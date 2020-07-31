Скрытая угроза: почему российские войска не уходят из Приднестровья

Тридцатилетний конфликт вокруг Приднестровья в Республике Молдова принято считать замороженным. Жизнь в "ПМР" давно и умело замаскирована под реальность, в которой не последняя роль отведена оперативной группе российских войск. Военные в "ПМР" – осколки 14 гвардейской армии СССР, дислоцировавшейся в регионе, где сейчас проходит украино-молдавская граница.

Особенно актуальной эта проблема стала после начала войны на Донбассе. Недавно заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил с госсекретарем МИД Молдовы Думитру Соколаном необходимость вывода российских войск, находящихся на территории "ПМР". А также вопрос утилизации боеприпасов на складе в селе Колбасная, который считается одним из самых больших арсеналов в Восточной Европе.

Миссия невыполнима

Непризнанная республика "ПМР" образовалась в ходе распада СССР в 1991 году. Одной из причин приднестровского конфликта был языковой вопрос – возврат румынского языка на латинскую графику после кириллических преобразований, которые действовали во время СССР. Вооруженная фаза конфликта завершилась в 1992 году, после чего были введены миротворческие силы РФ.

Переговорный процесс по урегулированию конфликта проходит в формате "5+2". В состав переговорной группы входят Молдова и Приднестровье, как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ в качестве гарантов, а также ЕС и США как наблюдатели. Несмотря на это, российские войска, помимо миротворческих сил, остаются в Молдове по сей день.

Украина граничит с непризнанным Приднестровьем (фото: mopmr gospmr org.jpg)

Молдова – южная соседка Украины, а непризнанное Приднестровье как раз граничит с Одесской областью. Впрочем, как гражданское население, так и засланные провокаторы – частые гости в Украине. Более того, автомобили с "приднестровскими" номера в Одессе – тоже не редкость. О том, что на юге дислоцирована оперативная группа российских войск, всерьез вспомнили после начала войны на Донбассе.

Согласно Стамбульским договоренностям, российские войска должны были покинуть территорию Молдовы до 2002 года. Об этом Генассамблея ООН напоминала России и в резолюции 2018 года. Документ был вынесен на голосование при поддержке Украины, Грузии, Канады и Румынии. Но результата это не принесло.

"В этом вопросе позиции Украины и Молдовы полностью совпадают. Россия должна выполнить обязательства, взятые на саммите ОБСЕ в 1999 году, и вывести свои войска из Приднестровья. Мы не видим необходимости в продолжении нынешнего военного миротворческого формата на Днестре. Мы считаем, что он может быть трансформирован в гражданскую полицейскую миссию под эгидой, например, ОБСЕ", – сообщил в комментарии РБК-Украина заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Боднар также подчеркнул, что боеприпасы на военных артиллерийских складах в Колбасной, которые были созданы в 1940-х годах, должны быть утилизированы с привлечением механизма международного контроля.

Арсенал в Колбасной – один из крупнейших в Восточной Европе (фото: golos md.jpg)

В разговоре с РБК-Украина эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Игорь Федик отметил, что такая ситуация создает риски для Украины на южном фланге, поэтому вопрос должен постоянно оставаться на повестке.

"Российский контингент в Украине создает риски для национальной безопасности Украины. Учитывая российскую агрессию на востоке Украины, присутствие российских войск на границе с Одесской областью создает дополнительные риски. Нам нужно их минимизировать", – сказал Федик.

По его словам, главная проблема состоит в том, что в этом не заинтересована Россия. "Поэтому я бы сказал, теоретически – это маловероятно в ближайшем будущем. Это же касается и утилизации боеприпасов в Колбасной", – заключил эксперт.

Последняя ставка

Директор Центра исследований проблем национальной безопасности "Острожской академии" Тарас Жовтенко считает, что вопрос вывода контингента РФ из Приднестровья поднят вовремя, так как в Кремле сейчас заняты более глобальными проблемами.

Эксперт отметил, что внешняя политика РФ сегодня меняет формы из-за того, что в ряде стран региона проходят выборы. Поэтому Москва заинтересована использовать ситуацию в свои интересах, демонстрируя уступки. Во всяком случае, шансы попасть на "окно возможностей" значительно выше.

"Россияне пытаются использовать это в своих интересах, делая вид, что идут на определенные уступки по урегулированию. Это ориентировано на создание общего фона по региону и рассчитано как на внутреннего потребителя, так и на западную аудиторию и США. К тому же приближаются и выборы в США, поэтому Россия активизирует деятельность спецслужб, при этом ослабляя деятельность военных. То есть это – своеобразная маскировка во время политических изменений", – сказал Жовтенко РБК-Украина.

В то же время молдавский политолог и доктор исторических наук Руслан Шевченко уверен, что сегодняшние риски заключаются не в присутствии военных, а в новой "многоходовке", разработанной в кремлевских кабинетах. Идея Москвы состоит в том, считает историк, чтобы всю "грязную работу" по признанию "ПМР" сделать руками Кишинева. После этого технология может пойти, как говорится, "на экспорт", – в Украину.

По его словам, смещение акцентов произошло из-за того, что особо повлиять на евроинтеграцию Молдовы (впрочем, как и Украины) уже не удастся, но "хорошие откупные получить еще можно". Накал в Молдове усиливается и тем, что осенью этого года в стране пройдут выборы президента.

Российские войска находятся в Молдове не только в статусе "миротворцев" (фото: mopmr org.jpg)

Действующий глава государства Игорь Додон, он же лидер пророссийской Партии социалистов, будет бороться за второй срок. Несмотря на то, что оппозиция в Молдове раздроблена на мелкие и враждующие лагеря, ставки остаются высокими.

Приднестровье в этом смысле выступает, фактически, трафаретом и отработанным механизмом влияния на внутреннюю повестку, уверен эксперт. По его словам, такой шантаж мало повлиял на курс евроинтеграции, именно поэтому риторика кремлевских сателлитов стала жестче.

Если раньше пророссийские силы в Молдове выступали за федерализацию страны, то сегодня они продвигают другую концепцию. Идея в том, чтобы Тирасполь получил независимость напрямую от кишиневских администраций, тогда и у обеспокоенного мирового сообщества других вариантов, как признать "молодую республику" – не останется.

"Москва хочет не просто особого статуса, они хотят уравнивания статуса Тирасполя и Кишинёва, после чего Тирасполь объявит, что молдавские власти что-то нарушают и выйдет из этой, так называемой конфедерации, провозгласив независимость, с которой согласится весь мир – молдаване же согласились. Вот тот капкан, в который нас затягивает Москва. Именно поэтому никакого вывода войск из Приднестровья не планируется", – сказал Шевченко.

Президент Молдовы Игорь Додон после прихода к власти в 2016 году первым делом встретился с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским. Раньше он был сторонником идеи федерализации Молдовы. Но уже в июне этого года Додон заявил, что провести федерализацию уже невозможно.

"У нас здесь примитивное представление, что Россия должна признать Приднестровье. Они не собираются этого делать. Они хотят, чтобы мы это сделали. Точно так же и в Украине. Это – цена. Молдову вынуждают признать Приднестровье равноправной себе стороной. Пока мы не соглашаемся. В Украине будет тот же сценарий. Не думайте там у себя, что они будут признавать этих сепаратистов. Им это не нужно, им нужно, чтобы это за них сделал Киев", – заключил эксперт.