Слово за Радой: как власть намерена выходить из конституционного кризиса

Уже две недели Офис президента и парламент пытаются выйти из кризиса, возникшего после решения Конституционного суда. Из-за отмены контроля за электронными декларациями госслужащих украинская власть оказалась в очень неудобном положении как перед обществом, так и перед международными партнерами.

В "Слуге народа" подозревают, что обращение депутатов о проверке антикоррупционного законодательства и последующее решение КС – дело рук одних и тех же "бенефициаров". Якобы цель – "расшатать" политическую обстановку в стране и позиции власти.

Так или иначе и Банковая, и Рада взялись гасить вспыхнувший "пожар" в экстренном порядке. Вариантов выхода из этого тупика в общем достаточно. Сейчас в парламенте уже лежат примерно два десятка законопроектов, касающихся декларирования и работы КС.

Шефство в этом вопросе решил взять на себя президент Владимир Зеленский. Он предложил заменить всех судей Конституционного суда и признать их решение от 27 октября юридически "ничтожным".

Его аргументация – у КС был конфликт интересов. Ведь сразу несколько судей были или в ближайшее время могли стать фигурантами расследований Национального агентства по предотвращению коррупции.

Но даже в президентской фракции шансы принять этот документ оценивают как "крайне малые". Скорее всего, парламент пойдет по более "мягкому" сценарию.

Четверо судей, которые не голосовали за резонансное решение КС, пока отказались от работы. По одной из версий, двое из них заболели и еще двое ушли на самоизоляцию.

По другой – они самоустранились из-за ситуации, разгоревшейся вокруг суда. В любом случае работа КС заблокирована. За это время депутатам нужно как минимум сдвинуть ситуацию с "мертвой точки".

Одним махом

Вечером 2 ноября Владимир Зеленский приехал на заседание фракции убеждать своих депутатов поддержать его законопроект №4288 "о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Он предупредил депутатов, что любое другое решение о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях будет "неработающим".

Как объяснил РБК-Украина один из присутствовавших на встрече, очень похоже, что президент намекнул на законопроект спикера Дмитрия Разумкова. Причем, по его словам, Зеленскому не понравилась даже не суть документа, а то, что он о нем якобы ничего не знал.

Сейчас перед властью стоит вопрос не только в том, как законно и быстро возобновить нормы антикоррупционного законодательства. Но и что делать с Конституционным судом. В правящей команде боятся, что даже после возвращения отмененных статей нет гарантии, что в будущем судьи не "провернут" подобное еще раз.

Тем более, что отношения между КС и командой Зеленского не заладились чуть ли не с начала его каденции. Поэтому Рада собирается решать несколько задач сразу, чтобы выпутаться из этого кризиса.

Законопроект президента мог бы исправить одним "махом" обе проблемы. Но многие депутаты как в СН, так и в Раде в целом считают инициативу Зеленского не совсем конституционной. В то же время угрозы распустить парламент в случае, если нардепы не поддержат его законопроект, там всерьез пока не воспринимают.

По закону, уволить судей Конституционного суда могут только сами судьи Конституционного суда. Потому многие члены президентской фракции не хотят "рубить с плеча", опасаясь, чем это "аукнется" им в будущем. Критики власти уже усмотрели в действиях президента "посягательство на конституционный строй" и "признаки госпереворота". К тому же этот документ раскритиковала Венецианская комиссия.

Вариант, который предложил президент, депутаты в "Слуге народа" публично называют "радикальным", "политико-правовым решением" и "крайней мерой".

"Есть радикальный путь решения этого вопроса – это президентский законопроект. Лично я не сторонник такой идеи, считаю ее очень рискованной. Есть более либеральный способ. Вместе с Дмитрием Разумковым был наработан законопроект, который возобновляет антикоррупционную инфраструктуру", – сказал РБК-Украина народный депутат от СН Александр Качура.

При этом он не исключил, что если нынешняя ситуация обострится до "полуреволюционной", то парламент может пойти и на политическое решение о роспуске КС.

Законопроект спикера Рады (№4304) предлагает восстановить нормы е-декларирования, которые были отменены, в том числе уголовную ответственность за нарушения в декларациях. При этом никак не трогая Конституционный суд.

Под этим документом поставили свои подписи больше сотни народных депутатов. И по словам самого Разумкова, на совещании с главами фракций и групп договорились, что примут именно этот законопроект. Поддержать его рекомендовал и профильный комитет.

По словам Качуры, после того, как депутаты вернут нормы о декларировании, они смогут вместе с экспертным сообществом разработать необходимые корректировки в антикоррупционное законодательство, которые будут соответствовать Конституции.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Галина Янченко считает, что возникшие "пробелы" в законодательстве и проблему с КС нужно решать параллельно.

"По первому вопросу об антикоррупционном законодательстве, скорее всего, будет принят законопроект Дмитрия Разумкова в первом чтении. По второму направлению сейчас есть в планах несколько моментов. Мы не списываем со счетов то, что все же часть судей КС уйдет в отставку. Но также рассматриваем как один из основных сценариев доукомплектацию вакантных должностей", – сказала РБК-Украина Янченко.

Народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько отметил, что его фракция внесла свой законопроект для урегулирования ситуации с декларациями. Но в повестку дня сессии его не включили.

"Что касается законопроекта, который зарегистрировала группа народных депутатов, первым его подписал глава Верховной рады – я также соавтор этого документа. Наша фракция, безусловно, еще будет определяться на своем заседании. Но я думаю, что этот законопроект может быть тем компромиссом, который мы можем поддержать", – рассказал изданию Крулько.

