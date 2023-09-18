Штрафи і суди. Що не так з евакуаторами в Києві і як вирішити проблему паркування

Як евакуатори самі порушують правила парковки

Навіть із після того, як через повномасштабну війну багато людей вимушено переїхали з Києва у західні регіони й за межі країни, проблеми транспорту і паркування столиці не вирішилися. Водії й далі вимушені часто паркуватися із порушенням правил дорожнього руху, бо забезпечити всіх автомобілістів паркувальними місцями навіть теоретично виглядає нездійсненною мрією.

Так склалося, що реалізацію питання евакуації транспортних засобів поклали на приватні структури. З ними Київрада уклала прямі договори, а питання подальшого їх переміщення на штрафмайданчики – із приватними компаніями. З ними органи Нацполіції уклали договори про надання послуг зі зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

Зупинюся на аспектах законності дій евакуаторів під час фактичної евакуації автомобіля та до моменту евакуації.

Всі учасники дорожнього руху зобов’язані знати й неухильно дотримуватися Правил. Але часто трапляється така ситуація, при якій евакуатори, чекаючи своїх “клієнтів”, самі порушують правила дорожнього руху, зупиняючись на місцях, відведених лише для руху маршрутних транспортних засобів, або ж на місцях заборонених для стоянки та зупинки транспортних засобів. Або паркуються на спеціально відведених місцях для паркування, не сплативши за користування ними.

Фото: Питання евакуації неправильно припаркованих авто у Києві поклали на приватні структури (avtosos.kiev.ua)

Який спецтранспорт можуть відступати від правил на дорогах

Правилами передбачені випадки, при яких можна відступати від певних пунктів Правил окремими категоріями транспортних засобів та у зазначених випадках.

Наприклад, пункт 3.1. правил передбачає, що водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог правил, в тому числі й стосовно зупинки та стоянки в заборонених для цього місцях, за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху.

За законами України, евакуатори не належать категорії транспортних засобів, яким дозволено відступати від правил, а самі вони оснащені проблисковими маячками оранжевого кольору. Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах не дає їм переваги в дорожньому русі, а служить виключно для привернення уваги інших учасників руху та попередження про небезпеку.

Відступати від певних пунктів Правил та вимог деяких дорожніх знаків дозволено виключно водіям транспортних засобів з оранжевими проблисковими маячками дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання роботи на дорозі. У всіх інших випадках транспортні засоби з оранжевими проблисковими маячками зобов’язані дотримуватися правил.

Виходить, що якщо екіпаж поліції виявить порушення правил евакуатором, на водія мають скласти постанову про притягнення до адміністративної відповідальності незалежно від того, евакуйовує він зараз автомобіль, який припаркований із порушенням правил чи лише вичікує майбутнього порушника. А це вже є фактом порушення правил таким водієм.

Коли насправді треба евакуювати автомобіль: що кажуть правила

Повернемось до процедури та порядку евакуації транспортних засобів.

Питання евакуації та подальше переміщення на спеціальний штрафмайданчик регламентоване Порядком тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання, затверджених постановою Кабіміну від 14 листопада 2018 року № 990.

Фото: Евакуатори часто самі порушують правила і заважають руху автомобілів (Віталій Носач/РБК-Україна)

Особами, які наділені повноваженнями на затримання транспортного засобу із подальшим доставленням на штрафмайданчик є інспектори з паркування, які входять до Управління (Інспекції) з паркування Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тобто є посадовими особами КМДА.

Згідно пункту 2 порядку, підставами для евакуації транспортного засобу інспектором з паркування є розміщення транспортного засобу, що суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

Вважається, що транспортний засіб суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, якщо:

автомобіль поставили на проїзній частині у два і більше рядів; розташували авто у заборонених Правилами місцях зупинки або стоянки із переліком, зазначеним у пункті 2; своїм розташуванням транспортний засіб робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, у тому числі осіб з інвалідністю на спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими колясками; авто поставили на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту; припаркували на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці; якщо авто перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту у разі запровадження надзвичайного стану або у разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації; порушує схему паркування транспортних засобів, блокуючи проїзд по двох або більше смугах руху.

Якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво не перешкоджає дорожньому руху чи не створює загрозу безпеці руху, крім розміщення транспортного засобу на місцях, призначених для зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, такий автомобіль не може бути доставлений на спеціальний майданчик.

Зверніть увагу. Евакуація відбувається виключно у випадку відсутності водія біля транспортного засобу. В іншому випадку інспектор з паркування може виписати штраф або ж взагалі попросити усунути порушення без накладення будь-якої санкції на водія неправильно припаркованого транспортного засобу.

Перед початком евакуації мають скласти акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Фото: Якщо водія немає ні місці, замість евакуації йому можуть виписати штраф (kyivcity.gov.ua)

Дії евакуаторів можна оскаржити в суді і отримати компенсацію

Якщо автомобіль вже евакуюють, а на практиці це відбувається при будь-якому порушенні правил зупинки та стоянки транспортного засобу, незалежно від того чи суттєво перешкоджає дорожньому руху неправильно припаркований автомобіль чи ні, то в момент виконання своїх прямих функцій водій евакуатора сам порушує правила.

У більшості випадків водій евакуатора в момент евакуації автомобіля стоїть другим рядом і суттєво ускладнює рух інших транспортних засобів, а інколи повністю перекриває рух на час завантаження автомобіля-порушника.

А згідно КУпАП, такі дії слід кваліфікувати як порушення Правил із відповідним притягненням до адміністративної відповідальності водіїв евакуаторів. І свою чергу, той самий інспектор з паркування, який і викликав евакуатор для евакуації автомобіля порушника, зобов’язаний притягти до адміністративної відповідальності водія евакуатора, оскільки останній порушує Правила в момент завантаження автомобіля.

Але на практиці такі випадки ніколи не відбуваються. А це викликає сумніви у неупередженості інспектора.

Оформлюючи адміністративного правопорушення, інспектори з паркування часто допускаються помилок. Це може стати підставою для того, що таку постанову скасують у суді – із компенсацією матеріальної шкоди за оплату послуг з евакуації та за зберігання автомобіля на штрафмайданчику. Важливо правильно зазначити позовну вимогу про відшкодування збитків за рахунок бюджетних асигнувань Департаменту транспортної інфраструктури.

До таких помилок відносяться:

незазначення або зазначення невірного пункту Правил, який порушено; незазначення або зазначення невірної статті КУпАП;

відсутня фотофіксація автомобіля, який порушує Правила із підтвердженням того, що автомобіль стоїть в забороненому місці, або ж відсутня фотофіксація правопорушення із вимірювальним пристроєм на підтвердження недотримання встановленої дистанції до перехрестя, зупинки громадського транспорту чи виїзду з прилеглої території;

евакуація транспортного засобу без притягнення винної особи до адміністративної відповідальності.

Судова практика щодо скасування постанов про притягнення до адміністративної відповідальності наведена за посиланнями:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/95578731

https://reyestr.court.gov.ua/Review/102065586

https://reyestr.court.gov.ua/Review/103072282

Загалом вважаю, що евакуація автомобілів, які заважають дорожньому руху та суттєво його ускладнюють – це позитивний момент. Так вже давно діють у європейських містах. Але те, як це реалізують у нас на практиці, викликає безліч запитань. Наприклад, чи може людина, яка в момент порушення сама порушувати закон? Питання риторичне, але все чекаємо, що це нарешті врегулюють у правовому полі.

Максим Боярчуков, керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери"