С шуткой в Раду: как прошел предвыборный съезд партии "Слуга народа"

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков (Влад Красинский, РБК-Украина)

Партия "Слуга народа" объявила о своем походе на досрочные парламентские выборы и представила первую сотню кандидатов. В топе списка - преимущественно эксперты Зе!Команды и медийные личности. Лидер политсилы Дмитрий Разумков объяснил, что этот перечень может меняться еще месяц и призвал общественность помочь с анализом представленных кандидатур. Но окончательные кадровые решения все же будут приниматься на закрытой части партийного съезда в понедельник, 10 июня. Представители "Слуги народа" анонсируют жаркую дискуссию, в особенности касательно кандидатов по мажоритарным округам.

Как прошел съезд президентской партии, и почему у "Слуги народа" до сих пор нет окончательного списка претендентов на депутатские мандаты – в материале РБК-Украина.

Локация съезда "Слуги народа" была оригинальной – в киевском ботаническом саду имени Гришко. От служебного входа до места проведения мероприятия делегатов и представителей СМИ возили гольф-карами. Сам Зеленский ожидал начала съезда в расположенном неподалеку трейлере с надписью "Телевидение". Туда он пригласил журналистов на короткую экскурсию, а после в шутку предложил одной из них войти в список "Слуги народа".

Атмосфера происходящего напоминала скорее корпоративную вечеринку, чем съезд президентской партии. В продолжение затянувшейся после недавней встречи Зеленского с журналистами шутки присутствующих угощали шаурмой. По пути следования гольф-каров под зелеными зонтами изнывали от жары молодые парни и девушки. От традиционного на подобных мероприятиях официоза остались лишь сотрудники госохраны с непроницаемыми лицами и металлодетекторы на входе.

Возле них собралось несколько десятков мужчин с плакатами "Ткаченко против Харькова" и "Харьков против Ткаченко". Гендиректору телеканала "1+1 медиа", владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, Александру Ткаченко, прибывшему на съезд, журналисты объяснили, что акция организована против его полного тезки, который намерен баллотироваться в парламент от "Слуги народа" по одному из округов в Харьковской области.

Под рамками собралось и несколько сторонников Владимира Зеленского, не прошедших фейс-контроль. Один из них начал в шутку угрожать представителю президента в Кабинете министров Андрею Герусу.

– Если что не так, мы вас всех будем бить, – пригрозил мужчина.

– За тарифы? – уточнил Герус.

– Всех будем бить, кроме Зеленского, – исправился тот и начал громогласно рассказывать невольным слушателям о своей первой встрече с президентом. – Когда инаугурация была, он охрану растолкал, чтобы к людям подойти. Ему охрана говорила долго не стоять на одном месте, а он руки жал!

Тем временем под огромным навесом у экрана с надписью "Зе!Депутат. Слуга народа" рассаживались делегаты. В первом ряду возле Зеленского заняли места глава его администрации Андрей Богдан, первый помощник Сергей Шефир, глава партии Дмитрий Разумков и гендиректор "1+1" Александр Ткаченко.

Партийный съезд занял менее часа вместе с селфи-фотосессией. Разумков отметил, что есть ряд "неинтересных организационных моментов", но законодательство обязывает к их выполнению. Чтобы делегаты не скучали, на сцену вышел "специальный гость" – Владимир Зеленский, и начал свою речь с шутки: "Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно наша, мы готовились вечером". Зал ответил смехом.

Фото: съезд партии "Слуга народа" (Влад Красинский, РБК-Украина)

Новоизбранный президент сообщил, что ботсад для проведения съезда был выбран не случайно: "Это очень символично. Я верю, что благодаря людям, которые сегодня тут, которые с нами, Украина расцветет… Ну и будем сажать". Он объяснил, что в Раду под брендом "Слуга народа" идут эксперты Зе!Команды и ее представители в регионах, а также победители онлайн-отбора.

– Люди, которые сегодня собрались, нас не подведут. Они не идут в парламент ради неприкосновенности, потому что мы ее отменим… Они не идут отбывать номер, потому что за "кнопкодавство" мы будем лишать мандата. Они не идут ради обогащения, потому что за это мы будем сажать, – улыбаясь, добавил Зеленский под сдержанные аплодисменты.

Фото: съезд партии "Слуга народа" (пресс-служба партии)

Программу партии представлял Дмитрий Разумков: без особой конкретики, но с яркими месседжами. Потом настал черед презентации первой сотни кандидатов в избирательный список "Слуги народа" . Сюрпризы начались уже в первой десятке: ее замыкает чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Преимущественно в топ списка попали уже известные сторонникам Зеленского люди: первым номером - Разумков, вторым - представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Далее в этом перечне – эксперт Зе!Команды по судебной реформе Ирина Венедиктова, основатель волонтерской организации "Народный проект" Давид Арахамия, экс-глава Совета общественного контроля при НАБУ Галина Янченко, "digital-гуру" избирательной кампании Зеленского Михаил Федоров, руководитель избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко, экс-член правления "Центра противодействия коррупции" Анастасия Красносельская и гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

Во второй десятке оказались в основном профильные эксперты, которых Зеленский представил в качестве членов своей команды перед вторым туром президентских выборов. Туда вошли: Сергей Бабак, Елена Шуляк, Дмитрий Наталуха, Елизавета Ясько, Алексей Оржель, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Денис Монастырский и Даниил Гетманцев.