Первый замглавы парламентского комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин ("Голос") считает, что законопроект Разумкова может стать хорошей базой для возвращения полномочий НАПК, но его нужно доработать ко второму чтению. По его словам, "Голос" готов поддержать этот документ за основу.

"В НАПК попросили его поправить, потому что автоматически вернуть положения, которые отменил Конституционный суд, каким-то одним законом невозможно. Это будет имитация решения, а не решение. Первое – нужно не возвращать статьи, а изложить их в новой редакции. Она должна хотя бы отличаться одним словом. Но так мы по крайней мере продемонстрируем, что поправили то, что отменил КС", – пояснил изданию Юрчишин.

По его словам, похожая ситуация была в 2014 году, когда парламент хотел возобновить действие Конституции, которую изменил Янукович. Тогда эксперты по конституционному праву пояснили, что нельзя вернуть то, что уже не работает и было отменено.

Второе, что нужно откорректировать – это процесс контроля активов и собственности судей, уточнил Юрчишин. Конституционный суд обратил внимание, что у органа исполнительной власти – НАПК – нет полномочий проверять судей. А если вернуть закон в прежнем виде – это вновь дать повод его отменить.

"То есть мы должны отреагировать на замечания КС. Варианты выхода из этой ситуации уже есть. Даже законопроект Разумкова предлагает поручить Кабинету министров разработать новую процедуру проверки судей. Сейчас эксперты рекомендуют, чтобы НАПК вместе с органами судейского самоуправления разработали совместную процедуру такой проверки", – объяснил нардеп.

О готовности поддержать законопроект Разумкова заявили и в "Европейской солидарности", члены которой выступили его соавторами. Вероятно, свои голоса "за" дадут представители групп "За майбутнє" и "Довіра", которые также подписались под законопроектом.

В "Оппозиционной платформе – За життя", скорее всего, не будут голосовать за этот документ. Во время рассмотрения на комитете члены этой фракции проголосовали "против" либо воздержались. К тому же как раз члены ОПЗЖ и обратились в КС для проверки закона о декларировании.

Поставить в рамки

Третий вариант действий, который параллельно рассматривается в парламенте – это изменение процедуры работы Конституционного суда. В Раде уже зарегистрирован документ (№4319) – соавторства представителей парламента и президента в КСУ Ольги Совгири и Федора Вениславского.

"Мы предлагаем увеличить минимально необходимое количество голосов для принятия решений с 10 до 12 для Большой палаты КС, то есть до 2/3 от состава суда. Также мы предлагаем, чтобы процедура деятельности Конституционного суда регулировалась специальным законом, а не так, как сейчас – его внутренним регламентом. Думаю, что шансы принять этот документ большие", – объяснила РБК-Украина Совгиря.

По словам Вениславского, этот документ должен вернуть Конституционный суд в "правовое поле". Именно это должно быть сейчас одним из первых шагов парламента, считает представитель президента в КС. Он допускает, что законопроект его соавторства будет рассмотрен и принят на этой неделе.

В то же время он уверен, что законопроект Разумкова комплексно не решает существующую проблему.

"Но на первое время его нужно принять, чтобы показать и обществу, и нашим международных партнерам, что борьба с коррупцией – для нас приоритет номер один", – уточнил изданию представитель президента в КС Федор Вениславский ("Слуга народа").

В "Батькивщине" выступают против провластных инициатив, касающихся непосредственно работы или состава суда. В пятницу во время рассмотрения на правовом комитете и законопроекта № 4319, и законопроекта от СН и "Голоса" об увеличении кворума КС, оба члена фракции – Сергей Власенко и Сергей Соболев – проголосовали против.

В "Голосе" называют законопроект Совгири и Вениславского – "самым компромиссным" из тех, которые касаются непосредственно работы КС. Но его минус в том, что он не меняет квотный принцип при назначении судей, отметил Ярослав Юрчишин.

Сейчас закон разрешает президенту, парламенту и Съезду судей назначить по 6 судей. На последней пленарной неделе Рада провалила голосование за кандидатов в КС. В пятницу профильный комитет вновь объявил конкурс на одну из вакансий. Получается, что в суде остается три пустующих кресла из 18.

"Думаю, назначение второго кандидата, которого также выбирает Рада, состоится на следующей пленарной неделе. Третья вакансия назначается Съездом судей. На 9-10 декабря назначен Съезд, который должен заполнить эту третью вакансию", – объяснил представитель президента в КС.

В правящей фракции прогнозируют, что больше всех шансов занять вторую вакантную должность по квоте ВР в суде – у их кандидата Виктора Кичуна.

Юрчишин допускает, что оба законопроекта – и Разумкова, и Совгири-Вениславского – можно успеть проголосовать к началу декабря, если на то будет политическая воля. Во фракции большинства прогнозы не настолько оптимистичны.

Принять эти документы за основу можно уже на ближайшей пленарной неделе. Но, во-первых, многие депутаты, включая руководство парламента, сейчас болеют. Может попросту не хватить голосов. А возможно, придется менять календарный график работы парламента и сдвигать пленарные дни. Поэтому сделать все оперативно может и не получится, допускают собеседники в СН.

Во-вторых, после первого чтения законопроекты могут загрузнуть в тысячах поправок, как это теперь часто бывает с резонансными инициативами. На этот случай у депутатов есть механизм спецпроцедуры, с помощью которой профильный комитет имеет право отсеять большинство поправок.

Но и спешка в решении конституционного кризиса может навредить. Любое новое законодательное решение должно быть юридически выверенным и таким, к которому будет невозможно придраться. Иначе его ждет та же судьба, что и отмененные статьи – оно просуществует буквально до первого разъяснения КСУ. Дальше история вновь пойдет по кругу.