"Слуга народу" стала членом ALDE. Как это приблизит Украину к членству в ЕС

Политическая партия "Слуга народа" стала членом "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE). Глава партии Елена Шуляк рассказала для РБК-Украина, как это приблизит Украину к членству в ЕС.

Украина уже давно стала частью европейской политической семьи. Но с приходом войны, которую начала россия против Украины, мы в очередной раз поняли, что за свое место в этой семье нужно и дальше бороться. Углублять и расширять дипломатические связи, коммуникацию с политиками разных уровней, обмениваться опытом и нарабатывать реформы, а также объединить Европу в борьбе за общие ценности. И эти процессы должны быть постоянными.

Помню, как в конце прошлого года, во время XIII съезда партия "Слуги народа" решила готовить заявку, чтобы присоединиться к европейскому партийному альянсу – партии "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE). Это не только позволило бы глубже интегрироваться в европейскую политическую семью, но и увеличило бы возможности для сотрудничества.

Ведь ALDE является фактически конфедерацией политических партий европейских стран. Она входит в группу Renew Europe, которая сейчас является третьей крупнейшей группой и имеет 103 мандата в Европарламенте. На национальном уровне партии-члены ALDE участвуют в правительствах 12 из 27 стран ЕС.

Тогда, до войны, у нас с ALDE были общие ключевые ценности – демократия, верховенство права, права человека, справедливое и свободное общество, свободный рынок, расширение ЕС и процветание Европы, устойчивое развитие и мир. Но даже когда мир в нашей стране нарушился, остальные принципы никуда не делись. Партия ALDE продолжала открыто поддерживать суверенитет и территориальную целостность, как это было до войны.

После начала агрессии ALDE не только не изменила своих взглядов, но и усилила свою поддержку. На днях произошло без преувеличения значимое событие для украинской и европейской политики. Самая многочисленная партия украинского парламента "Слуга народа" присоединилась к европейской партии ALDE.

Почему это важно для нас и какие преимущества несет для страны, расскажу более подробно.

Поддержка на международном уровне

Для начала напомню, что партийный альянс ALDE вообще был основан в 1993 году и насчитывает более 70 партий-членов, а также более тысячи отдельных членов в странах Европы.

Само участие в такой мощной организации уже много о чем говорит и открывает нам больше возможностей для решительных действий на европейской политической площадке. Членство в ALDE без сомнений приоритет в нашей международной политике. Ведь мы исповедуем общие ценности свободы и крепкой демократии, принципы верховенства права и свободной экономики. Для нас партии, входящие в ALDE, являются образцами политических сил, отданных общим ценностям единой Европы. А в Украине сегодня ведется борьба за ценности свободы и демократии, борьба за Европу и ее будущее.

Мы четко понимаем, что "Слуга народа" усилит ALDE так же как Украина усилит Евросоюз. Членство позволит нам заручиться поддержкой европейских коллег. Это особенно важно в условиях, когда Украина защищает себя и всю Европу от российского нашествия.

Более того, присоединение к крупнейшей либеральной политической семьи Европы усилит позиции сторонников радикальных либеральных реформ – как в "Слуге народа", так и в Украине в целом.

Членство в ALDE – это также об активном продвижении интересов Украины. Больше принятых резолюций в пользу нашего государства, больше полезных решений, больше контактов и единомышленников практически в каждой стране.

Кроме того, можно будет усилить работу нашей партии в межпарламентских делегациях, претендовать на руководящие должности в этих межпарламентских организациях и тому подобное.

Простыми словами, большее представительство – больше шансов на продвижение интересов Украины и невозможность принятия важных решений без нас.

Вступление в ЕС

Многие известные политики входят в ALDE, среди них – президент Европейского совета Шарль Мишель. А именно от Европейского совета Украина ожидает решения о получении статуса кандидата на вступление в ЕС. Но это один вопрос, другой – с ALDE мы стали на шаг ближе к важному для нашей страны решение.

Более глубокая интеграция и сотрудничество с европейской политической семьей даст нам возможность продвигать повестку дня в интересах Украины.

Российское, а точнее агрессорское лобби никуда не делось и с ним надо бороться. Ничто не остановит наш европейский путь, который начался еще в 2014 году. И сегодня мы продолжаем его бороться и знаем, что как никто заслужили его.

