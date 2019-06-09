Із жартом в Раду: як пройшов передвиборчий з'їзд партії "Слуга народу"

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков (Влад Красінський, РБК-Україна)

Партія "Слуга народу" оголосила про свій похід на дострокові парламентські вибори і представила першу сотню кандидатів. В топі списку - переважно експерти Зе!Команди і медійні особистості. Лідер політсили Дмитро Разумков пояснив, що цей перелік може змінюватися ще місяць і закликав громадськість допомогти з аналізом представлених кандидатур. Але остаточні кадрові рішення будуть прийматися на закритій частині партійного з'їзду в понеділок, 10 червня. Представники “Слуги народу” анонсують жарку дискусію, особливо стосовно кандидатів по мажоритарних округах.

Як пройшов з'їзд президентської партії, і чому у "Слуги народу" досі немає остаточного списку претендентів на депутатські мандати – в матеріалі РБК-Україна.

Локація з'їзду "Слуги народу" була оригінальною – у київському ботанічному саду імені Гришка. Від службового входу до місця проведення заходу делегатів і представників ЗМІ возили гольф-карами. Сам Зеленський чекав початку з'їзду в розташованому неподалік трейлері з написом "Телебачення". Туди він запросив журналістів на коротку екскурсію, а потім жартома запропонував одній з них увійти в список "Слуги народу".

Атмосфера відбувається нагадувала скоріше корпоративну вечірку, ніж з'їзд президентської партії. В продовження тривалої після недавньої зустрічі Зеленського з журналістами жарти присутніх пригощали шаурмою. По шляху проходження гольф-карів під зеленими парасолями знемагали від спеки молоді хлопці та дівчата. Від традиційного на подібних заходах офіціозу залишилися лише співробітники держохорони з непроникними особами та металодетектори на вході.

Біля них зібралося кілька десятків чоловіків з плакатами "Ткаченко проти Харкова" та "Харків проти Ткаченко". Гендиректору "1+1 медіа" Олександр Ткаченко, який прибув на з'їзд, журналісти пояснили, що акція організована проти його повного тезки, який має намір балотуватися до парламенту від "Слуги народу" по одному з округів у Харківській області.

Під рамками зібралося кілька прихильників Володимира Зеленського, що не пройшли фейс-контроль. Один з них почав жартома загрожувати представнику президента в Кабінеті міністрів Андрію Герусу.

– Якщо що не так, ми вас усіх будемо бити, – пригрозив чоловік.

Через тарифи? – уточнив Герус.

– Всіх будемо бити, крім Зеленського, – виправився той і почав голосно розповідати мимовільним слухачам про свою першу зустріч з президентом. – Коли інавгурація була, він охорону розштовхав, щоб до людей підійти. Йому охорона говорила довго не стояти на одному місці, а він тиснув руки!

Тим часом під величезним навісом біля екрану з написом "Зе!Депутат. Слуга народу" розсідалися делегати. У першому ряду біля Зеленського зайняли місця глава його адміністрації Андрій Богдан, перший помічник Сергій Шефір, голова партії Дмитро Разумков і гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко.

Партійний з'їзд зайняв менше години разом з селфи-фотосесією. Разумков зазначив, що є ряд "нецікавих організаційних моментів", але законодавство зобов'язує до їх виконання. Щоб делегати не нудьгували, на сцену вийшов "спеціальний гість" – Володимир Зеленський, і почав свою промову з жарту: "Це точно моя мова? Не Петра Олексійовича? Так, точно наша, ми готувалися ввечері". Зал відповів сміхом.

Фото: з'їзд партії "Слуга народу" (Влад Красінський, РБК-Україна)

Новообраний президент повідомив, що для ботсад для проведення з'їзду був обраний не випадково: "Це дуже символічно. Я вірю, що завдяки людям, які сьогодні тут, які з нами, Україна розквітне... Ну і будемо садити". Він пояснив, що в Раду під брендом "Слуга народу" ідуть експерти Зе!Команди і її представники в регіонах, а також переможці онлайн-відбору.

– Люди, які сьогодні зібралися, нас не підведуть. Вони не йдуть у парламент заради недоторканності, тому що ми її скасуємо... Вони не йдуть відбувати номер, тому що за "кнопкодавство" ми будемо позбавляти мандата. Вони не йдуть заради збагачення, тому що за це ми будемо садити, – посміхаючись, додав Зеленський під стримані оплески.

Фото: з'їзд партії "Слуга народу" (прес-служба партії)

Програму партії представляв Дмитро Разумков: без особливої конкретики, але з яскравими меседжами. Потім настала черга презентації першої сотні кандидатів у виборчий список "Слуги народу" . Сюрпризи почалися вже в першій десятці: її замикає чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк. Переважно в топ списку потрапили вже відомі прихильникам Зеленського люди: першим номером - Разумков, другим - представник президента у парламенті Руслан Стефанчук.

Далі в цьому переліку – експерт Зе!Команди по судовій реформі Ірина Венедиктова, засновник волонтерської організації "Народний проект" Давид Арахамія, екс-голова Ради громадського контролю при НАБУ Галина Янченко, "digital-гуру" виборчої кампанії Зеленського Михайло Федоров, керівник виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко, екс-член правління "Центру протидії корупції" Анастасія Красносільська і гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко

У другій десятці опинилися в основному профільні експерти, яких Зеленський представив в якості членів своєї команди перед другим туром президентських виборів. Туди увійшли: Сергій Бабак, Владислав Криклій, Олена Шуляк, Дмитро Наталуха, Єлизавета Ясько, Олексій Оржель, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Денис Монастирський і Данило Гетманцев.

Як мінімум троє кандидатів з першої двадцятки пов'язані з "Українським інститутом майбутнього". Співзасновником цієї організації є народний депутат Антон Геращенко від "Народного фронту" – близький соратник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У верхівці списку також виявився начальник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Примітно, що за іншими 80 кандидатами, імена яких були озвучені на з'їзді, місця в списку поки не закріплені. Остаточне рішення щодо них і претендентів на мажоритарні округи буде прийматися на закритій частині з'їзду в понеділок, 10 травня. Хоча, як зазначив Разумков, і потім кандидати можуть виключатися зі списку протягом місяця, якщо будуть визнані непорядними.

Співрозмовники РБК-Україна в президентській команді раніше розповідали виданню, що питання введення імперативного мандату, який обговорювався з головами парламентських фракцій на консультації про достроковий розпуск ВР, для "Слуги народу" представляє великий інтерес.

На з'їзді оголосили десятку кандидатів від партії на мажоритарних округах. Найбільш відомі троє з них: ведучий каналу "1+1" Олександр Дубинський, який піде по 94 округу в Київській області, де буде боротися з діючими нардепами Ігорем Кононенко та Ігорем Мосийчуком; блогер Максим Бужанський – 25 округ в Дніпрі і Юрій Коряченков ("Юзик" з Кварталу-95) – 31 округ в Кривому Розі.

З чинних депутатів на заході в ботанічному саду був помічений лише екс-депутат від "Блоку Петра Порошенко" Сергій Лещенко, який збирається балотуватися в Раду по одному з київських мажоритарних округів і давно асоціюється з Зе!Командою. Але кандидатом від "Слуги народу" він не буде.

"Ми вирішили, що від нас не будуть йти нинішні нардепи. Принципово. Якщо б зробили хоч одне виключення, відразу з'явилася ціла черга гідних людей, мовляв, раз одному можна, то чому нам не можна. А раз ні, так – ні", – пояснив РБК-Україна один з політтехнологів партії.

За його словами, кампанія мажоритарників від "Слуги народу" буде складатися з двох частин: меседжі з загальнонаціональної порядку, затверджені центральним штабом, і обіцянки вирішити локальні проблеми свого конкретного округу.

На брифінгу керівники "Слуги народу" повідомили, що друга частина з'їзду буде проходити в закритому форматі. На ній делегати обговорять всі запропоновані кандидатури і визначаться, чи гідні вони представляти партію на дострокових парламентських виборах. Разумков визнав, що там "очікуються дуже жаркі дискусії". За даними соціологічних опитувань, зараз політсила може розраховувати на 130-140 "списочників" у наступному скликанні Верховної ради. Але "Слуги народу" також обіцяють серйозно включитися в боротьбу за все 199 мажоритарних округів.

– Список буде представлений на сайті. Буде процедура пост-праймеріз, яка дасть можливість вивчити людей, які там є. Якщо буде дійсно серйозний негатив, якщо хто-то дійсно буде не гідний представляти українське суспільство у Верховній раді під прапорами партії "Слуга народу", ми його приберемо. Закон нам дозволяє це зробити до 8 липня 2019 року, – сказав Разумков.

За інформацією РБК-Україна, в штабі "Слуги народу" працює потужний бек-офіс, який перевіряє всіх кандидатів у партійний список і потенційних мажоритарників. На першому етапі заявки групують і відсівають рядові штабісти. Далі кандидати проходять ще кілька щаблів аналізу та верифікації.

Глава штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко розповів, що багато кандидатів, намагаючись обілити свою біографію перед відбором, міняли профілі в соцмережах і навіть імена, щоб в інтернеті про них не можна було знайти компрометуючу інформацію. А проти кого-то конкуренти в боротьбі за місце на окрузі запускали "чорнушні" кампанії.

– Місяць тому на людину нічого поганого не можна було знайти, а в останні два-три дні перед з'їздом з'являється стільки, ніби на ньому клейма ніде ставити. Ми ж розуміємо, що просто так це не буває, – сказав Разумков.

Очевидно, найближчу добу стануть визначальними в боротьбі за кандидатство від "Слуги народу". РБК-Украина різні співрозмовники як у провладних, так і опозиційних колах розповідали, що висунення від "Слуги народу" в залежності від регіону додає будь-якому, навіть абсолютно невідомому кандидату, від 15 і до 30-35 відсотків підтримки.