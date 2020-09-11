"Шумная" история. С чем Украина и Россия выходят на берлинские переговоры по Донбассу

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

В Берлине сегодня запланирована встреча в нормандском формате на уровне советников глав государств, на которую украинская власть возлагала большие надежды. О том, чего на данном этапе добиваются Украина, Россия и подконтрольные ей боевики – в материале РБК-Украина.

Накануне встречи советников в центре внимания оказался поселок Шумы под Горловкой. Донецкие боевики обвинили Украину в обустройстве там новых позиций (в нарушение условий перемирия), выдвигали ультиматумы и обещали нанести по ним артиллерийский удар.

В итоге, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась о проведении днем 10 сентября "инспекции" украинских позиций под Шумами, под контролем ОБСЕ, но при участии боевиков.

Однако буквально за час до анонсированной инспекции информированный источник сообщил РБК-Украина, что она не состоится. Вскоре в Офисе президента официально подтвердили эту информацию, обвинив россиян в срыве достигнутых договоренностей и порядка проведения инспекции.

Украинская сторона также предложила провести зеркальную инспекцию позиций боевиков, которые, по данным ОБСЕ, действительно нарушали условия перемирия, но не получила адекватного ответа.

"Констатируем, что представители незаконных вооруженных формирований демонстрируют наличие у них совсем другой цели, а именно - пиара вместо мира", - заявили в ОП.

В распоряжении РБК-Украина оказалось письмо, которое Леонид Кравчук отправил представителям ОБСЕ в связи со сложившейся ситуацией. Как следует из письма главы украинской делегации в ТКГ, боевики выдвинули ряд новых требований: "проинспектировать" и другие украинские позиции на линии фронта, провести фото- и видеосъемку и подписать совместный протокол.

Вскоре после этого боевики в очередной раз нарушили перемирие, обстреляв те самые позиции под Шумами. Но в срыве договоренностей они, как и представитель России в ТКГ Борис Грызлов, обвинили именно Украину.

Как рассказал изданию источник, близкий к переговорному процессу, Украина действительно предложила провести зеркальную "инспекцию" позиций вдоль линии фронта. При этом был составлен перечень из десятка "точек", где боевики точно проводили дополнительное инженерное оборудование своих позиций, что прямо запрещено условиями перемирия. Украинские переговорщики предложили посетить любую из них на выбор, вместе с ОБСЕ, и зафиксировать тем самым факт нарушений со стороны агрессора.

"Мы хотели показать и доказать, в том числе нашим партнерам по нормандскому формату, что мы как раз выполняем все условия, а противник – не выполняет. А перемирие – это фундамент для любых дальнейших переговоров, в том числе и по политическим вопросам, нет перемирия – нельзя двигаться дальше. И, конечно, мы хотели простимулировать французов и немцев оказать давление на РФ, заставить их выполнять договоренности", – рассказал собеседник издания.

По его словам, россияне и подконтрольные им боевики преследовали свои цели. Им было важно, чтобы во время "инспекции" украинских позиций боевики появились там с шевронами и прочей атрибутикой т.н. "ДНР", против чего резко возражала украинская сторона.

"Они бы сфотографировали наших солдат вместе с боевиками и потом говорили бы на нормандской встрече: вот, посмотрите, украинцы вместе с "дээнэровцами" стоят общаются, все в порядке, между ними начался контакт", - сказал источник.

Но планы обеих сторон сторон были сорваны, и по какому сценарию будут проходить сегодняшние переговоры, неизвестно. Какие-либо проекты совместного коммюнике, по информации РБК-Украина, не подготовлены. В любом случае, история с несостоявшейся "инспекцией" под Шумами, как и взаимные обвинения в срыве перемирия, станут первой темой для разговора.

Большие маневры

Такое внимание к встрече в формате советников стран нормандской четверки неудивительно. Переговоры на этой площадке, как и в минской ТКГ, заметно активизировались в последние месяцы. Украину на них представляет глава Офиса президента Андрей Ермак, а Россию – замглавы президентской администрации Дмитрий Козак.

Предыдущая встреча состоялась в Берлине 3 июля и продлилась 11 часов. Ее итоги украинская сторона оценила сдержанно оптимистично. "Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведение саммита (на уровне глав государств "четверки" - ред.) в Берлине", – заявил тогда Андрей Ермак.

Его российский визави занял гораздо более резкую позицию, вскоре публично обвинив Украину в попытке срыва минских договоренностей и всего переговорного процесса. А в конце июля в СМИ появилось его письмо коллегам из других стран "нормандской четверки", в котором Козак предложил вовсе отказаться от формата встреч на уровне советников.

"Я не намерен в дальнейшем принимать участие в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию конфликта", – написал Козак.

Аутентичность письма не была официально подтверждена российской стороной. Впрочем, на Банковой его публикацию назвали "тонкой дипломатической игрой", в которой Кремль пытается перехватить инициативу в мирных переговорах.

Но одновременно с дипломатическим обострением непосредственно на линии фронта установилось перемирие, которое продолжается с 27 июля и до сих пор. Впрочем, с оговорками – 6 сентября боевики дважды обстреливали украинские позиции, что привело к гибели одного и ранению другого солдата ВСУ. Однако к полномасштабным боевым действиями провокации оккупационных войск не привели.

