практику незаконных обысков, задержаний и арестов. Но теперь под видом официальных полномочий контрразведки.

"Грубо говоря, это даже не шаг назад, а это просто позиция нахрапистого утверждения своей власти. Такого быть не должно, и потому этот законопроект не должен пройти", – заявил Павличенко РБК-Украина.

Правозащитники опасаются, что новые полномочия СБУ приведут к злоупотреблениям (фото: ssu.gov.ua)

Бывший "сбушник" Виктор Кононенко считает, что отдельные новые внесудебные полномочия спецслужбы прямо нарушают конституционные права граждан, а некоторые – просто нелогичны. Как пример, он приводит предоставление СБУ права втайне перемещать через госграницу товары и людей.

"Я вот не могу даже для себя это объяснить. Если контрразведка – это защита государства изнутри, то зачем нам что-то перемещать через границу, тем более незаконно? Попахивает какой-то провокацией", – объяснил он.

Правозащитник Павличенко прямо называет эту функцию прикрытием для контрабанды со стороны силовиков.

Кононенко говорит, что пытался убедить коллег из "Евросолидарности" и "Голоса" не поддерживать реформу в таком виде, но к его аргументам не прислушались.

Разработчик законопроекта Александр Завитневич признает, что часть его норм написаны достаточно размыто и теоретически могут быть использованы для злоупотреблений со стороны силовиков.

Самые читаемые новости Снегопад, дождь и мороз до -14: прогноз погоды на сегодня

"У медали есть две стороны. Да, с одной стороны возможно это и злоупотребления, а с другой – у нас много случаев проявления информационной гибридной войны со стороны страны-агрессора, на которые правоохранители не могут реагировать моментально", – считает он.

Глава комитета приводит как пример работу ряда Телеграмм-каналов, которые, по его мнению, используются для информационного влияния на украинцев в интересах России. Завитневич говорит, что государство должно иметь возможность реагировать на это адекватно и быстро.

Говоря о перспективах принятия закона во втором чтении председатель спецслужбы Иван Баканов подчеркивает, что работа СБУ и так существенно улучшилась в течение прошедшего года. А вот профильный законопроект, по его мнению, еще нуждается в серьезной и качественной доработке.

"Реформа СБУ – это ответственный шаг, который не оставляет народным избранникам права на ошибку. В условиях гибридной агрессии реформирование такой структуры – сверхтонкая работа”, – объяснил он свою позицию в комментарии РБК-Украина.

Украинские власти идут на довольно рискованный шаг, начиная реформу Службы безопасности страны в условиях внешней агрессии. При этом постоянные скандалы в "закрытом" ведомстве демонстрируют необходимость перезагрузки спецслужбы. Главное, чтобы этот процесс не породил в итоге нового "силового монстра" с сомнительной эффективностью, но с неограниченным влиянием.