Как минимум трое кандидатов из первой двадцатки связаны с "Украинским институтом будущего". Соучредителем этой организации является народный депутат Антон Геращенко от "Народного фронта" – близкий соратник министра внутренних дел Арсена Авакова. В верхушке списка также оказался начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Примечательно, что за остальными 80 кандидатами, имена которых были озвучены на съезде, места в списке пока не закреплены. Окончательное решение по поводу них и претендентов на мажоритарные округа будет приниматься на закрытой части съезда в понедельник, 10 мая. Хотя, как отметил Разумков, и потом кандидаты могут исключаться из списка на протяжении месяца, если будут признаны недобропорядочными.

Впрочем, остро стоит другой вопрос - как избежать "скупки" олигархами новоиспеченных депутатов из неустоявшейся команды. Собеседники РБК-Украина в президентском окружении ранее рассказывали изданию, что вопрос ужесточения императивного мандата, обсуждавшийся с главами парламентских фракций на консультациях о досрочном роспуске ВР, для "Слуги народа" представляет большой интерес.

На съезде объявили десятку кандидатов от партии на мажоритарных округах. Наиболее известны трое из них: ведущий канала "1+1" Александр Дубинский, который пойдет по 94 округу в Киевской области, где будет бороться с действующими нардепами Игорем Кононенко и Игорем Мосийчуком; блогер Максим Бужанский – 25 округ в Днепре и Юрий Коряченков ("Юзик" из Квартала-95) – 31 округ в Кривом Роге.

Из действующих депутатов на мероприятии в ботаническом саду был замечен лишь экс-депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко, который собирается баллотироваться в Раду по одному из киевских мажоритарных округов и давно ассоциируется с Зе!Командой. Но кандидатом от "Слуги народа" он не будет.

"Мы решили, что от нас не будут идти нынешние нардепы. Принципиально. Если бы сделали хоть одно исключение, сразу бы появилась целая очередь достойных людей, дескать, раз одному можно, так почему нам нельзя. А раз нет – так нет", – пояснил РБК-Украина один из политтехнологов партии.

По его словам, кампания мажоритарщиков от "Слуги народа" будет состоять из двух частей: месседжи из общенациональной повестки, утвержденные центральным штабом, и обещания решить локальные проблемы своего конкретного округа.

На брифинге руководители "Слуги народа" сообщили, что вторая часть съезда будет проходить в закрытом формате. На ней делегаты обсудят все предложенные кандидатуры и определятся, достойны ли они представлять партию на досрочных парламентских выборах. Разумков признал, что там "ожидаются очень жаркие дискуссии". По данным социологических опросов, сейчас политсила может рассчитывать на 130-140 "списочников" в следующем созыве Верховной рады. Но в "Слуге народа" также обещают серьезно включиться в борьбу за все 199 мажоритарных округов.

– Список будет представлен на сайте. Будет процедура пост-праймериз, которая даст возможность изучить людей, которые там есть. Если будет действительно серьезный негатив, если кто-то действительно будет не достоин представлять украинское общество в Верховной раде под знамёнами партии "Слуга народа", мы его уберём. Закон нам это позволяет сделать до 8 июля 2019 года, – сказал Разумков.

По информации РБК-Украина, в штабе "Слуги народа" работает мощный бэк-офис, который проверяет всех кандидатов в партийный список и потенциальных мажоритарщиков. На первом этапе заявки группируют и отсеивают рядовые штабисты. Дальше кандидаты проходят еще несколько ступеней анализа и верификации.

Глава штаба "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, что многие кандидаты, пытаясь обелить свою биографию перед отбором, меняли профили в соцсетях и даже имена, чтобы в интернете о них нельзя было найти компрометирующую информацию. А против кого-то конкуренты в борьбе за место на округе запускали "чернушные" кампании.

– Месяц назад на человека ничего плохого нельзя было найти, а в последние два-три дня перед съездом появляется столько, как будто на нем клейма негде ставить. Мы же понимаем, что просто так это не бывает, – сказал Разумков.

Очевидно, ближайшие сутки станут определяющими в борьбе за кандидатство от "Слуги народа". РБК-Украина различные собеседники как в провластных, так и в оппозиционных кругах рассказывали, что выдвижение от "Слуги народа" в зависимости от региона добавляет любому, даже совершенно неизвестному кандидату, от 15 и до 30-35 процентов поддержки.