На 28 августа намечалась новая встреча советников в нормандском формате, на которой Украина собиралась закрепить достигнутые результаты и продвигаться дальше – до встречи на уровне министров, а потом и на уровне глав государств.

Однако на этот раз переговоры сорвались, формальной причиной стала командировка советника президента Франции Эммануэля Бонна. Но ряд российских СМИ сообщили, что на самом деле причиной было то, что стороны не смогли согласовать проекты итоговых документов. Российские предложения опять были слиты в СМИ.

Так, Москва выставила Киеву заведомо невыполнимые условия: от проведения выборов в ОРДЛО совместно с местными выборами по всей Украине, уже в октябре, до закрепления в Конституции особого статуса Донбасса, проект этого решения должны были подготовить в кратчайшие сроки.

А красной линией через весь документ проходит идея Кремля о прямом двустороннем диалоге между украинской властью и представителями боевиков, в котором РФ отводится максимум роль посредника. Это требование страна-агрессор безуспешно продвигает с самого начала событий на Донбассе, ведь оно позволило бы России затем выйти из-под западных санкций.

Шантаж перемирием

В свою очередь, главная цель украинской власти на короткую перспективу – добиться проведения нового саммита глав государств нормандской четверки, скорее всего, в Берлине. Президент Владимир Зеленский надеется на то, что такая встреча состоится еще до конца сентября. Это дало бы ему очевидную возможность подчеркнуть успехи в решении ситуации на Донбассе, которых Украина добилась под его руководством.

Но дело в том, что берлинский саммит на уровне лидеров будет возможен после выполнения решений предыдущего саммита в Париже. На данный момент выполнено лишь несколько из них: более-менее соблюдается перемирие, есть прогресс в согласовании плана разминирования и новых участков разведения войск, прошли обмены, хоть и не в формате "всех на всех", как указано в парижском коммюнике. А вот "правовые аспекты" особого статуса и имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство так и не согласованы.

"На самом деле, все понимают, что Минские соглашения в нынешнем виде невыполнимы. Но у Украины есть визия того, как их поменять", – сказал РБК-Украина член украинской делегации на переговорах в Минске Денис Казанский. В частности, Украина настаивает на том, чтобы до начала любых политических процессов, связанных с выборами в ОРДЛО, украино-российская граница перешла под надежный контроль Киева. Иначе обеспечить нормальное, демократическое проведение избирательной кампании будет просто невозможно.

В свою очередь, Россия в последние месяцы активно использует метод "кнута и пряника". Как сказала РБК-Украина аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Мария Золкина, россияне сейчас пытаются вернуть себе инициативу в переговорах, утерянную в июне-начале июля.

"Россияне специально нарушают перемирие. Зеленский, получив это перемирие, стал уязвимым в переговорах, потому что он получил то, к чему он стремился более года. Но из-за этого он и украинская сторона вместе с ним стали слабее, потому что появился страх потерять достигнутое, особенно на фоне попыток устроить нормандскую встречу лидеров и на фоне местных выборов. И россияне на этом страхе играют", – сказала Золкина.

Эксперт также перечислила несколько принципиальных для страны-агрессора моментов на текущем этапе переговоров. Прежде всего, этот тот самый "прямой диалог" между Киевом и лидерами боевиков, хотя бы в каком-то формате, закрепленный хоть в каком-то документе. Линия поведения российской стороны в истории с "инспекцией" под Шумами, о которой рассказали источники РБК-Украина, в эту канву как раз хорошо укладывается.

Кроме того, говорит Золкина, россиянам важно, чтобы к моменту начала политического урегулирования на Донбассе, связанного прежде всего с местными выборами в ОРДЛО, у Украины не было полноценного контроля над своей границей с РФ.

Да и сам формат переговоров на уровне политических советников тоже таит в себе опасность. Россия явно хочет, чтобы уже на этом уровне – а не на уровне глав государств, как это должно происходить – были приняты принципиальные договоренности, и Украина взяла на себя обязательства, например, по проведению выборов в ОРДЛО или обновлению закона об особом статусе.

"После этого вся дискуссия переносится в ТКГ, где нет немцев и французов, зато есть представители боевиков в статусе приглашенных к консультациям, и там россияне опять будут продвигать идею "прямого диалога", – резюмировала Золкина.

По мнению Дениса Казанского, сейчас переговорные процессы по Донбассу вошли в клинч. "Для Украины задача-минимум - чтобы продолжалось перемирие, задача-максимум – реинтеграция ОРДЛО на наших условиях. Россию, в принципе, все устраивает, они и дальше будут раскачивать нас через этот очаг нестабильности. Их задача-максимум – впихнуть нам ОРДЛО уже на своих условиях, с "народными милициями" и всем остальным", – описал Казанский свое видение текущего момента.

Таким образом, возможность серьезного прорыва в переговорах в обозримой перспективе выглядит весьма сомнительно. Особенно, если учитывать неизбежную резкую реакцию значительной части общества на потенциальные уступки украинской власти. Скорее стоит ожидать дальнейшего шантажа со стороны России, в первую очередь – срывом перемирия, чтобы заставить Киев пойти на невыгодные компромиссы.