Важно, что во время конгресса партии, который недавно проходил в Дублине, Альянс принял резолюцию с призывом к странам-членам ЕС поддержать статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины, а также Грузии и Молдовы.

В документе отмечают необходимость дальнейшей работы в таких важных сферах, как верховенство права, независимая судебная власть, свобода СМИ, разделение властей и права человека. Более того, резолюция предусматривает, что предоставление статуса кандидата на вступление укрепит демократию Украины и освободит ее от российских влияний.

"Мы все понимаем, что вопрос членства в Европейском Союзе решается не за один день и не за месяц. Сейчас одной из таких мотиваций для наших людей является вера в то, что Европа действительно считает нас равными, сильными, мощными. Такой мотивацией является кандидатство в члены Европейского Союза", – заявил президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что единство украинского народа – это важное оружие во время противостояния агрессору.

Молодежное движение

Благодаря вступлению в ALDE молодежное крыло партии "Слуга народа" Зе!Молодежка сможет быстрее интегрироваться в европейское пространство. А еще – присоединится к молодежному крылу европейской партии, которое, кстати, представлена в Европарламенте – European Liberal Youth (LYMEC). Они активно продвигают либеральные ценности на протяжении последних лет. На повестке дня европейской молодежи также изменения климата, цифровизация, права человека и демократии.

Здесь огромный плюс для нашей молодежи в том, что они получат открытую и широкую коммуникацию для отстаивания прав Украины и украинской молодежи. То есть их молодой голос услышат на европейском уровне.

Как известно, "Зе!Молодежка" на сегодня насчитывает более 5000 молодых лидеров, и действует как платформа возможностей для обучения, саморазвития и реализации молодежных проектов. И членство в ALDE даст им еще больше пространства для действий и реформ.

Это и новые программы поддержки и обмена опытом, и в увеличение сотрудничества. По сути, это основа для дальнейшего воспитания украинских политиков международного уровня и европейских ценностей.

Женское движение

Уже не первый год "Слуга народа" активно реализует политику гендерного равенства на национальном и региональном уровнях. Если парламент принимает ряд законов, которые усиливают политическое участие женщин и помогают предотвратить дискриминацию и домашнему насилию, то на местах все эти ценности и женское лидерство воплощают представители движения "Зе!Женщины" по всей Украине. Создавая партийные сообщества, образовательные проекты, тренинги, мы поддерживаем политическое женское лидерство. И готовы продолжить работу на международном уровне.

Все эти ценности исповедует и политическая "семья" ALDE. Став членом партии, мы сможем поделиться нашим опытом и улучшить сотрудничество с европейскими партиями, вместе быстрее и эффективнее разрабатывать и воплощать реформы. Опыт наших иностранных коллег изрядно пригодится.

Полная поддержка ЕС

Сегодня как никогда нам нужна полноценная поддержка ЕС. Нужно принимать необходимые решения для действенного противодействия России. Каждый украинец, украинская власть делают все возможное, чтобы защитить не только Украину, но и европейское будущее Украины. Однако победить мы можем только вместе, помогая и поддерживая друг друга.

Вместе мы сможем остановить диктатуру, которая хочет уничтожить демократию и свободу в центре Европе. Действовать нужно вместе – углублять и продолжать санкционное давление на Россию. Только так мы сможем ускорить установление мира, защитить наши общие ценности.

И без войны Европа стояла перед внешними и внутренними серьезными вызовами. Сегодня повестка дня кардинально изменилась. Война поставила перед нами новые задачи. И они требуют нового мирового лидерства. Геополитическая стабильность требует единства и единого понимания проблемы и ее решения. Усидеть на двух стульях не удастся. Нам нужно быть в одной политической семье.

Украине есть что предложить ЕС – успешные реформы, противостояние угрозам безопасности. Поэтому мы стремимся к равенству и балансу интересов и вовлеченности. К тому же Украина прошла путь динамических трансформаций, которые приблизили нас к европейским стандартам. Наша страна стала сильнее, сплоченнее, устойчивее, конкурентнее.

Напоследок вспоминаются слова покойного председателя политической партии "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE) Ханса ван Баалена, который призвал работать вместе – либералов, демократов и все партии, которые поддерживают их ценности. "Служим нашим народам. Вместе мы преодолеем все, в единстве наша сила", – говорил он.